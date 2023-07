En résumé Note de l’expert Les Plus Design en cuir noir de qualité Premium

Facile à utiliser

Bonne qualité en basse lumière Les Moins Commandes et options limitées

Piles non rechargeables Notre verdict L’Instax Square SQ40 n’a rien de nouveau, il s’agit simplement du SQ1 en moins cher et habillé d’une finition en cuir vegan noir. Les légères améliorations apportées aux performances en basse lumière justifient cependant l’augmentation de son prix, et si vous voulez un Instax carré qui ne ressemble pas à un jouet, alors il sera votre seule option.

L’Instax Square SQ40 est le plus cher des deux appareils instantanés carrés actuels de Fujifilm, ce qu’il justifie moins par ses caractéristiques que par quelques éléments de design haut de gamme.

Il s’agit toujours d’un appareil photo instantané très simple à utiliser, avec un minimum de boutons et de commandes, qui n’est donc pas destiné aux photographes les plus expérimentés. Toutefois, son look carré rétro et sa finition en cuir végétalien peuvent être de bonnes raisons pour la marque de le proposer à un prix légèrement plus haut que le SQ1, un appareil plus coloré et qui ressemble à un jouet.

Design

Commandes sur l’objectif rotatif

Finition en cuir végétalien

Disponible uniquement en noir

Instax a conservé un design simple pour le SQ40. Contrairement à l’amusant SQ1 vendu en Blanc craie, Orange terracotta et Bleu glacier, il est disponible seulement en noir. Mais, entre sa finition en cuir végétalien et son format carré, il ressemble davantage à un appareil photo classique et donne une impression de haut de gamme.

Il s’agit essentiellement du même choix que celui offert par la société entre l’Instax Mini 40 en cuir noir et les Mini 11 et Mini 12 en plastique.

Hormis la finition, le SQ40 ne s’éloigne pas beaucoup du design du SQ1. Il est à peu près de la même taille, dominé par une grande structure d’objectif centrale, avec un flash volumineux, un miroir selfie et un obturateur à l’avant.

Ce dernier est le seul bouton de l’appareil, et la seule autre commande est l’objectif lui-même que l’on fait pivoter pour allumer l’appareil ou que l’on tourne pour passer en mode selfie. On ne peut pas faire plus simple.

À l’arrière, vous trouverez le compartiment à films, facile à ouvrir et à remplacer par un nouveau paquet, ainsi que le viseur et la batterie.

Les côtés argentés ne comportent que les points de fixation de la fine courroie en cuir fournie avec l’appareil.

La différence réelle entre le design de cet appareil et celui de son homologue moins cher est qu’il ne dispose pas de la poignée en forme de colonne légèrement nervurée autour du bouton de l’obturateur, peut-être Instax a estimé qu’elle n’était plus nécessaire avec l’adhérence du similicuir.

Caractéristiques techniques

Tirages au format carré

Gestion automatique du flash et de l’exposition

Piles CR2 non rechargeables

Vous ne serez pas surpris d’apprendre que le Square SQ40 prend des photos carrées. Ces tirages sont un peu plus petits que les polaroïd classiques mais ont la même forme et leur taille se situe entre les formats Instax Mini et Wide.

Avec si peu de commandes, il n’existe pas mille façons de prendre des photos. L’appareil photo gère son flash automatiquement, sans que vous ayez à l’activer ou le désactiver.

Le seul choix que vous puissiez faire consiste à choisir entre les modes de prise de vue normal et selfie. Ce dernier n’apporte pas grand-chose d’opposé, mais ajuste la distance focale de l’appareil pour mieux l’adapter à la capture à bout de bras, ce qui offre aussi des rendus macro.

Les options limitées sont bien loin de l’Instax Square SQ6, qui proposait une gamme de modes de prise de vue et de commandes de flash manuelles.

Toutes ces fonctionnalités supplémentaires nous ont manqué, mais Instax a clairement décidé de jouer la carte de la simplicité, et comme le SQ6 n’est plus en vente, vous n’avez de toute façon pas beaucoup de choix en la matière.

La bonne nouvelle, c’est que le SQ40 fait tout ce qu’il faut. Instax affirme avoir affiné ses algorithmes d’exposition afin que l’appareil photo puisse mieux gérer les types d’éclairage, et en toute honnêteté, cela se voit.

Nous avons été étonnés par les photos en basse lumière, avec de beaux détails sur les portraits nocturnes qu’ils auraient été difficiles de retrouver sur bien d’autres appareils photo instantanés.

L’appareil photo est alimenté par une paire de piles CR2 qui, selon la marque, devrait durer 300 photos. Vous ne devriez donc pas avoir à les remplacer très souvent.

Prix et disponibilité

Le SQ40 est disponible dès maintenant au prix de 148 € sur Amazon et chez tous les revendeurs habituels comme Fnac et Boulanger.

Par défaut, il est commercialisé sans film, vous devrez donc vous en procurer un pack, en général 10 € pour 10 photos, mais le prix sera plus élevé si vous partez sur l’une des variantes avec un arrière-plan.

Le SQ40 coûte un peu plus cher que l’Instax SQ1, mais leurs caractéristiques sont essentiellement identiques. En effet, les seules différences significatives concernent le design, avec du cuir végétal noir à la place du plastique pastel. Si l’esthétique ne vous intéresse pas particulièrement, alors économisez un peu en vous tournant vers le SQ1.

N’hésitez pas à jeter un oeil à notre comparatif des meilleurs appareils photo instantanés pour connaître le top des modèles actuellement disponibles sur le marché, y compris ceux proposés par d’autres fabricants.

Conclusion

L’Instax Square SQ40 n’a rien de trop surprenant : c’est essentiellement le SQ1 en cuir noir.

La qualité des photos semble s’être légèrement améliorée, en particulier dans des conditions d’éclairage plus difficiles, mais il y a peu à attendre, et vous ne devriez dépenser plus pour ce modèle que si vous aimez particulièrement son design.

Comme pour tous les appareils Instax récents, il n’y a pratiquement aucun contrôle pour les utilisateurs, mais comme les modèles complexes ne sont disponibles qu’e d’en occasion et que les concurrents adoptent une approche similaire, la sélection est mince…

Adaptation du test original paru sur Tech Advisor en langue anglaise

