En résumé Note de l’expert Les Plus Léger et compact

Grand écran OLED

Nombreux ports, dont le rapide USB4

Bonnes performances générales Les Moins Autonomie médiocre

Ventilateurs bruyants Notre verdict Le Zenbook 15 OLED est un ordinateur portable bien construit et attrayant, doté de performances correctes, d’un excellent écran et d’une bonne connectivité. Son prix est également raisonnable, mais vous devrez faire face à une autonomie médiocre.

Prix lors du test

From $1,299.99

Les meilleurs prix : Asus Zenbook 15 OLED (2023)

Le Asus Zenbook 15 OLED (UM3504) est un ordinateur portable puissant qui convient parfaitement aux tâches bureautiques et de photographie de base, au visionnage de contenus et même à un peu de jeu.

Bien qu’il n’ait pas de GPU dédié, le port USB4 peut vous servir à connecter un GPU externe si vous avez besoin d’un peu plus de puissance dans ce domaine. Asus affirme que l’écran OLED de 15 pouces couvre l’ensemble des espaces colorimétriques sRGB et DCI-P3, donc pour les créateurs en herbe qui cherchent à se lancer dans la création de contenu, c’est peut‑être le bon.

Thomas Newton / Foundry

Sans être un PC portable abordable, le Zenbook 15 OLED n’est pas non plus proposé à un prix exorbitant. Mais comment se situe-t-il par rapport à la concurrence ?

Design

Châssis fin et léger

Robuste et durable

Finition bleu foncé attrayante

En prenant le Zenbook 15 OLED en main pour la première fois, vous remarquerez à quel point il est fin à la fois en apparence et au toucher. Châssis mince, cadre mince, touches minces.

On pourrait s’attendre à ce qu’un ordinateur portable de 15 pouces soit un peu lourd, mais avec ses 1,4 kg, le Zenbook 15 OLED est raisonnablement léger. Il existe des ultrabook pesant moins, la plupart des variantes du Microsoft Surface Laptop 5 ont un poids d’environ 1,3 kg. Cependant, celui-ci ne donne pas l’impression qu’il va vous casser le dos en le transportant entre deux réunions.

Il est également robuste, le châssis ne présentant pratiquement aucune flexion. L'écran oscille lorsque vous l'inclinez, ce qui est la seule chose qui gâche l'aspect et la sensation haut de gamme.

Il est également robuste, le châssis ne présentant pratiquement aucune flexion. L’écran oscille lorsque vous l’inclinez, ce qui est la seule chose qui gâche l’aspect et la sensation haut de gamme.

Thomas Newton / Foundry

Alors que cette nuance de bleu foncé est la norme pour les Zenbook d’Asus depuis un certain temps, dans une mer de conformité de portables noirs et argentés, il est rafraîchissant de voir quelque chose d’un peu différent.

Le design du Zenbook 14 (UX3402) de l’année dernière a été repensé : le logo Asus “A” est gravé à l’arrière, mais la charnière à 180° est légèrement surélevée.

Ports et connectivité

Deux ports USB-C (dont un USB4), un port USB-A

Le port USB4 peut être combiné avec un adaptateur Ethernet

HDMI 2.1 prend en charge les vidéos 4K jusqu’à 120 i/s

Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.2

Malgré des dimensions très réduites, Asus est parvenue à intégrer bien plus que quelques ports. Il y a un port USB 3.2 de type A, deux USB de type C (un USB 3.2, un USB 4) et un HDMI 2.1.

Bien que vous disposiez également d’une prise audio de 3,5 mm, il n’y a pas de port dédié à l’adaptateur secteur, mais ces deux USB de type-C se chargent de l’énergie. Au cas où vous auriez besoin d’étendre votre stockage, il existe sur le marché de nombreux docks et hubs (et câbles), ce qui vous permettra d’utiliser ce port USB4 à bon escient.

Asus est parvenue à intégrer bien plus que quelques ports

Aucun des ports USB-C ne prend en charge Thunderbolt 4, gardez donc cela à l’esprit si vous souhaitez également vous connecter à des moniteurs Thunderbolt ou à des GPU externes.

Thomas Newton / Foundry

Même si les ports ont la même forme, Thunderbolt 4 et USB4 sont des bêtes différentes.

L’un des points clés du port USB4 est qu’il peut, avec un adaptateur Ethernet, prendre en charge les connexions Internet filaires. Si vous êtes loin d’un point d’accès câblé, vous disposez d’une unité Wi-Fi 6E sous le capot, qui vous permet de profiter de certaines des vitesses Wi-Fi les plus rapides actuellement disponibles.

Enfin, le Zenbook 15 est équipé d’un port HDMI 2.1, ce qui représente une belle avancée par rapport au port HDMI 2.0b du Zenbook 14 de 2022. Ainsi, il vous est possible de vous connecter à un moniteur et de lire des vidéos 4K à 120 i/s ou 8K à 60 i/s.

Thomas Newton / Foundry

Clavier et pavé tactile

Un bon clavier dans l’ensemble

La position et la taille de certaines touches ne sont pas toujours évidentes

Le pavé tactile est grand et très réactif

L’expérience de frappe est impressionnante, chaque touche alphabétique offrant un retour agréable et une course d’un peu moins de 2 mm. La profondeur de frappe est beaucoup plus importante que ce à quoi on pourrait penser, compte tenu des dimensions de l’ordinateur.

Cela dit, la rangée de touches numériques nécessite un peu plus de force que les alphabétiques, ce qui donne une sensation légèrement incohérente. Les capuchons sont également un peu minces, ce qui pourrait nuire à leur efficacité sur le long terme.

Un pavé numérique a été inclus, mais la question de savoir si c’est une bonne chose ou non est subjective. Ici, nous nous sentons personnellement à l’étroit.

L’expérience de frappe est impressionnante, chaque touche alphabétique offrant un retour agréable

Pour les mains larges, les touches de fonction situées tout en haut sont trop petites, à tel point que vous pouvez parfois accidentellement augmenter le volume au lieu de réduire la luminosité.

Aussi, il aurait peut-être été mieux que les touches de navigation (accueil, page précédente, page suivante, fin) ne soient pas mappées sur les touches fléchées, ce qui oblige à maintenir la touche Fn enfoncée pour actionner ces commandes. Mais cela n’est pas propre au Zenbook, loin s’en faut.

Le pavé tactile est de bonne taille (près de 15 cm) et très réactif, ce qui permet de naviguer facilement dans les menus et d’exécuter des gestes précis. Asus a supprimé son ScreenPad, une fonctionnalité intéressante mais déroutante qui consistait à incorporer un écran secondaire au pavé tactile.

Thomas Newton / Foundry

Écran et haut-parleurs

Écran 2.8K (2880 x 1620) 16:9 120Hz OLED 15,6 pouces

Couverture complète de l’espace colorimétrique sRGB et DCI-P3

Couverture presque complète de l’espace DCI-P3

Le Asus Zenbook 15 est disponible en deux versions, l’une avec écran OLED et l’autre avec écran IPS LCD.

Le modèle testé est la version OLED, qui a une résolution de 2880 x 1620. Asus appelle cette résolution peu commune 2.8K, mais il est possible de voir des écrans avec cette résolution listés ailleurs comme 3K.

On nous promet une luminosité maximale de 550 nits, une couverture complète des espaces colorimétrique RVB standard (sRGB) et DCI-P3. Ces caractéristiques, combinées au contraste élevé du OLED, permettent aux sites web, aux photos, aux jeux et aux vidéos d’avoir un aspect fantastique.

Les sites web, les photos, les jeux et les contenus vidéo ont tous un aspect fantastique

Bien que cela soit vrai, les tests effectués à l’aide d’un colorimètre ne sont pas aussi impressionnants. La luminosité maximale enregistrée n’est que de 376 nits, ce qui est suffisant pour travailler confortablement dans la plupart des conditions d’éclairage, mais bien en deçà des prétentions d’Asus.

L’écran OLED veut dire que les zones noires sont essentiellement des pixels non éclairés, les choses ne peuvent pas être beaucoup plus sombres que cela.

Les températures de couleur enregistrées étaient proches de 6500 Kelvin (c’est-à-dire la température de couleur qui imite la lumière du jour). À 25 % et 50 % de luminosité, la température des couleurs était de 6600 K, tandis qu’à 75 % et 100 % de luminosité, elle était de 6500 K.

Thomas Newton / Foundry

La couverture DCI-P3 a atteint 99 % lors des tests, ce qui n’est pas tout à fait ce qui avait été annoncé, mais qui est néanmoins très satisfaisant. Les couleurs sur les sites Web et dans les jeux sont éclatantes et riches, elles regorgent de détails.

Les haut-parleurs des ordinateurs portables ne valent généralement pas le détour, mais les deux haut-parleurs certifiés Harman Kardon sont plutôt agréables. Les basses et les aigus sont tous deux corrects, et la séparation est claire sur des morceaux tels que The National Anthem de Radiohead, qui présente de nombreuses couches sonores.

Cependant, les deux haut-parleurs sont en bas, de sorte que votre bureau/support absorbera inévitablement une grande partie de ce bruit.

Thomas Newton / Foundry

Caractéristiques techniques et performances

Capable d’effectuer des tâches informatiques courantes et quelques jeux

Ventilateur bruyant

Autonomie d’environ 8 à 10 heures

Les Asus Zenbook 15 OLED sont équipés de processeurs AMD Ryzen 5 7535U ou AMD Ryzen 7 7735U, de 16 ou 32 Go de RAM et de 512 Go ou 1 To de stockage.

La version que nous avons testée comprenait le processeur Ryzen 7 7735U plus puissant, 16 Go de RAM (dont 15,2 Go utilisables) et un disque SSD de 512 Go (dont 475 Go utilisables).

Comme prévu, pour une utilisation quotidienne, comme la rédaction de documents, l’envoi d’e-mails et la navigation sur le web, le Zenbook 15 OLED a pratiquement tout fait sans problème. Il lui a fallu un peu plus de deux minutes (2:15) pour ouvrir 500 Mo de photos dans l’outil de retouche d’images GIMP, ce qui est plutôt rapide.

Bien que le Zenbook 15 OLED ne soit pas un ordinateur portable gaming, nous avons été ravi de pouvoir faire tourner une partie entière de Civ 6 (bien qu’avec les paramètres les plus bas) sans rencontrer de ralentissement ou de plantage. Ce qui n’est pas mal pour un ordinateur portable sans carte graphique dédié. Néanmoins, Civ 6 n’est pas vraiment un nouveau jeu, alors n’espérez pas jouer à des titres récents avec des paramètres d’ombrage et de texture poussés à leur maximum.

Malheureusement, les ventilateurs ont tendance à se mettre en marche si vous faites quoi que ce soit de plus avancé que de naviguer sur le web, et ils ne sont certainement pas silencieux. Heureusement, il existe de nombreux casques à réduction de bruit.

Comparé au Asus Zenbook 14X OLED, qui utilise un processeur Intel Core i7-13700H, le Zenbook 15 OLED n’est pas aussi performant quand il s’agit de Geekbench 6, il a obtenu un score 9469 contre 12024 en multi-core.

Sur PC Mark 10, qui simule une série de tâches informatiques réelles, c’est une autre histoire, le Zenbook 15 battant son homologue. Il a dépassé le Microsoft Surface Laptop 5 à cet égard.

Le Zenbook 15 OLED s’est également mieux comporté lors du test graphique 3D Mark Night Raid, avec un score moyen de 22560. Tandis que le Zenbook 14X OLED et le Surface Laptop 5 ont obtenu respectivement 14151 et 16031.

Thomas Newton / Foundry

A titre de comparaison, le Asus TUF Gaming A15 2023, équipé d’une carte graphique dédiée Nvidia GeForce RTX 3060, a obtenu un score de 47569 dans le même test.

L’autonomie du Zenbook 15 est moyenne. En faisant tourner une vidéo 720p en boucle avec l’écran à 120 nits de luminosité, elle n’a été que de 10 heures et 3 minutes.

Au quotidien, nous pouvons nous attendre à une autonomie de 8 à 10 heures, en effectuant des tâches bureautiques basiques et en laissant YouTube en arrière-plan. Pour des tâches simples sur PC, cela suffira, mais pour tout ce qui est plus exigeant, oubliez.

Après une heure de Civ 6, il nous restait 41 % d’énergie. En d’autres termes, ne vous attendez pas à une longévité de type MacBook Air 2023.

Il se recharge rapidement, ou du moins, aussi vite que la plupart des autres ordinateurs portables de cette catégorie. A partir de 0 % vous atteindrez les 30 % au bout d’une demi-heure, 65 % après une heure et 95 % en deux heures.

Prix et disponibilité

Le Asus Zenbook 15 OLED est disponible dès maintenant depuis le site de Asus France et Asus Belgique, ainsi que dans de nombreux autres pays du monde. Il est également vendu par Boulanger, la Fnac ou encore Amazon par exemple.

Bien qu’il s’agisse d’un appareil haut de gamme, il existe certainement des ordinateurs portables plus chers.

Conclusion

Le Asus Zenbook 15 OLED est fantastique à tous points de vue, à l’exception de l’autonomie. Pensez à investir dans un chargeur de rechange, au cas où vous laisseriez le principal à la maison.

Il s’agit d’une version plus grande du Zenbook 14X OLED de la société, mais avec un processeur AMD au lieu d’un Intel et le support de l’USB4 au lieu du Thunderbolt 4. Si l’un de ces éléments est important pour vous, alors votre décision entre les deux est prise.

C’est une alternative intéressante au Surface Laptop 5, mais le MacBook Air 15 pouces pourrait être plus à votre goût si vous pouvez vous passer de Windows.

Adaptation du test original paru sur Tech Advisor de langue anglaise

