En résumé Les Plus Poids

Qualité audio plutôt satisfaisante pour le prix

Compatibilité multiplateforme Les Moins Pas de prise en charge Bluetooth

Captation micro juste correcte Notre verdict

On attend d’un bon casque gamer qu’il arbore un design confortable, des commandes pratiques et un son de qualité pour vivre une expérience de jeu à son maximum, et tout cela Trust l’a compris avec le GXT ZIROX. Qui, en plus de cocher toutes ces cases, est à moins de 20 €.

La marque Trust et sa gamme Trust gaming confirme sa place de choix sur le marché des produits conçus pour le jeu. Avec son large choix d’appareils et périphériques, elle met tout en œuvre pour que vous puissiez vous créer un setup complet et vous offrir une expérience de jeu intense et immersive à des prix intéressants.

Sa dernière sortie en date est le GXT Zirox, que nous avons pu tester, un micro-casque abordable et polyvalent qui saura peut-être vous séduire.

Design

Léger et robuste

Micro rabattable

Commandes pratiques

Le GXT Zirox est un casque gaming léger et très confortable à porter pendant de longue session car son arceau rétractable, bien pratique pour l’adapter à la taille souhaitée, n’appuie pas sur la tête. Ses oreillettes en similicuir et bien rembourrées se marient parfaitement aux oreilles, une conception qui rend agréable le port de ce dispositif.

S’il est fabriqué seulement à partir de plastique, laissant alors penser qu’il est fragile de premier abord, il n’en est rien de cela. En effet, une fois en main, on remarque une certaine robustesse, aussi peut-être du fait qu’il soit non pliable, qui enlève l’impression de fragilité. Non seulement, il est solide mais Trust, comme pour tous ses produits, semble mettre un point d’honneur à soigner le design et la finition de ses différents dispositifs, une manière de prouver qu’entrée de gamme n’est pas synonyme de négligence.

Si vous êtes de ceux qui préfère la sobriété, alors vous apprécierez le modèle blanc que nous avons testé. Pour les autres, sachez qu’il est aussi disponible en Booster Black, Brilliant Blue et Powerful Pink.

Mathilde Vicente / Foundry

Pour les parties entre ami(e)s, ou pas d’ailleurs, un micro rabattable (seulement) est intégré au GTX. II vous permet de communiquer aisément avec vos coéquipiers et ainsi ne pas perdre une miette de la session qui se joue.

Le GXT Zirox est un casque gaming léger et très confortable à porter pendant de longue session car son arceau rétractable

Du côté des commandes, on retrouve une molette pour gérer le volume et un bouton poussoir pour activer ou désactiver le micro, ils sont accessibles directement sur l’oreillette ce qui contribue à faire profiter d’une expérience de jeu fluide. Sous l’écouteur droit, un câble jack de 2 m est attaché, une longueur qui permet aisément de jouer à distance depuis un canapé par exemple.

Performance audio

Qualité sonore correcte

Multiplateforme

Seulement câblé pas de sans fil

Ce casque gaming est un modèle supra-auriculaire doté de deux transducteurs puissants de 50 mm, c’est le bon combo pour apprécier l’audio stéréo sans gâcher le confort. Nous l’avons testé avec des titres comme Call of Duty et FIFA sur PS4, mais aussi Mario Party sur Switch, et n’avons rien manqué des effets sonores du jeu.

Il n’intègre évidemment pas de fonctionnalité de réduction active du bruit, néanmoins son isolation sonore est assez efficace pour nous transporter au cœur de l’action, ce qui est une plaisante surprise pour un casque d’entrée de gamme. La qualité générale est plutôt bonne, mais ne vous attendez pas à un rendu digne de casques de milieu ou haut de gamme.

En ce qui concerne la captation sonore du micro, elle est tout juste correcte. Si nous n’avons pas expérimenté de bruits parasites, il a parfois grésillé rendant alors la communication parfois compliquée. Heureusement, en cas de désagrément, le contrôle du volume via la molette est simple et le bouton de coupure du micro facile d’accès.

Ce GXT Zirox est multiplateforme, c’est à dire qu’il peut être branché à la prise 3,5 mm de votre manette PS4, PS5, Xbox, votre Nintendo Switch, mais aussi à votre PC. Cette compatibilité étendue est un point fort, toutefois nous aurions aimé qu’il prenne aussi en charge le Bluetooth.

Mathilde Vicente / Foundry

Autonomie

Inutile de chercher un connecteur USB car, comme nous l’avons déjà précisé, le GXT Zirox se connecte directement à votre console ou PC, de ce fait vous n’avez besoin pas de le recharger.

L’avantage est donc qu’on ne se soucie pas des problèmes d’autonomie du casque, celle-ci dépendra seulement de celle restante dans votre manette de jeu.

Ce GXT Zirox est multiplateforme, c’est à dire qu’il peut être branché à la prise 3,5mm de votre manette PS4, PS5, Xbox, votre Nintendo Switch, mais aussi à votre PC

Prix et disponibilité

Tout juste sorti sur le marché, Trust propose son casque GXT Zirox à 19,99 € chez Amazon France et à 18,99 € chez Amazon Belgique. Il est très abordable et défie ses concurrents du même acabit à l’instar du G-LAB Korp COBALT ou du JBL Quantum 100.

Pour plus de choix, n’hésitez pas à regarder du côté de notre comparatif des meilleurs casques gaming par chers du moment, il y en a pour tous les goûts et les budgets.

Conclusion

Le GXT Zirox occupe son créneau avec brio avec une rapport qualité/prix indéniable. Pour moins de 20 €, il y a peu à critiquer sur la qualité de sa finition et son rendu audio.

Ce n’est certes pas un modèle pour les joueurs de niveaux avancés ou amateurs, mais il est suffisamment confortable et polyvalent pour de légères sessions quotidiennes et des parties occasionnelles.

Fiche technique