Review de la tablet Samsung Galaxy Tab S9 Plus 5G: Calidad muy cara

En pocas palabras Puntuación Pros La tablet Android más rápida

Gran pantalla y sonido

Interfaz y controles versátiles

Fina y bien construida Contras Selección de apps y rendimiento inferiores en comparación con el iPad Pro

Precio: muy cara Nuestro veredicto Esta nueva tablet de Samsung desafía seriamente al iPad Pro. No con el mismo rendimiento brutal o las aplicaciones adecuadas para la creación profesional, pero como una tablet de productividad versátil para aquellos y aquellas que sepan apreciar todas sus brillantes sutilezas.

Aunque fueron los móviles plegables Galaxy Z Flip 5 y Galaxy Z Fold 5 los que acapararon la mayor atención, Samsung también dio a conocer su nueva familia de lujosas tablets: la serie Galaxy Tab S. Tres en número, siendo el tamaño la principal diferencia entre ellas, las Galaxy Tab S9, S9 Plus (o S9+) y S9 Ultra son muy fastuosas y están equipadas con características de élite. Con estas nuevas tablets Samsung desafía directamente a los modelos iPad de Apple en la clase más alta de tablets.

He tenido la oportunidad de probar la Galaxy Tab S9 Plus, el modelo de gama media con una pantalla de 12,4 pulgadas, y un precio que hace que mi tarjeta de crédito llore. Viene en diferentes configuraciones de memoria, y con o sin módem 5G integrado.

El modelo básico más barato, con 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, aún no está a la venta, pero tiene 12/512 GB que se pueden encargar por adelantado. Eso sí, a un precio especial, el mismo que 12/256 GB, 1.119 €. O 1.269 € por el modelo que he probado que también tiene soporte 5G.

Como puedes ver: es carísima.

Para comparar correctamente las tres tablets S9, lo más relevante es fijarse en el iPad Air y los dos modelos de iPad Pro. No es sencillo, ya que tienen diferentes dimensiones y opciones de memoria, pero es ligeramente más cara que un iPad Pro de 11 pulgadas, pero más barata que el modelo de 12,9 pulgadas.

El hardware es genial para escribir con el ratón, la pantalla grande también. Mattias Inghe

Rendimiento

¿Cómo se compara con las mejores tablets de Apple? En algunos aspectos mejor, en otros está claramente por detrás. Obviamente, el procesador y el rendimiento son los puntos clave. Mientras que el iPad Pro tiene un rendimiento de portátil con el procesador M2, la serie Galaxy Tab S9 funciona con el Snapdragon 8 gen 2, la misma versión especializada que se encuentra en los teléfonos Galaxy S23 de Samsung. Es rápido para un teléfono móvil y, con diferencia, la tablet Android más rápida, pero no hay duda de que Apple tiene la sartén por el mango.

En cuanto al sistema operativo del iPad se aprovecha de ello con una amplia gama de aplicaciones creativas y de productividad profesional, desde modelado 3D e ilustración hasta edición de vídeo y producción musical. El lado Android no puede igualar eso por el momento, hay algunas aplicaciones buenas pero ni de lejos tantas, y se están ahogando en Google Play entre aplicaciones que se adaptan mejor a la funcionalidad y la interfaz de un teléfono móvil con controles de pulgar y una pantalla pequeña.

El rápido tipo de memoria y el almacenamiento también ayudan a que todo, desde las apps y los documentos grandes hasta los sitios web dinámicos y con mucho contenido multimedia, funcione sin problemas. Con la buena capacidad multitarea del sistema, la gestión de la memoria podría resentirse en caso contrario.

Buen equilibrio entre luz extra y ahorro de energía en el brillo automático. La pantalla siempre está clara. Mattias Inghe

Pantalla

En el lado positivo, quiero dar crédito a Samsung por la pantalla, que es fenomenal. Una pantalla AMOLED de una belleza deslumbrante, con 2800×1752 píxeles, lo que da 266 puntos por pulgada, y hay que agacharse y mirar fijamente a muy corta distancia para distinguir los píxeles individuales. O sacar una lupa. Con una frecuencia de imagen dinámica de hasta 120 Hz y una rápida lectura táctil y de lápiz, la navegación y el desplazamiento son rápidos y directos.

Con una gama de colores que supera la clase dci p3 en el panel, alta precisión de color y el contraste absoluto de la tecnología oled, el matiz es perfecto para la edición de fotos, y las imágenes hdr en películas y juegos son intensas, detalladas y envolventes. Obtienes soporte para HDR10+, y un brillo en la tablet que nadie más puede igualar.

El brillo básico es de poco menos de 500 cd/m2, pero debería ser posible aumentarlo mucho más, hasta 1.750 cd/m2 según la propia Samsung. Eso sería deslumbrantemente brillante a la distancia de un brazo cuando se sostiene un disco. Son cifras que solemos ver más en un buen televisor, del que estás más lejos.

Por suerte, solo se activa automáticamente cuando es necesario, a la luz del sol o durante el visionado HDR. Si realmente alcanza esos niveles es imposible de medir. Al menos para mí. Pero el resultado final es una tablet con la que puedo ver películas y navegar bajo el sol del verano y se ve bien y nítida aunque no busque la sombra. También ayuda que la superficie frente a la pantalla tenga un buen tratamiento antirreflejos.

Colores bonitos, mucho contraste y refuerzo extra de luz para HDR. Mattias Inghe

Audio

Cuatro altavoces omnidireccionales de AKG proporcionan un sonido rico y detallado y se adaptan tanto a la posición horizontal como a la vertical. Reproduzco trailers de películas con la presión y el efecto envolvente adecuados, y música con un estéreo bien equilibrado, dinámica y muchos detalles.

Como era de esperar, tiene soporte Dolby Atmos y un modo Atmos especial para juegos, que debería detectar y optimizar automáticamente el sonido. No tengo ni idea de cómo funciona, o de si funciona. Lo único que sé es que suena bien. No sé si se debe a un software inteligente o a un buen hardware básico.

La pantalla está cubierta con Gorilla Glass, pero no se especifica de qué tipo. El cristal protector da un cierto brillo de arco iris a la superficie en ángulos de visión cerrados. Puedo vivir con eso para una mejor protección contra los elementos. Y hablando de eso, la tablet es totalmente resistente al agua, con una clasificación IP68 que permite sumergirla a una profundidad de 1,5 metros durante media hora. Eso no lo tenía la generación anterior, ni lo iguala el iPad Pro.

La tablet de 5,7 milímetros de grosor está construida en aluminio sólido con ángulos rectos, botones claros y una ranura para tarjetas sim en un lateral (solo para tarjetas micro SD en el modelo wifi), orificios para altavoces en los laterales cortos y una construcción muy rígida. Da la sensación de ser una pieza sólida de metal, pero obviamente está hueca y alberga mucha tecnología.

Los ángulos rectos hacen que la placa no sea la más cómoda de agarrar, pero es suficientemente cómoda. Mattias Inghe

Ergonomía

Se da un poco más de prioridad al diseño elegante que a la comodidad del portátil. Me hubiera gustado ver bordes redondeados en la parte trasera para un mejor agarre y también una transición en forma de lágrima del lateral a la superficie de la pantalla. Pero no es incómoda de usar. La llevo encima todo el día, navegando, enviando correos, consultando Facebook y viendo películas, entre otras cosas.

Lo que resulta molesto es jugar a juegos con controles de consola en la pantalla. En parte porque están diseñados para teléfonos móviles y se convierte en un agarre tenso al cabo de un rato, y en parte porque los juegos con muchos gráficos hacen que el circuito del sistema, y por tanto también partes del chasis, se calienten de forma molesta.

La refrigeración es eficaz, y el Galaxt Tab S9 Plus no pierde mucho rendimiento con el tiempo en una prueba de estrés, pero si vas a usarlo como un dispositivo para videojuegos, deberías conseguir una carcasa con soporte y un mando de juego inalámbrico para él. Un soporte puede ser útil en cualquier caso, porque como todos los dispositivos Samsung Galaxy más caros, es excelente para pasar del modo portátil a otras formas de trabajar.

Y lo que es más importante, con los accesorios de teclado adecuados, se convierte en un portátil totalmente funcional. Es fácil cambiar a Dex, la interfaz de escritorio de Samsung similar a Windows, con control del cursor del ratón y ventanas flotantes. Dex puede activarse en la tableta o en una pantalla externa conectada por cable o de forma inalámbrica.

Algunas aplicaciones se controlan bien con el ratón y el teclado, sobre todo Microsoft Office para móviles y el navegador web. No tiene tantas funciones como un ordenador Windows normal, pero te llevará muy lejos. Como un Chromebook, más o menos. Y con mejor soporte para aplicaciones Android.

Dex es uno de los ases en la manga de Samsung. Le he conectado un teclado y un ratón ridículamente grandes con Bluetooth y ejecuta aplicaciones de Office, navegadores web y otras cosas con la misma fluidez que en un ordenador de verdad. Pero con una pantalla de 12 pulgadas, así que es un poco pequeño. Mattias Inghe

Pantalla dividida y lápiz inteligente

Samsung lleva varios años desarrollando el soporte multitarea para el modo tablet normal en las tablets Tab S, y aquí se ha perfeccionado respecto a generaciones anteriores. Es fácil tener hasta tres aplicaciones en ventanas divididas y aún más flotando libremente. Claro que se desordena rápidamente, pero con una barra de tareas en la parte inferior, acelera la navegación.

El lápiz óptico S-pen que lo acompaña es de primera categoría y ha recibido un par de mejoras. Tiene conectividad Bluetooth con la tablet y se empareja al instante. Se acopla a la tablet por la parte trasera y también se carga de forma inalámbrica. Una mejora respecto a la versión anterior es que ahora se puede acoplar en ambas direcciones y la batería se cargará. En las tablets Tab S8, era habitual que los usuarios y usuarias apuntaran mal el lápiz por accidente y no se cargara. El lápiz ahora también tiene la misma clasificación IP69 que la tableta, así que si quieres dibujar en la bañera, no hay nada que te lo impida.

Te conectas a Internet con 5G o Wi-Fi 6e, y la conexión es rápida y estable con buena recepción en ambos. Habría esperado que Samsung se hubiera subido ya al carro del Wi-Fi 7, pero ni los nuevos teléfonos plegables ni las tablets tienen la actualización que sí tienen los teléfonos de algunos competidores.

Puedes iniciar sesión en la tablet rápida y fácilmente con huella dactilar o reconocimiento facial, pero el escáner facial no tiene biometría aprobada por ID. Así que, por ejemplo, si quieres iniciar sesión bancaria en la tableta, tienes que usar el lector de huellas dactilares dentro de la pantalla. Su ubicación es un poco incómoda para iniciar sesión con la tablet en horizontal, pero es mejor para el modo apaisado.

Otras mejoras

No he visto grandes mejoras en las cámaras, pero sigue teniendo cámaras modestas en la gama media. Una cámara principal de 13 megapíxeles, una gran angular que ha pasado de seis a ocho megapíxeles y una cámara selfie de 12 megapíxeles encima de la pantalla en un lateral. Toman fotos decentes, pero no hacen nada fuera de lo común. Son más para documentación y videollamadas que para fotografía al estilo Galaxy S23.

Con una clasificación IP68, no hay que preocuparse por un chaparrón. Mattias Inghe

Con una batería de 10.800 mAh frente a los 10.090 de la Galaxy Tab S8 Plus, me dura más o menos lo mismo. Pero el nuevo boost hdr de alta intensidad permite acortar el tiempo de streaming de películas. Depende de lo que estés viendo y del entorno de iluminación en el que te encuentres. En cualquier caso, puedo usar la tablet en casa todo el día, desde por la mañana hasta la hora de acostarme, al menos mientras no esté jugando o ejecutando aplicaciones de productividad pesadas.

La batería se puede cargar bastante rápido con hasta 45 vatios de carga USB. Pero para eso tendrás que conseguir tu propio cargador, no está incluido. Con un cargador compatible, puedo llenar una batería agotada en aproximadamente una hora y media. Parece que tarda más con el último 20 %, probablemente porque es más suave con la batería.

Y eso podría ser algo bueno, porque si gastas la cantidad de dinero que Samsung quiere por una Galaxy Tab S9 Plus, debería durar un tiempo. La generosa política de actualizaciones de Android de Samsung de cuatro grandes actualizaciones de generación también se aplica a la serie Tab S9. Si esto significa que una actualización de Android 14 vendrá pronto es más confuso, Samsung puede necesitar tiempo para adaptar su propia interfaz OneUI. Pero es una garantía de futuro que un gadget tan caro puede necesitar, por muy bueno que sea.

Especificaciones

Nombre del producto: Galaxy Tab S9 Plus 5G SM-X816

Chip del sistema: Qualcomm Snapdragon 8 gen 2 para Galaxy

Procesador: Kryo Prime 3,36 GHz, 4 Kryo Gold 2,8 GHz, 3 Kryo Silver 2 GHz

Gráficos: Adreno 740, 719 MHz

Memoria: 12 GB

Almacenamiento: 256/512 GB, ranura micro sd

Pantalla: 12,4 pulgadas amoled brillante, 2800×1752 píxeles, 120 Hz

Cámaras: 13 megapíxeles + 8 megapíxeles gran angular con led trasera, 12 megapíxeles gran angular frontal

Conexiones: Usb 3 tipo c con salida de vídeo

Comunicaciones: 5g (opcional), wifi 6e, bluetooth 5.3

Sistema operativo: Android 13 con One UI

Otros: Stylus S-pen incluido, interfaz de escritorio Dex, resistente al agua (IP68)

Batería: 10.900 mAh, 14 horas 20 min streaming de vídeo (brillo alto, 60 Hz), aprox. 14 horas uso mixto (brillo bajo, 120 Hz)

Carga de la batería: Hasta 45 W USB, cargador no incluido

Tamaño: 28,54 x 18,54 x 0,57 cm

Peso: 586 gramos



Rendimiento

Antutu Benchmark 10*: 1.549.348 puntos

Geekbench 6: 5.738 puntos

Geekbench 6 single core: 2.125 puntos

Geekbench 6 compute: 9.437 puntos

3dmark Wild LifeUnlimited: 14.663 puntos

3dmark Wild Life Extreme: 3.915 puntos

Almacenamiento,lectura: 3.529 MB/s

Almacenamiento, escritura: 2.972,3 MB/s

*Solo comparable con otras tablets Android, no con iPads.

Artículo original publicado en M3.se.