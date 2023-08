En résumé Note de l’expert Les Plus La tablette Android la plus rapide

Écran et son exceptionnels

Interface et commandes polyvalentes

Fine et bien construite Les Moins Sélection d’applications et performances inférieures à celles de l’iPad Pro

Le prix Notre verdict Cette pièce maîtresse de Samsung défie sérieusement l’iPad Pro. Elle n’offre pas les mêmes performances brutales ni les superbes applications pour la création professionnelle, mais en tant que tablette de productivité polyvalente pour ceux qui prennent le temps d’en apprendre toutes les subtilités, la Tab S9+ est excellente. Le nouvel écran lumineux et le design étanche sont des atouts certains.

Prix lors du test

From $999

Les meilleurs prix : Samsung Galaxy Tab S9 Plus 5G SM-X816

Vendeur Prix

Si les smartphones pliables Galaxy Z Flip 5 et Galaxy Z Fold 5 ont attiré l’attention, Samsung a également présenté sa nouvelle famille de tablettes de la série Galaxy Tab S. Au nombre de trois, la taille étant la principale différence entre elles, les Galaxy Tab S9, S9 Plus (ou S9+) et S9 Ultra sont somptueuses et dotées de fonctions d’élite. Il n’y a vraiment que Samsung qui défie les iPad d’Apple dans la catégorie premium des tablettes.

Nous avons testé la Galaxy Tab S9 Plus, le modèle de milieu de gamme avec un écran de 12,4 pouces. Elle se décline en plusieurs configurations de mémoire, et avec ou sans modem 5G intégré.

Superbe pour la saisie à la souris, le grand écran aussi. Mattias Inghe

Les performances

Comment se situe-t-elle par rapport aux meilleures tablettes d’Apple ? Par certains aspects, elle est meilleure, par d’autres, elle est clairement en retrait, de toute évidence, le processeur et les performances.

Alors que l’iPad Pro offre des performances dignes d’un ordinateur portable grâce au processeur M2, la série Galaxy Tab S9 est propulsée par le Snapdragon 8 gen 2, la même version spécialisée que l’on trouve dans les Galaxy S23 de Samsung. Rapide pour un téléphone portable et de loin la tablette Android la plus vive, il ne fait aucun doute qu’Apple a l’avantage dans ce domaine.

Le système d’exploitation de l’iPad en tire parti en proposant une large gamme d’applications professionnelles de productivité et de création, allant de la modélisation 3D et de l’illustration au montage vidéo à la production musicale. Il y a quelques bonnes applications mais pas autant, et elles sont noyées dans Google Play parmi des applications qui sont mieux adaptées à la fonctionnalité et à l’interface d’un smartphone avec des commandes au pouce et un petit écran.

La rapidité de la mémoire et de l’espace de stockage permet également d’assurer le bon fonctionnement de toutes les applications, des documents volumineux aux sites web dynamiques et riches en contenus multimédias. Avec les bonnes capacités multitâches du système, la gestion de la mémoire pourrait autrement en souffrir.

Bon équilibre entre luminosité supplémentaire et économie d’énergie grâce à la luminosité automatique. L’écran est toujours clair. Mattias Inghe

L’écran

Du côté positif, nous tenons à féliciter Samsung pour l’écran, qui est phénoménal. Un écran AMOLED d’une beauté éblouissante de 2800×1752 pixels, soit 266 points par pouce. Il faut s’accroupir et le fixer de très près pour distinguer chaque pixel. Ou alors, il faut sortir une loupe. Avec une fréquence d’images dynamique pouvant atteindre 120Hz et une lecture tactile et par stylet rapide, la navigation et le défilement sont rapides et directs.

Avec une gamme de couleurs qui dépasse la norme DCI-P3, une grande précision des couleurs et le contraste absolu de la technologie OLED, la nuance est parfaite pour la retouche photo, et l’imagerie HDR dans les films et les jeux est intense, détaillée et immersive. Vous bénéficiez d’une prise en charge du HDR10+ et d’une luminosité inégalable.

La luminosité de base est d’un peu moins de 500 cd/m2, mais il devrait être possible de la pousser bien au-delà, jusqu’à 1750 cd/m2 selon Samsung. Ce serait une luminosité éblouissante à bout de bras. Ce sont des chiffres que l’on a tendance à voir davantage sur un bon téléviseur, dont on est plus éloigné.

Heureusement, ce n’est qu’occasionnellement, en plein soleil ou lors d’un visionnage HDR, qu’il s’active automatiquement. Il est impossible de savoir s’il atteint réellement ces niveaux. Le résultat final est une tablette sur laquelle nous pouvons regarder des films et surfer sur le net sous un soleil éclatant, avec un rendu clair et agréable. Il est également pratique que la surface protectrice de l’écran soit bien traitée contre les reflets.

De belles couleurs, beaucoup de contraste et une luminosité accrue pour le HDR. Mattias Inghe

Audio

Quatre haut-parleurs omnidirectionnels AKG produisent un son riche et détaillé et conviennent aux positions horizontales et verticales. Les bandes-annonces de films sont diffusées avec la bonne pression et l’effet surround, et la musique avec une stéréo bien équilibrée, de la dynamique et beaucoup de précision. La tablette prend en charge le Dolby Atmos, bien sûr, et dispose d’un mode Atmos spécial pour les jeux, qui devrait détecter et optimiser automatiquement le son. Tout ce que nous savons, c’est que le son est bon. Ceci est-il dû à un logiciel spécifique ou à un bon matériel de base ? Nous l’ignorons.

L’écran est recouvert de verre Gorilla, mais il n’est pas précisé de quel type. Il donne un certain éclat arc-en-ciel à la surface lorsque les angles de vue sont serrés. À ce propos, la tablette est totalement étanche, avec une classification IP 68 qui lui permet d’être immergée à une profondeur de 1,5 mètre pendant une demi-heure. Ce n’était pas le cas de la génération précédente, ni de l’iPad Pro.

La tablette de 5,7 millimètres d’épaisseur est construite en aluminium solide avec des angles droits, des boutons clairs et un emplacement pour carte SIM sur un côté (uniquement pour les cartes micro SD sur le modèle wifi), ses haut-parleurs sont sur les petits côtés, et sa construction est très rigide. On a l’impression qu’il s’agit d’un solide morceau de métal, mais il est manifestement “creux” et contient beaucoup de technologie.

Les angles droits font que la tablette n’est pas la plus confortable à tenir, mais elle l’est suffisamment. Mattias Inghe

Ergonomie

La priorité est donnée à l’élégance du design plutôt qu’au confort de l’appareil. Nous aurions aimé voir des bords arrondis à l’arrière pour une meilleure prise en main, toutefois elle n’est pas si inconfortable. Il est aisé de la transporter toute la journée pour surfer sur le Net, envoyer des emails, consulter les réseaux sociaux et regarder des vidéos.

Ce qui est gênant, c’est de jouer à des jeux dont les commandes s’affichent à l’écran comme sur une console. D’une part, parce qu’elles sont conçues pour les téléphones portables et que la prise en main se complique au bout d’un moment, et d’autre part, parce que les jeux à forte composante graphique font chauffer le circuit du système, et donc certaines parties du châssis, de manière gênante.

Le refroidissement est efficace et la Galaxy Tab S9 Plus ne perd pas beaucoup de performances au fil du temps lors d’un test de stress, mais si vous comptez l’utiliser comme appareil de jeu, vous devriez vous procurer un étui avec un support et une manette de jeu sans fil. Un support peut s’avérer pratique dans tous les cas, car comme tous les appareils Samsung Galaxy plus chers, il est excellent pour passer du mode portable à d’autres modes de travail.

Plus important encore, avec les bons accessoires de clavier, la tablette se transforme en ordinateur portable entièrement fonctionnel. Il est facile de passer à Dex, l’interface de bureau de Samsung semblable à Windows, avec contrôle du curseur de la souris et fenêtres flottantes. Dex peut être activé sur la tablette ou sur un écran externe connecté avec ou sans fil.

Vous disposez de quelques applications qui se contrôlent bien à l’aide de la souris et du clavier, en particulier Microsoft Office mobile et le navigateur web. La tablette n’est pas aussi riche en fonctionnalités qu’un ordinateur Windows classique, mais elle vous permettra d’aller très loin. Comme un Chromebook, plus ou moins, et avec une meilleure prise en charge des applications Android.

Dex est l’un des meilleurs atouts de Samsung. Nous avons branché un clavier et une souris ridiculement grands avec Bluetooth et avons exécuté des applications Office, des navigateurs web et autres aussi facilement que sur un vrai ordinateur. Mais avec un écran de 12 pouces, c’est un peu petit. Mattias Inghe

Écran partagé et stylet connecté

Depuis plusieurs années, Samsung a développé le support multitâche pour le mode tablette dans les Tab S, et ici, il est encore plus raffiné que dans les générations précédentes. Il est facile d’avoir jusqu’à trois applications dans des fenêtres divisées et encore plus de fenêtres flottantes. Certes, l’espace devient vite encombré, mais la barre des tâches située en bas de l’écran accélère la navigation.

Le stylet S-pen qui l’accompagne est de premier ordre et a bénéficié de quelques améliorations. Il est doté d’une connectivité Bluetooth avec la tablette et s’appaire instantanément. Il se fixe au dos de la tablette et se recharge sans fil. Une amélioration par rapport à la version précédente est qu’il est désormais possible de l’attacher dans les deux sens et de charger la batterie. Sur les tablettes Tab S8, il arrivait souvent que les utilisateurs orientent accidentellement le stylet dans le mauvais sens et qu’il ne soit pas rechargé. Le stylet a désormais le même indice de protection IP69 que la tablette, ce qui signifie que si vous souhaitez dessiner dans votre bain, rien ne vous en empêche.

Vous vous connectez à Internet avec la 5G ou le Wi-Fi 6e, et la connexion est rapide et stable, avec une bonne réception dans les deux cas. Nous aurions pu espérer que Samsung prenne le coche du Wi-Fi 7, mais ni les nouveaux téléphones pliables ni les tablettes ne bénéficient de la mise à jour que proposent certains smartphones concurrents.

Vous pouvez accéder à la Tab S9+ rapidement et facilement avec l’empreinte digitale ou la reconnaissance faciale. Le lecteur d’empreintes digitales est un peu mal placé pour une utilisation portrait, il l’est mieux en mode paysage.

Autres améliorations

L’appareil photo ne présente pas d’améliorations majeures, mais reste modeste dans le milieu de gamme. Un appareil photo principal grand angle de 13 Mp, un autre de 8 Mp et un capteur frontal grand angle de 12 Mp.

Ils prennent des photos correctes, mais ne font rien d’extraordinaire. Ils sont davantage destinés à la documentation et aux appels vidéo qu’à la photographie à la manière du Galaxy S23.

Avec un indice de protection IP68, il n’y a pas lieu de s’inquiéter en cas de pluie légère. Mattias Inghe

Avec une batterie de 10 800 mAh contre 10 090 mAh pour la Galaxy Tab S8+, nous obtenons à peu près la même autonomie. Mais le nouveau HDR Boost à haute intensité permet de raccourcir le temps de visionnage des films en streaming. Cela dépend de ce que vous regardez et de l’environnement lumineux dans lequel vous vous trouvez.

La batterie peut alors être rechargée assez vite grâce à une charge USB pouvant aller jusqu’à 45W. Mais pour cela, vous devrez utiliser votre propre chargeur, car aucun n’est fournis. Avec un chargeur compatible, il suffit de 30 min environ pour atteindre 100 %. Les derniers 20 % semblent prendre plus de temps, probablement parce que le chargeur est plus doux pour la batterie.

La généreuse politique de mise à jour Android de Samsung, qui prévoit quatre mises à jour majeures par génération, s’applique également à la série Tab S9. Il est plus difficile de savoir si cela signifie qu’une mise à jour Android 14 est à venir, Samsung pourrait avoir besoin de temps pour adapter sa propre interface OneUI. Toutefois, c’est une assurance pour l’avenir d’un appareil si cher, quelle que soit sa qualité.

Prix et disponibilité

Le modèle de base le moins cher, avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, n’est pas encore en vente, mais il y a les versions 12 Go/256 Go et 12 Go/512 Go qui sont en précommandes. Elles sont proposées à 1 149 €, cependant le prix de la 512 Go repassera 1 279 € après la phrase de précommande.

Pour comparer les trois tablettes S9, il est plus pertinent de les mettre en parallèle à l’iPad Air et les deux modèles iPad Pro. Ce n’est pas évident, car les dimensions et les options de mémoire sont différentes.

La Tab S9+ de 256 Go est beaucoup moins chère sur Amazon où elle est à 957,81 € (Wi-Fi) en ce moment. Une économie d’un peu plus de 190 €, ce qui est non négligeable sur un produit Premium !

Adaptation du test original paru sur notre site sœur M3

Performances

Antutu Benchmark 10* : 1 549 348 points

Geekbench 6 : 5 738 points

Geekbench 6 single core : 2 125 points

Geekbench 6 compute : 9 437 points

3Dmark Wild Life Unlimited : 14 663 points

3Dmark Wild Life Extreme : 3 915 points

Stockage, lecture : 3 529 Mo/s

Stockage, écriture : 2 972,3 Mo/s

*Seulement comparable aux autres tablettes Android, pas aux iPad

Fiche technique