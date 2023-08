Sonos Move 2 : tout ce que vous devez savoir

Cela fait environ quatre ans que Sonos a dévoilé le Move, la première enceinte portable Bluetooth du fabricant d’enceintes Bluetooth, et nous sommes convaincus qu’une nouvelle version est sur le point de voir le jour.

La rumeur d’une Sonos Move 2 a commencé à circuler en mars 2023, tandis que les documents qui semblent détailler la Move de seconde génération ont été transmis à la FCC en juin, ce qui signifie qu’une sortie est probablement imminente.

Alors, quand la Sonos Move 2 arrivera-t-elle exactement ? Proposera-t-elle de nouvelles fonctionnalités ou un nouveau design ? Et combien coûtera la Move 2 ? Voici ce que nous savons pour l’instant.

Nous ne savons pas encore précisément quand la Sonos Move 2 fera ses débuts, mais nous pouvons émettre une hypothèse.

Sonos annonce généralement deux gros produits par an, au printemps et au début de l’automne. Nous avons déjà reçu nos enceintes Sonos pour le printemps : les Sonos Era 100 et Era 300, toutes deux arrivées en mars.

Cela signifie que nous attendons toujours l’annonce des produits Sonos pour l’automne, qui a généralement lieu en septembre.

Or, des documents détaillant les procédures de test sans fil et les résultats d’une enceinte qui est très probablement la nouvelle génération de Sonos Move ont été découverts à la FCC en juin, ce qui signifie généralement que la sortie du produit n’est plus qu’à quelques semaines ou mois de distance.

Cela nous amène à penser que Sonos dévoilera la Move 2 lors de l’événement produit de l’automne 2023, à la fin du mois d’août ou début septembre.

Combien coûtera la Sonos Move 2 ?

Nous serions surpris que la Sonos Move 2 coûte plus cher que l’originale, mais ne comptez pas non plus sur un prix inférieur à celui de la première génération.

L’actuelle Sonos Move est proposée à 449 €, un prix élevé par rapport à de nombreuses concurrentes, mais tout à fait normal lorsqu’il s’agit de Sonos, qui demande généralement un supplément pour ses enceintes Bluetooth, qui peuvent également fonctionner dans le cadre d’un système audio multi-pièces.

Nous pensons donc que le Sonos Move 2 sera vendue au même prix que son prédécesseur.

À quoi ressemblera la Sonos Move 2 ?

La Sonos Move de première génération est courte, cylindrique, trapue et assez lourde, avec un poids d’environ 2,5 kg. C’est à peu près le poids d’une boule de bowling, et ce n’est donc pas une enceinte que l’on souhaite transporter (contrairement à la Sonos Roam, beaucoup plus légère).

Sonos Move 1ère génération Dominik Tomaszewski / Foundry

Nous avons entendu peu de rumeurs sur le format de la Sonos Move 2, nous ne pouvons donc que deviner.

Il est difficile de croire que la Sonos Move 2 arrivera avec des compromis sonores par rapport à l’originale, donc ne vous attendez pas à ce que la nouvelle Move soit plus petite ou légère (la physique est la physique, en particulier lorsqu’il s’agit de caissons de haut-parleurs et de batteries).

Nous misons sur une Sonos Move 2 dont l’apparence sera presque identique, mais encore une fois, ce n’est qu’une supposition.

Sera-t-elle dotée de nouvelles fonctionnalités ?

L’une des plus grandes rumeurs concernant la prochaine Sonos Move (et renforcée par les documents découverts à la FCC) est qu’elle prendra en charge la transmission simultanée de ses radios Wi-Fi et Bluetooth, une fonctionnalité qui faisait notablement défaut à la précédente édition.

La Move originale dispose d’un bouton physique à l’arrière de l’appareil afin de basculer entre la connectivité Wi-Fi et Bluetooth. Ainsi, si la Move 1 peut se connecter à votre réseau Wi-Fi à la maison ou à la radio Bluetooth de votre téléphone lorsque vous êtes en déplacement, elle ne peut pas passer de manière transparente du Bluetooth au Wi-Fi, et vice versa.

La Move 2, en revanche, est censée partager les capacités Wi-Fi et Bluetooth simultanées de la Sonos Roam et des récentes Era 100 et 300. En d’autres termes, la Move 2 serait en mesure de transférer en douceur toutes les musiques qu’elle joue en déplacement via Bluetooth à vos enceintes Sonos Wi-Fi à la maison.

Fonctionnera-t-elle avec les logiciels Sonos S1 et S2 ?

En 2020, Sonos a publié une nouvelle version de son logiciel sans fil qui prenait en charge un certain nombre de nouvelles fonctionnalités, notamment l’audio haute résolution, les “room groups” de haut-parleurs et les formats sonores immersifs tels que Dolby Atmos.

Cette décision a suscité la controverse, car elle signifiait l’abandon de certains anciens modèles d’enceintes Sonos, tels que la première génération de Sonos Play:5 et Sonos Connect.

Alors que la Sonos Move originale fonctionnait à la fois avec Sonos S2 et S1, la Sonos Move 2 ne serait compatible, selon les rumeurs, qu’avec le logiciel Sonos S2. Si c’est le cas, vous ne pourrez pas la regrouper avec les anciens produits Sonos limités à S1.

Offrira-t-elle un son stéréo et/ou Dolby Atmos ?

La Sonos Move 1 était une enceinte mono, même si elle offrait un très bon son. La Move 2 pourrait-elle passer au stéréo, voire au Dolby Atmos ? Eh bien, Sonos a opté pour le stéréo avec la Sonos Era 100, celle qui remplace la Sonos One monophonique. Quant à la Sonos Era 300, plus grande, il s’agit d’un modèle Dolby Atmos à part entière, la première en dehors de ses barres de son.

Étant donné le design de la Era 100, il est tout à fait possible que la Move 2 (de taille probablement similaire) soit équipé d’un son stéréo.

Dolby Atmos ? Peut-être, mais l’Atmos sur la Move 2 est plus qu’improbable.

Prendra-t-elle en charge la recharge sans fil ?

La Move originale était accompagnée d’une station d’accueil propriétaire astucieuse qui permettait de recharger l’enceinte sans fil. Là encore, nous n’en sommes pas certains, mais il n’y a aucune raison de penser que Sonos abandonnera le dock de chargement sans fil pour la Move 2.

En parlant de charge, il semblerait que la Sonos Move 2 prenne en charge l’audio en ligne via un adaptateur USB-C qui pourrait également être une source d’énergie.