En résumé Note de l’expert Les Plus Petit et robuste

Cryptage matériel

Capacités de 1, 2 ou 4 To Les Moins Pas d’adaptateur de câble USB-A

Outils logiciels non disponibles

Prix européen Notre verdict Pour les clients de l’Union européenne, les anciens X8 et X6 restent un meilleur choix pour leur rapport qualité-prix, surtout s’ils peuvent se passer du chiffrage. Et, ceux qui désirent un SSD plus rapide devraient plutôt envisager le X10 Pro.

Prix lors du test

From $89.99 | Model reviewed $159.99

Les meilleurs prix : Crucial X9 Pro

Cela fait quatre ans que Crucial a lancé l’un des disques durs portables les plus populaires, le X8. Il a été suivi un an plus tard par le X6, moins cher, et à eux deux, ils ont établi une norme pour les disques portables robustes que d’autres fabricants ont eu du mal à égaler.

Les points faibles de ces produits étaient l’absence de cryptage matériel et une garantie de trois ans seulement.

Ces problèmes ont été résolus avec les nouveaux X9 Pro et X10 Pro, qui apportent un style contemporain et des fonctionnalités améliorées à la gamme X Series. Notre article porte sur le X9 Pro, et nous traiterons le X10 Pro très prochainement.

Si ces disques ont fait l’objet de modifications fonctionnelles et esthétiques, tout n’a pas changé. La performance de lecture maximale du X9 Pro est dictée par l’USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s), similaire à celle du Crucial X8 et proche des capacités plus importantes du Crucial X6.

On peut donc en conclure que le X9 Pro remplacera les deux précédents disques de la série X et constituera un nouveau modèle d’entrée de gamme en dessous du X10 Pro.

Aux côtés des produits existants, il offre des fonctionnalités nouvelles et améliorées qui pourraient justifier un prix revu à la hausse. Mais l’équation tarifaire de ce produit est déjà faussée par la chute spectaculaire des modules NAND Flash utilisés pour ce stockage.

Lorsque le X8 est arrivé pour la première fois en octobre 2019, le modèle de 1 To coûtait plus de 100 €. Et quatre ans après, autant d’espace de stockage ne coûte que 98,39 € pour le X9 Pro.

Peu de choses dans la technologie PC a autant baissé, mais est-ce la seule raison d’acheter cette nouvelle version d’un SSD portable classique ?

Design

Compact

Indice de protection IP55

Pas d’adaptateur USB

Le X9 Pro s’éloigne de la forme allongée en aluminium noir du X8 et adopte une forme davantage nuancée, en effet il ressemble à un bloc solide de métal argenté dont les bords ont été arrondis.

Dans un coin se trouve un trou qui semble lui permettre d’être attaché à un lien, bien qu’aucun n’ait été prévu à cet effet. Sauf qu’une fois le X9 Pro mis sous tension, nous nous sommes rendu compte que le trou était l’endroit où se trouve la LED d’activité.

Nous ne sommes pas sûrs que ce soit une bonne idée, car la LED soit sur la partie inclinée de cette entaille, et les directions dans lesquelles elle est clairement visible sont très limitées. Dans une pièce très éclairée, vous pourrez ne jamais remarquer qu’elle est allumée ou éteinte. Nous avons noté qu’elle est un peu plus facile à percevoir sur le X10 Pro noir que sur le X9 Pro argenté.

Le dessous du disque est recouvert d’un revêtement caoutchouté doux qui empêche le SSD de glisser sur un bureau ou d’endommager la surface. Le câble USB-C fourni mesure 23 cm de long, soit un peu plus que celui des X6 et X8.

Les X6, X8 et X9 Pro Mark Pickavance

Ce qui manque par rapport au X8, c’est un adaptateur USB-C vers USB-A. C’est un accessoire qui a été retiré du X6, et il est absent du X10 Pro également. Ce choix de ne pas en inclure un est plutôt regrettable.

Aux côtés du disque, d’une capacité de 1, 2 ou 4 To, on trouve un court câble USB-C et quelques documents de garantie et de service en 20 langues. Cette documentation ne couvre pas les aspects opérationnels ou d’utilisation du produit, en supposant que ce SSD externe est effectivement un appareil plug-and-play qui n’a pas besoin d’instructions détaillées.

Alors que le X8 semblait substantiel et capable de résister aux chocs, Crucial a fait peu de déclarations sur ce que le boîtier pouvait supporter. Heureusement, le X9 Pro est désormais officiellement classé IP55 pour la protection contre les infiltrations d’eau et de poussière et une hauteur de chute spécifique. Ce classement et la période de garantie étendue qui l’accompagne confirment que le X9 Pro est plus durable que ses prédécesseurs.

Outre les économies de bouts de chandelle réalisées par Crucial, le principal avantage du X9 Pro est sa légèreté. Avec seulement 39 g, il est bien mois lourd que le X8 (148 g) et son poids au lieu de ça avoisine celui du X6 (42 g).

Crucial insiste sur la résistance du disque dans ses informations produit, soulignant sa capacité à survivre à une chute de 2 mètres.

On peut se demander sur quelle surface dure et potentiellement dommageable il tombe lors de ces tests. Il est écrit en petits caractères qu’il s’agit d’un sol recouvert de moquette et non de béton. Franchement, si un objet en métal sans pièces mobiles pesant 39 g ne pouvait pas résister à une chute de deux mètres sur de la moquette, il ne serait probablement pas recommandable à l’achat. Le X8 et le X6 y auraient sans aucun doute survécu.

Cependant, nous avons remarqué que l’emballage à l’intérieur de la boîte protège moins le X9 Pro que celui du X6, et Crucial peut donc penser qu’il peut supporter plus d’abus lors de son envoi vers l’acheteur.

Pour ceux qui ne connaissent pas le système d’évaluation IP, les appareils certifiés IP55 ne sont pas étanches comme le serait un smartphone coûteux. Ils offrent une certaine résistance à l’eau, ce qui leur permet de faire face à une averse ou à une très brève immersion, mais ils ne peuvent pas être immergés pendant plusieurs secondes.

IP55 définit une protection limitée contre la poussière, les jets d’eau à faible pression provenant de n’importe quelle direction, l’humidité et le temps pluvieux.

Fonctionnalités et caractéristiques techniques

USB 3.2 Gen-2

Jusqu’à 4 To

Cryptage matériel

Selon Crucial, le X9 Pro peut transférer 1050 Mo/s en lecture et en écriture s’il est connecté à un port USB 3.2 Gen 2, et environ la moitié via des ports Gen 1 (USB 3.0 d’origine).

Le disque est préformaté à l’aide du système de fichiers exFAT, ce qui le rend lisible par les ordinateurs Windows, Mac OS et Linux, et il ne contient aucun logiciel. Il comporte des pages HTML qui renvoient à des outils et des offres que nous abordons dans la partie consacrée à l’expérience utilisateur.

Les notes du guide de l’utilisateur indiquent que les usagers de Windows peuvent obtenir les meilleures performances si les disques sont reformatés en NTFS. Toutefois, cela rend le disque moins flexible en ce qui concerne les systèmes d’exploitation capables de comprendre ce format. Lors de nos tests, les performances n’ont pas été très différentes avec NTFS.

Le cryptage matériel est une nouvelle fonctionnalité. Presque tous les disques SSD externes peuvent être cryptés, mais la grande majorité qu’à l’aide d’un logiciel supplémentaire. Pour déverrouiller un volume crypté avec logiciel, il faut que l’outil utilisé pour créer l’espace protégé soit installé sur toute machine ou appareil connecté pour le lire.

Cela peut poser problème si vous transportez des données protégées et que vous souhaitez les transmettre à une autre personne.

À l’inverse, le chiffrage matériel se produit au niveau du matériel dans le disque SSD, il est donc bien plus compliqué à décrypter et on peut y accéder, en théorie, avec n’importe quel système d’exploitation. Tant que ce dernier comprend intrinsèquement les supports cryptés au niveau matériel et si l’on dispose du bon mot de passe.

Le chiffrage matériel à l’aide de 256 AES est plus sûr que le logiciel, et le contenu devrait être plus facile d’accès sur d’autres ordinateurs.

Cette technologie est également disponible sur le SanDisk Extreme Portable SDD V2, le Samsung T7 Touch et le T7 Shield, mais elle est absente des disques SSD portables les moins chers du marché, à l’instar des Crucial X8 et X6.

Expérience utilisateur

1 mois d’Adobe Creative Cloud inclus

Crucial Storage Executive

Crucial a essayé d’offrir une valeur ajoutée au X9 Pro sous la forme d’une sélection d’utilitaires qui sont sur son site web et qui peuvent être trouvés en utilisant les liens HTML stockés sur le disque ou un code QR dans l’emballage. L’un d’eux est un mois gratuit à la formule Adobe Tout Creative Cloud.

Il y a aussi le très utile : Crucial Storage Executive. Il s’agit d’un outil polyvalent permettant de surveiller la santé de vos périphériques de stockage Crucial, d’identifier les mises à jour du micrologiciel et de les installer si vous en êtes d’accord. Il a également de fonctions de reformatage des disques et de modification des allocations de cache SSD. Tout cela serait formidable, mais la dernière version de Crucial Storage Executive n’a jamais entendu parler du X9 Pro (ou X10 Pro) et n’est donc, pour le moment, aucune utilité tant que Crucial ne l’aura pas corrigé.

Un autre produit mentionné par Crucial, mais qui n’est pas prêt, est Hedge, un programme de sauvegarde automatisé. Cela semble parfait pour le X9 Pro, donc nous espérons qu’il sera bientôt disponible.

Enfin, le Crucial Portable SSD Utility est promis pour septembre 2023 pour Windows et Mac. Il s’agit d’un outil simple qui peut crypter et (dé)verrouiller la sécurité matérielle de l’appareil à l’aide d’un mot de passe.

Là encore, les détails suggèrent que cet outil pourrait être intéressant, mais il n’était pas disponible dans le cadre de ce test.

Dans l’ensemble, nous conclurons que l’aspect logiciel de Crucial a été pris de court par la vitesse à laquelle le matériel a été préparé et commercialisé, et qu’il essaie maintenant de rattraper son retard le plus rapidement possible.

Performances

Jusqu’à 1050 Mo/s

Pas plus véloce que le X8

Pour ce test, Crucial nous a prêté un X9 Pro de 2 To, même si, selon le guide de l’utilisateur écrit par Crucial, les différences de vitesse entre cette capacité et les autres sont minimes.

Crucial indique que les performances en lecture du X8 sont de 1050 Mo/s, et que le X9 Pro atteint cette vitesse en lecture mais également en écriture. La vitesse d’écriture du X8 n’a jamais été mentionnée, mais nous avons précédemment enregistré un modèle de 2 To à 961 Mo/s.

Lors de nos tests, le X9 Pro a atteint environ 966 Mo en lecture et 970 Mo en écriture dans le profil CrystalDiskMark 8.04 Real World. Il est donc légèrement meilleur que le X8 et nettement supérieur au X6.

Il est important de comprendre que le SSD à l’intérieur peut sans aucun doute fonctionner plus vite que les 1050 Mo/s en lecture et en écriture, et que le frein est la bande passante de l’interface USB 3.2 Gen 2.

Cependant, même dans les limites de la bande passante, le X9 Pro est un excellent disque, bien que dans certains tests, il a été distancé par le X8, mais pas de manière significative.

Ces tests ont également fourni des données provenant du X6, du Seagate One Touch 1 To, du SanDisk Extreme V2 1 To, du Samsung T7 Shield 1 To, du WD MyPassport SSD (2020) 1 To et du OWC Envoy Pro Mini 1 To. Et pour montrer ce que l’USB 3.2 Gen 2×2 permet de faire, nous avons aussi inclus le Corsair EX100U et le Crucial X10 Pro.

Même s’il na jamais été en mesure de rivaliser avec les disques Gen 2×2, le X9 Pro était au sommet ou proche de cette place. Il n’a pas non plus subi de baisse massive de performances lorsque nous avons ajouté un fichier de 64 Go à l’aide du test AJA System, ce qui arrive à certains disques.

Dans l’ensemble, le X9 Pro est très compétant pour ceux qui n’ont pas d’une connectivité Gen 2×2 ou Thunderbolt.

Prix et disponibilité

Crucial a fait le choix logique d’éviter toute capacité inférieure à 1 To, offrant cet espace de stockage, mais aussi 2 To et 4 To. Il serait intéressant de voir un modèle de 8 To, mais Crucial n’a pas encore atteint cette densité NAND.

Les prix sont respectivement de 98,39 €, 175,19 € et 316,79 € en France chez Crucial. Par contre si vous êtes en Belgique par exemple, les prix sont un peu plus élevés (100,85 € pour 1 To, 179,57 € pour 2 To et 324,71 € pour 4 To).

Le X9 Pro est également vendu par Amazon France et Belgique.

Le meilleur rapport qualité-prix par Go est le modèle de 4 To, le pire étant l’option 1 To.

Le problème de cette tarification est que le Crucial X8 de 1 To n’est actuellement qu’à 74,53 € et offre des performances très similaires à celles du X9 Pro, même s’il ne dispose pas du chiffrage et de la résistance à l’eau et à la poussière.

Dans l’ensemble, les principaux concurrents du X9 Pro sont les X8 et X6 originaux, bien qu’il soit possible que Crucial retire progressivement ces produits une fois que les canaux de vente au détail auront écoulé les stocks existants.

Consultez notre comparatif des meilleurs disques durs et SSD portables pour davantage de choix.

Conclusion

Au départ, il était facile d’estimer le X9 Pro comme étant le remplaçant du X8. Cependant, une réflexion plus approfondie suggère qu’il s’agit du nouveau X6 si l’on considère le modèle à deux niveaux que Crucial a précédemment exploité. Par conséquent, le remplaçant du X8 doit être le X10 Pro, et non le X9 Pro.

Cela ne veut pas dire qu’il est en deçà des X6 et X8 à certains égards, mais son prix de lancement n’en fait pas un choix évident pour les intéressés aux budget serré (jusqu’à ce que les prix baissent). Et pour ceux qui ne nécessitent pas de cryptage ou d’indice IP, le X8 ou le X6 sont de meilleures alternatives.

Le X9 Pro a une vitesse d’écriture légèrement plus rapide, une meilleure résistance et une garantie de cinq ans. Son nouveau design le rend facile à ranger et il s’avère même plus compact que le X6.

Si vous n’avez que des ports USB 3.2 Gen 2 et pas Gen 2×2, c’est le disque de la série X qu’il vous faut. Cependant, si vous avez de ports Gen 2×2, le fait de payer plus pour le X10 Pro pourrait vous faire gagner du temps lors des transferts.

Notre seule critique concernant ce produit est que le X8 était accompagné d’un adaptateur USB-C vers USB-A, et que vous devez maintenant ajouter un adaptateur… Un effort peu coûteux que Crucial aurait pu faire.

Si le X9 Pro avait intégré cet élément et proposé un meilleur prix, nous serions davantage enthousiastes à son sujet, même s’ifl ne présente pas d’améliorations spectaculaires par rapport à son prédécesseur le X8.

Enfin, nous pensons que le prix européen actuel du X9 va probablement stimuler les ventes des X8 et X6 plutôt que d’encourager les clients à se procurer le nouveau design, et c’est peut-être intentionnel.

Adaptation du test original paru sur Tech Advisor de langue anglaise

Fiche technique