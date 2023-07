Review de los auriculares Sony WF-1000XM5

En pocas palabras Puntuación Pros Los auriculares con mejor sonido

Increíble cancelación de ruido

Funciones inteligentes

Soporte Hi-Res Contras Controles de volumen incómodos

A veces se sueltan

Algunos problemas de conexión Nuestro veredicto Los Sony WF-1000XM5 son los auriculares inalámbricos con mejor sonido jamás fabricados, superando a Bose y Apple en el mismo rango de precios. Tienen algunos problemas con los controles y la conexión y aún así los recomiendo sin duda alguna.

Precio en el momento de escribir esta review

$299.99

Sony se ha consolidado como una de las marcas de referencia en auriculares inalámbricos (tipo earbud, como los AirPods) con su emblemática serie de productos de audio 1000XM.

Los auriculares WF-1000XM5 no iban a ser menos. Son los auriculares con mejor sonido que he probado jamás. Me atrevo a afirmar, después de varias semanas de pruebas, que superan con creces los últimos esfuerzos de rivales como Bose, Apple y Beats.

Es difícil creer que Sony pudiera mejorar los WF-1000XM4 a los que les dimos 5 estrellas en nuestra review de 2021, pero lo ha hecho (y sí, por desgracia, también ha mantenido el nombre tan horrible y difícil de memorizar). Los XM5 (como los llamaré a partir de ahora) tienen mejor diseño, ajuste, duración de la batería y sonido.

Son el paquete completo, sobre todo si tienes un móvil Android.

Diseño y construcción

Pequeños y compactos

Cuatro tamaños de almohadillas

Se aflojan al comer o hablar

Me encantó el sonido de los WF-1000XM3 y XM4 de Sony, pero sus diseños voluminosos no fueron amables con mis orejas pequeñas. Ambos se caían constantemente, ya que Sony está claramente orientada a las personas con orejas grandes.

Es muy difícil meter una calidad de sonido tan buena en un diseño pequeño, pero Sony por fin lo ha conseguido con los XM5, que no deben confundirse con los WH-1000XM5. Son más pequeños que nunca (un 25 % frente a los XM4 y un 20 % más ligeros) y utilizan el método de inserción y ajuste giratorio de los XM4.

Es muy difícil meter una calidad de sonido tan buena en un diseño tan pequeño”

Dominik Tomaszewski / Foundry

Lo mejor de todo (para mí) es que hay un cuarto tamaño de almohadillas extra pequeñas, y cada tamaño es de espuma de poliuretano en lugar de silicona, lo que crea un sellado hermético en el oído. Quizá es que tengo las orejas muy pequeñas, pero los auriculares se me aflojan cuando estoy hablando, por ejemplo en una videollamada, o cuando como mientras escucho algo. Esto no me pasa con los AirPods Pro 2, por ejemplo.

Sony ha titulado como “plateados” el modelo que he probado, pero en realidad son de color beige. También están disponibles en negro.

Los auriculares son de plástico brillante, pero la parte exterior sensible al tacto es mate, al igual que el estuche de carga compacto. Esa zona táctil permite pulsar o mantener pulsado para hacer cosas como pausar o reproducir audio, activar la cancelación de ruido o cambiar el volumen. Por desgracia, no se puede deslizar el dedo para cambiar el volumen, sino que hay que pulsar cuatro veces a la izquierda para bajar y cuatro a la derecha para subir, lo que no es muy intuitivo.

Los auriculares, pero no la carcasa, son a prueba de salpicaduras IPX4, por lo que la lluvia ligera y el sudor no deberían ser un problema. Sony afirma que está utilizando materiales reciclados en “múltiples partes del cuerpo y la carcasa de los auriculares”, pero también señala que esto está “sujeto a cambios”. El embalaje es reciclable y está hecho de bambú, caña de azúcar y papel reciclado postconsumo.



Son los auriculares con mejor sonido que he usado nunca”

Calidad de sonido

Sonido superlativo

Compatibilidad Hi-Res con LDAC

DSEE Extreme

Estos son los auriculares con mejor sonido que he usado nunca, y he usado muchos auriculares. Sony sabe cómo diseñar auriculares de calidad y los WF-1000XM5 producen un sonido increíblemente pleno, claro, detallado y equilibrado.

Sony ha renombrado los controladores de los auriculares como “Dynamic Driver X”, pero supongo que no importa si el nombre apesta porque estos auriculares realmente ofrecen un rango de audio excepcionalmente bueno. El tamaño ha aumentado de 6 mm en el XM4 a 8,4 mm, y se nota magníficamente.

‘Speed of Plight‘ de Loyle Carner está bien redondeado con graves zumbantes y el crujido del disco de vinilo al principio cristalino. La voz es clara y los auriculares soportan bien una mezcla que puede sonar turbia en productos de audio de menor calidad.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Nunca me había fijado en la ligera reverberación de la batería de ‘Blister in theSun’ de Violent Femmes antes de escucharla con los WF-1000XM5. La guitarra acústica vibra, bien panoramizada y equilibrada, en una reproducción brillante.

Del mismo modo, las voces de Jonathan Fire Eater en ‘The Search For Cherry Red‘ tienen un eco que no había notado antes al escucharlas con los XM5.

De serie, los XM5 reproducen audio con los códecs comunes SDC o AAC, pero obtendrás la mejor calidad de sonido si utilizas un teléfono Android, ya que los iPhone no son compatibles con el códec LDAC Hi-Res de Sony. Con un móvil Sony Xperia 1 IV, he reproducido pistas en calidad de alta fidelidad en Deezer, utilizando la aplicación Sony Headphones para asegurarme de que la función LDAC estaba activada.

Hay una sutil mejora en la calidad de audio cuando se activa LDAC y se utiliza un servicio de streaming inalámbrico de audio de alta resolución, pero los XM5 son tan buenos que disfruté de la calidad de audio cuando usé un iPhone con streams de Spotify a bitrate estándar.

Si no puedes usar LDAC, o tus streams o MP3 son de baja calidad, el software DSEE Extreme de Sony puede escalar el audio comprimido sobre la marcha con buenos resultados.

La canción MorePressure, de Kae Tempest, late de una forma en estos auriculares que, simplemente no pude igualar modelos como los Beats Studio Buds+ o los Bose QuietComfort Earbuds 2. Los WF-1000XM5 dan al bombo programado un golpe profundo que aporta más carácter a la pista que cuando los escuché con los Bose de precio similar, que sonaban un poco planos.

Lo mismo puede decirse de los AirPods Pro 2 de Apple, que suenan planos en comparación: Sony supera a Apple y Bose en calidad de sonido a este precio, lo cual es toda una hazaña.

Cancelación del ruido y funciones inteligentes

Excelente cancelación de ruido adaptativa

Dos conexiones simultáneas

Gran personalización del ecualizador

Sony afirma que los XM5 tienen un 20 % más de capacidad de cancelación de ruido que los XM4. La verdad es que son muy buenos cumpliendo con esta función y, con el sellado adecuado, casi a la par con los auriculares QuietComfort Earbuds 2 de Bose. En cuanto al bloqueo del ruido, los Bose son ligeramente mejores, pero eso se debe a que me quedan mejor que los Sony. Los auriculares también pausan automáticamente el audio cuando te quitas uno.

Los XM5 tienen tres micrófonos en cada botón, frente a los dos anteriores, para captar mejor el ruido ambiente y que el software pueda combatirlo con su tecnología de cancelación activa del ruido (ANC). El nuevo procesador Sony Integrated Processor V2 está especialmente diseñado para ello, así como el chip HD Noise Cancelling Processor QN2e.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Estos micrófonos también mejoran la calidad de las llamadas, así lo confirmaron las personas a las que llamé para probar las llamadas con os auriculares. La reducción del viento también es decente, por lo que los micrófonos no canalizan los fuertes ruidos del viento hacia los oídos como hacen otros auriculares.

La aplicación Sony Headphones ofrece un gran control granular sobre los niveles de ANC y sonido ambiente, este último con 20 niveles de elección y una opción para dejar pasar las voces pero no el ruido, que funciona bastante bien. La opción “Hablar para chatear” desactiva automáticamente el ANC cuando hablas, para que puedas charlar con la gente sin quitarte los auriculares.

El ecualizador también se ha mejorado con la nueva función “Encuentra tu ecualizador”, que te permite reproducir cualquier pista y elegir entre varios ajustes en distintas frecuencias para ver cuál prefieres, creando al final un ajuste de ecualizador personalizado.

Puedes conectar dos dispositivos (iOS, Android, Windows o Mac) a la vez gracias a la tecnología multipunto, pero sigues teniendo que conectar manualmente cada dispositivo si alternas entre más de dos. Así, si tu teléfono y tu portátil son los dispositivos conectados, los auriculares reproducirán el audio de cualquiera de ellos, pero no son lo bastante inteligentes como para cambiar a tu tablet si empiezas a usarla, aunque ya sea un dispositivo emparejado.

Las cuatro pestañas de la aplicación Sony Headphones Henry Burrell / Foundry

También me encontré con algunos problemas de conectividad al quitarme los auriculares durante un breve periodo de tiempo. Al volver a ponérmelos, a veces se desconectaban del dispositivo que estaba utilizando o solo se conectaba uno de ellos.

Afortunadamente, cuando están conectados, los XM5 son muy estables y no he tenido ningún problema de Bluetooth ni siquiera en zonas muy concurridas de Londres. Obtendrás la mejor conexión si tus dispositivos tienen Bluetooth 5.3, el estándar más reciente que admiten los auriculares, y puedes activar el seguimiento de audio espacial en aplicaciones como Netflix o YouTube si tienes un teléfono con Android 13 que lo admita. Yo no tenía un teléfono de este tipo a mano durante mis pruebas.

También está el impresionante 360 Reality Audio de Sony, pero solo funciona en aplicaciones como Tidal y prefiero no usarlo.

También se puede configurar el “control de sonido adaptativo”, con el que los auriculares cambian automáticamente los ajustes, como los niveles de ANC, en función de la acción (caminar, correr, sentarse) o la ubicación (que se puede configurar), como el hogar o la oficina.

Incluso hay una nueva función Spotify Tap que dice que puedes tocar dos veces el auricular izquierdo y Spotify reproducirá una canción que cree que te gustará basándose en tus reproducciones recientes. No he conseguido que funcione.

Los XM5 tienen una gran duración de la batería y en mi uso se mantuvieron fieles a la promesa de Sony”

Duración de la batería y carga

Ocho horas de carga

24 horas en total con funda

USB-C y carga inalámbrica

Los XM5 tienen una gran duración de batería y en mi uso se mantuvieron fieles a la promesa de Sony de ocho horas con una carga completa. Los auriculares se cargan en el estuche, que en total puede proporcionar 24 horas de tiempo de escucha total cuando se carga al máximo.

Estas impresionantes cifras son también con ANC activado, por lo que obtendrás aún más tiempo si lo desactivas (hasta 36 horas). El inconveniente, para los propietarios de XM4, es que esto no es una mejora (a menos que se tenga en cuenta el menor tamaño de los auriculares, manteniendo las mismas cifras).

Si se quedan sin batería, puedes obtener una hora de reproducción con una carga de tres minutos. Hay un cable USB-C incluido en la caja, pero no viene con la cabeza del enchufe, como la mayoría de nuevos dispositivos. La funda puede también cargarse sobre una base de carga Qi ya que es compatible con carga inalámbrica.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Precio y disponibilidad

La Sony WF-1000XM5 tiene un precio de 319,99 €. En Sony España puedes encontrar información de compra en distintas tiendas importantes como Fnac o MediaMarkt, entre otras. Están también disponibles en Amazon España por el mismo precio.

Son unos auriculare caros, de hecho cuestan un poco más que los XM4 a precio de lanzamiento, pero también es cierto que estás pagando por los mejores auriculares de este tipo del mercado. Los AirPods Pro 2 cuestan 299 €, mientras que los Bose QuietComfort Earbuds 2 cuestan 289,85 €.

Los Sony tienen la mejor calidad de audio, pero los AirPods son difíciles de resistir si tienes todos los productos de Apple y quieres ser fiel a su ecosistema. También me gustan mucho los Bose, aunque su diseño es más voluminoso que el de Sony o Apple, y tienen menos funciones inteligentes.

Veredicto

En el momento de su lanzamiento en julio de 2023, los Sony WF-1000XM5 son los mejores auriculares inalámbricos que puedes comprar. Tienen una combinación ganadora de calidad de sonido increíble, excelente cancelación de ruido, gran duración de la batería y funciones inteligentes realmente inteligentes.

El ajuste por fin se adapta a las orejas más pequeñas y la calidad ANC está a la altura del líder habitual del mercado, Bose, en cuanto a rendimiento, y aún tiene más funciones.

Pero lo mejor de todo es la calidad de sonido de la música, donde los XM5 son realmente insuperables. Tienen un alcance increíble, con graves profundos, medios claros y agudos nítidos, sea cual sea el género. Con tres micrófonos en cada auricular, también son ideales para vídeo y llamadas telefónicas.

Cada año me pregunto cómo puede Sony mejorar sus auriculares, pero la compañía lo ha vuelto a hacer. Si no te importa gastar 300 euros y quieres los mejores auriculares posibles, compra los WF-1000XM5.

