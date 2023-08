Motorola Razr 40 vs Motorola Razr 40 Ultra

En juillet 2023, Motorola a dévoilé deux merveilles pliables qui allient esthétique nostalgique et technologie avancée : le Razr 40 et le Razr 40 Ultra. Les deux appareils promettent une expérience pliable unique, mais ils répondent à des préférences légèrement différentes. Voyons les caractéristiques techniques complexes de chaque modèle et comparons-les.

Le Razr 40 et le Razr 40 Ultra sont connus sous les noms de Razr (2023) et Razr+ dans d’autres pays, y compris aux États-Unis. Les téléphones ne diffèrent que par leur nom.

Design

Chris Martin / Foundry

En ce qui concerne le design, les deux modèles respirent l’élégance grâce à l’esthétique emblématique du Razr. Le Motorola Razr 40 est doté d’un écran interne pOLED de 6,9 pouces, d’une résolution éclatante de 2640×1080, une luminosité de 1400 nits et un taux de rafraîchissement fluide de 144Hz. Son écran externe AMOLED matriciel de 1,5 pouce ajoute une touche de confort avec une résolution de 194×368 et une luminosité de 1000 nits.

En revanche, le Motorola Razr 40 Ultra offre plus de surface d’affichage. Son écran principal pOLED de 6,9 pouces reflète les spécifications du Razr 40, mais avec un taux de rafraîchissement de 165Hz pour une expérience utilisateur encore plus fluide. Son écran secondaire matriciel pOLED de 3,6 pouces, d’une résolution de 1066×1056 et d’une luminosité de 1100 nits, garantit des interactions rapides sans avoir à ouvrir l’appareil.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Les dimensions du Razr 40 sont de 3,95 x 170,82 x 7,35 mm lorsque ouvert et de 3,95 x 88,24 x 15,8 mm quand fermé, pour un poids de 188,6 g.

En comparaison, le Razr 40 Ultra ouvert mesure 73,95 x 170,83 x 6,99 mm et fermé 73,95 x 88,42 x 15,1 mm, pour un poids de 188,5 g.

Pour ceux qui recherchent la variété esthétique, le Razr 40 est décliné en Sage Green (vert), Summer Lilac (violet), Vanilla Cream (crème). Le Razr 40 Ultra présente, quant à lui, une palette plus sophistiquée avec les coloris Infinite Black (noir), Glacier Blue (bleu) et la variante en cuir vegan Viva Magenta (rose).

Performances et batterie

Chris Martin / Foundry

Sous son apparence élégante, le Razr 40 est équipé d’une puce Snapdragon 7 Gen 1. Ce processeur, couplé à 8 Go de RAM, garantit un fonctionnement multitâche fluide, un lancement prompt des applications et une navigation aisée dans l’interface utilisateur. Que vous jongliez entre les applications ou que vous vous engagiez dans des tâches gourmandes en ressources, la puissance de traitement du Razr 40 vous permettent de garder le contrôle sans effort.

La mémoire intégrée UFS 2.2 de 256 Go offre non seulement un vaste espace de stockage pour vos apps, photos et fichiers, mais contribue également à un accès plus rapide aux données et à des performances très fluides.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Le Razr 40 Ultra intègre une puce Snapdragon 8+ Gen 1, qui, associée à 8 ou 12 Go de RAM, promet des performances ultra-rapides, vous pouvez ainsi vous attaquer à des tâches exigeantes avec facilité. Qu’il s’agisse de jeux, de création de contenu ou de multitâche, le Razr 40 Ultra devrait avoir les caractéristiques nécessaires pour relever le défi.

En outre, la mémoire intégrée UFS 3.1 de 256 Go fait preuve d’excellentes vitesses de transfert de données. Cela signifie que vos applications, fichiers devraient se lancer et se charger dare-dare, mais aussi que votre expérience utilisateur globale restera fluide et sans décalage.

Les deux Razer fonctionnent sous Android 13 avec la surcouche d’interface MyUX de Motorola. Vous obtenez une expérience conviviale et personnalisable. Les améliorations logicielles optimisent le format pliable, assurant une transition transparente entre l’état ouvert et fermé.

L’utilisation multi-applications, les capacités d’écran partagé et les fonctions multitâches innovantes vous sont offertes grâce à l’intégration logicielle réfléchie de Motorola.

Chris Martin / Foundry

Le Razr 40 est doté d’une batterie de 4200 mAh, qui vous permet de rester connecté, diverti et productif tout au long de la journée. Que vous soyez en train de regarder des vidéos, de jouer ou de faire du multitâche, avec l’endurance de la batterie du Razr 40 réalisez vos tâches sans craindre d’être à court d’énergie.

Le chargement est pratique et efficace grâce à la capacité de chargement filaire de 30W de l’appareil. En outre, la fonction de charge sans fil de 5W offre un confort d’utilisation tout en maintenant votre appareil sous tension.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Le Razr 40 Ultra dispose d’une batterie légèrement plus petite de 3800 mAh, cela est, entre autres, compensé par la consommation d’énergie optimisée.

Les capacités de chargement sont robustes avec le Razr 40 Ultra, avec un chargement filaire vif de 30W, le sans fil de 5W ajoute à la commodité.

Les deux modèles sont dotés de fonctions poussées de gestion et d’optimisation de la batterie qui garantissent une utilisation efficace de l’énergie. Ces mécanismes travaillent en coulisse pour prolonger la durée de vie de la batterie et vous laisser tirer le meilleur parti de chaque cycle de charge.

Capteurs photo et vidéo

Chris Martin / Foundry

L’appareil photo d’un smartphone joue un rôle essentiel, et les Motorola Razr 40 et Razr 40 Ultra sont tous deux à la hauteur, ils font preuve d’impressionnantes capacités photo.

Équipé d’un appareil photo principal de 64 Mp et d’un appareil photo grand angle/macro de 13 Mp, le Razr 40 est capable de capturer les moindres détails. Le capteur de 64 Mp sert d’objectif principal, ce qui permet de prendre des photos éclatantes et précises, même dans des conditions d’éclairage difficiles. Il s’agit d’un système d’appareil photo très efficace pour son prix.

L’objectif grand angle/macro de 13 Mp passe à la vitesse supérieure en proposant un large champ de vision de 108 degrés pour des prises de vue grandioses. Il sait également saisir des détails complexes en mode macro, afin que vous puissiez explorer les aspects les plus fins de votre sujet.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Le Razr 40 Ultra poursuit ses hauts faits photographiques avec un appareil photo principal de 12 Mp, stratégiquement optimisé pour des résultats exceptionnels. Muni d’une ouverture plus large de f/1,5 et d’une stabilisation optique de l’image (OIS), cet objectif excelle dans les scénarios à faible luminosité, garantissant que vos photos de nuit conservent leur éclat.

Comme son homologue, le Razr 40 Ultra dispose aussi d’un appareil photo grand angle/macro de 13 Mp avec un large champ de vision. Il prend des photos dynamiques qui saisissent davantage votre environnement. La polyvalence de cet objectif est évidente, qu’il s’agisse de cadrer un vaste paysage ou d’explorer avec précision un sujet.

Chris Martin / Foundry

En ce qui concerne le capteur selfie, les deux modèles proposent un objectif de 32 Mp avec une ouverture f/2,4. Cette configuration assure que vos autoportraits et vos conversations vidéo conservent une clarté et des détails exceptionnels, même dans des conditions d’éclairage variables.

Les deux appareils Motorola également des améliorations apportées au logiciel de l’appareil photo, afin de peaufiner vos prises de vue, on compte l’ajustement de l’exposition, l’ajout d’effets créatifs ou l’utilisation de modes de prise de vue avancés.

Prix et disponibilité

Dominik Tomaszewski / Foundry

Dans le domaine des smartphones pliables, le coût est très important ; Motorola a habilement équilibré les performances et l’accessibilité. Grâce à ces stratégies de prix, la firme s’assure que le Razr 40 et le 40 Ultra aient une valeur remarquable, tout en restant accessibles à un large éventail de consommateurs.

Proposé à 899 € en Europe, le Razr 40 affiche un ensemble convaincant à un prix relativement abordable. Ses caractéristiques impressionnantes en font une entrée séduisante dans le monde des appareils pliables.

Vous pouvez vous le procurer directement auprès de Motorola France et Belgique, de Lenovo France, Belgique, Amazon France et Belgique et d’autres commerçants tech’.

Pour ceux qui recherchent une expérience plus poussée, le Razr 40 Ultra est commercialisé au prix de 1 199 € en Europe. Il reste dans une gamme de prix compétitive, ce qui le positionne comme un concurrent intéressant parmi les smartphones pliables.

Il est disponible directement auprès de Motorola France/Belgique, Lenovo France/Belgique et Amazon France/Belgique, entre autres.

Conclusion

Chris Martin / Foundry

Entre le Motorola Razr 40 et le Motorola Razr 40 Ultra, la décision se résume finalement à vos préférences. Le Razr 40 Ultra séduit par ses écrans à taux de rafraîchissement plus élevé, ses performances accrues et ses options de couleur distinctes. Le Razr 40, quant à lui, plaira à ceux qui recherchent un prix abordable sans sacrifier les fonctions essentielles. Quel que soit votre choix, les deux modèles incarnent la quête d’innovation et de style de Motorola dans le monde de la technologie pliable.

Adaptation de l’article original paru sur Tech Advisor de langue anglaise

Fiches techniques

Motorola Razr 40 :

Écran interne : 6,9 pouces pOLED, 2640×1080 px, 1400 nits, 144Hz, HDR 10+

Écran externe : 1,5 pouces, AMOLED, 194×368 px, 1000 nits. 60Hz

Verre Gorilla Victus

Android 13 avec MyUX

Puce Snapdragon 7 Gen 1

8 Go de RAM

256 Go de mémoire intégrée UFS 2.2

DualSIM

Connectivité sans fil : Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.3, 5G

USB-C, lecteur d’étui, IP 52, haut-parleurs stéréo avec Dolby Atmos, NFC

Capteurs arrière : 64 Mp, f/1,7, OIS (principale), 13 Mp, f/2,2 (grand angle 108 degrés/macro)

Capteur selfie : 32 Mp, f/2,4

Batterie de 4200 mAh

Chargement filaire 30W/sans fil 5W

Dimensions : ouvert 3,95 x 170,82 x 7,35 mm, fermé 3,95 x 88,24 x 15,8 mm

Poids : 188,6 g

Couleurs : Sage Green (vert), Summer Lilac (violet), Vanilla Cream (crème)

Motorola Razr 40 Ultra :