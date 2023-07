En résumé Note de l’expert Les Plus Design haut de gamme

Le nouveau téléphone de Samsung se plie en deux, encore une fois. Nous sommes déjà passés par là.

Le Z Fold 5 est le cinquième smartphone pliable de type livre de Samsung depuis 2019, et les choses semblent plutôt être inchangées.

C’est un appareil qui ressemble et se sent comme le Z Fold 4 voire même le Z Fold 3, mais il reste le meilleur pliable de style livre que vous pouvez obtenir, malgré la concurrence accrue, à l’image du Google Pixel Fold, du Huawei Mate X3 et du Vivo X Fold 2.

Le logiciel de Samsung est la clé. C’est le meilleur du marché grâce au formatage des applications, à la flexibilité utile et à la compatibilité avec la saisie stylet S-Pen.

Vous devriez quand même vous demander si vous avez vraiment besoin d’un téléphone pliable, car le Z Fold 5 reste excessivement cher. Mais si vous souhaitez être à la pointe de la technologie mobile et que vous voulez vraiment un excellent smartphone alors c’est celui qu’il vous faut.

Design

Le premier Z Fold à se fermer à plat

Mécanisme de charnière robuste

Dos en verre mat

Le Z Fold 5 est une version améliorée du Z Fold 3 de 2021, le Z Fold 4 de 2022 n’ayant pratiquement aucun changement. Le Z Fold 5 se referme complètement à plat, une prouesse réalisée récemment par les rivaux de Samsung, qui se devait donc de l’égaler. Cela signifie que moins de poussière s’accumule dans le pli lorsqu’il est dans la poche.

Dominik_Tomaszewski

C’est aussi le Fold le plus fin à ce jour, avec 13,4 mm lorsque fermé, mais il reste un poids léger avec 253 g.

L’appareil que nous avons testé, d’un bleu clair, a fière allure avec son dos en verre mat qui masque toutes les traces de doigts, ce que les côtés en aluminium ne font malheureusement pas. Vous pouvez également l’obtenir en Noir ou en Crème, ou encore en Cobalt et en Argent si vous l’achetez depuis le site de Samsung.

La charnière semble également incroyablement solide, capable de rester ouverte quel que soit l’angle. Cette solidité s’ajoute à la sensation de qualité supérieure du téléphone, qui est incroyablement résistant à l’eau selon la norme IPX8, ce qui lui permet de faire un plongeon dans la piscine et d’y survivre.

Grâce à son design haut et fin qui intègre un écran extérieur très mince, ce smartphone est pliable et peut s’utiliser confortablement et taper d’une seule main, même avec les petites.

Un lecteur d’empreintes digitales monté sur le côté droit déverrouille facilement le Fold 5 quand il est fermé. Bizarrement, il est plus facile à manipuler d’une main que n’importe quel Galaxy S23 ou iPhone 14 !

Les sensations haptiques sont également excellentes : elles sont fortes et précises lorsqu’elles sont nécessaires avec le clavier, et suffisamment fortes pour être ressenties dans un sac ou une poche. Il n’y a pas de bourdonnement bon marché ici, juste de la qualité.

Dominik_Tomaszewski

Écran et haut-parleurs

Écran AMOLED intérieur de 7,6 pouces LTPO 120Hz

Écran AMOLED extérieur de 6,2 pouces à 120Hz

Deux haut-parleurs stéréo

Le Galaxy Z Fold 5 se distingue sur son écran intérieur pliable. Heureusement, il s’agit d’un très bon écran que nous avons apprécié malgré le pli visible au centre.

D’autres fabricants de pliables, comme Motorola et Huawei, ont réussi à atténuer ce pli sur leurs appareils, mais celui de Samsung est encore très évident. Il se trouve en plein milieu d’un écran AMOLED de 7,6 pouces qui a par ailleurs fière allure. Après tout, Samsung a aussi une activité d’affichage, et il semble qu’il garde le meilleur pour ses propres produits.

Dominik_Tomaszewski

L’écran 2176 x 1812 est doté de la technologie LTPO pour un rafraîchissement dynamique entre 1 et 120Hz en fonction de l’application ou de ce que vous faites, principalement pour économiser la batterie. Les applications sont audacieuses et lumineuses, les couleurs ressortent de manière presque caricaturale en mode “Vivid” (vif), qu’il est possible de changer en mode “Natural” (naturel), et jouer avec les deux pour obtenir la sensation désirée.

Le paramètre “Eye comfort shield” de Samsung donne à l’écran un aspect bien pire en essayant d’équilibrer la lumière bleue en fonction de la lumière ambiante. Il est loin d’être aussi performant que la technologie True Tone d’Apple, qui fait beaucoup mieux sur les iPhone.

Grâce à son format 21,6:18, l’écran intérieur du Z Fold 5 est idéal pour les applications en plein écran ou pour regarder deux applications côte à côte. Il est moins agréable pour les vidéos en plein écran, car vous obtenez une barre noire, que vous teniez l’appareil en mode portrait ou paysage. Les applications comme YouTube ou Twitch sont plus agréables, car il y a de la place pour la fenêtre vidéo et toutes les boîtes de commentaires ou de chat.

Dominik_Tomaszewski

S-Pen

L’écran intérieur est également compatible avec les stylets S-Pen de Samsung, que nous avons pu tester avec le nouvel accessoire Slim S-Pen Case. Il s’agit d’un étui qui se clipse et maintient un nouveau stylet plat et fin, le S-Pen Fold Edition, à l’arrière afin de pouvoir l’emporter plus facilement avec soi. C’est bien mieux que les étuis encombrants des Fold précédents qui contenaient un stylet S-Pen de taille standard.

Il est facile d’écrire sur l’écran grâce à ses couches plastique, mais on est loin du papier. Nous avons pris quelques notes sur le grand écran pour cet article via Samsung Notes, et Samsung a également travaillé en étroite collaboration avec l’app GoodNotes pour iPad afin d’apporter la compatibilité S-Pen à sa prochaine application Android.

Si vous prenez beaucoup de notes, vous apprécierez de pouvoir le faire sur votre téléphone, depuis un écran qui n’est pas trop étroit. C’est un meilleur choix pour le stylet S-Pen que le S23 Ultra, qui est fourni avec un stylet à l’intérieur du smartphone. Il est également pratique si vous devez fréquemment signer des documents, mais aussi si vous souhaitez simplement dessiner.

Henry Burrell / Foundry

À l’avant, lorsqu’il est fermé, se trouve un écran AMOLED de 6,2 pouces qui ne peut être rafraîchi qu’entre 48 et 120Hz en mode adaptatif, mais qui est tout de même superbe. Il se trouve que nous aimons le format 23.1:9 à cause de nos petites mains, et c’est donc un pliable que nous pouvons utiliser d’une seule main lorsque fermé. Nous ne pouvons même pas taper à une main avec le pouce sur la plupart des téléphones standard parce qu’ils peuvent être trop larges, mais c’est facile à faire sur l’écran extérieur du Z Fold 5.

Si vous avez des mains plus larges, vous aurez du mal à faire des fautes de frappe et tout sera trop petit. Les deux haut-parleurs stéréo sont placés en haut et en bas de la moitié gauche du Fold lorsque vous le tenez ouvert. Ils produisent un son plein et étonnamment détaillé et sont très efficaces sur YouTube et dans les jeux.

Caractéristiques techniques et performances

Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy

12 Go de RAM dans tous les modèles

256 Go, 512 Go ou 1 To de stockage

Le Z Fold 5 est équipé du même processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy que le Galaxy S23 Ultra et les autres S23.Dans les analyses comparatives, il est légèrement moins puissant que le Ultra sur Geekbench, mais le Z Fold 5 a des performances presque parfaites.

Les applications s’ouvrent et se chargent instantanément grâce à 12 Go sur tous les modèles, et vous pouvez obtenir jusqu’à 1 To de stockage non extensible si vous voulez vraiment dépenser plus de 2 000 € pour un téléphone.

La connectivité est assurée par la 5G, la LTE, le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.3. Il y a également un double emplacement nano-SIM, et il est possible de faire usage d’une eSIM.

Dominik_Tomaszewski

Appareil photo et vidéo

Les appareils photo du Z Fold 5 sont mauvais pour un appareil à un tel prix. C’est ce qu’il y a de pire.

Nous ne dirions pas que les appareils photo sont mauvais s’ils étaient sur un téléphone à 600 €. Mais si l’on considère que le Fold coûte au moins 1 899,99 €, ils sont tout simplement inacceptables. Les couleurs sont sauvagement sursaturées, en particulier les verts de l’herbe et les bleus du ciel, laissant la plupart des photos prises avec une touche de néon.

L’objectif arrière principal est un capteur 50 Mp f/1,8 avec stabilisation optique de l’image (OIS). Il produit des images claires et nettes, prêtes à être publiées sur les réseaux sociaux, mais les tons vifs ne sont généralement pas fidèles à la réalité.

Nous préférons les images obtenues avec le Galaxy S23 Ultra de Samsung, plus mature, ou mieux encore avec le Google Pixel 7, qui offre un contraste plus riche et une meilleure plage dynamique élevée.

Le mode portrait est lui aussi un peu bancal.

Henry Burrell / Foundry

Un objectif ultra grand-angle de 10 millions de pixels f/2,2 est également intéressant pour capturer des paysages ou des scènes animées de près, mais il est en-deçà des meilleurs appareils photo de smartphones existants.

Le téléobjectif 10 Mp f/2,4 est doté d’un zoom optique 3x et de l’OIS et permet de saisir des scènes tout en conservant une qualité d’image acceptable. Mais en réalité, ces capteurs ne représentent pas une grande amélioration par rapport à un ensemble très similaire sur le Z Fold 3 de 2021. Voici trois photos de la même scène prises par chaque objectif arrière :

L’écran avant permet d’ouvrir complètement le smartphone et de l’utiliser comme viseur pour prendre un selfie avec les capteurs arrière. Voici cependant un selfie avec l’objectif frontal de 10 Mp :

Henry Burrell / Foundry

L’insistance de Samsung sur l’appareil photo de 4 Mp sous l’écran intérieur est encore un peu étrange. Il utilise des pixels lorsque inutilisé, mais les selfies sont terribles et il ne devrait être utilisé que pour les appels vidéo.

Dominik_Tomaszewski

Nous avons pris beaucoup de plaisir à filmer et à regarder des vidéos sur le Fold grâce à son grand viseur, et il peut capturer des séquences 8K à 30 images par seconde (mais aucun de ses écrans n’est capable de les lire à cette résolution). En FHD standard à 30 images/seconde, les images sont toujours aussi belles, la stabilisation est correcte et les couleurs ne sont pas aussi saturées qu’en photo.

Batterie et charge

Batterie de 4 400 mAh

Charge de 25 W est “lente”

Chargement sans fil et sans fil inversé

Le Snapdragon 8 Gen 2 est l’une des puces les plus équilibrées de Qualcomm, avec une grande efficacité énergétique. Le Z Fold 5 peut donc être utilisé toute la journée sans être branché, bien qu’il ne puisse pas tenir deux jours complets. C’est normal lorsqu’il y a deux grands écrans.

Dans le test de batterie de PC Mark, il a obtenu un score respectable de 11 heures et 10 minutes, soit plus d’une heure de moins que le S23 Ultra. Le Z Fold 5 ne dispose que d’une batterie de 4 400 mAh, contre 5 000 mAh pour le S23 Ultra.

Il n’y a qu’un câble USB-C dans la boîte, vous devrez donc vous munir de votre propre prise secteur de 25W si vous voulez charger à pleine vitesse. C’est lent par rapport aux normes modernes, et nous avons atteint que 28 % de charge en 15 minutes et 56 % en 30 minutes. Le chargement sans fil Qi est également intégré, il vous laisse charger sans fil des écouteurs ou d’autres appareils compatibles avec le chargement inversé

Dominik_Tomaszewski

Logiciel et caractéristiques

Android 13

One UI 5.1.1

Cinq ans d’assistance logicielle

Le logiciel du Z Fold 5 est excellent, le meilleur pour un pliable. Vous disposez d’une barre des tâches optionnelle mais excellente qui affiche vos applications choisies et récentes pour les lancer rapidement ou passer en mode écran partagé.

Deux applications, c’est à peu près le maximum que vous voulez, mais il vous est aussi possible d’ouvrir des applications dans des fenêtres contextuelles si vous en avez besoin. Nous avons pu regarder des vidéos tout en envoyant des SMS, et aussi passer un appel vidéo tout en gardant un chat professionnel ouvert.

Dominik_Tomaszewski

Aussi utile que cela puisse être, c’est dans ces moments-là que nous avons le plus l’impression que les smartphones pliables de type livre trouvent des solutions à des problèmes qui n’existent qu’en raison de leurs propres limites.

L’interface One UI de Samsung est bonne, et vous pouvez garder les choses aussi simples ou aussi personnalisées que vous le souhaitez. Le Fold vient sous Android 13, mais passera à Android 17 en 2027, et recevra des correctifs de sécurité jusqu’en 2028. Quand on dépense autant, c’est bon à savoir.

Le système met les applications en « veille profonde », ce qui empêche les mises à jour et les notifications, à moins que vous ne désactiviez cette fonction, un point sur lequel les fabricants chinois sont souvent critiqués, mais Samsung le fait aussi.

Mieux encore, le mode Game Booster s’active automatiquement dans les jeux pour contrôler les fonctions et les performances. Il est bon de voir que Samsung reconnaît que le Z Fold 5 peut être et sera utilisé pour autre chose que la productivité et le travail.

Dominik_Tomaszewski

Prix et disponibilité

Le Samsung Galaxy Z Fold 5 coûte à partir de 1 899,99 € avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Un modèle de 512 Go coûte 1 899,99 € pour le moment puis passera à 2 039 €, enfin celui de 1 To est disponible pour 2 039 € à la précommande puis passera à 2 279 € chez Samsung.

Tous les modèles peuvent être précommandés directement auprès de Samsung. Ils seront tous commercialisés dans le monde entier à partir du 11 août.

Il s’agit d’un smartphone extrêmement cher. Son prix est l’une des principales raisons de ne pas l’acheter, à moins que vous ne le gardiez pendant un certain temps et que vous ne profitiez réellement de toutes ses fonctions. Sinon, vous pouvez obtenir un smartphone traditionnel, et meilleur, pour des centaines d’euros de moins. Sinon, il y a le Honor Magic Vs.

Il est intéressant de noter que pour le prix du Z Fold 5 le moins cher, vous pourriez obtenir l’iPhone 14 Pro Max de 1 To, un appareil haut de gamme qui est de loin le meilleur.

Conclusion

Le Galaxy Z Fold 5 est le meilleur smartphone pliable malgré la concurrence de Google, Huawei, Vivo et Xiaomi. Ces entreprises ont peut-être surpassé Samsung sur le plan matériel, mais ce qui fait la différence ici, c’est le logiciel. L’interface One UI est bien meilleure et plus pratique que celle de ses rivaux.

Si vous pouvez vous permettre son prix élevé, vous serez récompensé par d’excellentes performances, une autonomie d’une journée, d’excellents haut-parleurs et, bien sûr, un immense écran pliable très agréable.

Mais si vous n’aimez pas la finesse de l’écran extérieur ou l’encombrement inévitable de l’appareil, demandez-vous si un pliable comme celui-ci est vraiment fait pour vous.

