En résumé Note de l’expert Les Plus Un design et un affichage de qualité

Suivi santé riche

Logiciel intuitif et applications complémentaires

Bon rapport qualité-prix Les Moins Faible autonomie

Fonctionnalités manquantes sur les smartphones non Samsung Notre verdict La Galaxy Watch6 possède toutes les fonctionnalités que la plupart des utilisateurs Android recherchent dans une montre connectée, même si certaines sont exclusives aux téléphones Samsung. Mais, moins d’une journée d’autonomie sera un facteur décisif pour beaucoup.

Prix lors du test

From $299.99

Les meilleurs prix : Samsung Galaxy Watch6

Même si vous avez suivi l’événement Unpacked de Samsung en juillet 2023, il était facile de passer à côté de la Galaxy Watch6.

Les Z Flip5 et Z Fold5 pliables ont été les principales annonces, suivies de près par les quatre nouvelles tablettes Tab S9. Même parmi les montres connectées, la Galaxy Watch6 Classic, qui revient sur le devant de la scène, et sa couronne rotative physique ont capté une grande partie de l’attention.

Malgré cela, la Galaxy Watch6 Classic est sans doute celle qui attire le plus de monde au détriment des nouveaux appareils. Il s’agit d’une montre relativement abordable, dotée de fonctionnalités haut de gamme et de quelques améliorations notables par rapport à son prédécesseur.

Cette caractéristique et le fait qu’elle fonctionne sous WearOS de Google suffisent pour qu’elle devienne la nouvelle montre connectée par défaut des utilisateurs d’Android, mais elle ne convaincra pas ceux qui n’avaient pas été emballés par la Galaxy Watch5 de 2022.

Design

Un design léger et haut de gamme

Impressionnante de solidité

Deux boutons physiques sur le côté droit

Si vous placez la Galaxy Watch6 à côté de la Watch5 de l’année dernière, vous ne pourrez probablement pas les différencier.

C’est une critique courante à l’égard des nouveaux produits, mais c’est une bonne chose dans le cas présent. Samsung est sur la bonne voie avec ce design minimaliste et élégant, il n’était donc pas nécessaire de le remanier.

La Galaxy Watch6 en 40 mm (à gauche) et 44 mm (à droite) Dominik Tomaszewski / Foundry

Bien qu’elle conserve un mélange haut de gamme d’acier inoxydable et de verre, la Watch6 reste d’une légèreté impressionnante. Le modèle de 40 mm testé ne pèse que 28,7 g, tandis que la version de 44 mm n’est pas loin derrière avec 33,3 g.

Avec ses 9 mm, elle est aussi légèrement plus fine que la Watch5. La Watch6 ne semble pas du tout lourde et imposante, à tel point que parfois il nous est arrivé d’oublier que nous la portions. Par conséquent, dormir avec la montre est beaucoup plus confortable que la plupart de ses concurrentes.

Bien entendu, le confort du bracelet en silicone fourni n’est pas en reste. Sa couleur correspond à peu près au boîtier de la montre, qui est disponible en Graphite et Crème pour le modèle de 40 mm ou en Graphite et argent pour celui de 44 mm.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Nous craignions qu’il accumule de la poussière ou qu’il perde sa couleur, mais nous avons constaté aucun signe de ces deux phénomènes au cours de nos essais. De nombreux autres bracelets sont disponibles sur le site web de Samsung, tandis que la taille standard de 20 mm signifie qu’elle supportera de nombreuses options tierces.

La Watch6 n’est certainement pas une montre robuste, mais elle est tout de même résistante. Le boîtier en acier semble solide, tandis que vous bénéficiez également d’une conformité MIL-STD-810G de niveau militaire (bien que sans aucune garantie).

La Watch6 ne semble pas du tout lourde et imposante, à tel point que parfois il nous est arrivé d’oublier que nous la portions

L’indice IP68 signifie qu’elle peut résister à 1,5 m d’eau douce pendant 30 minutes d’affilée et qu’elle est entièrement protégée contre la poussière. Outre son classement 5ATM (elle peut résister à des pressions allant jusqu’à 50 m sous l’eau), c’est un excellent choix pour la natation.

Samsung a opté pour une esthétique très minimaliste sur la Watch6, laissant le design accrocheur à la Watch6 Classic. Toutefois, elle conserve deux boutons physiques sur le côté droit (Accueil et Retour) qui peuvent tous deux être modifiés dans les paramètres.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Écran et audio

Écrans OLED de 1,3 ou 1,5 pouce

Des couleurs éclatantes et un excellent niveau de détails

Haut-parleur et micro intégrés impressionnants

Samsung a réussi à intégrer des écrans OLED plus grands sur la Watch6 par rapport à la Watch5 sans modifier la taille des boîtiers.

L’amincissement des bordures permet de bénéficier d’un écran tactile de 1,3 pouce sur le cadran de 40 mm et de 1,5 pouce sur celui de 44 mm. La résolution des deux écrans a également été revu à la hausse, respectivement de 432×432 et 480×480.

L’un ou l’autre de ces changements fera-t-il une différence notable dans votre expérience ? Probablement pas. Cependant, ce sont de belles améliorations qui garantissent à la Watch6 l’un des meilleurs écrans de toutes les montres connectées du moment.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Grâce au OLED, profitez de couleurs riches et éclatantes et des noirs profonds. Ces derniers sont particulièrement impressionnants sur la Watch6, Samsung basant son logiciel One UI Watch sur un fond noir.

L’écran est également très détaillé, et les petits textes sont clairement visibles sans que nous ayons eu besoin de porter le poignet à hauteur des yeux. C’était le cas même en plein soleil, la Watch étant capable d’atteindre une luminosité impressionnante, Samsung annonce jusqu’à 200 nits.

La Watch6 possède l’un des meilleurs écrans de toutes les montres connectées du moment

Le bord de l’écran est tactile, ce qui permet une version numérique de la couronne rotative physique de la Watch6 Classic. Nous l’avons trouvé plus lent et moins intuitif qu’un simple glissement, sauf pour aller à la fin des écrans récapitulatifs des widgets.

Cependant, contrairement à la Galaxy Watch5, cette fonction n’est pas inutile. L’écran agrandi et affiné de la Watch6, comparé à la 5, lui permettent de prendre encore moins de place, et son utilisation masque rarement le contenu important à l’écran. Avec un temps de réponse rapide et un très bon retour haptique, vous pouvez être très précis dans vos mouvements.

L’audio n’est pas une priorité pour les montres connectées, mais il est étonnamment satisfaisant sur la Watch6. Un haut-parleur intégré délivre un son clair pour les notifications et les contenus vocaux (y compris les statistiques vocales optionnelles pendant une séance d’entraînement), même si les basses sont quasiment inexistantes.

Anyron Copeman / Foundry

Par ailleurs, le micro a été capable de comprendre clairement tout ce que nous disions, sans avoir besoin de porter la montre à près de la bouche. Nous ne recommanderions pas l’assistant vocal intégré Bixby, mais il est efficace pour les appels et la dictée de messages.

Logiciel et fonctionnalités

One UI Watch5 par rapport à WearOS 4

Logiciel fluide et optimisé

ECG et la tension artérielle ne fonctionnent qu’avec les téléphones Samsung

La Galaxy Watch6 fonctionne sous WearOS 4, la dernière version du logiciel pour appareils portables de Google, en août 2023. Samsung a apporté ses propres modifications, connues collectivement sous le nom de One UI Watch5, mais continuera à fournir des mises à jour à la montre jusqu’en 2027.

Bien qu’elle soit clairement conçue pour fonctionner avec d’autres appareils Samsung, la Watch6 marche sans problème avec n’importe quel téléphone Android sous Android 10 ou une version ultérieure. Un logiciel intuitif est essentiel sur l’écran d’une petite montre, et Samsung et Google se sont associés pour l’offrir avec insistance.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Tout semble avoir une place bien définie, si bien qu’il n’est pas nécessaire de fouiller dans les menus pour trouver les applications ou les paramètres que l’on utilise régulièrement. Un simple balayage vers la droite affiche les notifications, tandis qu’un glissement vers la gauche révèle une série de widgets personnalisables. Balayez vers le bas pour accéder aux réglages rapides (y compris les modes “ne pas déranger”, “coucher” et “théâtre”) ou vers le haut pour faire défiler la liste des applications. C’est aussi simple que cela.

En ce qui concerne les applications, quelques options tierces sont disponibles via la version WearOS du Google Play Store. WhatsApp est l’ajout le plus récent, rejoignant Spotify, Calm, Todoist et SoundCloud dans la prise en charge native. La sélection est assez limitée, mais il est toujours possible de recevoir toutes les notifications de votre smartphone sur votre poignet.

Un logiciel intuitif est essentiel sur l’écran d’une petite montre, et Samsung et Google se sont associés pour l’offrir avec insistance

S’il est frustrant que les apps de Samsung ne puissent pas être désinstallées, toutes les versions de Google sont aussi disponibles au téléchargement. Cela inclut Google Wallet pour les paiements mobiles et l’Assistant Google, plus besoin de souffrir avec Bixby !

Google Maps est l’une des applications préinstallées, ce qui facilite l’obtention d’itinéraires virage par virage, que l’on soit à pied, à vélo ou en voiture. Le GPS intégré facilite le suivi de votre itinéraire, mais vous devez appairer votre smartphone et le connecter à Internet pour démarrer la navigation.

Pour le fitness, Samsung Health offre tout ce dont la plupart des utilisateurs ont besoin. Vous pouvez y accéder à partir de l’application de la montre elle-même, mais il est plus facile de passer par les widgets. L’activité quotidienne, les raccourcis d’entraînement et un résumé d’autres mesures sont les premières choses que vous voyez ici, avec des données sur le sommeil et la composition corporelle.

Certaines de ces données peuvent être affichées directement sur le cadran de la montre en remplaçant l’option par défaut par quelque chose de plus complexe. Cette opération s’effectue via l’app compagnon Galaxy Wearable, qui est préinstallée sur les téléphones Samsung mais nécessite un téléchargement séparé et des plugins supplémentaires pour fonctionner sur d’autres mobiles Android.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Tous les paramètres de votre montre sont disponibles ici, mais presque toutes les données relatives à la santé et à la condition physique sont affichées dans l’application Samsung Health. Vous y obtiendrez beaucoup plus de détails que la montre elle-même, et s’avère utile pour suivre les tendances au fil du temps.

Toutefois, une troisième application est nécessaire pour deux fonctions clés exclusives aux téléphones Samsung : la prise de la tension artérielle et l’électrocardiogramme (ECG). Pour cela, vous aurez besoin de Samsung Health Monitor, qui n’est disponible que sur le Galaxy Store de l’entreprise, et accessible aux smartphones Samsung uniquement.

Il est décevant de voir Samsung limiter les fonctionnalités de cette manière, mais elles ne sont pas vraiment transparentes de toute façon. Pour l’ECG, vous devez porter la montre pendant au moins 10 minutes, puis la remonter sur votre poignet et poser votre index sur le bouton d’accueil pendant 30 secondes.

Pour la tension artérielle (dont l’utilisation n’a toujours pas été approuvée aux États-Unis), vous devez étalonner la montre trois fois à l’aide d’un tensiomètre à brassard (que vous devez acheter séparément), puis la recalibrer tous les 28 jours pour garantir sa précision. Il ne s’agit pas d’une fonctionnalité prête à l’emploi.

Et même dans ce cas, les résultats recueillis ne seront pas aussi fiables qu’avec un équipement médical homologué. Cependant, avec les notifications de rythme cardiaque irrégulier, les alertes de séparation du téléphone et l’application de contrôle de l’appareil photo, elles aussi exclusives aux smartphones de la marque sud-coréenne, vous ne profiterez certainement pas l’expérience complète avec un autre appareil.

Fitness et suivi

Prise en charge large des séances d’entraînement

Nombreuses données disponibles

Bon suivi du sommeil

La Galaxy Watch6 excelle véritablement en matière de suivi de la condition physique. Plus de 90 séances d’entraînement différentes sont prises en charge, et vous pouvez même créer les vôtres pour combler les lacunes.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Quelques paramètres clés sont enregistrés, quel que soit l’exercice choisi : durée totale, données complètes sur la fréquence cardiaque (y compris le temps passé dans chaque zone) et estimation des calories brûlées. La distance parcourue est également indiquée, le cas échéant, ainsi que les données de localisation si le GPS intégré est activé.

Pour ce qui est des données, la course à pied est sans aucun doute l’exercice le plus impressionnant sur la Watch6. En complément de toutes les informations ci-dessus, vous obtenez un aperçu de l’allure, de la cadence (nombre de pas par minute), du dénivelé, du VO2 max (taux maximal de consommation d’oxygène), de l’estimation de la perte de sueur et de diverses autres mesures avancées. Vous aurez vraiment l’impression que cela pourrait faire une différence dans votre façon de courir au fil du temps.

Anyron Copeman / Foundry

Nous avons également beaucoup aimé l’utiliser pour la natation, où l’on trouve des données spécifiques sur le type et le nombre total de mouvements, ainsi qu’un score SWOLF global (une évaluation qui mesure l’efficacité de la natation). Plutôt que d’effectuer un glissement vers la droite pour mettre fin à une séance d’entraînement, il suffit de maintenir enfoncé le bouton d’accueil physique.

Aucune donnée unique n’a été fournie pour notre séance de tennis de deux heures, mais l’appareil a tout de même enregistré sans problème et affiché des informations détaillées sur la fréquence cardiaque.

La Galaxy Watch6 excelle en matière de suivi de la condition physique

Les statistiques relatives à la marche sont également assez basiques, mais il s’agit de l’une des sept séances d’entraînement qui peuvent être suivies automatiquement (avec la course à pied, le vélo, le vélo elliptique, le rameur, la natation et la séance d’entraînement dynamique). Il nous a fallu environ 10 minutes pour le déclencher, mais il a fourni toutes les données habituelles et s’est terminé rapidement après que nous sommes assis.

Le suivi de toutes les séances d’entraînement repose sur la surveillance continue de la fréquence cardiaque, qui était sujette à quelques moments d’irrégularité, mais qui semblait généralement fiable. Il est réglé pour mesurer toutes les 10 minutes lorsque l’appareil est immobile, mais vous pouvez le régler pour qu’il se déclenche en continu ou uniquement lorsque vous le souhaitez. Vos pas sont comptés automatiquement.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Le stress, la composition corporelle et l’oxygène dans le sang peuvent également être mesurés, ce dernier et la température de la peau étant facultatifs pendant le sommeil. Si cela ne vous dérange pas de porter la montre la nuit, de nombreuses informations sont disponibles.

Dans l’application Samsung Health, la durée totale du sommeil, les cycles (et stades) du sommeil, l’état d’éveil et les estimations de la récupération physique et mentale sont combinés pour fournir un “score de sommeil” global. Si vous gardez votre téléphone à côté de vous, il est possible d’enregistrer les ronflements pendant la nuit.

Anyron Copeman / Foundry

Il n’est pas certain que toutes ces données soient exactes, mais elles semblent correspondre à peu près à notre expérience. Le suivi du sommeil au fil du temps peut vous aider à identifier des tendances et à être davantage cohérent. Un animal vous sera même attribué et un coaching vous sera proposé au bout de sept jours.

Caractéristiques techniques et performances

Exynos W930 et 2 Go de RAM

Des performances solides sur toute la ligne

L’espace de stockage de 16 Go est suffisant

Les Galaxy Watch6 40 mm et 44 mm sont disponibles en deux versions différentes. La montrée que avons avait seulement la connexion Bluetooth, elle dépend de votre téléphone pour l’Internet. Mais l’ajout de la 4G LTE (via eSIM) signifie qu’elle peut fonctionner de manière totalement autonome, ainsi il vous est possible de sortir sans votre smartphone.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Toutes les versions de la Watch6 sont équipées du processeur Exynos W930 de Samsung, une légère amélioration par rapport au W920 des deux générations précédentes. Associé à 2 Go de RAM (contre 1,5 Go auparavant), il offre de solides performances générales.

Vous ne serez pas époustouflé, mais le passage d’un écran à l’autre et l’appui sur les boutons sont généralement fluides et réactifs. Il y a parfois une légère hésitation lors de l’ouverture d’une application, mais l’attente d’une seconde ou deux n’est pas un problème.

Vous ne serez pas époustouflé, mais le passage d’un écran à l’autre et l’appui sur les boutons sont généralement fluides et réactifs

Samsung a également doublé le stockage interne de la Watch6, qui passe à 16 Go. Étant donné que les applications sont beaucoup plus petites que sur les smartphones, vous devrez télécharger une tonne de musique pour vous approcher de la capacité.

Autonomie et charge

Batterie de 300mAh pour la 40 mm, 425mAh pour la 44 mm

Autonomie décevante

Prise en charge de la recharge sans fil Qi jusqu’à 10W

L’autonomie est sans aucun doute l’aspect le plus décevant de la Galaxy Watch6.

Il en était de même pour son prédécesseur, mais nous espérions que la batterie plus puissante (300mAh sur 40 mm, 425mAh sur 44 mm) ferait la différence. Malheureusement, ces écrans agrandis semblent avoir annulé toute amélioration potentielle, et il se pourrait que ce soit pire maintenant.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Lors de nos tests, la Watch6 a à peine tenu une journée entière sur une seule charge. Et ce, alors que l’écran toujours allumé était désactivé, c’est encore pire lorsqu’il est allumé.

Cette journée comprenait généralement le suivi d’une marche et d’une séance d’entraînement plus longue, ainsi que la réception et la réponse aux notifications et la mesure de la fréquence cardiaque toutes les 10 minutes. Aucune de ces activités ne devrait épuiser la batterie aussi rapidement.

L’autonomie est sans aucun doute l’aspect le plus décevant de la Galaxy Watch6

Il est possible que vous arriviez à la fin de la journée sans avoir à la recharger, même si vous êtes un peu inquiet pour la batterie. Néanmoins, nous avons réalisé que la batterie avait baissé d’environ 30-40 % pendant la nuit.

Le chargeur magnétique inclus ne se connecte que via USB-C, mais la Watch6 prend en charge la charge sans fil Qi jusqu’à 10W. Elle est passée de 0 à 59 % en une demi-heure, la charge complète prenant environ 70 minutes. Ce n’est pas mal du tout, mais c’est probablement rapide en raison de la petite taille de la batterie.

Prix et disponibilité

La Galaxy Watch6 est proposée un prix qui reste compétitif :

40 mm, Bluetooth uniquement : 319 €

40 mm, Bluetooth et LTE : 369 €

44 mm, Bluetooth uniquement : 349 €

44 mm, Bluetooth et LTE : 399 €

En France, la Watch6 est disponible directement auprès de Samsung, de Boulanger, la Fnac, d’Amazon, etc, mais aussi chez Orange ou SFR par exemple. En Belgique, vous avez le choix ente Samsung, la Fnac et MediaMarkt, entre autres.

Ce prix de départ est nettement inférieur à celui de la Watch6 Classic, qui débute à 449 €. Ses concurrents directs sont la Google Pixel Watch et la Mobvoi TicWatch Pro 5, qui fonctionnent toutes deux sous WearOS. Elles n’ont cependant pas la même gamme de fonctionnalités, ce qui fait de la Watch6 un bon rapport qualité-prix.

Si vous possédez un iPhone, optez plutôt pour l’Apple Watch SE ou l’Apple Watch Series 8. Mais il existe de nombreuses autres montres connectées à considérer.

Conclusion

Avec la Galaxy Watch6, Samsung a repris les atouts de la Watch5 et les a encore améliorés.

Vous bénéficiez désormais d’un écran plus grand et de meilleure qualité, avec des bords qui ont gagné en finesse, de meilleures performances et d’un espace de stockage interne plus important. Un ensemble de capteurs permet un suivi approfondi de la condition physique et du sommeil, le tout étant accessible via le logiciel WearOS 4 et des applications compagnons faciles d’utilisation.

Le point négatif est que malgré une batterie plus puissante, l’autonomie réelle est tout aussi mauvaise sur le modèle de 40 mm. Des fonctions telles que la tension artérielle et l’ECG restent également exclusives aux téléphones Samsung, de sorte que l’expérience n’est pas tout à fait complète sur d’autres Android.

La Galaxy Watch6 vaut la peine d’être adoptée, mais vous devriez y réfléchir à deux fois avant de l’acheter.

Adaptation du test original paru sur Tech Advisor de langue anglaise

Fiche technique