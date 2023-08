En résumé Note de l’expert Les Plus Excellente performance de nettoyage

Capteur de pression

Minuterie de brossage Les Moins Temps de charge de 16 heures

Autonomie de 2 semaines

Pas de charge USB Notre verdict Si vous aimez la modernité mais en toute simplicité, alors l’iO3 est la brosse à dents iO qu’il vous faut car elle propose d’excellentes performances de brossage et peut être partagée par toute la famille. Cependant, son autonomie n’est pas fameuse et son temps de charge est long, à moins de la laisser sur son socle en permanence.

Prix lors du test

$79.99

Les meilleurs prix : Oral-B iO Series 3

Vendeur Prix $72.99 Voir offre

Les brosses Oral-B de la série iO3 sont d’une conception entièrement repensée, avec de nouvelles têtes de brosses, l’ajout de quelques fonctions et, surtout, une performance de brossage améliorée qui combine oscillations et micro-vibrations pour un effet puissant. Elles se démarquent en tous points de leurs prédécesseurs, à l’exception peut-être du temps de charge et de l’autonomie.

La gamme iO d’Oral-B compte désormais sept modèles, de l’iO3, très abordable, à l’iO10, plus luxueuse, chacun doté de caractéristiques différentes. La plupart se targuent de technologies avancées, dont la qualité augmente avec le prix. Les plus chers, à partir de l’iO7, embarquent un système de charge rapide et, à partir de l’iO8, un écran OLED couleur pour afficher les informations et les réglages.

Dans cet article, nous nous intéressons plutôt à la brosse à dents iO3, la plus récente, simple et économique de la série. Si vous souhaitez bénéficier de performances exceptionnelles et que vous ne tenez pas forcément à l’aspect “connecté”, c’est alors celle qu’il vous faut.

Design

Trois modes de brossage

Pas de charge USB

L’iO3, comme toutes les brosses iO, est fabriquée par Braun. Elle existe en Noir, Rose ou Bleu, quant aux têtes de brosse elles vous seront proposées seulement en noir ou blanc pour un style bicolore.

Par ailleurs, elles ne sont pas dotées des anneaux en plastique colorés qui permettent de les différencier. Au lieu de cela, elle comporte de petits symboles tels qu’un plus, un parapluie ou des lignes ondulées, dessinés juste au dessus du manche.

S’il n’est d’ailleurs pas facile de partager les modèles iO connectés (précisons le manche évidemment) avec d’autres membres de la famille, ce n’est pas le cas avec l’iO3. En effet, elle ne dispose pas du suivi des performances de brossage, alors la passer de main en main ne faussera pas les données.

La conception de la brosse iO est différente de celle des anciens modèles Oral-B. La tête est plus épaisse à la base, de sorte qu’elle s’insère dans le manche de manière plus organique. Elle pèse 135 g, soit environ 10 g de plus que l’Oral-B Pro 3, une légère prise de poids non perceptible. Pour le reste, elle ressemble aux autres iO.

L’iO3 (en haut), comparée à l’iO4 et à l’iO8 Emma Rowley / Foundry

La poignée est lisse, mais pas brillante. Certains utilisateurs ont exprimé leur préférence pour l’ancien modèle, plus adhérent, personnellement cela ne nous a pas dérangé lors de l’utilisation.

À l’avant du manche se trouve un panneau en caoutchouc avec deux boutons de commande, le premier permettant d’activer et désactiver la brosse et le second de passer d’un mode de nettoyage à l’autre.

La véritable raison d’acheter l’iO3 est sa puissance de brossage

L’anneau lumineux se trouve en haut, il n’est pas possible d’en personnaliser la couleur, au lieu de cela il s’éclaire simplement en blanc lorsque vous l’allumez.

Toutes les brosses sont vendues avec un chargeur et une prise standard. Il est possible que la vôtre soit aussi accompagnée d’un étui de voyage, selon le pack choisi. Il s’agit d’un simple plastique moulé, mais il y a de la place à l’intérieur pour ranger deux têtes de brosse.

Emma Rowley / Foundry

Performances et caractéristiques

Temps de charge d’environ 16 heures

Capteur de pression rouge/vert

Minuteur de brossage

La véritable raison d’acheter l’iO3 est sa puissance de brossage. Elle est beaucoup plus efficace que les anciens modèles Oral-B, et meilleure que la concurrence, laissant les dents douces et propres. Après avoir testé un certain nombre de brosses à dents électriques, nous revenons toujours à la série iO.

Elle propose trois modes de brossage : propreté, douceur et blancheur. La seule difficulté est de savoir lequel est lequel. Vous devrez les dissocier en vous basant sur le changement de vibration lorsque vous passez de l’un à l’autre, ce qui n’est pas franchement pratique au début.

Par ailleurs, quand on achète une brosse à dents électrique, il y a quelques caractéristiques que nous jugeons indispensables et, heureusement, l’iO3 les possède.

La première est un capteur de pression. Si vous brossez trop fort, l’anneau lumineux autour du col s’allume en rouge vif. Mais ce qui distingue les modèles iO de leurs rivaux, c’est qu’un anneau lumineux s’allume en vert dans le cas où le brossage est bien effectué.

L’iO3 chronomètre également votre nettoyage. Toutes les 30 secondes, la vibration est interrompue pour vous indiquer qu’il est temps de passer à l’autre côté. Une fois les deux minutes (approuvée par les dentistes) écoulées, une interruption plus longue vous indique que vous pouvez vous arrêter.

Si vous partagez le même manche avec votre partenaire, alors ne comptez qu’une semaine, ou une semaine et demie au maximum, avant de devoir la brancher

L’iO dispose également d’un indicateur lumineux pour la batterie. Lorsqu’elle a besoin d’être rechargée, l’interrupteur marche/arrêt clignote en rouge. Sachez que si vous ne pouvez pas la brancher tout de suite, vous pourrez effectuer un ou deux brossages en plus avant qu’elle ne s’arrête complètement. C’est une amélioration par rapport aux précédentes Oral-B, où le voyant s’allumait à peine avant qu’elle ne s’éteigne.

L’autonomie et la charge sont les seuls éléments que nous n’apprécions pas sur cette brosse. Alors qu’elle est supposée tenir environ 18 jours (pour un brossage de deux minutes deux fois par jour), la nôtre a duré 10 à 14 jours.

Si vous partagez le même manche avec votre partenaire, alors ne comptez qu’une semaine, ou une semaine et demie au maximum, avant de devoir la brancher

En ce qui concerne la charge, Oral-B indique qu’il faut compter jusqu’à 16 heures pour qu’elle soit complète. C’est loin d’être idéal si vous n’avez pas l’habitude de laisser l’appareil sur son socle.

Prix et disponibilité

En France, vous trouverez l’iO 3 d’Oral-B seulement chez Carrefour et Amazon, respectivement à 89,99 € et 95,35 €.

Dans l’ensemble, les prix des brosses à dents électriques sont élevés et ne cessent d’augmenter, mais un investissement dans un bon produit pourrait vous faire économiser sur le long terme.

Pour davantage de choix, nous vous proposons une sélection des meilleures brosses à dents électriques du marché.

Conclusion

D’après nous, lorsqu’il s’agit des performances et des fonctions de brossage, Oral-B bat la concurrence. Les brosses iO sont les meilleures et l’iO3 a tout ce qu’il faut pour garder vos dents propres.

Bien qu’il existe des modèles ayant une meilleure autonomie et un temps de charge moins important, si vous pensez à laisser votre iO3 sur son socle de charge, alors rien ne pourra vous empêcher de l’acheter. En revanche, elle ne conviendra pas aux utilisateurs qui voyagent beaucoup ou désireux de profiter d’une charge rapide.

Adaptation du test original paru sur Tech Advisor de langue anglaise