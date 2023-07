En résumé Note de l’expert Les Plus Bien construit, compact et confortable

Maintenant sans interstice !

Les meilleures performances pour un appareil pliable

Idéal pour les selfies Les Moins Fonctionnement limité de l’écran extérieur

Performances restreintes

Prix repart en hausse Notre verdict Avec une nouvelle mécanique, un grand écran et un système fluide, le Flip de cette année fait mouche, même si l’augmentation du prix se fait sentir. Si Samsung avait été plus téméraire et avait permis à plus d’applications d’utiliser le grand écran extérieur, le Flip 5 aurait pu obtenir la note maximale. Mais presque tout ce qui pourrait être amélioré se trouve dans le logiciel, il y a donc de l’espoir pour l’avenir.

Les smartphones pliables existent depuis une demi-décennie. Bien que Motorola ait été le premier, c’est principalement grâce à Samsung, qui produit régulièrement des Flip et Fold, que le concept s’est imposé et que, depuis quelques années, ils ont trouvé leur format et cessé d’expérimenter. Cela signifie qu’il y a peu de nouvelles fonctionnalités dans le modèle de 2023 du Galaxy Z Flip, mais celles ajoutées sont importantes.

Bien sûr, le téléphone a été mis à jour avec un nouveau circuit système, la même version spéciale de Snapdragon 8 gen 2 qui est dans la série Galaxy S23 de Samsung. Le Galaxy Z Flip 5 est donc de loin le téléphone à clapet le plus puissant du moment. Son meilleur concurrent, le Motorola Razr 40 Ultra est muni de la dernière génération de Snapdragon 8+ gen 1.

Avec seulement huit gigaoctets de mémoire vive, alors que certains haut de gamme en ont 12 voire 16, et des options de refroidissement quelque peu limitées en raison du châssis compact, il ne bat pas de records de vitesse. Il est très vif pour les pics de charge de courte durée, et pour une utilisation quotidienne, il est rapide comme l’éclair, mais il perd vite son élan s’il doit effectuer des tâches lourdes pendant une période prolongée.

Beaucoup de puissance, malgré la finesse du design. Mattias Inghe

Après quelques minutes de jeu exigeant, la fréquence d’images commence à baisser, et la conversion d’un gros fichier vidéo n’est pas aussi rapide que sur un Galaxy S23 Ultra, par exemple. Mais il est suffisamment vif, bien que l’arrière puisse chauffer, la prise en main n’est jamais inconfortable.

Augmentation de l’espace de stockage et du prix

Samsung abandonne désormais le modèle de 128 Go. Pour le Z Flip 5, seuls 256 et 512 Go de stockage sont disponibles, le premier coûte 1 199 €, son équivalent de 2022 était vendu à 1 169 € à sa sortie. Cette augmentation de prix de 30 €, en vaut-il la chandelle ? C’est à vous d’en décider. Rappelons que le passage du Flip 3 au 4 avait déjà connu une hausse.

Du point de vue du prix, il est comparable à un Galaxy S23+, ou du moins à ce qu’il coûtait au lancement. Et ce n’est pas un mauvais téléphone auquel le comparer. Il a à peu près la même taille, performances et prix, mais ses avantages et ses inconvénients sont différents.

Les widgets dans l’écran extérieur sont une expérience complètement différente de celle du Galaxy Z Flip 4. Mattias Inghe

La nouveauté la plus importante concernant le Z Flip 5 est son aspect lorsqu’il est plié. Tout d’abord, Samsung fait comme Motorola et agrandit l’écran extérieur, qui passe d’un petit affichage de vignettes avec des widgets minimalistes à un écran qui couvre la quasi-totalité de la moitié supérieure du smartphone. Cela vous permet de l’utiliser pour beaucoup plus de choses qu’auparavant.

Vous disposez de davantage d’informations et d’une meilleure visibilité dans la liste des notifications et les paramètres rapides, d’une horloge agrandie et plus claire, d’un calendrier et de divers autres widgets. Vous pouvez taper des messages avec un clavier complet, joindre des contacts et passer des appels facilement, mieux que sur l’édition 2022.

Il ne s’agit pas d’un grand nombre de fonctionnalités supplémentaires, juste de quelques widgets ajoutés, mais offrant une meilleure expérience utilisateur.

Quelques améliorations à apporter

Il n’est pas aussi ouvert que le Motorola Razr 40 Ultra, qui permet d’exécuter presque n’importe quelle application Android sur l’écran extérieur, à condition qu’il soit compatible avec l’écran extensible. Vous pouvez exécuter des applications ordinaires ici, si vous l’activez dans les Paramètres avancés, cela fera apparaître un panneau de widgets supplémentaire avec un menu de démarrage. Parmi les applications préinstallées, seules Netflix, Youtube, Maps et deux applications de messagerie sont prises en charge. Pas de navigateur, pas de Facebook, pas de Twitter (X), pas de Spotify, Linkedin, Uber ou d’apps de vidéoconférence.

Google Maps, l’une des rares apps tierces à pouvoir fonctionner sur l’écran extérieur. Mattias Inghe

Ce serait vraiment un avantage de pouvoir utiliser Zoom, Teams ou Google Meet avec la meilleure caméra à l’extérieur. Nous espérons que Samsung pourra élargir la prise en charge des applications sur l’écran extérieur au fil du temps. Les possibilités d’utilisation de cette surface supplémentaire sont nettement plus limitées que sur le Ultra de Motorola, mais en contrepartie, ce que l’on peut faire est très agréable et fluide.

Le capteur selfie du Galaxy Z Flip 5 a été amélioré. Vous disposez désormais d’une interface complète qui s’active à partir de l’écran d’accueil, avec de bonnes commandes de base pour prendre des photos et filmer. Le mode pro manuel n’offre pas un contrôle total et certains réglages manquent, mais tous les éléments essentiels sont présents : contrôle du zoom du grand angle au 10x, prise de vue de portraits avec profondeur de champ réduite et filtre d’arrière-plan, galerie de photos récentes et quelques réglages pour le format et la stabilisation de l’image.

Enfin, il est complètement plat !

Deuxièmement, le Galaxy Z Flip 5 est doté d’une nouvelle charnière. L’un des problèmes des mobiles pliables de Samsung était qu’ils ne se pliaient pas complètement. Le pliage d’un écran OLED est limité, de sorte que le Fold et le Flip présentaient toujours une courbure arrondie dans le pliage, ce qui se traduisait par un espace disgracieux.

L’absence d’une fente inesthétique était attendue depuis longtemps. Mattias Inghe

La poussière, le sable et la saleté pouvaient donc facilement s’infiltrer entre les deux moitiés, ce qui risquait d’endommager l’écran. Motorola a réussi à éviter ce problème grâce à une charnière brevetée en forme de lézard, qui permet à ses mobiles Razr de se fermer hermétiquement. Désormais, le nouveau Z Flip est doté d’une charnière brevetée, et les deux moitiés du smartphone reposent à plat l’une contre l’autre lorsque plié.

Apparemment, Samsung n’enfreint pas la solution de Motorola, mais corrige tout de même le problème. Le Z Flip 5 a également gagné en finesse, deux millimètres lorsque fermé, il se glisse donc sans problème dans la poche. Les moitiés elles-mêmes sont devenues légèrement plus fines, mais il s’agit d’un dixième de millimètre, ce qui n’est pas immédiatement perceptible. Le châssis présente le même design, avec des bords droits en aluminium dur et brillant, des bords arrondis en forme de goutte d’eau et un revêtement intégral en verre Gorilla Glass Victus 2 sur les deux moitiés.

Il y a toujours un pli clair dans l’écran à l’intérieur quand nous retournons le Flip, davantage visible que sur le Motorola Razr 40 Ultra, mais c’est aussi le seul avantage que Motorola a laissé au niveau du design. Le Galaxy Z Flip 5 est plus compact, sa mécanique est de meilleure qualité et il est plus luxueux dans l’ensemble. Et le pli de l’écran n’est pas très gênant maintenant que l’écran est aussi bon qu’il l’est.

Quelques plis sont encore visibles. Est-ce important ? Pas vraiment. Mattias Inghe

Quelques autres nouveautés

Outre le fait que vous bénéficiez de la dernière version d’Android et de sa propre interface OneUI, vous tirez parti d’une offre généreuse de Samsung pour les futures mises à jour Android. Cependant, il manque la compatibilité avec l’interface de bureau Dex. Les Flip précédents ne l’avaient pas non plus, et nous ne comprenons pas pourquoi.

Tous les autres bons téléphones Samsung l’ont, et il ne devrait pas être trop difficile de l’inclure ici, au moins pour l’affichage sans fil, même si le port USB n’a pas de support d’écran.

À tous les autres égards, il s’agit pratiquement du même téléphone que le Galaxy Z Flip 4. Il possède les mêmes caméras, deux de 12 Mp à l’extérieur et une de 10 Mp à l’intérieur. Tous ces appareils prennent des photos rapides, de haute qualité et en haute résolution, sans être trop tape-à-l’œil. Il dispose d’une batterie identique à celle de 2022 (3 700 mAh) qui, avec un écran économe en énergie et un système bien optimisé, dure étonnamment longtemps, en particulier lors de la diffusion de vidéos en continu.

Il partage avec le Flip 4 le rapide lecteur d’empreintes digitales placé sur le bouton d’alimentation latéral, les haut-parleurs stéréo puissants, le système de charge USB semi-rapide de 25 W et sans fil de 15 W, et l’étanchéité de IPX 8, ce qui signifie une protection complète contre l’eau à court terme jusqu’à une profondeur de 1,5 mètre, mais contre l’intrusion de particules.

Le mode Flexpanel, qui peut être activé dans les paramètres, aide à avoir un pavé tactile pour les pointeurs de souris dans de nombreuses applications. Cette fonction est probablement plus utile sur le Galaxy Z Fold 5, mais elle est amusante ici aussi. Mattias Inghe

Un écran lumineux et réactif

Il s’agit exactement de la même dalle AMOLED que celle de son prédécesseur, avec un format allongé, une résolution de 1080p, une luminosité allant jusqu’à 1200 cd/m 2 et un taux de rafraîchissement dynamique de 1Hz à 120Hz.

Nous n’avons remarqué aucune différence par rapport au Galaxy Z Fold4, et c’est un excellent écran pour la navigation, le visionnage de films HDR intenses et colorés, et avec son design oblong, il est également parfait pour le multitâche en écran partagé. Malgré un revêtement en plastique, la surface est rigide, à l’exception d’un demi-centimètre au niveau de la jonction entre les deux moitiés de l’écran. Cela ne semble pas affecter le contrôle tactile.

Prix et disponibilité

Le Samsung Z Flip 5 est disponible en précommande sur le site de Samsung France, où vous le trouverez dans des couleurs exclusives (Argent, Cobalt, Vert et Jaune), sa version de 8 Go/256 Go est à 1 199 €, tout comme celle de 512 Go, mais celle-ci passera à 1 339 € dès la fin de la période de précommande.

Le Flip est aussi commercialisé par Amazon, la Fnac, Rakuten ou encore Boulanger par exemple, sans oublier les opérateurs mobiles, tels que Orange ou Bouygues.

Conclusion

Si vous voulez un téléphone à clapet et que vous souhaitez des fonctionnalités haut de gamme, il n’y a actuellement que deux options : Le Z Flip 5 et le Motorola Razr 40 Ultra. Ils se valent au niveau du prix, du design de base, de l’écran, de la qualité du son et de l’appareil photo, et sont désormais si semblables qu’il est presque impossible de les différencier.

Cependant, nous préférons l’offre de Samsung. Ses fonctionnalités sont davantage limitées que celles du Motorola, mais il bénéficie d’une manipulation plus réfléchie et rationalisée. Si Samsung parvient à étendre la prise en charge à davantage d’applications tierces, il pourrait être absolument génial. Les performances nettement supérieures nous font également choisir le Galaxy Flip 5. Ce n’est pas la chose la plus importante, car les deux sont suffisamment véloces, mais ce sont de petites marges qui font la différence, et c’est aussi important.

L’une des meilleures caractéristiques d’un téléphone à clapet : c’est son propre socle pour prendre des photos et des films. Mattias Inghe

Performances

Antutu Benchmark 10 : 1 251 844 points*

Geekbench 6 : 5 315 points

Geekbench 6 single-core : 2 057 points

Geekbench 6 compute : 8 986 points

3Dmark Wild Life Unlimited : 14 790 points

3Dmark Wild Life Extreme : 3 667 points

Stockage en lecture : 3 253 Mo/s

Stockage en écriture : 2 824,3 Mo/s

*Seulement comparable avec d’autres Android, pas avec l’iPhone

Adaptation du test original paru sur notre site sœur M3.

Fiche technique