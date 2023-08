En résumé Note de l’expert Les Plus Des performances décentes

Excellente autonomie

Écran à 90Hz Les Moins Appareil photo médiocre

Bloatware intégré

Design plastique Notre verdict Le A78 5G est un téléphone bon marché mais digne d’éloges, avec de grandes qualités. Toutefois, les compromis faits par Oppo sur le logiciel et la qualité de fabrication signifient qu’il ne sera pas un succès garanti pour tout le monde.

Oppo, tout comme sa société sœur OnePlus, est connue pour fabriquer des appareils impressionnants et abordables, et le A78 vient s’ajouter à cette famille.

Mais cet appareil est confronté à la rude concurrence du Samsung Galaxy A14, notre meilleur smartphone abordable actuel, et du Motorola Moto G62.

Le marché des smartphones à petit prix est très compétitif et chaque centime compte. Le Oppo A78 à 275 € peut-il faire le poids ?

Design

Léger

Déverrouillage par empreinte digitale et visage

Étanchéité IPX4

Le Oppo A78 5G est bien conçu, mais il n’a pas le poids des smartphones Android de milieu et de haut de gamme. Avec ses 188 g (à titre de comparaison, le Pixel 7 Pro pèse 212 g), il semble très léger et confortable, mais pas particulièrement durable.

En haut se trouve une petite encoche en forme de goutte d’eau, et bien que le bas et les cadres des côtés soient perceptibles lors du déballage, ils sont vite oubliés.

L’écran lui-même est en “verre trempé”, selon Oppo, mais il ne s’agit pas du verre Gorilla que l’on peut trouver sur des appareils plus coûteux. Il est conforme à la norme IPX4, ce qui signifie qu’il est protégé contre les éclaboussures, mais il ne peut pas être immergé dans l’eau.

Un lecteur d’empreintes digitales est intégré au bouton d’alimentation, sur le côté droit. Il est réactif mais sera plus difficile à utiliser pour les gauchers, contrairement au lecteur ajouté à l’écran que l’on voit dans des produits plus haut de gamme.

Il est également possible d’opter pour la reconnaissance faciale qui se met en place très rapidement et fonctionne bien.

Foundry

Le A78 5G est disponible en une seule couleur en Belgique : le Glowing Black, sorte de noir. Les Britanniques, eux, ont le choix entre trois coloris (noir, violet et bleu).

Ce Oppo conserve également la prise casque, même s’il serait préférable qu’elle soit située sur le haut du téléphone plutôt qu’en bas, et il y a de la place pour une carte microSD à côté de la carte SIM (unique) pour un stockage extensible.

Écran et haut-parleurs

Écran LCD de 6,56 pouces

Taux de rafraîchissement de 90Hz

Mode Ultra Volume

Le A78 est doté d’un écran de 6,56 pouces (1612×720) avec un taux de rafraîchissement de 90Hz, qui est performant dans tous les environnements. En l’attachant à un support de vélo et en le mettant à l’épreuve sous le soleil et la pluie, il est resté clair et lumineux.

Foundry

Le défilement dans les applications est fluide et sans problème, bien que les photos de profil sur Twitter semblent sensiblement pixelisées par rapport à l’écran à plus haute résolution des appareils premium, des produits concurrents comme l’écran 2400×1080 du Nokia G60 5G ou d’autres smartphones Full HD à petit budget.

Les deux haut-parleurs sont suffisamment puissants pour remplir une pièce, avec un mode “Ultra Volume” qui double le volume externe. Le Oppo n’offre pas le dynamisme et la ténacité que l’on peut avoir sur des appareils plus chers ou des haut-parleurs dédiés, mais il fonctionne bien en cas de besoin et ne devrait pas décevoir.

Caractéristiques techniques et performances

Processeur MediaTek 6833

4 Go de RAM

128 Go de stockage

5G

Le A78 est disponible en deux versions, avec 4 ou 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, bien que l’édition belge soit limitée à 4 Go de RAM. Il est équipé du processeur MediaTek 6833 et de la carte graphique Mali-G57 MC2.

Le passage d’une application à l’autre est rapide et aisé

Foundry

En pratique, cela donne à l’appareil une puissance décente pour les jeux de milieu de gamme. Asphalt 8 et FIFA Mobile tournent sans problème et sans décalage notable, que ce soit en mode hors ligne ou en ligne, tout comme des jeux plus intensifs tels que Pokémon Unite.

Le passage d’une application à l’autre est rapide et sans douleur, même si le chargement des images sur les sites web prend un peu de temps et que nous avons remarqué un problème occasionnel lorsque nous zoomions sur des photos dans les apps de messagerie. Cependant, ces problèmes sont peu nombreux et peu susceptibles d’affecter les utilisateurs quotidiens de cet appareil.

Points de repère du Oppo A78 5G

Comme son nom l’indique, le A78 5G est capable de se connecter aux réseaux 5G. Ce qui n’est pas évident sur le marché des appareils bon marché.

Appareils photo

Double caméra arrière de 50 Mp

Capteur selfie 8 Mp

Mode extra HD

Il y a deux objectifs à l’arrière : le principal de 50 Mp, f/1,8 et un noir et blanc de 2 Mp, f/2,4 pour la profondeur. À l’avant se trouve la caméra selfie de 8 Mp, f/2,0.

Dans l’ensemble, les capacités photo du A78 sont prosaïques. Il suffit de prendre des photos rapides de monuments locaux ou de fleurs pour qu’il fasse l’affaire. Mais il y a clairement place à l’amélioration car le téléphone n’est pas particulièrement nuancé dans la séparation des zones sombres par rapport aux claires, ce qui accentue indûment certaines parties de l’image.

Le mode 50 Mp apporte plus de détails aux photos, révélant des textures plus subtiles qui pourraient autrement passer inaperçues

Foundry

Comme beaucoup d’autres smartphones chinois, il éclaircit et délave les photos plus que de raison, rendant les teints clairs pâteux au soleil et poussant les cheveux blonds vers le gris ou le blanc.

La qualité du zoom (numérique) du A78 est adéquate jusqu’à 5x, mais il baisse significativement et un flou sur les bords des objets quand il atteint son maximum de 10x qu’il serait préférable d’éviter.

Il existe deux modes supplémentaires, ils permettent d’obtenir des photos à plus hauts mégapixels : le mode Extra HD, qui est dans les paramètres “Plus” de l’application appareil photo, et celui du 50 Mp, qui est une nette amélioration par rapport à la valeur par défaut de 12,5Mp, au prix d’un verrouillage du zoom.

Le mode 50 Mp apporte plus de détails aux photos, révélant des textures plus subtiles qui pourraient autrement passer inaperçues. Celles-ci n’étaient vraiment visibles que sur un grand écran et il faudrait un œil attentif pour les repérer sur le A78, même en zoomant, mais c’est néanmoins un ajout appréciable.

Le mode Extra HD, quant à lui, utilise un algorithme pour créer une photo de 108 Mp à partir des seules informations fournies par l’objectif de 50 Mp.

Il existe également un mode AI, mais il est préférable de ne pas l’ignorer. L’amélioration sursature les couleurs et accentue les détails, ajoutant ce qui ressemble à un filtre automatique sur les photos. Dans les scénarios de faible luminosité, le A78 est satisfaisant, mais a le problème inverse, puisqu’il a du mal à séparer les objets et manque de détails.

Le Oppo A78 n’a aucun mal à tenir toute la journée voire au-delà

Autonomie et charge

Autonomie d’une journée

Chargement rapide

Le Oppo A78 n’a aucun mal à tenir toute la journée voire au-delà, battant de loin certains smartphones haut de gamme. Après une journée complète de Spotify, Netflix, de navigation sur les réseaux sociaux et d’envoi de SMS, nous avons réussi à épuiser que la moitié de la batterie.

Sa cellule de 5 000 mAh est dotée d’une capacité de charge rapide de 33W (un chargeur secteur et un câble sont fournis) atteignant 28 % en 15 minutes et 51 % en une demi-heure. C’est presque le double de la puissance de charge du Samsung Galaxy A14 5G, qui en une demi-heure se charge de 21 %.

Dans le test de batterie PCMark, le Oppo A78 a obtenu un résultat étonnant de 21 heures et 8 minutes, dépassant facilement la concurrence comme le Realmi 9i et le Nokia G62 de plusieurs heures. C’est le deuxième meilleur résultat que nous ayons vu à ce jour pour un téléphone, et pas seulement de la catégorie abordable.

Logiciels et applications

Android 13

ColorOS 13

Le ColorOS de Oppo se superpose à Android 13 et amène quelques fonctionnalités intéressantes, comme la possibilité de déplacer plusieurs applications à la fois sur l’écran d’accueil. Ouvrez le menu déroulant en glissant depuis le haut, et vous trouverez de gros widgets pour le Wi-Fi et le Bluetooth qui facilitent l’accès aux paramètres les plus utilisés, ceci en supplément des widgets plus petits pour le mode avion, la torche et les notifications.

Foundry

Cette disposition donne l’impression que Oppo a prêté attention à ce que les utilisateurs emploient le plus, mais elle n’est pas parfaite. Lorsque de la musique est en cours de lecture, les commandes Wi-Fi et Bluetooth sont décalées vers la gauche pour faire de la place aux commandes de lecture en haut à droite, qui sont trop hautes pour être atteintes d’une seule main.

Malheureusement, le A78 est truffé de bloatware. Lords Mobile, Booking.com, Amazon Shopping, Facebook, Netflix, TikTok, Spotify et LinkedIn sont tous préinstallés sur l’appareil, et même un bref examen de la section “Jeux” permet de télécharger immédiatement un certain nombre de jeux de bas niveau.

Le menu déroulant encourage également les utilisateurs à télécharger les “Trending Apps”…

Prix et disponibilité

Le Oppo A78 est disponible pour 275 € dans la boutique officielle belge, est à 294,95 € sur MediaMarkt, mais il n’est pas chez des commerçants comme Amazon.

Pour le moment, il n’est pas commercialisé en France, nous espérons qu’il le deviendra.

Consultez notre comparatif des meilleurs smartphones à petit prix pour plus de choix.

Conclusion

Pour 275 €, ce smartphone pas cher offre une autonomie de deux jours, une connectivité 5G, des performances décentes pour une navigation Web standard et les jeux, ainsi qu’un bon appareil photo.

Les appareils Android à ce niveau de prix présentent toujours des inconvénients, tels que des bloatware ou des interfaces confuses, mais dans l’ensemble, le A78 joue bien ses cartes et conviendra probablement à tous les clients soucieux de leur prix.

Adaptation du test original paru sur Tech Advisor de langue anglaise

