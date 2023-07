Test du clavier CHERRY KW 9200 MINI

En résumé Les Plus Petit

Pas de version pour Mac Notre verdict Elégant, compact, pratique, hybride, voici comment nous décrierions et résumerions le clavier KW 9200 MINI de Cherry. Il a presque tout pour lui sauf le prix et quelques autres menus détails.

Cherry n’est plus une marque à présenter. Pour ceux qui n’ont jamais entendu parler de ce fabricant, sachez qu’il est réputé pour avoir développé et breveté les commutateurs Cherry MX utilisés pour les claviers, et pour la création d’accessoires tech’ (micros, casques audio et souris entre autres).

D’ailleurs, nous avons récemment testé son clavier KW X ULP, il nous avait satisfait dans son ensemble.

Dans cet article, nous examinons le KW 9200 MINI, un clavier interrupteurs ciseaux hybride, de petite taille et à la triple connectivité. Voyons ensemble à quoi il ressemble, ses capacités et son rapport qualité-prix. Il est peut-être celui que vous que recherchiez.

Design

Design minimaliste

Léger

Sacoche de transport fournie

Ce clavier externe Cherry porte bien son nom de MINI car il ne mesure que 295,49 x 129,03 x 15,86 mm ; sa petite taille lui permet de trouver facilement une place dans votre sac à dos ou à main d’ailleurs, tout aussi bien que sur votre bureau et de vous suivre partout dans vos déplacements.

Il est discret de par son gabarit mais également par son style puisqu’il est tout simplement noir sur fond rouge, tout comme les sorties USB-A et la pochette de rangement. Ce qui fait son effet, mais sans trop taper à l’œil.

Ne vous méprenez pas, bien que ce duo de couleurs fasse penser au style gamer, ses touches ne sont pas rétroéclairées (dommage…).

Foundry

Et, ce que nous avons surtout apprécié dans sa conception, c’est que le noir des touches ne garde pas les traces de doigts

Au dos, vous trouverez deux pieds pour le surélever, 3 patins pour qu’il ne glisse pas des surfaces, un dongle (inséré dans son port) pour assurer une connexion radio 2,4 GHz, un port USB pour son câble, une LED pour indiquer l’état de la batterie, et enfin le bouton d’allumage.

Pour obtenir cette taille MINI, Cherry a bien évidemment fait l’économie du pavé numérique et a déplacé la touche FN en bas à droite à proximité des flèches de direction, afin que vous ne vous perdiez pas en cas de changement de clavier (de complet à compact).

Pour finir, Cherry fournit une douce housse en plastique recyclé pour soigneusement le ranger ou l’emporter avec vous.

Utilisation

Connexion multiplateformes

Connexion hybride (dongle, Bluetooth et filaire)

Frappe silencieuse et confortable

Pour résumer l’utilisation du KW 9200 Mini, nous dirions qu’il est simple et efficace, rien de plus. En effet, ce clavier bureautique n’est accompagné d’aucun logiciel apportant des fonctions supplémentaires. Sa spécificité ne touchant que son format rétréci et ses connexions/compatibilités.

Housse, dongle et câble Foundry

Toutefois, il nous faut souligner que nous avons grandement apprécié qu’il soit capable de s’utiliser depuis les ordinateurs Windows, Android et Chromebook d’après la marque. En revanche, nous n’avons pas pu l’essayer n’ayant pas d’appareil sous ce système, et si vous avez un Mac, vous devrez vous adapter puisque la touche Cmd n’y est pas.

Les touches sont suffisamment espacées pour obtenir une frappe courte, précise, homogène et équivalente à celle sur clavier classique

Enfin, nous saluons le fait qu’il puisse être appairé à un maximum de trois appareils en simultané. Ce qui est un important avantage et très pratique si vous passez souvent d’un appareil connecté à un autre. Dans notre test, cela s’est réalisé un tantinet difficilement, au début seulement.

Si vous préférez vous abstenir des ondes et connexions 2,4 Ghz avec le dongle et du Bluetooth 5.0 low latence, alors vous serez heureux d’apprendre qu’il y a la méthode filaire. Son câble fait figure d’alternative mais vous permet également de pallier le manque de batterie (soudain). Il est d’ailleurs d’une belle longueur (plus d’un mètre), ce qui est assez long et optimal en toutes circonstances.

Vous n’aurez pas affaire à un clavier à ciseaux bruyant donc votre frappe sera plutôt silencieuse, d’à peu près le même niveau sonore que celui d’un clavier intégré d’un PC portable. Ceci s’explique par le type de clavier, en effet il s’agit ici d’un chiclet (gomme) et non d’un mécanique et ses keycaps sont en plastique ABS (qui sont plus doux et durables). N’ayez donc aucune crainte à vous servir du MINI au bureau/à la maison, dans le wagon d’un train, un café ou encore une bibliothèque publique, vous ne dérangerez pas votre entourage proche.

Les touches sont suffisamment espacées pour obtenir une frappe courte, précise, homogène et équivalente à celle sur clavier classique. L’adaptation est rapide et se fait sans difficulté.

Autonomie et charge

Autonomie sensationnelle

Le Cherry KW 9200 MINI complète sa liste de bons points avec une longue autonomie, dont l’absence de rétroéclairage qui y participe. Ce clavier peut vous accompagner sur plusieurs semaines de travail sans recharge. Cependant, même à court d’énergie (niveau indiqué par la LED), il ne vous abandonnera pas puisque vous pouvez vous en remettre à son câble USB-C/A. Il vous suffit de le brancher à votre PC ou à une batterie de secours et vous voilà refait !

Prix et disponibilité

Le clavier KW 9200 MINI est vendu au prix de 85,70 € sur le site de Cherry mais il est aussi disponible chez les revendeurs habituels à l’image d’Amazon, LDLC, TopBiz, Rakuten ou encore Grosbill. D’après nous, il n’a que sa taille de mini car son prix est un peu trop costaud pour un dispositif simple et sans personnalisation via logiciel. En comparaison, les Logitech K380 et K480 sont en ce moment à moins de 55 €. Par contre, notons tout de même que le Magic Keyboard d’Apple exclusif aux Mac est plus cher. Le choix est donc plutôt évident.

Conclusion

Cherry signe là un superbe clavier bureautique de taille mini, idéal pour les déplacements. Tout y est : design, confort, connexions, compatibilités et autonomie. Néanmoins, nous avons quelques mineures déceptions tels que l’absence de rétroéclairage afin de s’en servir dans un environnement de faible luminosité, d’une version macOS avec la touche Cmd et son prix élevé.

Certes, il est réussi mais il reste simple sans fonctions additionnelles, ce qui justifie difficilement son coût, bien qu’il soit inférieur au Magic Keyboard par exemple.

Fiche technique :