Note de l'expert Les Plus Boîtier plus petit que celui de la 255

Précision améliorée du GPS

Fonctionnalité pratique du rapport du matin Les Moins Absence d’écran AMOLED du modèle 265

Augmentation du prix pour l’édition Music

Music Pas de fonction de préparation à l’entraînement Notre verdict La Garmin Forerunner 255S n’a peut-être pas la touche de couleur supplémentaire de la Forerunner 265 à affichage AMOLED, mais elle reste une excellente montre de course pour ceux qui souhaitent passer plus de temps sur le tapis de course, les sentiers ou la chaussée.

Prix lors du test

$349.99

Garmin propose une montre de sport à presque tous les prix et si vous êtes un coureur qui commence à prendre au sérieux ses performances alors la Forerunner 255S est une montre faite pour vous.

La Forerunner 255S, qui succède à la Forerunner 245, reprend le nouveau mode GNSS multi-bandes des montres haut de gamme Garmin afin d’améliorer la précision du suivi en extérieur dans des conditions typiquement difficiles, tout en proposant deux tailles de boîtier.

Elle a depuis été remplacée par la Forerunner 265, qui ajoute notamment un écran AMOLED, mais comme la 255S offre un ensemble de fonctionnalités similaires en dehors de l’AMOLED pour moins cher, elle reste une montre de course à pied qui mérite qu’on s’y attarde.

Design

Poids léger de 39 g

Écran transflectif de 1,1 pouce

Étanche jusqu’à 50 mètres

La Forerunner 255S est la plus petite des deux options de boîtier disponibles pour la 255, avec 41 mm. Si vous aimez l’idée d’une montre qui ne s’impose pas sur le poignet, alors c’est le modèle 255 qu’il vous faut.

Mike Sawh

La 255S est disponible en version avec musique et sans musique. La première ajoute un lecteur de musique intégré de 32 Go pour stocker vos propres fichiers audio achetés ou des listes de lecture hors ligne provenant de services de streaming musical tels que Spotify et Deezer. En optant pour l’édition musicale, le prix augmente de 50 €.

Le boîtier de 41 mm est en polymère, le matériau de prédilection des Forerunner. Il est assorti d’un bracelet en silicone de 18 mm, bien conçu pour l’exercice, que l’on peut retirer si l’on souhaite le remplacer par quelque chose de plus élégant ou de coloré.

Outre les boutons physiques habituels, la montre est dotée d’un écran de 1,1 pouce d’une résolution de 218 x 218 pixels (MIP). Cet écran est plus petit que celui du 245 et sa résolution est moindre.

Cela signifie qu’il n’a pas l’AMOLED davantage vibrant et coloré que vous trouverez sur la Forerunner 265 et il n’est pas tactile. Si vous pouvez vous en passer, vous disposez toujours d’un affichage de bonne taille avec de bons angles de vision à l’intérieur et à l’extérieur, qui s’est également avéré parfait pour la natation en bassin.

D’ailleurs, en ce qui concerne la natation, il bénéficie de la même étanchéité que son prédécesseur et peut donc être immergé jusqu’à 50 mètres de profondeur. Il n’est pas nécessaire de l’enlever pour prendre une douche, même s’il est recommandé de l’enlever de temps en temps pour éponger la sueur sur la sangle.

Mike Sawh

En retournant la montre, vous trouverez le capteur optique de Garmin qui fournit des données sur la fréquence cardiaque en continu et pendant l’exercice, ainsi que des mesures de l’oxygène dans le sang pendant le sommeil ou tout au long de la journée. C’est également là que se trouve le port de charge, qui est l’emplacement pour le câble de charge assez universel de Garmin pour la plupart de ses montres, bien qu’il ne dispose pas du support de charge sans fil que Garmin a introduit sur son modèle hybride Vivomove Trend.

Dans l’ensemble, la 255S a été très agréable à porter. Certes, elle est petite, mais elle est légère et discrète, et son écran est suffisamment performant pour vous permettre de collecter vos mesures et autres informations en mouvement.

Suivi santé et de la condition physique

Performances GPS améliorées

Inclut désormais le suivi des nages en eau libre

Le statut VFC permet d’aller plus loin dans la récupération

Forerunner est peut-être dans le nom, mais comme les autres Forerunner, la 255S est dotée de capteurs et de fonctions de suivi pour la natation, le cyclisme et de profils pour la randonnée, le ski et le snowboard, entre autres activités de plein air.

Mike Sawh

Garmin a renforcé les profils sportifs disponibles en équipant la 255S d’un mode natation en eau libre et d’un mode triathlon dédié, ce qui en fait la montre de triathlon la plus abordable du catalogue.

Si vous l’utilisez pour la course à pied, vous ne manquerez pas d’atouts. Elle couvre les profils de course pour les ultras et les courses sur piste, et vous avez accès à Garmin Coach pour synchroniser les séances d’entraînement à partir de programmes conçus pour le 5 km jusqu’au semi-marathon. Il existe également un prédicteur visuel de course qui vous donne une idée de ce que vous pourriez réaliser le jour de la course en fonction de l’historique de vos entraînements.

Les principaux ajouts dans ce domaine sont le nouveau mode GNSS multi-bandes de Garmin et la technologie SATIQ. Le premier est similaire au mode bi-bande utilisé sur l’Apple Watch Ultra. Il exploite plusieurs bandes de fréquences des systèmes satellitaires pris en charge pour une meilleure précision, en particulier à proximité de grands bâtiments, d’arbres et de chaînes de montagnes.

L’emploi du GNSS multi-bandes implique de sacrifier davantage de batterie que le mode de suivi GPS standard, mais cette technologie permet d’obtenir des données précises, comme cela a été le cas lorsque nous avons comparé les données à celles d’une montre de course sans double bande fonctionnant à proximité de grands bâtiments. Ce qui peut généralement avoir un impact sur la précision du suivi de l’emplacement.

La technologie SATIQ sert à déterminer automatiquement le niveau d’assistance satellite à utiliser en fonction de votre environnement et de votre position. L’idée est donc de ne pas gaspiller la batterie avec le mode de positionnement haut de gamme lorsque vous n’en avez pas besoin.

En fin de compte, nous avons trouvé que la sélection manuelle du mode GPS était la meilleure solution dans la plupart des situations.

Mike Sawh

Garmin a également cherché à fournir davantage d’informations sur votre récupération et à mieux présenter vos données afin que vous puissiez mieux les assimiler. En ce qui concerne l’analyse, vous disposez désormais d’une fonction appelée statut VFC, qui se base sur les mesures de la variabilité de la fréquence cardiaque prises par le capteur optique pendant le sommeil. Au fur et à mesure que la montre recueille ces mesures sur quelques semaines, elle tente de mieux comprendre si votre corps supporte votre charge d’entraînement actuelle.

Il suffit d’appuyer sur le bouton physique supérieur pour savoir si l’état de votre VFC est bon ou mauvais, mais la présentation est un peu complexe. Elle aurait certainement gagné à inclure la fonction de préparation à l’entraînement, disponible sur la nouvelle Forerunner 265 et d’autres tocantes Garmin premium. Elle prend en compte l’état de la VFC et d’autres éléments de vos données de suivi pour vous donner un moyen plus simplifié de savoir si vous devez vous entraîner ou vous relaxer.

C’est un aspect que nous apprécions dans le nouveau Rapport Matinal, qui s’affiche au réveil et vous indique comment vous avez dormi, les prévisions météorologiques, des suggestions d’entraînement pour la journée et un petit message de motivation pour vous donner du peps. C’est un peu “gadget”, mais c’est une fonction à laquelle nous nous sommes habitués au fil du temps et qui s’avère plutôt utile à consulter au réveil.

En complément de ces nouvelles fonctionnalités, la 255S offre tout ce que la 245 proposait. Qu’il s’agisse de suivre l’activité quotidienne et le sommeil ou de fournir des données sur le stress et la saturation en oxygène du sang, elle peut être pratique en tant que tracker de fitness et moniteur de bien-être général, mais il ne dispose pas des fonctions de suivi de la santé davantage poussées que vous trouverez sur les produits tels que Apple Watch et Samsung Galaxy Watch.

Le cardiofréquencemètre se comporte plutôt bien, autant pour les entraînements à rythme régulier que pour les entraînements plus intenses, par rapport à la ceinture cardiofréquencemètre HRM Pro Plus de Garmin, avec la possibilité de coupler un cardiofréquencemètre externe pour améliorer la précision.

La 255S ne dispose pas encore de la cartographie complète des montres haut de gamme Forerunner, Fenix et Epix, mais elle offre une navigation point par point et la possibilité d’afficher des fils d’Ariane en temps réel, ce qui reste pratique pour se déplacer ou rentrer chez soi si l’on s’est un peu égaré.

Le suivi sportif de la Forerunner 255S est bien équilibré, avec une bonne précision, un niveau élevé d’analyse de l’entraînement et quelques nouvelles fonctionnalités qui la rendent plus fiable et perspicace sur ces fronts également.

Fonctionnalités de la montre connectée

Synchronisation des listes de lecture hors ligne de Spotify

Fonctions de sécurité et de suivi en direct

Fonctionne avec Garmin Pay

En tant que tocante connectée, la 255S fait un travail admirable pour être utile lorsque vous n’êtes pas en train de suivre vos exercices. Elle fonctionne avec Android et iOS et l’application Garmin Connect sur ces plateformes est assez cohérente au niveau de la présentation et de de fiabilité de la configuration, de l’appairage et de la synchronisation.

Mike Sawh

En ce qui concerne les fonctionnalités, ce sont les mêmes que celles de la 245. Vous avez accès au Connect IQ Store de Garmin, qui n’atteint pas le niveau de qualité de l’App Store d’Apple dans le secteur des applications, mais qui est pratique pour obtenir des cadrans supplémentaires, des champs de données et des widgets additionnels. Même si le téléchargement et la synchronisation sont parfois un peu lents.

L’affichage des notifications fonctionne bien malgré le petit écran, même si l’expérience serait meilleure avec la fonctionnalité de l’écran tactile de la Forerunner 265. Si vous l’utilisez avec un téléphone Android, vous pouvez répondre aux SMS et aux notifications (pas de chance pour l’iPhone) et le support en général est meilleur que ce que vous trouverez sur la plupart des montres connectées orientées sport.

Garmin Pay est également pris en charge, afin d’effectuer des paiements sans contact à partir de la montre si votre banque est compatible.

Mike Sawh

Viennent ensuite les fonctions musicales, qui comprennent les commandes servant à contrôler la lecture audio sur votre smartphone et le lecteur de musique intégré, qui permet de stocker les fichiers audio et les listes de lecture achetés sur Spotify, Deezer et Amazon Music.

Il est possible de stocker jusqu’à 500 pistes et le transfert de listes de lecture à partir des services de streaming musicaux pris en charge s’effectue de manière relativement simple. L’exploitation de la musique en streaming pendant le suivi fait baisser la batterie, mais le support fonctionne bien, il a été facile d’appairer un tas d’écouteurs Bluetooth différents.

Encore une fois, ce serait bien d’avoir un écran tactile pour interagir avec les fonctions musicales, mais si vous voulez pouvoir écouter de la musique, des podcasts et des livres audio sur une montre de sport, vous voudriez une Garmin comme la 255s à votre poignet.

Autonomie et charge

Jusqu’à 12 jours en mode standard

Jusqu’à 26 heures en mode GPS

Jusqu’à 5,5 heures en streaming musical



La Garmin Forerunner 255S est conçue pour durer une bonne semaine si vous prévoyez d’exploiter régulièrement ses fonctions clés de suivi sportif et standard. Garmin indique que l’autonomie devrait être de 12 jours, mais pour atteindre ce chiffre, il faut utiliser moins souvent les principaux modes de suivi. Cette longévité est favorisée par l’écran MIP plutôt que AMOLED gourmand en énergie.

Mike Sawh

La majeure consommation de la batterie est due à la diffusion de musique et à la surveillance continue de la saturation en oxygène du sang, qui réduisent considérablement la durée de vie. Si vous pouvez vous abstenir de ces données 24h/24, 7 jours/7 sur l’oxygène dans le sang, alors il vaut la peine de les désactiver.

Si vous basculez au nouveau mode de suivi extérieur GNSSS multi-bandes, ce chiffre passe de 26 heures à 13 heures. Si l’on ajoute la lecture de musique en continu, ce chiffre tombe à 5,5 heures. C’est encore suffisant pour tenir un long marathon, mais l’écoute de musique pèse lourd sur la batterie.

Les chiffres sont plus élevés que ce que promettait la Forerunner 245, mais contrairement à beaucoup de montres Garmin premium, vous obtenez ici un produit qui tiendra une semaine, avec le potentiel d’aller plus loin si vous sacrifiez certaines des fonctions gourmandes en énergie.

Prix et disponibilité

La Garmin Forerunner 255S coûte 349,99 € et 399,99 € pour la version Music ; vous pouvez l’acheter directement auprès de Garmin.

Elle est également disponible sur Amazon France, d’ailleurs en réduction en ce moment (299,99 €) et chez Decathlon (Music).

La 255S se situe définitivement dans la catégorie des montres de sport de milieu de gamme, ce qui représente un saut considérable par rapport à celles d’entrée de gamme de Garmin telles que la Forerunner 55 (199,99 €) et la Coros Pace 2 (à partir de 199,99 €), à l’ensemble de fonctions similaires pour un prix moins élevé.

Elle présente également des caractéristiques similaires à celles de la Forerunner 265, dont le prix a augmenté par rapport à la 255S pour bénéficier de l’écran AMOLED et de certaines des dernières fonctionnalités logicielles de Garmin.

Conclusion

La Garmin Forerunner 255S n’est peut-être pas le modèle le plus récent de la gamme Forerunner, mais cela ne signifie pas pour autant qu’il faille renoncer à l’envisager.

Si vous n’êtes pas très intéressé par un écran tactile AMOLED, des fonctions telles que la préparation à l’entraînement et quelques profils sportifs supplémentaires, et que vous préférez une batterie plus grande, alors il y a toujours des raisons d’opter pour la 255S.

L’expérience globale est très complète, et pas seulement pour les coureurs. Si vous recherchiez une montre Garmin pouvant servir au triathlon, alors pensez à celle-ci.

Le problème est que la Coros Pace 2 est quasi l’égale de la 255S et pour moins cher. Ce n’est pas une meilleure montre connectée et l’interface utilisateur ne plaira pas à tout le monde, mais pour le suivi sportif et le rapport qualité-prix, elle n’a rien à envier à la 255.

La Forerunner 255S n’est pas aussi chère que la nouvelle 265 et prouve qu’opter pour une montre ancienne n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

Adaptation du test original publié sur Tech Advisor de langue anglaise

