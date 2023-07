En résumé Note de l’expert Les Plus Léger

Certains des appareils audio les plus performants d’Apple ne sont pas forcément des AirPods, mais peuvent être des produits Beats. Cette autre marque de casques de la firme de Cupertino sort régulièrement des produits dotés de presque des fonctionnalités et technologies identiques à celles des AirPods, mais avec un style revu, une prise en charge plus pratique et un prix davantage attractif.

Si vous êtes à la recherche d’un casque supra-auriculaire et que vous envisagiez d’acheter des AirPods Max, vous avez désormais une meilleure option.

Le Beats Studio Pro n’est peut-être pas fait d’aluminium et d’acier avec un bandeau en maille fantaisie, mais il coûte 200 € de moins et a beaucoup à offrir, sans compter qu’il est vendu avec un véritable étui de transport…

Prise en charge Apple (et Android)

La principale raison d’opter pour le Beats plutôt que pour d’autres casques est son intégration transparente à l’écosystème Apple. Il s’appaire simplement à votre iPhone, passe facilement sur votre Mac ou iPad, vous permet de modifier les réglages ou encore profite de mises à jour du micrologiciel directement dans les Réglages de votre iOS.

Ce nouveau Beats Studio Pro propose presque tout ce que vous aimez avec les AirPods, le jumelage par simple pression, la connexion iCloud (sans commutation instantanée), le transfert sur l’Apple Watch, la prise en charge de Siri et Localiser.

Sur vos différents appareils, il est traité comme les produits Apple avec les indicateurs de connexion, les widgets, l’accès aux commandes de réduction active de bruit et l’audio spatial dans le Centre de contrôle.

Tous les contrôles nécessaires sont intégrés de manière native à iOS, comme c’est le cas pour les AirPods. Foundry

Vous l’aurez compris, il prend en charge l’audio spatial personnalisé mais également le suivi de la tête. La seule fonction qui vous manquera vraiment est la détection intra-auriculaire. En effet, le Beats Studio Pro n’arrête pas la lecture de la musique lorsque vous l’enlevez, vous devrez appuyer sur le bouton d’alimentation pendant quelques secondes pour l’allumer ou l’éteindre.

Ce casque n’utilise pas les puces de la série H d’Apple, comme c’est le cas pour certains produits Beats. Au lieu de cela, il intègre un processeur Beats propriétaire pour prendre plus facilement en charge les fonctionnalités Android telles que l’appairage par simple pression, la commutation audio et la fonction Localiser.

Un design inchangé, des fonctionnalités familières

Visuellement, le Beats Studio Pro ressemble à s’y méprendre au célèbre casque Beats Studio 3, et la sensation qu’il procure est similaire. Il n’est pas inconfortable en soi, mais les coussinets n’ont pas le doux toucher de ceux des AirPods Max, et l’arceau est franchement rigide.

En revanche, il est nettement plus léger. En position parfaitement immobile, les AirPods Max offrent une expérience davantage agréable. Mais si vous bougez la tête, vous apprécierez instantanément le Beats et ses 260 grammes.

Nous avons une tête particulièrement petite et trouvons souvent que les plus populaires sont trop grands de quelques millimètres, ce qui est le cas du Beats Studio Pro à la limite de l’inconfort.

Foundry

L’écouteur gauche accueille des commandes physiques. Le logo “b” est un bouton utilisé pour le contrôle standard lecture/pause/avance/retour. Il faut appuyer au-dessus pour augmenter le volume et en-dessous pour le diminuer. Sous l’oreillette, il y a une prise casque standard, une entrée audio analogique entièrement prise en charge sans aucun dongle ou adaptateur. Un câble est aussi fourni avec.

Sur la droite, un petit bouton permet d’allumer ou d’éteindre le casque, d’accéder au mode d’appairage ou de passer au mode de réduction de bruit.

Une charge complète prend environ 2h, et avec une charge de 10 minutes vous obtenez environ 4h de lecture. Beats annonce une autonomie de 40h avec l’ANC désactivé et de 24h quand il est activé, soit environ 20 % de mieux que les AirPods Max. Lors de nos tests, cela nous a semblé correct.

Le port USB-C ne sert pas qu’à recharger les écouteurs, vous pouvez aussi brancher le câble sur n’importe quelle source audio compatible. Le DAC intégré prend en charge l’audio haute résolution et sans perte jusqu’à 24 bits/48 kHz, et le micro du casque s’affiche comme une entrée micro sur votre Mac ou PC, bien que la qualité ne soit pas à la hauteur de celle d’un bon casque dédié.

Le port USB-C est destiné à la recharge ou à l’audio. Foundry

La réduction active de bruit ne fonctionne pas en mode USB-C filaire. À la place, vous n’aurez qu’à appuyer sur le bouton d’alimentation pour alterner entre trois profils audio : Signature pour un son équilibré, Divertissement pour les films et les jeux ou Conversation pour renforcer la voix lors des appels ou des podcasts.

Tout comme le Beats Studio 3, il se plie pour se glisser plus facilement dans votre sac. Il est vendu avec un véritable étui de transport et un câble USB-C et de 3,5 mm, mais pas d’adaptateur.

Foundry

Amélioration de l’audio

Cela fait plus de cinq ans que le Beats Studio 3 est arrivé sur le marché, et on aurait pu s’attendre à des améliorations substantielles de la qualité sonore pour son remplaçant. Heureusement, le son du Beats Studio Pro est vraiment bon.

Il est doté de tout nouveaux haut-parleurs de 40 mm avec un réseau précis de micro-aérations et de fines mailles acoustiques pour optimiser la circulation de l’air et minimiser la distorsion. Il y a une distorsion harmonique totale de 0,02 %, même à des volumes élevés, une amélioration de 80 % par rapport au Beats Studio 3.

Il sonne très bien pour un casque d’une gamme de prix inférieure à 500 €. Les basses fréquences sont aussi claires et percutantes que celles des AirPods Max, mais les hautes fréquences sont plus nettes.

La qualité de la réduction adaptative de bruit est supérieure, bien que nous pensions que le mode transparence est un peu en retrait par rapport aux AirPods Pro de deuxième génération. Il est important de noter que la tonalité n’est pas altérée lorsque vous passez à ces différents modes.

Un excellent choix pour les utilisateurs Apple

De nos jours, il existe une multitude de casques à réduction de bruit. Nous ne savons pas si le Beats Studio Pro a un meilleur son et des fonctionnalités plus intéressantes que les Sony WH-1000XM5, par exemple, mais il constitue très certainement le bon choix pour les amoureux d’Apple grâce à son intégration dans un bel écosystème.

Il est beaucoup plus facile à recommander que les AirPods Max car sa qualité sonore est, dans l’ensemble, au dessus et, bien que ses coussinets ne soient pas aussi confortables, son poids plus léger le rend plus facile à transporter. Il se replie, vient avec un véritable étui de transport, dispose d’une entrée analogique de 3,5 mm, se charge, peut diffuser le son via l’USB-C et propose une grande autonomie.

Certes, tout le métal et les mailles des AirPods Max leur confèrent une sensation de luxe que vous ne trouverez pas ici, et la détection nous manque, mais même si les AirPods Max baissaient de 200 €, nous choisirions toujours le Beats Studio Pro.

Adaptation du test original paru sur MacWorld

