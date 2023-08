L’automne approchant à grands pas, Apple se prépare à sortir de nouveaux iPhone, Apple Watch et, potentiellement, Mac M3. Mais une nouvelle rumeur laisse penser que nous pourrions également être témoin du lancement d’un iPad inattendu.

Selon ShrimpApplePro, l’iPad mini de 7e génération arrivera avant la fin de l’année. Le leaker ne donne pas plus de détails, si ce n’est qu’il en dira plus sur la mise à jour dans “son prochain billet”. Et, bien qu’une mise à jour de l’iPad mini ait toujours été une possibilité, les précédents bruits de couloirs suggéraient que 2023 serait une année calme pour l’iPad, avec la 5e génération de l’Air, le M2 Pro et le modèle 10 remanié tous arrivés en 2022.

I’m seeing at least one new iPad coming. Probably mini 7. Will reserved that for the next post. — ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) August 1, 2023

Après les trois premiers modèles, l’iPad mini a connu un calendrier de mise à jour irrégulier : trois ans et demi se sont écoulés entre l’iPad mini 4 et le 5, et 30 mois entre ce dernier et le 6 :

iPad mini : octobre 2012

: octobre 2012 iPad mini 2 : octobre 2013

iPad mini 3 : octobre 2014

octobre 2014 iPad mini 4: septembre 2015

iPad mini (5e génération) : mars 2019

iPad mini (6e génération) : septembre 2021

Cela fera deux ans que l’iPad mini 6 a fait ses débuts avec une refonte complète qui a supprimé le bouton d’accueil, augmenté la taille de l’écran de 7,9 à 8,3 pouces et remplacé le Lightning par l’USB-C. À l’époque de sa sortie, il était le premier produit Apple à utiliser le processeur A15 Bionic, arrivant même avant l’iPhone 12.

Le nouvel iPad mini sera vraisemblablement équipé du Wi-FI 6E et intégrera un processeur A16 ou A17, mais on ne sait pas exactement ce qu’il y aura de nouveau à propos de l’appareil, à part quelques changements de couleurs. Il dispose déjà de toutes les fonctionnalités modernes de l’iPad, y compris Cadre centré, la prise en charge de l’Apple Pencil 2 et la 5G, et il est peu probable qu’il reçoive ProMotion ou un Smart Connector comme les modèles plus grands.

ShrimpApplePro n’est pas le premier à penser que l’iPad mini pourrait être mis à jour d’ici la fin de l’année 2023. En décembre 2022, l’analyste Ming-Chi Kuo avait tweeté qu’Apple travaillait sur une nouvelle version de l’iPad mini équipée d’un nouveau processeur comme principal argument de vente, pour une expédition en masse qui devrait commencer au maximum au premier semestre 24.