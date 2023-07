En résumé Note de l’expert Les Plus Une aspiration incroyable

Design exceptionnel

Excellents accessoires de nettoyage

Pas de gâchette

Longue autonomie Les Moins Plus lourd que les modèles précédents (3,5 kg)

Très cher Notre verdict À bien des égards, le Gen5detect est l’aspirateur sans fil ultime. Il est ultra puissant, bien conçu, doté de toutes les fonctions souhaitées et d’une bonne autonomie. Mais, en contrepartie, toutes ces caractéristiques font de lui l’aspirateur sans fil le plus lourd de Dyson à ce jour.

Prix lors du test

$949.99

Les meilleurs prix : Dyson Gen5detect

Le Gen5detect est le dernier aspirateur sans fil phare de Dyson. Il est plus puissant que son prédécesseur, le V15 Detect, et embarque ses mêmes technologies intéressantes comme son laser vert, mais aussi quelques nouveautés.

Avec les améliorations itératives des aspirateurs, il arrive un moment où l’on se demande : jusqu’à quel point ce modèle peut-il être meilleur ? Pour répondre à cette question, nous l’avons mis à l’épreuve.

Design

Deux coloris

Accessoires de nettoyage complets

Dyson a simplifié l’achat de certains de ses anciens modèles (le V8, le V11 et l’Omni-glide) en abandonnant les éditions Animal ou Absolute qui sont vendues avec un nombre différent d’accessoires. Aujourd’hui, on retrouve plutôt des kits simplifiés qui ne contiennent que le balai aspirateur principal et la tête de nettoyage, ainsi que deux pièces essentielles : le tube avec long suceur et accessoire combiné.

Pour ce qui est du Gen5detect, il se décline en deux modèles commercialisés avec les mêmes accessoires de nettoyage, mais dans des coloris distincts.

Il s’agit du kit de nettoyage ultime, car il contient tout ce dont vous avez besoin pour atteindre ne manquer aucun recoin de votre intérieur et il est si bien conçu qu’il ne pourrait pas être plus commode à utiliser

Nous avons testé le modèle Absolute cuivre et bleu, seulement disponible chez Dyson, dont les couleurs sont plus sophistiquées qu’à l’accoutumée. Son design s’apparente davantage aux récents outils de soins capillaires du fabricant qu’à ses premiers aspirateurs. L’autre itération est, elle, proposée en gris et violet auprès de la marque et d’autres revendeurs.

Emma Rowley / Foundry

Le Gen5detect est soigneusement rangé dans un carton 100 % recyclable, tout comme les attaches et les inserts qui maintiennent l’ensemble en place. Il est toujours plaisant de voir une grande marque minimiser les déchets d’emballage.

La boîte contient le corps de l’aspirateur, accompagné d’un bloc-batterie amovible contenant la batterie lithium-ion à 10 cellules. Vous recevrez également une brosse de nettoyage optique Fluffy (avec laser vert), une brosse digitale motorisée Motorbar, une mini brosse motorisée auto-démêlante, un accessoire combiné, un adaptateur pour meubles bas et un tube avec long suceur 2-en-1.

Grâce à l’adaptateur, l’aspirateur peut complètement être mis à plat pour passer sous les canapés, lits ou autres. Si vous pensez souvent utiliser cet outil, alors n’hésitez pas à simplement le fixer entre le corps de l’aspirateur et le balai pour toujours l’avoir à portée de main.

Emma Rowley / Foundry

De plus, une station d’accueil murale est fournie avec deux emplacements pour ranger les accessoires, ainsi qu’un chargeur indépendant.

Si vous vous demandez où est le suceur, sachez qu’il se cache à l’intérieur de la baguette. Cette dernière a été astucieusement redessinée pour accueillir un outil de nettoyage des interstices et une brosse. Il suffit de la retirer pour l’utiliser immédiatement sans avoir à y fixer autre chose.

Pour éviter les blocages, faites simplement attention à ce qu’il ne reste plus de peluches ou de poils d’animaux lorsque vous les replacez dans le balai.

Emma Rowley / Foundry

Nous dirions qu’il s’agit du kit de nettoyage ultime, car il contient tout ce dont vous avez besoin pour ne manquer aucun recoin de votre intérieur et il est si bien conçu qu’il rend l’expérience de nettoyage très agréable sans demander trop d’efforts.

Pour ce qui est des commandes du Gen5detect, elles se composent de deux boutons disposés au-dessus de la poignée. L’un est un interrupteur pour allumer/éteindre l’appareil, l’autre aide à passer d’un mode de nettoyage à l’autre (Eco, Medium, Auto et Boost). La gâchette détestée de certains modèles antérieurs n’est plus là…

L’aspiration proposée par le Gen5detect est suffisamment puissante pour que tous les autres aspirateurs sans fil que nous ayons testés récemment paraissent bien peu performants

Après avoir lancé l’appareil, son écran LCD couleur s’anime et affiche l’option en marche, les minutes d’autonomie restantes et, lorsque vous commencez à aspirer, le nombre de particules.

Emma Rowley / Foundry

C’est une sorte de flexion technique, qui vous montre exactement ce que l’aspirateur est capable de faire. En mode Auto et avec la brosse Digital Motorbar attachée, par exemple, l’aspirateur réagit au nombre de particules de poussière qu’il détecte et augmente ou diminue l’aspiration en fonction des besoins.

Le bac à poussière du Gen5detect est légèrement plus grand que celui du V15 Detect : 0,77 litre contre 0,76 litre. Il se vide aisément, mais nous avons dû retirer à la main certains cheveux qui restent inévitablement coincés. Pour nous, la taille du bac est suffisante, cependant si vous habitez une très grande maison, alors vous devrez peut-être le vider plus souvent qu’espéré.

Emma Rowley / Foundry

Le Gen5detect est doté d’un système de filtration HEPA pour l’ensemble de l’appareil qui, selon Dyson, peut piéger les virus. Il semble donc être un bon choix pour les personnes souffrant d’allergies ou de rhume des foins, entre autres.

Les cheveux, la poussière, les peluches disparaissent instantanément lorsque vous pointez le Gen5detect vers eux

En revanche, quelle que soit la qualité du filtre, lorsque vous ouvrirez le bac à poussière et le viderez, vous rejetterez forcément une certaine quantité de poussière et de pollen dans l’air de votre maison. Alors, si vous êtes sensible aux particules, nous recommandons d’acheter un aspirateur sans fil avec sac ou sans sac mais qui se vide seul dans sa station d’accueil comme le DreameBot L10 Ultra.

Performances

Plus de 70 minutes d’autonomie en mode Eco

262AW d’aspiration

Lourd (3,5 kg)

La marque affirme que le Gen5detect a une capacité d’aspiration de 262AW (airwatts), contre 230AW pour le V15 Detect. Mais il est nettement plus performant que ses prédécesseurs. En effet, les gros débris n’ont pas le temps de s’éparpiller avant d’être aspirés dans le tourbillon inexorable de cet aspirateur. Les cheveux, la poussière, les peluches disparaissent instantanément lorsque vous pointez le Gen5detect vers eux.

Pour les sols durs, fixez la brosse Optic Fluffy et, si possible, éteignez les lumières. Avec sa lumière verte, vous devriez repérer davantage de résidus normalement difficiles à voir à l’œil nu comme la poussière et les cheveux.

Emma Rowley / Foundry

L’un des problèmes rencontrés avec de nombreux modèles d’aspirateurs de milieu de gamme est qu’ils n’ont pas d’outil vraiment efficace pour nettoyer les meubles souples. La mini brosse motorisée auto-démêlante du Gen5detect est extrêmement utile pour donner un coup de pouce aux tissus d’ameublement.

En tant que propriétaire d’un chat qui perd beaucoup ses poils, nous avons constaté que cet accessoire permettait de gagner du temps.

Après avoir utilisé le Gen5detect pendant de longues heures, quelques petits problèmes sont apparus. Tout d’abord, la tête de nettoyage principale n’est pas aussi maniable qu’elle devrait l’être. Mais cela est sûrement lié à son poids, qui est notre bête noire ici.

Avec sa lumière verte, vous devriez repérer davantage de résidus normalement difficiles à voir à l’œil nu comme la poussière et les cheveux

Pour cause, il pèse 3,5 kg, contre les 3 kg du V15 Detect, probablement un compromis pour la nouvelle batterie. Il s’agit d’un changement significatif et nous avons vraiment remarqué la différence, en particulier lors de l’utilisation en mode portable. Cela ne posera pas de problème à tout le monde, mais si vous préférez un aspirateur léger, alors vous devrez vous tourner vers autre chose.

Après une charge complète en 4,5 heures, notre modèle testé affichait une autonomie de 76 minutes en mode Eco, 39 en Moyen/Auto et 7 en Boost, dont vous n’aurez besoin que pour des nettoyages rapides de quelques secondes.

Prix et disponibilité

C’est ici que nous devions dire si le Gen5detect en vaut la peine ou non. Mais lorsqu’il s’agit d’un aspirateur à ce prix, la question devient un peu absurde.

Disons les choses comme elles sont, si vous pouvez vous l’offrir et que vous hésitez entre cet aspirateur haut de gamme et un autre, nous pouvons vous dire sans hésiter qu’il est le meilleur.

En France, son prix de vente est de 999 € chez Dyson. Et si le modèle Bleu/Cuivre n’est disponible que sur le site de la marque, le Gris/Violet est disponible chez Boulanger et la Fnac.

Conclusion

L’aspiration proposée par le Gen5detect est suffisamment puissante pour que tous les autres aspirateurs sans fil que nous ayons testés récemment paraissent bien peu performants. Il rend l’expérience d’utilisation plus facile et rapide, tout en faisant une grande différence pour les meubles souples, en particulier si vous avez un animal de compagnie.

Il est également brillamment conçu et dispose de toutes les fonctions que l’on attend d’un produit haut de gamme, à l’exception d’un support de vidange automatique. Néanmoins, il y a un compromis à tout cela : son poids.

Adaptation du test original paru sur Tech Advisor en langue anglaise

