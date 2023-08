En résumé Note de l’expert Les Plus Design

Si vous êtes dans le monde de l’audio pro ou même amateur, alors vous avez probablement entendu parler du fabricant Maono [mai-o-no]. Pour ceux qui ne le savent pas, c’est une entreprise chinoise spécialisée dans le secteur de l’audio, elle conçoit des casques, des micros (gaming, de podcast, cravate…), des interfaces audio et divers accessoires liés à ces produits, tels que des trépieds, des adaptateurs, des bras ou encore des câbles XLR.

Nous, nous avons eu l’opportunité de tester le micro pour podcast PM500 XLR. Pour savoir s’il convient à ce que vous recherchez mais aussi à votre porte-monnaie, alors poursuivez votre lecture.

Design

Look épuré et professionnel

Conçu pour durer

Compact

Fournis avec de nombreux accessoires

Le micro PM500 XLR a un design très réussi, et solide puisqu’il est fait de métal en alliage de zinc, et a les mesures d’une main de taille moyenne. Mais, il ne vient pas seul, en effet il est accompagné d’un support et filtre (décoré du logo jaune de Maono), eux aussi métalliques, d’un support antichoc pour l’isolation acoustique affichant le nom de la marque, ainsi que d’un long câble XLR vers XLR.

Le micro Maono PM500 avec ses accessoires Foundry

L’ensemble se fond excellemment bien et discrètement dans tout décor, surtout à votre studio d’enregistrement. Si vous vous filmez alors vos spectateurs ne remarqueront que le logo jaune apposé au filtre, qui n’est pas trop tape-à-l’œil, ce qui n’est pas pour nous déplaire.

Le micro PM500 XLR a un design très réussi, et solide puisqu’il est fait de métal en alliage de zinc

Utilisation

Facile d’installation

Lorsque tout est emboîté, il ne vous reste plus qu’à connecter le câble XLR à votre interface audio, qui sera elle-même reliée à votre ordinateur. Dans notre cas, nous nous sommes servis du Maonocaster AME2 que nous avons branché au PC, via son câble USB­C vers USB­C. Puis, rendez-vous dans les paramètres audio de votre ordinateur ou appareil mobile et configurez le micro par défaut. Un véritable plug-and-play.

Foundry

Précisons que l’interface permet d’enregistrer avec qualité (comparé aux micros USB) vos sessions podcasts ou musicales depuis votre home studio maison, et puisque le PM500 est XLR, une interface audio est nécessaire.

Performances audio, qualité sonore

Sensible mais pas trop

Voix naturelles, claires et nettes

Perte de voix mais minime

À notre premier essai, nous avons été impressionnés par la tonalité naturelle reproduite, mais également claire et nette. D’entrée de jeu, il nous a convaincu et cette expérience s’est confirmée tout au long de notre test avec le microphone.

Autre point positif : sa performance dans la captation ou la réduction des bruits ambiants. Bien que notre interface audio ait une fonction de réduction de bruit, le PM500 n’en a pas eu réellement besoin.

Aussi, comme chacun le sait il est difficile, voire impossible de tenir une position assise statique, immobile sur une longue durée, il y a toujours un repositionnement sur sa chaise ou un éloignement/rapprochement involontaire du micro, etc. le tout en parlant. Sachez que ce micro Maono ne lâche pas votre voix. Notez que vous pouvez également l’utiliser pour enregistrer le son d’instruments comme une guitare, toutefois nous n’avons pas pu le tester nous-mêmes.

Nous avons été impressionnés par la tonalité naturelle reproduite

Il y a certes une petite perte, ce qui est logique, mais celle-ci reste minime. À l’enregistrement, cela se perçoit à peine, ce qui est très important pour un podcast.

Foundry

Continuons. Le PM500 a une réponse en fréquence étendue de 20 Hz à 20 kHz, vous obtenez donc toute la gamme de fréquences de la voix humaine, des graves profonds et chauds jusqu’aux aigus. Dans nos tests, il s’est avéré être capable de capter les nuances des voix, la voix s’éloignant et de réduire les résonances environnantes. Sans oublier, qu’à ceci, s’ajoute le filtre et le support antichocs qui amortissent les hautes fréquences.

Nous avons trouvé ce micro de Maono de très bon acabit ; d’après nous il saura satisfaire les novices, et les amateurs à la recherche d’une valeur sûre sans trop dépenser.

Prix et disponibilité

Le micro PM500 de Maono est vendu à 120,95 € sur le site du fabricant, ce qui est un excellent rapport qualité-prix compte tenu de ce vous obtenez : un appareil à la superbe qualité de fabrication, des accessoires, et surtout des performances remarquables. Vous pouvez également le trouver sur Amazon France, mais il y est un peu plus cher.

Ce micro est une réussite tant au niveau du design que de l’audio

Foundry

Conclusion

Le Maono PM500 est un micro condensateur à grand diaphragme abordable, adapté à la diffusion en continu, au podcasting et aux enregistrements en studio (voix off, chant, etc.). Il reproduit justement les voix, leur richesse, leurs détails, qu’elles soient féminine ou masculine, et que vous vous teniez près ou moins du diaphragme. Grâce à sa directivité cardioïde ultraprécise, nous apprécions qu’il réduise si bien les bruits proches.

Ce micro est une réussite tant au niveau du design que de l’audio, et le tout est proposé à un prix très intéressant (d’autant plus qu’il est accompagné d’un filtre et support antichoc). C’est un appareil qui est tout simplement prêt pour la production dès la sortie de sa boîte, sans nécessiter vraiment de post-traitement.

Fiche technique