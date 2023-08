En résumé Note de l’expert Les Plus Logiciel perfectionné

Qualité audio exceptionnelle

Simple d’utilisation Les Moins Absence de DAC externe

Pas de prise en charge de l’audio DSD

Qualité de fabrication tout juste correcte Notre verdict Pour beaucoup d’entre nous, le WiiM Pro est le meilleur moyen de diffuser de l’audio sur un système audio domestique, sans compter qu’il constitue une base solide pour le multiroom.

Le WiiM Pro est un appareil exceptionnel qui permet d’ajouter des fonctionnalités de streaming à un système audio domestique ou même simplement à un ensemble d’enceintes amplifiées. Il offre ainsi des performances musicales comparables à des appareils qui coûtent normalement au moins quatre fois plus cher.

Le boîtier à 179 € s’occupe du streaming avec l’aide d’une application mobile bien pensée, et il est doté d’un DAC pour que l’utilisateur puisse se brancher directement sur un ampli ou des haut-parleurs.

Comme nous le verrons dans ce test, il y a deux façons d’envisager le WiiM Pro. Vous pouvez l’acheter en tant que solution qui traite la musique en streaming pour fournir un son analogique à votre système, ou comme interface capable de capturer l’audio et émettre un flux de bits numériques pour le traiter avec votre propre matériel.

Plus nous employons le WiiM Pro, plus nous comprenons à quel point ce produit peut être étonnant et polyvalent, et ce à un prix incroyablement bas

Design et qualité de fabrication

Le WiiM Pro dispose de toutes les entrées et sorties audio nécessaires, qu’elles soient numériques ou analogiques. James Barber/Foundry

Le WiiM Pro est un boîtier carré de 140 x 140 x 42 mm et pèse 330 g. Il est donc à la fois plus grand et plus léger qu’un décodeur Apple TV 4K. Le seul défaut de sa conception serait le plastique qui un peu mince et n’a donc pas la sensation de luxe obtenu avec des produits concurrents de Bluesound ou Cambridge Audio, qui coûtent des centaines d’euros de plus.

Toutefois, il ne dépareillera pas dans une pile d’équipements audio haut de gamme.

Il existe plusieurs façons d’écouter de la musique sur le WiiM Pro. Vous pouvez le connecter au Wi-Fi ou à son port Ethernet pour le relier à votre réseau domestique. Nous avons choisi la voie Ethernet et cela a très bien fonctionné dans une autre pièce de la maison bénéficiant d’un signal solide.

Le WiiM Pro est également équipé d’entrées analogiques RCA et numériques optiques. En dehors de créer un système dépouillé en le jumelant avec une paire d’enceintes amplifiées, ces entrées supplémentaires vous permettent aussi de connecter une platine vinyle ou cassette, un lecteur CD, et de passer par ce WiiM comme un préamplificateur de base.

Si vous avez plus d’un lecteur dans votre maison, il peut fonctionner comme un système audio multi-pièces.

L’application WiiM prend en charge la plupart des principaux services de streaming, présente les informations de manière claire et comprend 12 préréglages. James Barber/Foundry

Ce WiiM intègre un convertisseur numérique-analogique Texas Instruments PCM5121 pour passer d’un signal numérique entrant à analogique. L’appareil prend en charge les signaux audio PCM et MQA jusqu’à une résolution de 24 bits/192 kHz, mais il n’est pas compatible DSD.

Le streamer fonctionne avec Tidal Connect, Spotify Connect, Qobuz et Amazon Music via son application, mais avec BBC Radio, Calm Radio, Pandora, Deezer, TuneIn, Napster et iHeart Radio.

Si vous utilisez Apple Music, Audible ou autre service qui ne figure pas sur la liste, notez que le WiiM Pro fonctionne aussi avec le AirPlay 2, Bluetooth 5.1 et Chromecast. En revanche, vous serez limité à un qualité CD via AirPlay, il s’agit d’une restriction d’Apple qui existe quel que soit le récepteur que vous choisirez. Les sorties du WiiM Pro sont analogiques RCA, numériques optiques et numériques coaxiales.

La meilleure façon de contrôler le WiiM Pro est de le faire via votre smartphone grâce à son excellente application compagnon.

Performances audio

Nous avons configuré le WiiM Pro via l’app iOS, en le connectant d’abord à un amplificateur de puissance Fosi Audio TB10D qui alimente étonnamment bien une paire d’enceintes Q Acoustics Concept 30, puis nous y avons ensuite ajouté un DAC de bureau Fiio K7.

WiiM fabrique une télécommande compatible pour les utilisateurs qui la préfèrent à l’application WiiM sur un appareil mobile. Linkplay Technology

Il existe de nombreux récepteurs Bluetooth bon marché qui promettent de faire le travail, mais la technologie Bluetooth est moins fiable que le Wi-Fi, et ces récepteurs comprennent généralement des puces DAC dont la qualité est moins qu’acceptable.

Le WiiM Pro est, lui, convaincant, en particulier avec des applications telles que Spotify, Qobuz et Tidal, qui bénéficient d’une prise en charge native dans l’app. Tout le reste sera aussi fiable que la configuration Wi-Fi de votre maison, et vous ne serez pas victime des mêmes limites de distance qu’avec le Bluetooth.

Si vous installez plusieurs unités dans différentes pièces, ce WiiM crée un réseau musical domestique peu coûteux, tout aussi bon que celui proposé par Sonos. Il est également beaucoup plus facile à utiliser que ses concurrents, avec une qualité sonore bien meilleure que celle des enceintes Amazon Echo et HomePod d’Apple.

Pour la plupart des utilisateurs, cette solution tout-en-un sera la voie à suivre.

Performances audio pour les audiophiles

L’appli WiiM dispose d’un égaliseur à 10 bandes et permet de régler la résolution des sorties optique et coaxiale. James Barber/Foundry

La communauté des audiophiles a fait l’éloge du WiiM Pro, et ce pour une excellente raison : il est équipé de sorties numériques optiques et coaxiales. Utilisez l’une ou l’autre à la place de l’analogique RCA et vous pourrez contourner la conversion numérique-analogique intégrée en faveur du convertisseur de votre choix.

Cela en fait un appareil capable de s’adapter à l’évolution de l’installation audio de son propriétaire. Excellent, il est prêt à l’emploi, mais peut tout de même être amélioré de manière significative avec l’investissement modeste dans un DAC externe.

Le WiiM Pro a été évalué avec un amplificateur de puissance Fosi Audio TB10D (à gauche) et un DAC de bureau Fiio K7 (à droite). James Barber/Foundry

Une alternative encore moins chère

Le WiiM Mini est un petit récepteur rond à 99 € qui offre la majorité des fonctionnalités du WiiM Pro, mais avec quelques différences essentielles. Si vous avez l’intention d’utiliser une sortie optique et d’associer votre WiiM à votre DAC externe, alors les performances du Mini seront identiques à celles de la Pro et vous feront économiser 80 €.

En revanche, ce diffuseur de musique n’a ni sortie coaxiale résistante ni entrées et sorties RCA de taille normale, mais seulement une sortie analogique de 3,5 mm. Il n’y a pas non plus de port Ethernet, ce qui vous prive d’une option de connexion câblée quand votre réseau Wi-Fi est à la traine.

Nous opterions pour le WiiM Pro si nous devions nous en servir à la fois comme diffuseur de musique et comme DAC.

Prix et disponibilité

Le WiiM Pro est à 179 € sur le site Audiophonics, mais il est également disponible chez Amazon au même prix.

Conclusion

Si vous souhaitez ajouter une fonction de streaming à votre installation audio domestique avec un minimum d’efforts, le WiiM Pro est un bon appareil. Bien sûr, il existe des dizaines de récepteurs Bluetooth à 40 € qui promettent de faire le travail, c’est la première fois que nous en avons essayé un qui ne présentait pas de de problèmes de connexion ou avec des performances de convertisseur numérique-analogique peu reluisantes.

Celui-ci offre des connexions toujours fiables et une expérience logicielle supérieure. Le DAC intégré sera apprécié par les utilisateurs faisant leurs premiers pas dans l’ajout du streaming audio dans un système domestique, même si nous nous demandons s’il n’aurait pas mieux valu que la marque soumette elle-même un DAC plus impressionnant pour quelques euros de plus… Elle semble réaliser qu’un segment important de son marché est constitué d’audiophiles seulement satisfaits avec leur DAC favori, alors pourquoi faire payer tout le monde plus cher ?

Le WiiM Pro est doté de commandes tactiles sur la face avant de l’appareil. James Barber/Foundry

La véritable concurrence du WiiM Pro pourrait être le Node de Bluesound à 599 €. Ses applications sont presque aussi bonnes, de sorte que toute personne utilisant son propre convertisseur numérique externe, et qui ne se soucie pas de l’HDMI, peut économiser en optant pour un WiiM comme interface de diffusion en continu.

Le WiiM Pro ou le WiiM Mini sont les moyens les plus économiques de diffuser de la musique en streaming sur une installation audio domestique, c’est un produit est étonnant et polyvalent. C’est de loin le meilleur appareil de streaming d’entrée de gamme, et c’est une alternative convaincante à un produit extraordinaire comme le Bluesound Node X. Vous ne pouvez pas vous tromper avec le WiiM Pro.

Adaptation du test paru sur notre site sœur Tech Hive

