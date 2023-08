La dernière lettre Power On de Mark Gurman parle du grand événement de septembre, au cours duquel seront dévoilés l’iPhone 15 et l’Apple Watch Series 9. Bien qu’elle soit principalement axée sur l’iPhone, une ligne concernant l’Apple Watch a attiré notre attention :

Tous les modèles de cette année bénéficieront d’une augmentation assez importante de leurs performances grâce au nouveau processeur S9. C’est la première fois depuis le lancement de la puce S6 en 2020, avec la Series 6, que la gamme profite d’améliorations significatives de sa vitesse. Mark Gurman

Une vérité puisque, pour rappel, les trois dernières Apple Watch étaient équipées du même processeur.

S6, S7 et S8 : des technologies vieilles de 2019

Avec la Series 6, Apple a présenté un nouveau SiP (system-in-package) S6 qu’elle a décrit comme un processeur double cœur basé sur l’A13 Bionic de l’iPhone 11, fonctionnant jusqu’à 20 % plus rapidement et permettant alors aux applications de se lancer 20 % plus vite tout en conservant la même autonomie de 18 heures. En d’autres termes, il utilise la conception du noyau d’efficacité et les cœurs de GPU de l’iPhone de 2019.

À l’époque, il s’agissait d’une mise à jour relativement mineure du S5, qui s’était lui-même développé progressivement à partir des massives corrections introduites avec le S4.

Malheureusement, il n’y a pas eu beaucoup de changements l’année suivante, ni celle d’après. Les S7 et S8 sont basés sur le même processeur, avec des cœurs identiques, une vitesse d’horloge similaire, des caches inchangés, et sont tout deux construits à partir du processus de fabrication 7nm. en revanche, en parallèle, Apple avait mis à jour ses capteurs et l’écran.

La prochaine étape est le S9

Si l’on en croit les rumeurs, le S9 fera avancer la technologie de l’Apple Watch d’un grand bond. La plupart des utilisateurs s’attendent à ce qu’il soit basé sur les cœurs d’efficacité du A15, et probablement aussi sur le GPU de cette puce. L’A15 ayant la même mémoire LPDDR4x que l’A13, il est donc possible qu’il n’y ait aucune nouveauté de ce côté, et la quantité de RAM pourrait, ou non, augmenter, elle est de 1 Go depuis la série 4.

Le passage en deux ans d’une architecture dérivée de l’A13 à celle de l’A15 s’accompagnera probablement d’une évolution dans le processus de fabrication. L’A15 est conçu à partir du processus 5nm de deuxième génération de TSMC, appelé N5P.

Si nous extrapolons à partir de ce que nous savons de l’efficacité des cœurs des A13 et A15, et des processus 7nm et 5nm probablement utilisés, nous pouvons supposer que la puce S9 offrira quelque chose comme 40 à 50 % de performance en plus avec 30 % de consommation d’énergie en moins.

Bien sûr, tout cela est très variable, et les résultats dépendront de nombreux facteurs tels que la dissipation thermique, les choix d’Apple en matière de tension et de consommation de la batterie, et les éléments tels que tous les capteurs et l’écran.