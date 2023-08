En résumé Note de l’expert Les Plus Superbe écran mat

Design solide

Réparable et évolutif facilement

Puces Intel puissantes sur toute la ligne

Clavier agréable

Déconnexions électriques pour les micros et l’appareil photo Les Moins Faible autonomie

Les modules d’extension font grimper le prix de certains ports

Ventilateur bruyant qui se met en marche sous une charge modérée Notre verdict Venez pour la conception réparable et évolutive et les ports interchangeables. Restez pour le grand écran et le puissant processeur.

Prix lors du test

From $1,049 | Model reviewed $1,469

Les meilleurs prix : Framework Laptop 13

Vendeur Prix Framework $1469 Voir offre

Nous sommes en 2023 et la situation est quelque peu dystopique dans le domaine des ordinateurs portables. Une majorité d’utilisateurs, plus préoccupés par le design tape-à-l’œil et la légèreté que par les fonctionnalités, se tournent vers des appareils qui ne peuvent être ni réparés ni mis à niveau. C’est ce qui rend le Framework Laptop 13 unique. Il provient d’une petite entreprise qui souhaite que vous disposiez d’un ordinateur fiable et durable que vous pourrez utiliser pendant des années. Framework se veut le géant américain des ordinateurs portables, pas le moins cher, mais construit pour le long terme.

À cette fin, le Framework fourni un tournevis et dispose d’un système unique de ports modulaires qui peuvent être échangés et modifiés selon les besoins. Il dispose également d’une mémoire vive et d’un disque SSD remplaçables par des pièces de base en quelques minutes, au lieu de devoir souder de nouvelles puces sur la carte mère.

Tout cela semble bien sur le papier, mais à part les points de marketing, est-ce un bon ordinateur portable ? Découvrons-le.

Design

IDG / Brendan Nystedt

Sur les photos, le Framework Laptop 13 semble générique. Il gagnerait au moins la deuxième place dans un concours de sosies du MacBook Air, avec son clavier chiclet noir et son design argenté et effilé. Le logo Framework au dos de l’écran ressemble à une sorte d’illusion d’optique : on le voit, mais il est tellement banal qu’il est peu probable qu’on s’en souvienne. Nous avons été frappé de voir à quel point il ressemblait aux rendus, mais heureusement, ce design un peu terne est soutenu par une ingénierie robuste.

Une partie de la conception du Framework Laptop est sa réparabilité mentionnée plus haut. Cette machine a été conçue pour être ouverte rapidement, avec seulement 5 vis qui maintiennent le clavier, et des aimants qui aident le reste à se tenir ensemble. Non seulement cet appareil relativement fin est facile à ouvrir, mais il semble également pouvoir survivre assez longtemps pour bénéficier de réparations et de mises à jour. À ce stade, Framework a fabriqué trois générations de cartes mères compatibles Intel Framework 13, et lancera une carte mère AMD Ryzen dans le courant de l’année. Compte tenu de ce niveau de support, nous espérons que vous aurez une chance de mettre à niveau ce Framework 13 avec une carte mère plus performante dans les années à venir.

Et si le design vous semble un peu générique, vous pouvez au moins ajouter quelques pièces personnalisées. Framework propose des contours d’écran de remplacement transparents, ainsi que quelques couleurs qui devraient ajouter un peu de piquant à votre système. Il y a aussi des claviers alternatifs en noir et en transparent pour les utilisateurs de 1337 qui peuvent se passer de légendes sur leurs touches. L’ensemble de l’ordinateur utilise un mélange de matériaux neufs et de matériaux recyclés avant et après consommation, ce qui est agréable à voir.

Connectivité

IDG / Brendan Nystedt

Plus que pour tout autre ordinateur portable, vous devrez être prévoyant lorsque vous choisirez un système Framework. En effet, ses ordinateurs n’ont pas de ports physiques par défaut, mais quatre petites baies qui peuvent accueillir une série de “cartes d’extension” différentes. Sur le papier, cette configuration est plus flexible que celle d’autres PC portables concurrents, car elle vous permet de décider des ports dont vous avez besoin et du moment où vous en avez besoin. Elle pourrait également faciliter les réparations : si, par exemple, un port USB est défaillant, le module se glisse proprement hors de la machine et peut être remplacé en quelques secondes.

Mais en réalité, cette conception ne vous laisse que trois choix de ports, puisque l’un d’eux devra toujours être un module USB-C pour la charge (il n’y a pas de prise DC-in sur le Framework Laptop 13, même s’il y a une prise pour casque). En outre, certains ports coûtent plus cher à l’achat, avec un ajout de 20 € pour HDMI, microSD (où est l’option SD), ou DisplayPort, et 45 € additionnels pour Ethernet. Les systèmes concurrents, comme le très fin Asus ZenBook 13 OLED, offrent une bien meilleure gamme de ports (2x USB-C, HDMI, USB-A) et même les MacBook Pro 14 et 16 pouces d’Apple sont désormais équipés de plus de ports (3x USB-C, HDMI, MagSafe pour la recharge, avec aussi un emplacement pour carte SD). Et, s’il ne vous est pas nécessaire de payer un supplément pour ce privilège. La modularité a quelques avantages ici, mais les compromis sont réels, aussi.

Pour le sans-fil, le Framework Laptop 13 a une carte Intel WiFi 6E AX210 par défaut, mais peut être configuré avec le AX210 vPro si vous nécessitez ce type de gestion. Les deux cartes sont dotées de la norme Bluetooth 5.3. Nous avons profité d’une connexion cohérente et fiable à la fois, y compris dans quelques cafés locaux, dont l’un dispose parfois d’un WiFi défaillant lorsqu’un grand nombre d’utilisateurs se connectent au réseau.

Clavier et pavé tactile

IDG / Brendan Nystedt

Si vous devez taper de longs documents ou coder pendant des jours, le Framework Laptop 13 est muni d’un clavier qui peut vous suivre dans ses tâches. Grâce au confort des touches, à leur actionnement satisfaisant et à leurs capuchons moelleux, nous avons eu une frappe rapide sur le Framework Laptop 13. La disposition des touches est relativement normale, mais la barre oblique et la touche Entrée sont placées l’une à côté de l’autre, probablement pour s’adapter aux dispositions des claviers internationaux dans le même châssis, qui ont une touche Entrée en forme de L inversé. Si nous avons un petit reproche à faire à ce clavier, c’est qu’il n’y a pas de voyant pour indiquer si le verrouillage des fonctions est activé ou non, mais le comportement par défaut est que les touches de fonction agissent comme leur raccourci (volume, luminosité de l’écran, multimédia, etc.) plutôt que F1-F12.

Le pavé tactile est grand, fluide et généralement agréable à utiliser. Comme avec d’autres PC portables modernes, nous trouvons que le rejet de la paume de la main se dérègle parfois, faisant sauter notre curseur alors que les mains sont positionnées sur le clavier pour commencer à taper. Lorsque vous cliquez, vous sentez un bouton tactile au lieu d’un moteur linéaire haptique, ce qui vous permet de cliquer de manière plus cohérente sur toute la surface du clavier plutôt que sur la moitié inférieure.

Écran, haut-parleurs et webcam

IDG / Brendan Nystedt

Sur le papier, le nouvel écran mat du Framework ne semble pas très excitant. Après tout, les ordinateurs portables concurrents ont des résolutions plus élevées, des technologies d’affichage plus froides comme le OLED, le microLED, ou des améliorations esthétiques comme des coins arrondis et des encoches pour la webcam. Nous pensons que vous devriez vous réjouir de l’écran IPS 3:2 de cet ordinateur, qui est vif, contrasté et lumineux, car il est très agréable à utiliser. A 2256×1504, vous aurez du mal à voir les pixels, et vous aurez beaucoup de place à 150 % d’échelle dans Windows 11 pour voir plus de contenu à la fois. Le seul moment où ce grand écran tombe à plat, c’est lorsque vous visionnez une émission en streaming au format grand écran ou une vidéo YouTube, car de grandes barres noires s’affichent en haut et en bas. Si vous travaillez beaucoup en déplacement, rien ne remplace un écran mat antireflet.

Framework a fait du bruit à propos des haut-parleurs améliorés de l’ordinateur portable 2023, et nous devons dire qu’ils sont meilleurs que ce à quoi nous nous attendions. Bien que ces deux petits haut-parleurs descendants n’offrent pas de basses puissantes, ils produisent un son agréable et fort, tout en gardant les sons moyens clairs et faciles à entendre. Le Framework Laptop 13 avait un volume suffisant pour apprécier les voix et les dialogues, mais qu’il ne rendait pas justice aux bruits de Oppenheimer comme le font les systèmes à haut-parleurs multiples des ordinateurs concurrents.

IDG / Brendan Nystedt

Si vous êtes du genre à installer une webcam dès la sortie de votre nouvel ordinateur de son emballage, alors vous allez adorer le Framework Laptop 13. Il va plus loin que les autres, en ne se contentant pas de placer un petit obturateur ou un bouton de désactivation sur le clavier, mais en incluant un interrupteur physique qui déconnecte la caméra et les microphones indépendamment du système d’exploitation. La caméra elle-même est une unité 1080p qui n’a rien d’extraordinaire (elle a produit une image douce dans un café correctement éclairé), flanquée des interrupteurs de sécurité susmentionnés, d’un capteur de luminosité ambiante, de deux microphones et d’un témoin lumineux.

Performances

Le Framework Laptop 13 justifie son prix plus élevé en n’incluant que des puces classées P dans la version alimentée par Intel. L’Intel Core i7-1360P dans notre modèle test est la puce de milieu de gamme de Framework. Cela dit, elle est étonnamment puissante avec son mélange de quatre cœurs de performance et de huit cœurs d’efficacité, pour un total de 16 threads. Lors de nos tests, elle s’est très bien comportée, bien qu’il y ait un peu de bruit de ventilateur et de chaleur lorsque la puce fait travailler tous ses cœurs.

IDG / Brendan Nystedt

Nous évaluons tous les ordinateurs portables que nous testons avec PCMark 10. Ce logiciel nous donne une base de référence réaliste, en utilisant des tâches quotidiennes dans un gant. Nous avons constaté des capactités moyennes pour un ordinateur portable fin axé sur les performances. Le Framework Laptop 13 sera certainement performant dans les tâches quotidiennes telles que la navigation sur Internet, les chats vidéo et les applications bureautiques.

IDG / Brendan Nystedt

Dans ce test de performance, nous utilisons Cinebench R15 pour avoir une idée de la manière dont les nombreux cœurs de processeur d’un ordinateur portable s’associent pour les tâches de rendu intensives. Résultat ? Le Framework Laptop 13 n’a fait qu’à peu près aussi bien que les processeurs Intel de classe P de la génération précédente, mais c’est tout de même admirable.

IDG / Brendan Nystedt

Les tâches 3D, et pas seulement les jeux, sont une partie importante de la vie d’un PC moderne et c’est pourquoi chaque PC portable que nous examinons est testé avec le benchmark Time Spy de 3DMark. Framework Laptop 13 s’est bien comporté pour une machine avec le Xe Graphics intégré d’Intel, mais il a été gêné par les cœurs de GPU inclus dans le HP Dragonfly basé sur AMD Ryzen.

IDG / Brendan Nystedt

Nous analysons aussi chaque ordinateur en réencodant un fichier vidéo haute résolution dans un fichier destiné à une tablette à petit écran. Grâce à ses puissants cœurs, le Framework Laptop 13 a obtenu d’excellents résultats, traitant le fichier vidéo en un peu plus de 22 minutes et demie, suivant presque le rythme du HP Dragonfly Pro basé sur AMD Ryzen, autrement plus performant.

Autonomie

Le plus gros inconvénient d’une puce Intel de classe P dans un appareil comme le Framework Laptop 13 est l’autonomie. Nous n’avons mesuré qu’un peu plus de six heures et demie dans notre test de vidéo en boucle, ce qui est nettement inférieur aux modèles basés sur des processeurs Intel de classe U et loin des puces Snapdragon centrées sur le mobile.

IDG / Brendan Nystedt

Même avec une plus grande batterie de 61Wh dans ce modèle, vous devrez garder un œil sur la jauge tout au long de la journée. Dans notre expérience, nous avons constaté une baisse de 18 % par heure en utilisation légère avec une poignée d’applications ouvertes tout en naviguant sur le web et en faisant tourner YouTube en arrière-plan.

Prix et disponibilité

Le Framework Laptop 13 est disponible sur le site officiel du fabricant, à partir de 979 €. Vous avez le choix entre la version DIY Edition et la Pre-built, puis vous sélectionnez vos puces et autres éléments de personnalisation (cadres, claviers, cartes d’extension….).

Conclusion

Bien que sa conception réparable soit certainement remarquable, le Framework Laptop 13 est lui-même un ordinateur portable solide. Ce niveau de documentation et de design unique est généralement réservé aux ordinateurs portables d’entreprise des séries ThinkPad, Latitude ou EliteBook des grands fabricants, il est donc rafraîchissant de voir Framework faire de la réparabilité une caractéristique grand public, dans un appareil à visée grand public. Framework donne aux particuliers la possibilité de réparer ou de mettre à niveau, et même de placer une carte mère en état de marche dans une mallette pour l’utiliser sur un ordinateur de bureau. Tout cela est facilement réalisable par toute personne disposant d’un tournevis (inclus).

Les cartes d’extension ressemblent davantage à un gadget et vous obligent à dépenser plus pour des ports spécialisés qui seraient autrement inclus dans le prix. Le Framework Laptop 13 basé sur Intel 13e génération est très agréable, et c’est un ordinateur qui a une chance de vous servir pour les années à venir avec des réparations et des mises à jour. Il serait bon de voir une telle initiaitive qui aiderait à freiner l’obsolésence programmée que l’on voit dans tous types d’appareils tech’.

Adaptation de l’article original paru sur notre site soeur PC World.

Fiche technique