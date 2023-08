Review del Motorola Razr 40: un teléfono plegable para todo el mundo

En pocas palabras Puntuación Pros Asequible

Batería para dos días

Diseño de cuero vegano

Software fácil de usar Contras Rendimiento medio de la cámara

Solo repele el agua Nuestro veredicto Puede que no invente nada en cuanto al hardware y su rendimiento tampoco te dejará boquiabierto/a, pero el Motorola Razr 40 hace algo que ningún otro teléfono plegable tipo concha ha hecho antes y eso es atraer a las masas gracias a un equilibrio entre precio, diseño y especificaciones.

Motorola lanzó su primer teléfono plegable moderno en 2019 y hoy es uno de los fabricantes con más experiencia en esta área del mercado. Para 2023, el Razr vuelve de nuevo con un nuevo diseño y un precio atractivo.

La gama Razr 2023 está formada, por primera vez, por dos modelos y, en la mayoría de los mercados, la edición estándar se llama Razr 40 para vincular los teléfonos con la serie Motorola Edge 40. También hay el Razr 40 Ultra, que ya hemos probado.

Hemos estado probando el Razr 40 durante un tiempo y, aunque tiene una pantalla exterior más pequeña en comparación con el Ultra (además de ciertas especificaciones mejores), sigue siendo un gran teléfono plegable y, quizás lo más importante, el precio hace que sea la mejor opción para la mayoría de la gente.

Diseño y calidad de fabricación

Piel vegana en tres colores

Pequeña pantalla exterior

Revestimiento repelente al agua

El Razr 40 no es como los tres Razr plegables anteriores, ya que Motorola ha tomado una dirección diferente con el diseño de este teléfono.

Se parece menos a los icónicos diseños de los Razr de antaño, apostando por una forma cuadrada notablemente similar a la serie Galaxy Flip de Samsung. Los dos primeros Razr plegables tenían algunos problemas de diseño, como la barbilla que estorbaba.

Nos pareció que el Razr 2022 daba en el clavo, aunque nuestro compañero Lewis apuntó en su review que daba “menos sensación de Razr”. Al Razr 40, sin embargo, apenas se le nota ese encanto Razr y parece, al menos a primera vista, indistinguible del Galaxy Z Flip 4.

Si se mira más de cerca, la cubierta trasera de cuero vegano del Razr 40 le da cierta personalidad”

Chris Martin / Foundry

Hay diferencias, por supuesto, como la orientación de las cámaras. Sin embargo, si se mira más de cerca, la cubierta trasera de cuero vegano del Razr 40 le da cierta personalidad. Siempre me han gustado los teléfonos de cuero vegano y este es otro más en la lista.

No solo tiene un aspecto bonito (disponible en verde Sage Green y beige Vanilla Cream, junto con el lila Summer Lilac que he probado), sino que ofrece un buen agarre y es resistente a las manchas, según Motorola. Los plegables son bastante delicados, así que es positivo no tener que preocuparse por el cristal trasero.

El marco metálico viene en un color a juego, aparte del plateado del modelo Vanilla Cream (al igual que la carcasa de plástico duro de la caja), así que, en general, el Razr 40 tiene un aspecto muy elegante. En nuestra opinión, el elemento estiloso está muy bien conseguido, aunque se agradecerían más colores.

Motorola solo ofrece un revestimiento repelente al agua con una clasificación IP52 (el Galaxy Z Flip 5 es IPX8) y los plegables siguen pareciendo frágiles en varios aspectos.

Motorola presume de un diseño sin huecos cuando el teléfono está cerrado, pero incluso al sacarlo del bolsillo después de haber estado trabajando en el jardín, se oían crujidos al desplegarlo y cerrarlo. Esto desapareció con un soplido estratégico, pero no inspira mucha confianza.

Chris Martin / Foundry

Si fueras a la playa, seguramente tendrías la sensación de que deberías haber dejado el Razr 40 en casa o no sacarlo de una mochila bien sellada, algo de todo menos ideal para hacer fotos durante el día.

Los que lleven una vida más urbana no tendrán que preocuparse tanto y la bisagra del Razr 40 es toda una belleza. La pantalla interna desaparece limpiamente en forma de lágrima en el interior para permitir el diseño sin huecos y la bisagra puede mantener la pantalla en casi cualquier ángulo que desees, por lo que no solo podrás cerrarla o abrirla por completo.

Curiosamente, no tuvimos el mismo problema con el que nos encontramos al usar el Razr 40 Ultra, que no se abría completamente hasta estar totalmente plano.

La respuesta háptica no es especialmente nítida, pero tampoco la noté débil. El escáner de huellas dactilares se esconde en el botón de encendido del lateral y funciona muy bien.

Pantalla y altavoces

Pantalla compacta

Pantalla interna “sin pliegue”

AMOLED LPTO de 144 Hz

El Razr 40 cambia de táctica en lo que respecta a la configuración de las dos pantallas. Por lo general, Motorola ha optado por una gran pantalla exterior, pero aquí hay una versión pequeña de 1,5″, muy parecida a las del Galaxy Z Flip 3 y el Z Flip 4.

Motorola nos dijo que esto es, en parte, una forma de ayudar a los usuarios a utilizar menos su teléfono. Puedes utilizar la pantalla para obtener información clave y llevar a cabo diversas tareas, lo que te ahorra tener que abrir el teléfono y dejarte tentar por alguna de las aplicaciones instaladas.

Chris Martin / Foundry

Al abrir el Razr 40, vemos prácticamente la misma pantalla OLED de 6,9″ que el Razr 40 Ultra. La diferencia con el modelo más premium es que tiene una pantalla externa de 3,6″, mucho más grande.

En su interior, la principal diferencia es que el Razr 40 tiene una tasa de refresco de 144 Hz en lugar de 165 Hz, pero esto realmente no importa demasiado.

Puesto que la bisagra puede mantener el teléfono abierto en diferentes ángulos, el Razr 40 se beneficia de algunos trucos inteligentes de pantalla dividida”

Con un tamaño de 6,9″, tiene espacio de sobra, aunque la relación de aspecto 22:9 es muy alta y significa que llegar a la parte superior con una mano te costará algo de esfuerzo. La resolución Full HD+ de 2640 x 1080 ofrece un buen equilibrio de nitidez sin sacrificar innecesariamente la duración de la batería.

El contraste y el color son sólidos y, en nuestras pruebas, el brillo llegó a unos decentes 515 nits con el brillo automático desactivado. Motorola afirma que el teléfono puede alcanzar un pico de 1.400 nits.

Chris Martin / Foundry

La pantalla interna no tiene grandes inconvenientes, aunque la empresa la califica de “inarrugable”. Se puede ver y palpar dónde se dobla la pantalla, pero no es algo que distraiga cuando lo usas. El tinte azul de la pantalla en un ángulo poco común sí que fue más problemático.

Puesto que la bisagra puede mantener el teléfono abierto en diferentes ángulos, el Razr 40 se beneficia de algunos trucos inteligentes de pantalla dividida, como dividir la aplicación de la cámara en dos, lo que te da mucho más margen para los ángulos, así como para hacer selfies sin sostener el teléfono con las manos.

El hecho de que no tenga puerto para auriculares no es ninguna sorpresa, y los altavoces estéreo no son nada del otro mundo. Están bien para ver algún vídeo de YouTube o para responder a una llamada con el altavoz, pero no esperes una experiencia envolvente o cinematográfica.

Especificaciones y rendimiento

Snapdragon 7 Gen 1

8 GB de RAM

256 GB de almacenamiento

Es en las especificaciones básicas donde el Razr 40 revela, en cierto modo, por qué es mucho más barato que el Ultra y, en líneas generales, que otros teléfonos plegables. Motorola ha vuelto a las viejas costumbres y este Razr plegable no tiene un procesador insignia.

En lugar del Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 del Ultra, incluye un Snapdragon 7 Gen 1. Solo está disponible en una versión con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, y no encontrarás una ranura para tarjetas microSD.

Chris Martin / Foundry

El rendimiento es irregular y, por suerte, la parte negativa dura poco, pues es uno de esos teléfonos que tarda mucho en arrancar la primera vez. Sin embargo, dale un poco de tiempo para que se asiente y las cosas funcionan perfectamente bien.

No es rápido como un rayo, pero el rendimiento es lo suficientemente bueno como para que no sea algo que destaque. Incluso el chip del Ultra es un buque insignia de 2022, así que si quieres el máximo rendimiento, deberás apostar por el Galaxy Z Flip 5 y su Snapdragon 8 Gen 2.

Benchmarks del Motorola Razr 40

Los benchmarks del Razr 40 son previsiblemente inferiores a los de sus rivales, pero no dejes que eso te desanime, sobre todo teniendo en cuenta que es algo de esperar a este precio.

Este teléfono no escatima en conectividad ofreciendo Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E, NFC y 5G.

Cámaras

Cámara principal de 64 MP

Ultra gran angular/macro de 13 MP

Selfie de 32 MP

La configuración de la cámara del Razr 40 es un poco diferente a la del modelo Ultra. Tienen la misma cámara selfie (interna) de 32 MP y un ultra gran angular/macro de 13 MP en el exterior, pero el campo de visión del Ultra es extrañamente más estrecho (108º frente a 120º).

La cámara principal es de 64 MP, por lo que tiene más resolución que la de 12 MP del Ultra, pero su apertura es más lenta (f/1,7 en lugar de f/1,5). En general, las tres cámaras son básicamente las mismas.

Sorprendentemente, la cámara selfie interna de 32 MP es la que parece más consistente y fiable”

Chris Martin / Foundry

El rendimiento es desigual: la cámara principal (que usa pixel-binning a 16 MP) hace un trabajo razonablemente bueno con una iluminación decente, con resultados nítidos y coloridos, pero incluso sin que haya poca luz, empieza a tener problemas. En nuestro caso, esto fue especialmente en cuanto al enfoque, a pesar de tener OIS (estabilización óptica de imagen), y el enfoque automático láser.

Es posible obtener resultados aceptables con poca luz, pero hay que tener tiempo y paciencia para mantener el teléfono firme mientras hace lo suyo. Aunque pueda sonar como un disco rayado, las fotos en modo retrato no salen bien.

La cámara ultra gran angular es un complemento útil en determinadas situaciones, pero en comparación con la cámara principal, en la mayoría de las tomas aparece desvaída. Esto también ocurre cuando se selecciona el modo macro en la aplicación y requiere un poco de aplomo para obtener buenos resultados.

Sorprendentemente, la cámara selfie interna de 32 MP es la que parece más consistente y fiable. Usa pixel-binning a 8 MP y esto le da un buen equilibrio de detalle sin tener que tener grandes archivos que subir a redes sociales o a un servicio de almacenamiento en la nube.

Además, esta cámara puede grabar vídeo en calidad Ultra HD a 30 fps. Sin embargo, es probable que quieras utilizar la cámara principal para grabar vídeo, ya que el OIS ayuda a mantener la fluidez, aunque también ofrece los mismos ajustes de calidad.

Batería y carga

Batería de 4.200 mAh

Carga por cable de 30 W

Carga inalámbrica de 5 W

Con una capacidad de 4.200 mAh, la batería del Razr 40 no bate ningún récord en cuanto a autonomía, pero el tamaño no es lo único que importa. En nuestra habitual prueba de batería PCMark, el teléfono consiguió un tiempo sólido, pero medio, de 10 horas y 15 minutos.

Sin embargo, lo verdaderamente destacado aquí es que habitualmente conseguimos dos días de uso.

Chris Martin / Foundry

Motorola suministra un cargador rápido de 33 W en la caja, pero el Razr 40 tiene una potencia nominal ligeramente inferior, de 30 W. No es especialmente rápido para los estándares modernos, pero puedes llegar al 60 % con una carga de 30 minutos.

Por suerte, el Razr 40 dispone de carga inalámbrica, sorprendente con un teléfono plegable a este precio. Es cierto que es muy lenta, con una potencia de solo 5 W, pero está ahí si la necesitas y esa velocidad no será un problema si la usas durante la noche.

Software y aplicaciones

Android 13

Limpio con añadidos útiles

Tres actualizaciones de la versión de Android

El Razr 40 funciona con Android 13 de fábrica y Motorola promete tres actualizaciones de versión (razonables pero no es el fabricante que más ofrece), que te llevarán hasta Android 16. También obtendrá cuatro años de actualizaciones de seguridad, por lo que Samsung solo le supera un año en ambos casos.

Como Motorola viene haciendo desde hace años, el sistema operativo es muy parecido al original (lo que obtendrías en un teléfono Google Pixel), con solo algunos cambios sencillos y útiles. La personalización es uno de los aspectos más destacados, al igual que los gestos físicos de girar y cortar que hacen que cosas como iniciar la cámara y encender la linterna sean superfáciles, una verdadera ayuda cuando tienes un bebé en el otro brazo, por ejemplo.

Muy útil sin ser intrusivo”

Chris Martin / Foundry

Lo que más te interesará saber sobre el software del Razr 40 es cómo funciona la pantalla externa.

Es fácil de usar y puedes seleccionar qué “paneles” quieres usar en ella, como el reloj, el tiempo, la reproducción multimedia, el calendario y más (aunque no muchos más).

Resulta muy útil sin ser intrusivo, aunque tiene limitaciones más allá de los paneles disponibles. Las notificaciones son un buen ejemplo de ello. Un recordatorio por correo electrónico para sacara el cubo de la basura se cortó justo antes de que dijera de qué color era el cubo que iban a recoger.

Chris Martin / Foundry

También puedes usar la pantalla como vista previa en directo de la cámara, lo que significa que puedes usar las cámaras “traseras” para selfies. Un buen truco, pero es muy difícil encuadrar bien la imagen con la relación de aspecto 2:1 y el diminuto tamaño.

El Razr 40 Ultra, con su pantalla externa más grande, puede ser tentador, ya que puedes ejecutar cualquier aplicación de Android en él, pero no está exento de peculiaridades.

Precio y disponibilidad

Uno de los puntos más positivos del Motorola Razr 40 es su precio. Solo cuesta 899 € en España, lo que lo sitúa en la gama normal de los buques insignia, a diferencia de otros que suelen costar más de 1.000 €.

De hecho, es más barato que muchos buques insignia normales y es el teléfono plegable más barato hasta la fecha. A modo de comparación, el recién anunciado Galaxy Z Flip 5 cuesta a partir de 1.209 €, casi el mismo precio que el Razr 40 Ultra (1.199 €).

Este precio te permitirá adquirir el modelo de 8 GB / 256 GB. También puedes comprarlo en Amazon, El Corte Inglés o MediaMarkt.

Todavía no hay disponibilidad en México.

Echa un vistazo a nuestro ranking de los mejores teléfonos plegables para ver cómo el Razr 40 se compara con otros modelos.

Chris Martin / Foundry

Veredicto

Puede que Motorola haya perdido parte del encanto del Razr al optar por un diseño similar al del Galaxy Flip, pero no importa mucho en lo que, por lo demás, es un teléfono plegable muy exitoso.

Lo que era un objeto de lujo en el mundo de los smartphones es ahora una opción más gracias al precio de venta de 800 € del Razr 40. Eso lo hace más barato que muchos buques insignia normales.

Y a pesar de este precio, el Razr 40 tiene unas especificaciones impresionantes, como una pantalla AMOLED decente, una batería de larga duración y una experiencia de software sólida. Incluso viene con carga inalámbrica, aunque muy lenta.

Por supuesto, hay aspectos negativos a tener en cuenta al compararlo con el Razr 40 Ultra y sus rivales. El chip Snapdragon 7 no es el más rápido, no hay una impermeabilización adecuada y las cámaras no son demasiado impresionantes.

Sin embargo, todo esto es aceptable teniendo la posibilidad de conseguir un teléfono plegable a un precio razonable, lo que significa que el Razr 40 es actualmente el mejor teléfono plegable para las masas.

Lista de especificaciones

Android 13

Pantalla OLED de 1,5″

Pantalla principal Full HD+ LTPO pOLED de 6,9″ y 144 Hz

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1

8 GB de RAM

256 GB de almacenamiento

Cámaras: Cámara principal de 64 MP, f/1,7, OIS Cámara ultra gran angular de 13 MP, f/2,2 Cámara selfie de 32 MP, f/2,4

4.200 mAh

Carga por cable de 30 W

Carga inalámbrica de 5 W

Altavoces estéreo

Escáner de huellas dactilares lateral (botón de encendido)

Repelente al agua (IP52)

Gorilla Glass Victus (externo)

5G

Bluetooth 5.3

Wi-Fi 6E

GPS

Nano-SIM

USB-C

73,95 x 170,83 x 6,99 mm (abierto)

184,5 g / 188,5g

Colores: Sage Green (verde), Summer Lilac (lila), Vanilla Cream (beige)

Artículo original publicado en la edición en inglés de TechAdvisor.com.