Samsung Galaxy Z Flip5 vs Samsung Galaxy Z Fold5

Alors que la technologie ne cesse d’évoluer, les smartphones ont fait un bond sans précédent avec l’introduction des appareils pliables.

Samsung, pionnier dans le monde des téléphones premium, occupe le devant de la scène avec deux offres remarquables : le Samsung Galaxy Z Flip5 et le Samsung Galaxy Z Fold5. Les deux reprennent le concept innovant de l’appareil pliable, mais ils répondent à des besoins et à des modes d’utilisation différents.

Dans cette comparaison, nous explorons les caractéristiques, le design et les capacités uniques du Flip5 et du Fold5. En examinant leur format, leurs technologies d’affichage, leurs capacités multitâches et bien plus encore. Nous souhaitons vous aider à prendre une décision éclairée lorsque vous choisirez votre prochain compagnon Samsung pliable.

Design

Dominik_Tomaszewski

Le Galaxy Z Fold5 offre un design impressionnant et futuriste grâce à son mécanisme de dépliage. Cependant, son format plus grand lorsqu’il est déplié peut s’avérer moins pratique dans la poche et ne pas répondre aux besoins de compacité et de portabilité. Il pourrait être un choix plus intéressant pour ceux qui privilégient la productivité et la consommation de médias (vidéo, etc.) à la portabilité.

L’écran AMOLED interne de 7,6 pouces offre des couleurs éclatantes et une haute résolution, pour une expérience immersive lors de visionnage de vidéos, de séances de jeux et la réalisation de tâches de productivité. Vous pouvez étendre les applications, ce qui en fait un excellent choix pour ceux qui apprécient une expérience similaire à celle d’une tablette, mais sur téléphone.

Son écran externe de 6,2 pouces AMOLED affiche rapidement les notifications, vous laisse contrôler la lecture de vidéos et passer/recevoir des appels sans avoir à déplier l’appareil. Il s’agit d’un ajout pratique qui améliore l’interaction avec le smartphone et qui, malgré sa minceur, peut en fait agir comme un téléphone à part entière, sans aucune limitation logicielle.

Henry Burrell / Foundry

La conception compacte du Flip5 et son mécanisme de pliage vertical le rendent très facile à transporter. Lorsque fermé, il ressemble à un petit boîtier et à un accessoire élégant. Ce format poche convient parfaitement à ceux qui recherchent un produit qui se glisse aisément dans leur sac par exemple.

Le Galaxy Z Flip5 est doté d’un écran principal de 6,7 pouces. Une grande taille qui correspond davantage aux dimensions des smartphones traditionnels, bien qu’il ne soit pas aussi adapté aux tâches de productivité que le Fold5. Il offre un affichage confortable pour les tâches quotidiennes telles que l’envoi de SMS, la navigation et le visionnage de vidéos.

Dominik_Tomaszewski

L’écran externe de 3,4 pouces du Galaxy Z Flip5 est davantage limité en fonctionnalités. Il sert principalement à afficher l’heure, la date et les icônes de notification de base, plutôt que d’être un écran de smartphone à part entière et fonctionnel, même s’il est capable d’exécuter des applications complètes, dans un espace restreint.

Caractéristiques techniques principales

Dominik_Tomaszewski

Le Galaxy Z Fold5 adopte une forme de livre avec une charnière verticale. Son design permet aux utilisateurs d’obtenir un grand écran intérieur, le transformant essentiellement en tablette. Cette configuration le rend idéal pour les tâches de productivité telles que la rédaction d’e-mails, l’édition de documents et l’exécution simultanée de plusieurs applications. Toutefois, sa taille et son poids peuvent repousser ceux préférant un téléphone compact pour une utilisation occasionnelle.

Son grand écran est compatible avec le multitâche via un écran partagé, vous pouvez ainsi exécuter plusieurs applications côte à côte et passer de l’une à l’autre en toute transparence. Vous profitez également d’une fonction de continuité des applications (pour que les apps passent de l’écran extérieur à l’intérieur lorsque ouvert). Ceci garantit une expérience utilisateur cohérente. Il fonctionne aussi avec le stylet S Pen de Samsung, qui n’est pas fourni.

Dominik_Tomaszewski

Le Flip5, en revanche, présente un design à clapet horizontal avec une charnière verticale. Il ressemble à un mobile à clapet, du début des années 2000, lorsqu’il est plié. Ceci permet une utilisation d’une seule main et de le ranger facilement dans des poches ou des sacs de petite taille.

Bien que le Galaxy Z Flip5 prenne en charge un certain niveau de multitâche, son écran plus petit pourrait ne pas être aussi efficace que le Galaxy Z Fold5. Il est toujours possible d’exécuter deux apps simultanément à l’aide d’un écran partagé, mais il est davantage adapté à des scénarios plus légers.

D’autre part, l’écran externe du Flip5 (le plus grand changement par rapport à son prédécesseur) offre une gamme de possibilités qui améliorent l’expérience de l’utilisateur et en font une caractéristique distinctive de l’appareil. Bien que petit, il donne un accès rapide aux fonctions et informations essentielles sans avoir à ouvrir complètement le téléphone.

Prix et disponibilité

Dominik_Tomaszewski

Le Galaxy Z Fold5 étant le plus avancé et le plus riche en fonctionnalités des deux, son prix est logiquement supérieur à celui du Flip. Son grand écran pliable, ses capacités multitâches améliorées et ses spécifications haut de gamme y jouent.

Il est proposé à partir de 1 899 € pour 256 Go, à 2 029 € pour 521 Go et à 2 279 € pour 1 To, ces deux derniers sont en réduction pendant la période de précommande (à 1 899 € et à 2 039 € respectivement). Chaque version est équipée de 12 Go de mémoire vive.

Vous pouvez vous le procurer directement chez Samsung France et Belgique, ainsi qu’auprès de Amazon France, par exemple.

Samsung galaxy z Fold5 Samsung Galaxy Z Fold 5 Prix lors du test: $1,799.99 Best Prices Today:

Le Galaxy Z Flip5, quant à lui, est moins cher. Il offre toujours un design pliable innovant, un écran compact et de superbes caractéristiques, mêmes si elles sont davantage modestes que le Fold5.

Il est commercialisé à partir de 1 199 € pour sa version de 8 Go/256 Go (pas encore disponible en Belgique au moment de la rédaction de cet article) et à 1339 € pour 512 Go (à 1 199 € en précommande).

Il est disponible chez Samsung France et Belgique, mais aussi chez Amazon France, par exemple.

Samsung galaxy z flip5 Samsung Galaxy Z Flip5 Prix lors du test: $999.99 Best Prices Today:

Conclusion

Pour finir, le choix entre le Galaxy Z Fold5 et le Z Flip5 dépend finalement des préférences et des priorités de chacun. Si vous souhaitez un appareil offrant une expérience similaire à celle d’une tablette, un système multitâche robuste et une technologie de pointe, alors le Fold5 est le choix idéal.

En revanche, si vous appréciez la portabilité, l’utilisation d’une seule main et dépenser moins alors le Flip5 vous conviendra mieux.

Ces deux appareils témoignent de l’engagement de Samsung en faveur de l’innovation et redéfinissent les possibilités offertes par les smartphones pliables sur le marché dynamique actuel.

Adaptation de l’article original publié sur Tech Advisor de langue anglaise

Fiches techniques

Galaxy Z Fold5

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Écran externe AMOLED de 6,2 pouces à 120Hz

Écran interne AMOLED de 7,6 pouces à 120Hz

Verre Gorilla Victus 2 à l’avant et à l’arrière de l’écran

12 Go de RAM

256 Go/512 Go/1 To de stockage UFS 4.0

Capteurs photo : 50 Mp f.1,8, 10 Mp f/2,4 3x téléobjectif, 12 Mp f/2,2 ultra grand-angle, 10 Mp selfie, 4 Mp f/1,8 sous l’écran

Enregistrement vidéo jusqu’à 8K

Batterie de 4 400 mAh avec charge de 25 W

Lecteur d’empreintes digitales latéral

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.3

5G

NFC

Bleu, Noir, Crème, Gris (Argent et Cobalt sont exclusifs à Samsung)

253 g

Galaxy Z Flip5