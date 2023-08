En résumé Note de l’expert Les Plus Son prix

Excellente autonomie de deux jours

Design en cuir végétalien

Logiciel convivial Les Moins Performances moyennes de l’appareil photo

Seulement imperméabilisant Notre verdict Son matériel n’est peut-être pas innovant, il ne vous épatera pas non plus avec ses performances, mais le Motorola Razr 40 propose un bel équilibre entre prix, design et caractéristiques techniques qui saura vous séduire.

Ayant lancé pour la première fois un téléphone pliable moderne en 2019, Motorola est l’un des fabricants les plus expérimentés dans cette catégorie de smartphones. Elle le prouve encore en 2023 avec le retour du Razr qui présente un nouveau design et un prix attractif.

Cette nouvelle gamme est composée de deux modèles pour la première fois avec, sur la plupart des marchés, une édition standard appelée Razr 40, en liaison avec la série Motorola Edge 40, et une haut de gamme sous le nom de Razr 40 Ultra.

Nous avons testé le Razr 40 pendant un certain temps et bien qu’il ait un écran extérieur plus petit que celui de l’Ultra et quelques caractéristiques en moins, il reste un superbe téléphone à clapet et, peut-être plus important encore, abordable.

Design

Cuir végétalien en trois couleurs

Petit écran externe

Revêtement imperméabilisant

Le Razr 40 n’est pas comme les trois précédents Razr pliables, Motorola ayant pris une direction différente avec son design.

Il ressemble moins à l’iconique Razr d’antan qu’à une forme carrée remarquablement similaire à celle de la série Galaxy Flip de Samsung, semblant impossible à distinguer du Z Flip 4. C’est une bonne chose car les deux premiers Razr pliables avaient quelques problèmes d’esthétique, notamment la présence de son menton qui gênait.

Cependant, en y regardant de plus près, son revêtement arrière en cuir végétalien lui confère une certaine personnalité

Chris Martin / Foundry

Il y a bien sûr des différences, comme l’orientation des appareils photo. Cependant, en y regardant de plus près, son revêtement arrière en cuir végétalien lui confère une certaine personnalité.

Non seulement il est joli, disponible en Vert Sauge (Sage Green) et Crème Vanille (Vanilla Cream), ainsi qu’en Lilas D’été (Summer Lila), mais il offre aussi une bonne prise en main et résiste aux taches selon Motorola. Les pliables sont déjà assez délicats, il est donc agréable de ne pas avoir à se soucier de ces détails.

Le cadre métallique est de couleur assortie, à l’exception de l’argent sur le modèle Crème (tout comme l’étui en plastique dur dans la boîte), de sorte que dans l’ensemble, le Razr 40 reste élégant. L’aspect mode est très réussi, bien que davantage de couleurs seraient les bienvenues.

Motorola n’inclut qu’un revêtement hydrofuge avec un indice IP52, contre IPX8 pour le Galaxy Z Flip 5.

Certes, la marque vante un design sans interstice lorsque le téléphone est fermé, mais même en le sortant de notre poche après certaines activités, nous avons entendu des bruits de craquement lors de son ouverture et sa fermeture. Ces bruits ont disparu après avoir soufflé dessus, mais cela n’inspire pas trop confiance, à tel point que nous pourrions craindre de la prendre à la plage…

Chris Martin / Foundry

Pour les utilisateurs qui mènent une vie plus urbaine, vous n’aurez pas à vous inquiéter autant surtout que la charnière du Razr 40 est d’une grande beauté et capable de maintenir l’écran à peu près à l’angle que vous voulez, de sorte qu’il n’est pas simplement fermé ou complètement ouvert. L’écran interne disparaît proprement dans une forme de goutte d’eau à l’intérieur pour une conception dite sans interstice.

Il est intéressant de noter que nous n’avons pas rencontré ce problème avec le Razr 40 Ultra, qui ne pouvait pas s’ouvrir complètement pour rester à plat.

Le retour haptique n’est pas particulièrement net, mais il n’est pas faible pour autant. Quant au lecteur d’empreintes digitales, il se cache dans le bouton d’alimentation sur le côté et fonctionne très bien.

Écran et haut-parleurs

Écran compact

Écran interne “incassable”

Écran AMOLED LPTO à 144Hz

Avec le Razr 40, Motorola change de tactique en ce qui concerne la configuration des deux écrans. Habituellement, elle opte pour un grand affichage extérieur, mais ici il s’agit d’une petite version de 1,5 pouce, comme sur les anciens Galaxy Z Flip 3 et 4.

Elle a expliqué que c’était en partie pour aider leurs propriétaires à se servir de leur téléphone moins souvent. Vous pouvez utiliser l’écran de couverture pour obtenir des informations clés et effectuer diverses tâches, leur évitant ainsi de l’ouvrir et de se laisser tenter par des applications.

Chris Martin / Foundry

En ouvrant le Razr 40, on retrouve pratiquement à l’identique l’écran pOLED de 6,9 pouces que le Razr 40 Ultra. La différence avec le modèle plus haut de gamme réside à l’extérieur avec son écran de 3,6 pouces beaucoup plus grand. En interne, il a un taux de rafraîchissement de 144Hz au lieu de 165Hz, mais cela n’a pas vraiment d’importance.

Sa charnière permet au Razr 40 de le maintenir ouvert sous différents angles

Avec ses 6,9 pouces, l’espace disponible est important, même si le format 22:9 rend difficile l’accès au haut de l’écran à seule main. La résolution Full HD+ de 2640 x 1080 offre, elle, un bon équilibre entre netteté et consommation énergétique.

Le contraste et les couleurs sont solides et nous avons mesuré la luminosité à un niveau décent de 515 nits avec l’option automatique désactivée. Motorola affirme qu’il peut atteindre 1400 nits maximum.

Chris Martin / Foundry

L’écran interne ne présente pas d’inconvénients majeurs, mais il est un peu exagéré de la part de Motorola de le qualifier d'”incassable”. Vous pouvez certainement voir et sentir où l’écran se plie, mais ce n’est pas une distraction à l’usage. En revanche, la teinte bleue que l’on obtient lorsque l’on regarde l’écran sous un mauvais angle a parfois été problématique.

Sa charnière permet au Razr 40 de le maintenir ouvert sous différents angles, avec quelques astuces d’écran partagé, comme diviser l’application appareil photo en deux et ainsi multiplier les angles de vue ou prendre des selfies sans avoir à tenir l’appareil.

L’absence de prise casque n’est pas un étonnante et les haut-parleurs stéréo n’ont rien d’extraordinaire. Ils sont largement suffisants pour visionner une vidéo YouTube ou passer un appel, mais ne vous attendez pas à ce qu’ils soient immersifs ou cinématographiques.

Performances

Snapdragon 7 Gen 1

8 Go de RAM

256 Go de stockage

C’est au niveau des caractéristiques de base que le Razr 40 révèle en quelque sorte pourquoi il est beaucoup moins cher que l’Ultra et ses concurrents pliables. Il s’agit d’un retour aux anciennes habitudes du Razr pliable, où le processeur n’est pas celui d’un fleuron.

Au lieu du Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 de l’Ultra, vous avez un Snapdragon 7 Gen 1 avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Chris Martin / Foundry

Les performances sont moyennes et, heureusement, le mauvais est de courte durée, car c’est l’un de ces téléphones maladroitement lent lorsque vous le démarrez pour la première fois. Cependant, après un peu de temps, tout rentre dans l’ordre et fonctionne parfaitement bien.

Il n’est pas rapide comme l’éclair, mais ses performances sont suffisamment bonnes pour prendre le dessus. Si vous désirez des performances de pointe, regardez plutôt du côté du Galaxy Z Flip 5 et son Snapdragon 8 Gen 2.

Les benchmarks du Motorola Razr 40

Les benchmarks du Razr 40 sont, comme on peut s’y attendre, inférieurs à ceux de ses rivaux, mais ils ne doivent pas vous décourager, surtout à ce prix.

Quant à sa connectivité, elle n’est pas en reste avec le Bluetooth 5.3, le Wi-Fi 6E, le NFC et la 5G.

Appareil photo

Appareil photo principal de 64 Mp

Capteur ultra grand-angle/macro 13 Mp

Capteur Selfie 32 Mp

La configuration de l’appareil photo du Razr 40 est légèrement différente de celle de l’Ultra. Ils ont un objectif selfie interne de 32 Mp et un ultra grand-angle/macro de 13 Mp à l’extérieur, mais le champ de vision de l’itération haut de gamme est curieusement plus étroit (108 degrés contre 120).

L’appareil photo principal est de 64 Mp, soit une résolution plus élevée que les 12 Mp de l’Ultra, mais son ouverture est plus lente (f/1,7 au lieu de f/1,5). Dans l’ensemble, si l’on se fie aux fonctions, on a essentiellement les trois mêmes objectifs.

À notre grande surprise, c’est la caméra selfie interne de 32 Mp qui s’est révélée la plus cohérente et la plus fiable

Chris Martin / Foundry

L’appareil photo principal fait un travail raisonnablement bon sous un éclairage décent, avec des résultats nets et colorés, mais avant même d’atteindre un faible niveau de luminosité, il commence à avoir des difficultés. Pour nous, c’est surtout au niveau de la mise au point que le bât blesse, malgré l’OIS (stabilisation optique de l’image) et l’autofocus laser.

Il est possible d’avoir des rendus acceptables en basse lumière, mais il faut avoir le temps et la patience de le stabiliser pendant qu’il fait son travail. Quant aux photos en mode portrait, elles sont difficiles à réaliser.

L’appareil photo ultra grand-angle est un complément utile dans certaines situations, mais comparé au capteur principal, il semble délavé tout comme lorsque vous sélectionnez le mode macro.

À notre grande surprise, c’est la caméra selfie interne de 32 Mp qui s’est révélée la plus cohérente et la plus fiable. Les pixels sont ramenés à 8 Mp avec un bon équilibre des détails sans avoir à télécharger de gros fichiers sur les réseaux sociaux ou à encombrer le stockage sur le cloud.

Il est impressionnant de constater que cet appareil photo peut filmer des vidéos en qualité Ultra HD à 30 images par seconde. Cependant, vous préférerez probablement passer par l’appareil photo principal pour les vidéos, car l’OIS contribue à la fluidité de l’image.

Autonomie et charge

Batterie de 4200mAh

Chargement filaire 30 W

Chargement sans fil de 5 W

Avec ses 4 200 mAh, la batterie du Razr 40 n’a pas battu pas de records de longévité lors des tests de batterie PCMark, son résultat est solide, mais moyen, de 10 heures et 15 minutes. Cependant, dans la réalité, nous en avons profité pendant deux jours.

Chris Martin / Foundry

Motorola fournit un chargeur rapide de 33 W, mais le Razr 40 a une puissance légèrement inférieure, à savoir 30 W. Ce n’est pas très rapide par rapport aux normes modernes, mais on atteint tout de même 60 % avec une charge de 30 minutes.

Le Razr 40 est compatible avec la recharge sans fil, certes lente avec seulement 5W, mais nous ne nous attendions pas à ce que ce soit le cas pour un pliable de ce prix.

Logiciels et applications

Android 13

Propre avec des ajouts pratiques

Trois mises à jour de la version Android

Le Razr 40 fonctionne sous Android 13 dans sa version de base et Motorola a promis trois mises à jour qui vous amèneront à Android 16. Vous bénéficierez également de quatre ans de mises à jour de sécurité, soit un an de moins que Samsung sur ces deux fronts.

Comme la marque le propose depuis des années, le système d’exploitation est très proche du stock, ce que vous aurez aussi avec un Google Pixel, avec juste quelques ajouts simples et utiles. La personnalisation est un point fort, tout comme les gestes physiques de rotation et d’ouverture qui facilitent le lancement de l’appareil photo et l’allumage de la lampe de poche.

Nous trouvons cela très pratique sans être intrusif

Chris Martin / Foundry

La principale chose à savoir sur le logiciel du Razr 40 est le fonctionnement de l’écran externe via lequel sélectionner les fonctions comme l’horloge, la météo, la lecture multimédia, le calendrier et bien d’autres.

Nous l’avons trouvé très pratique sans être intrusif, bien qu’il ait des limites au-delà des panneaux disponibles. Les notifications, comme celles des messages, n’affichent qu’une partie.

Chris Martin / Foundry

L’écran sert aussi d’aperçu de l’appareil photo, c’est une astuce intéressante bien qu’il soit très difficile de cadrer correctement l’image en raison du rapport 2:1 et de la taille minuscule de l’appareil.

Prix et disponibilité

L’un des meilleurs atouts du Motorola Razr 40 est son prix. Avec ses 8 Go de RAM et 256 Go de stockage ne coûte “que” 899 € en France sur Motorola, ce qui le place dans la gamme des produits phares plutôt que dans celle des téléphones pliables haut de gamme. Vous pouvez également l’acheter sur Amazon.

C’est le moins cher à ce jour. À titre de comparaison, le Galaxy Z Flip 5, récemment annoncé, est à partir de 1 049 euros, soit le même prix que le Razr 40 Ultra.

Pour plus de choix, consultez notre comparatif des meilleurs smartphones pliables.

Chris Martin / Foundry

Conclusion

Motorola a peut-être perdu un peu du charme du Razr en optant pour un design semblable à celui du Galaxy Flip, mais cela n’a pas beaucoup d’importance pour ce qui est par ailleurs un téléphone pliable très réussi.

Ce qui était un achat de luxe dans le monde des smartphones est désormais une option normale grâce au prix de vente du Razr 40, qui est de 899 €. Il est donc moins cher que de nombreux smartphones classiques.

Il possède des caractéristiques impressionnantes, notamment des écrans AMOLED décents, une longue autonomie et une expérience logicielle solide. Il est même doté d’un système de recharge sans fil, bien que très lent.

Nous regrettons que son processeur ne soit pas le plus rapide, les appareils photo plus performants et qu’il n’y ait pas une étanchéité correcte.

Cependant, tout cela reste acceptable pour obtenir un téléphone à clapet à moins de 900 €, à tel point que le Razr 40 est actuellement le modèle le plus adapté au grand public.

Adaptation du test original publié sur notre site Tech Advisor en langue anglaise

