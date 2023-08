En résumé Note de l’expert Les Plus Très bel écran OLED

Une puissance de traitement impressionnante

Sélection de ports et clavier décents

Design robuste, attrayant et convivial Les Moins Une autonomie moyenne

Des capacités graphiques décevantes Notre verdict L’Asus Zenbook 14X OLED a beaucoup d’atouts, notamment son superbe écran et son puissant processeur Intel Core i7. Ajoutez à cela une sélection de ports solide, un design innovant et un clavier confortable, et vous obtenez un ordinateur portable parfaitement adapté aux longues journées de travail. Il est juste dommage que la batterie ne soit pas à la hauteur.

Prix lors du test

From £1,199

Si vous passez suffisamment de temps à tester et à écrire sur les ordinateurs portables, vous ne verrez pas souvent de véritables innovations, Asus a pourtant réussi à en apporter avec le dernier Zenbook 14X OLED (UX3404).

Si cela ne vient pas forcément de sa technologie d’écran époustouflante ou de son processeur Intel surpuissant, c’est plutôt son design qui surprend. Sans compter que le tout est proposé à un prix plutôt accessible, qui diffère à peine de celui du Dell XPS 13 et est inférieur à celui du Dell XPS 13 Plus et de l’Apple MacBook Pro 14.

… vous bénéficierez d’un couvercle métallique inédit pour un ordinateur portable

Design

Châssis innovant, esthétique et robuste

Sélection de ports décente

Un peu plus lourd et épais que la plupart de ses concurrents

Si vous optez pour la version beige du Zenbook 14X, vous bénéficierez d’un couvercle métallique inédit pour un ordinateur portable. Il ressemble à de la céramique et texturé, un revêtement qui aide à éviter les éraflures et empêche les traces de doigts.

Mike Jennings / Foundry

Il est très esthétique, en particulier dans sa teinte sable, et il est décoré de lignes épurées. Le revêtement n’utilise pas d’halogènes et génère moins d’émissions que les autres techniques. Grâce à la certification MIL-STD-810H, la qualité de construction est impressionnante.

La connectivité est très satisfaisante. L’Asus dispose de deux ports Thunderbolt 4, un USB de taille normale, une sortie HDMI 2.1 et une prise audio. En interne, il intègre le Wi-Fi 6E bi-bande, le Bluetooth 5.2, une webcam 1080p avec Windows Hello et un lecteur d’empreintes digitales sur le bouton d’alimentation. Il n’y a pas d’emplacement SD, comme on pourrait l’avoir sur le MacBook Pro 14.

Le Zenbook 14X OLED n’a pas grand-chose à se reprocher et, bien qu’il soit un peu plus épais et lourd que ses rivaux, ses 16,9 mm et 1,56 kg ne se feront pas vraiment ressentir dans votre sac à dos.

Clavier et pavé tactile

Clavier silencieux et confortable

Pas de pavé numérique

Large pavé tactile, fluide et précis

Le Zenbook 14X OLED pèse peut-être un peu plus que la concurrence, mais la qualité est au rendez-vous, y compris au niveau de son clavier.

Avec une course de 1,4 mm, il est plus mobile que la plupart des ordinateurs portables de sa catégorie, et elle est associée à une sensation de douceur, silence et confort, très agréable pour de longues journées de travail.

Mike Jennings / Foundry

Il n’y a pas de pavé numérique, ce qui n’est pas habituel pour un appareil de cette taille. En appuyant sur un bouton, un pavé numérique logiciel se superpose au pavé tactile, comme sur beaucoup d’autres modèles Asus, mais il est plus performant, fluide et précis dans sa version standard.

Écran et haut-parleurs

Écran OLED haute résolution

Taux de rafraîchissement de 120 Hz

Petits haut-parleurs

L’écran a beaucoup à proposer. La technologie des panneaux OLED se traduit par des niveaux de noir parfaits et un contraste sensationnel que vous n’obtiendrez pas avec un panneau IPS ou Mini LED.

Les films, les émissions, les photos et les sites web ont tous un rendu incroyable, et vous aurez du mal à trouver un écran comparable

La résolution de 2 880 x 1 800 offre des images nettes et beaucoup d’espace à l’écran pour l’ouverture de plusieurs fenêtres, et le format 16:10 ajoute de la hauteur. Le taux de rafraîchissement de 120 Hz permet de profiter des mouvements fluides dans toutes les applications et donne l’impression que tout est plus limpide que les affichages 60 Hz classiques.

La qualité ne manque pas non plus. Le delta E de 0,97 est remarquable et l’écran du 14X restitue 100 % de la gamme sRGB, 97,3 % de l’espace DCI-P3 et 93 % de la gamme Adobe RGB.

L’écran du Zenbook peut prendre en charge presque toutes les tâches créatives, seuls les designers les plus enthousiastes demanderont davantage de capacité Adobe RGB. Et grâce à l’OLED, le contraste est brillant et les niveaux de noir sont dignes d’une encre.

Mike Jennings / Foundry

Les films, les émissions, les photos et les sites web ont tous un rendu incroyable, et vous aurez du mal à trouver un écran comparable. Les MacBook utilisent le Mini LED qui est presque aussi bon que le 14X sur le front de l’éclat, mais ces écrans n’atteignent que le gamut DCI-P3.

Le seul problème ici est l’absence de capacité HDR. Les niveaux de luminosité les plus élevés de cet écran culminent à 600 nits, ce qui n’est pas assez pour avoir un impact significatif.

Si cela vous intéresse, sachez qu’il existe également un modèle OLED convertible, le Zenbook 14 Flip.

N’attendez rien de ses haut-parleurs, ils sont bons pour écouter la musique, mais le manque de basses met un terme à toute aspiration audio.

Performances

Intel Core i7 ou i9

16 Go de mémoire DDR5

1 To de SSD

Asus a intégré dans cet ordinateur portable le puissant Intel Core i7-13700H avec 16 Go de mémoire double canal et un disque SSD de 1 To avec des vitesses de lecture et d’écriture raisonnables de 4268 Mo/s et 3345 Mo/s. Cette version inclut notamment la carte graphique Intel Iris Xe.

Vous n’aurez jamais de problème avec les onglets de votre navigateur, et l’Asus est suffisamment puissant pour la retouche photo et l’exécution d’outils Office

Il n’y a pas de concurrence entre le i7-13700H et les puces basse consommation utilisées dans les ordinateurs portables de Dell. Dans le test multicœur Geekbench, ce dernier a atteint un score de 12 024, alors que le i7-1260P du XPS 13 Plus n’a pu faire mieux que 8 781.

Dans PCMark 10, il a obtenu un score de 5 785, soit plusieurs centaines de points de plus que Dell. Le i7-13700H est également plus rapide que la puce Apple M2 du MacBook Pro 13.

Mike Jennings / Foundry

Ces scores sont de bon augure pour les charges de travail quotidiennes. Vous n’aurez jamais de problème avec les onglets de votre navigateur, et l’Asus est suffisamment puissant pour la retouche photo et l’exécution d’outils Office. En clair, c’est un excellent appareil polyvalent. Il ne surchauffe pas même si le processeur est très puissant, et le ventilateur est assez silencieux et inoffensif même lorsque vous ouvrez des applications lourdes.

Le 14X déçoit dans quelques domaines. Dans 3DMark Night Raid, il n’a pu obtenir qu’un résultat de 14 151, ce qui est faible même pour un processeur Intel intégré. En clair, ne vous attendez pas à ce qu’il soit efficace pour le jeu.

Le plus décevant sur cet Asus est sa batterie. Elle a tenu 11 heures et 40 minutes lors d’un test vidéo, mais seulement sept heures pour une utilisation quotidienne. Ce n’est pas un résultat catastrophique, mais une journée complète ne semble donc pas envisageable. Les machines d’Apple sont bien meilleures dans ce domaine. Seul bon point, il se recharge à 40 % en 30 minutes.

Prix et disponibilité

En France, le Zenbook 14X OLED (UX3404) est disponible à l’achat chez Asus à 1 799 € après une réduction de 100 € sur son prix initial, ou encore chez Darty et Fnac à 1 999 €. En Belgique, vous le trouverez aussi chez Asus pour 1 999 €.

En comparaison, le Dell XPS 13 Plus coûte 1 499 € avec un processeur Core i7, mais cette puce est plus lente que le processeur de l’Asus, et ce prix augmente si vous ajoutez l’écran OLED. Sans surprise, les deux modèles de MacBook sont bien plus chers.

Mike Jennings / Foundry

Conclusion

Le Zenbook 14X OLED d’Asus ne se contente pas d’être moins cher que ses concurrents, il les surpasse grâce à son processeur Core i7 et à son écran performant.

L’allure élégante de ce modèle beige s’associe à un clavier confortable et à une connectivité décente pour créer un ordinateur portable doté de la puissance et des capacités nécessaires pour accomplir la plupart des tâches quotidiennes.

L’autonomie est la plus grande faiblesse du 14X, alors nous conseillerions un MacBook si c’est un élément qui vous est cher, et le modèle 14 pouces particulièrement pour plus de vitesse.

Malgré cela, cet Asus remplit toutes les conditions requises. C’est un ordinateur polyvalent, élégant, performant et abordable.

Adaptation du test original publié sur notre site Tech Advisor en langue anglaise

