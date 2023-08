El Hoyo 2: La película de la cárcel vertical tendrá continuación

Dicen que las segundas partes nunca son buenas, ni en las relaciones amorosas, ni en las películas. De hecho, muchas veces percibimos esas segundas partes como intentos desesperados de las productoras por seguir estirando el éxito de películas que funcionaron bien (y facturando, claro).

No obstante, seré sincera: cuando me enteré de la película de El Hoyo iba a tener una segunda parte me alegré. Fue mi reacción inicial ya que el hecho de que el final de la primera entrega fuera tan ambiguo me dejó con muchas ganas de entender. Sin embargo, después de analizarlo un poco más, cambié de opinión: El Hoyo me gustó de hecho porque deja a espacio a interpretaciones. La película funciona como una metáfora de nuestra sociedad en sí y, por ello, no necesita un final concreto para que funcione (al menos, esta es la interpretación que yo le di). Así que, tras pasar de la alegría, pasé a la decepción: no, no quiero una segunda parte.

Pero… volví a pasar a la alegría cuando seguí leyendo de qué iba a tratar esta segunda parte de El Hoyo.

El Hoyo 2: ¿de qué tratará?

Me volví a alegrar porque entendí que la trama de la nueva película simplemente nos iba a contar la historia de otros dos personajes en esa misma cárcel. Es decir, parece que estaremos ante el mismo escenario, pero desde una perspectiva totalmente diferente. No me hubiera gustado que esta segunda parte quisiera continuar la historia anterior o indagar demasiado más en el universo fuera de la cárcel porque, pienso que, rompería esa sensación de metáfora que envuelve a la película.

El director de la película, Galder Gaztelu-Urrutia, ha hecho declaraciones sobre El Hoyo 2 en las que afirma que la nueva trama estará plagada de sorpresas, obstáculos y nuevos personajes. No obstante, el director habla de “reencuentros con viejos amigos”, lo que nos da a entender que sí que volverán a aparecer personajes de la primera película.

De momento, tenemos dos imágenes oficiales por parte de Netflix (la foto que puedes ver justo encima de esta línea y la foto debajo del título de este artículo). En ella vemos a los que, seguramente, serán los nuevos protagonistas de la película. Son los actores Milena Smit y Hovik Keuchkerian. Al segundo, puede que no lo conozcas por la caracterización a la que se ha sometido, pero se trata del mismo actor que da vida a Bogotá en La casa de papel.

El Hoyo 2: fecha de estreno y plataformas

De momento, solo sabemos que El Hoyo 2 comenzó su rodaje en mayo de 2023. Obviamente, como esperamos que sea una gran producción, descartamos el 2023 como posible año de estreno. Seguramente tengamos que esperar hasta 2024, aunque esto todavía no se ha confirmado.

La película estará disponible en Netflix.

