En résumé Note de l’expert Les Plus Clavier spacieux avec pavé numérique

Webcam HD

Performances solides en matière de lecture vidéo

Performances décentes des applications professionnelles

Autonomie d’une journée Les Moins Puissance graphique médiocre pour les jeux

Écran 1080p basique

Petit disque de stockage de 128 Go Notre verdict L’Acer Aspire 3 est un compromis bien pensé. C’est l’un des PC portables les mieux construits que nous ayons testés pour moins de 500 euros, avec un design solide, un clavier et un pavé tactile spacieux. Bien qu’il ne fasse pas le bonheur des joueurs, c’est une machine de travail tout à fait compétente qui vous fait profiter d’une une belle image et d’un bon son pour les appels Zoom.

Prix lors du test

$329.99

Les meilleurs prix : Acer Aspire 3 (2022)

Sur le marché très encombré des ordinateurs portables abordables, l’Acer Aspire 3 fait bonne figure, avec un style simple et discret, un clavier accompagné d’un pavé numérique et un large écran sur lequel il est agréable de travailler et passer des appels vidéo, entre autres.

Bien que quelques compromis aient été faits, Acer a pris des décisions judicieuses pour produire une machine qui en met plein la vue pour relativement peu d’argent.

Sinon, pour plus de choix, jetez un oeil à notre comparatif des meilleurs PC portables pas chers ou pour étudiants.

Le grand clavier de l’Aspire 3, avec son pavé numérique, est très agréable à utiliser. PCWorld / Robert Strohmeyer

Design

Avec un poids d’un peu moins de 2 kg, l’Aspire 3 n’est ni lourd ni léger. Il vous fait profiter d’un large écran de 15,8 pouces et accueille un large clavier doublé d’un pavé numérique, une bonne chose pour la productivité.

Son clavier donne une sensation de solidité sous les doigts, sans trop de flexion lors d’une frappe intensive. C’est important, car les appareils à bas prix sacrifient souvent la structure du châssis pour réduire les coûts, et le résultat peut sembler fragile, ou encore conduire à un rebond sur le pavé tactile se répercutant aussi sur le curseur de la souris. Heureusement, ce n’est pas le cas de cet Acer qui offre une superbe expérience utilisateur.

Devant ce large clavier, nous trouvons un pavé tactile relativement spacieux de 3 pouces par 5. Contrairement à celui des autres ordinateurs portables Acer que nous avons essayés, il est ferme et doux au toucher, et répond par un clic décisif mais silencieux. Nous avons trouvé qu’il suivait bien les gestes multi-touch.

Bien que l’Aspire 3 soit un peu encombrant avec une épaisseur d’environ 2,5 cm, il s’agit d’une machine adaptée pour travailler, et non d’un gadget en plastique et bon marché. Le seul reproche que nous pouvons faire sur sa qualité de fabrication est que l’écran oscille un peu lorsque nous le déplaçons une fois ouvert, au lieu de rester fermement en place, notamment lorsque vous utiliserez la webcam comme cela a été le cas lors de nos tests.

Affichage et audio

Les PC portables de milieu de gamme d’Acer, dont l’Aspire 5, se distinguent depuis longtemps par leur écran 1080p. L’Aspire 3 est équipé de la même manière, bien qu’avec l’évolution du marché, la concurrence apporte une résolution simimaire à ses gammes économiques, ce qui fait qu’il ne se démarque plus sur ce point.

Cela dit, en 2023, 1080p est la résolution la plus basse qu’un acheteur puisse accepter, car 768p correspond à peine à la plupart des pages web modernes dans leur résolution native. Le responsive web design, c’est bien beau et pratique, mais si l’écran de votre PC portable de 15 pouces déclenche une mise en page minimisée avec la fenêtre du navigateur maximisée, autant naviguer sur un iPad Mini.

Vous l’aurez compris, Aspire 3 se situe dans la fourchette de résolution acceptable. Dans l’ensemble, nous avons apprécié l’aspect de l’écran de l’Aspire 3 pour les films et les vidéos, la qualité des couleurs est décente, bien que peu remarquable, et la luminosité est suffisante pour une utilisation confortable en plein soleil.

Une paire de petits haut-parleurs orientés vers le bas émet un son assez fort, que nous avons trouvé bien adapté pour les appels vidéos ou YouTube, mais un peu faible et avec beaucoup de basses pour la musique.

Webcam et microphone

Lors des tests, l’Aspire 3 a dépassé nos attentes pour un appareil économique. La webcam HD produit des vidéos claires et nettes, le micro capte et filtre très bien les voix.

Comparé à un Macbook Pro, nous avons préféré les performances de sa webcam dans des conditions de faible luminosité. Grâce à la réduction temporelle du bruit, la caméra haute définition nettoie les vidéos qui seraient autrement granuleuses et augmente les niveaux d’exposition pour offrir une image claire et nette. Elle surpasse la plupart des autres webcams concurrentes, même sur des ordinateurs beaucoup plus coûteux.

De même, le micro est appuyé par le logiciel Acer PurifiedVoice qui filtre les bruits et envoie un son clair et net à votre destinataire.

Sur le côté gauche, l’Aspire 3 dispose d’un port d’alimentation CC, d’un USB-C, d’un HDMI et d’un USB-A. PCWorld / Robert Strohmeyer

Connectivité

L’un des avantages avec un ordinateur portable plus grand est la possibilité d’accueillir plus de ports. Le long du côté gauche, il y a une prise DC, un port USB-C unique, un HDMI de taille normale et un USB-A.

Sur la droite, vous disposerez d’un port de verrouillage Kensington, un second port USB-A et une prise casque. Qu’est-ce qui manque ici ? Peut-être un lecteur de carte SD et un second port USB-C. Pour remédier à cela, vous pouvez toujours brancher un adaptateur.

Pour la plupart des utilisateurs, cela convient très bien.

Le côté droit de l’Aspire 3 offre un port de verrouillage Kensington, un port USB-A et une prise casque. PCWorld / Robert Strohmeyer

Performances

Si vous dépensez 500 € pour un ordinateur portable, vous devriez considérablement revoir vos attentes en matière de performances. Avec son processeur AMD Ryzen 7320U à quatre cœurs cadencés à 2,4 GHz et sa carte graphique Radeon, l’Acer Aspire 3 ne fait pas exception, offrant des résultats décents pour les tâches professionnelles de base, mais nettement inférieurs pour les graphiques et les jeux.

En matière de productivité professionnelle, l’Acer Aspire 3 se situe dans la moyenne des ordinateurs portables abordables. PCWorld / Robert Strohmeyer

Notre test PCMark 10 mesure les performances de l’ordinateur dans les tâches bureautiques quotidiennes, du traitement de texte aux feuilles de calcul en passant par la vidéoconférence. L’Aspire 3 a obtenu un score moyen de 4 284 comparé à un ensemble de machines un peu plus chères testées ces derniers mois, dépassant notamment le score de 3 902 de l’Aspire 5 équipé d’un processeur Intel.

C’est une bonne chose, car cette machine est plutôt conçue pour séduire les étudiants et les petites entreprises.

Pour le streaming, l’Aspire 3 surpasse à nouveau ses rivaux. Lors de notre test multithread Cinebench 15, il est arrivé en tête avec un score de 1 925. Sur le test Cinebench à un seul thread, son score de 435 l’emporte sur tous les autres.

Les performances vidéo de l’Acer Aspire 3 dans notre test Cinebench sont nettement meilleures que celles de ses rivaux. PCWorld / Robert Strohmeyer

Comme pour le test “all-threads”, les performances de lecture vidéo de l’Aspire 3 sont supérieures à celles des PC portables économiques. PCWorld / Robert Strohmeyer

Là où l’Aspire 3 n’est pas à la hauteur, c’est au niveau de ses performances graphiques pour les jeux. Dans notre test 3DMark TimeSpy 1.2, il a reçu un score de 584, soit moins de la moitié de celui de l’Aspire 5. Le caractère acceptable ou non de ce résultat dépend de votre perception du jeu, bien entendu. Si vous l’achetez pour écrire ou surfer sur le web, vous ne vous en soucierez pas. Mais s’il s’agit d’un ordinateur portable pour étudiant, disons que vous ne devriez pas être concerné par des jeux qui vous distraient de vos études.

L’Aspire 3 n’est pas un PC portable de jeu, avec le score 3D le plus bas de tous nos récents tests de PC portables pas chers. PCWorld / Robert Strohmeyer

Autonomie

L’autonomie est un autre point positif de l’Aspire 3. Lors de nos tests de lecture de film en boucle et jusqu’à ce que la batterie s’épuise, elle a tenu environ huit heures.

Cela correspond à peu près à une journée de travail complète, et avec quelques pauses, cela devrait être plus que suffisant. Si vous avez besoin de recharger votre ordinateur, le chargeur de l’Aspire 3 est l’une des plus compactes qui soient, de sorte qu’il se glisse dans votre sac sans prendre trop de place.

Fiche technique

CPU : AMD Ryzen 7320U à quatre cœurs cadencés à 2,4 GHz

AMD Ryzen 7320U à quatre cœurs cadencés à 2,4 GHz Mémoire : 8 Go

8 Go Graphique/GPU : AMD Radeon

AMD Radeon Écran : 15 pouces LCD rétroéclairé par LED de 8 pouces

Stockage : 128 Go

128 Go Connectivité : 1 port HDMI, 2 ports USB 3.2 Gen 1, 1 port USB 3.2 Gen 2 Type-C

Mise en réseau : Wi-Fi IEEE 802.11ax

Wi-Fi IEEE 802.11ax Biométrie : Aucune

Aucune Capacité de la batterie : 40 Watts

40 Watts Dimensions de l’appareil : 32,8 x 23,6 pouces x 19,9 cm

Poids : 1,78 kg

Adaptation du test paru sur notre site sœur PC World