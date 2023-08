Cómo mantener el logo original de Twitter en tu móvil si no te gusta la X

El pájaro azul de Twitter voló para siempre. Ahora, la red social ha pasado a llamarse X y, para hacer honor a su nuevo nombre, su logo es, como podía esperarse, un X. Esto se debe a un plan de re-branding de la mano de Elon Musk quien, desde que compró Twitter en octubre del año pasado, no ha parado de modificar la red social (para mal, según muchos y muchas usuarias).

No nos extraña que Twitter (o X, perdón) ardiera con comentarios de desprecio hacia el cambio de nombre y, sobre todo, de logo. Lo cierto es que, el que era un divertido pajarito azul en la pantalla de inicio de mi móvil ahora parece el acceso a una app con contenido para adultos (¿en serio no había otra letra en el alfabeto para elegir un nuevo nombre?).

Muchos y muchas queremos aferrarnos a lo que queda del Twitter original (aunque es posible que acabe desapareciendo tal y como la conocemos, para pasar a ser algo totalmente diferente, según los planes de Musk). Pero, de momento, parte de esa lucha por mantener Twitter, pasa por haber averiguado cómo mantener el logo original en tu pantalla de inicio de tu móvil.

Te explicamos cómo.

Cómo mantener el logo del pájaro azul de Twitter en la pantalla de tu móvil

Es muy sencillo, pero para hacerlo, necesitarás instalar una app de terceros. Está disponible tanto en Android como en iPhone, sin embargo, he probado a realizar el mismo proceso con un iPhone y un Android y no ha funcionado con el iPhone. Por algún motivo, la app X Icon Changer seguía identificando el antiguo logo de Twitter en mi iPhone, a pesar de que ya aparecía la nueva X. Así, que realicé el proceso con un móvil Android:

1. El primer paso, como habrás podido imaginar, es el de instalar la app. Puedes ir a la App Store y escribir X Icon Changer o bien a Google Play y escribir lo mismo. Es una app totalmente gratuita, este proceso será gratis. Como podéis ver en la imagen inferior, la app de Twitter hizo el cambio a X tras una actualización automática. Justo al lado del (horrible) icono de la X en negro, podéis ver ya instalada la nueva app X Icon Changer.

Foundry

2. Cuando abras la app, aparecerá una lista con todas las aplicaciones que tienes instaladas. Busca la app de Twitter y selecciónala.

3. Antes de continuar, tendrás que haber descargado en tu móvil una imagen del logo de Twitter que puedes encontrar fácilmente en Google. De hecho, si en vez de usar el logo original de Twitter te apetece usar otro diferente, puedes elegir la imagen que desees.

4. Ahora vuelve a la app de X Icon Changer y elige la opción de seleccionar la imagen desde tu galería. Como ya habrás descargado el logo de Twitter, debería aparecer de las primeras imágenes. Eso sí, tendrás que ver un anuncio para poder acceder a esta opción (por algo la app era gratis).

5. Al elegir la imagen, la app te llevará a un modo en el que puedes editar ese nuevo logo a tu gusto: podrás elegir el color, la forma, filtros… la verdad que me dieron ganas de usar esta app para personalizar logos de otras apps también. Sin embargo, para este tutorial, elegí simplemente el icono original de Twitter.

Foundry

6. Cuando hayas terminado verás que aparece una pantalla de confirmación. La misma app te da la opción de quitar la marca de agua que supuestamente aparecerá en el logo. Simplemente, selecciona la opción ‘Ver detalle’ y después, en la siguiente página, ‘Añadir un widget en el escritorio’.

Foundry

7. Si vuelves ahora a la pantalla de inicio, verás que ha aparecido un nuevo logo, con el pájaro azul de Twitter que tanto nos gusta que, si abres, te llevará a la red social.

Foundry

8. Eso sí, ahora habrá dos accesos directos a Twitter: el que usa el icono que has seleccionado, y el que usa la X. Si tocas sobre la X, en el Android que utilizo (Honor 90 Lite), solo me da la opción de desinstalar, algo que no me interesa hacer ya que si no desaparecería la app. Por lo tanto, simplemente he añadido ese acceso directo a un grupo de apps para no verlo tan directamente. A veces, ignorar es la mejor opción.

Como has podido comprobar, no es muy complicado mantener el logo original de Twitter, en caso de que así lo desees. No obstante, es probable que Elon Musk siga realizando cambios en su red social, así que puede que quieras tener en cuenta otras opciones, como pasarte de Threads de Meta o bien, cerrar tu cuenta de Twitter para siempre.