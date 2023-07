En résumé Note de l’expert Les Plus Écran clair et net

Alexa répond rapidement

Caméra pour les appels vidéo Les Moins Plus cher que ses prédécesseurs

Peu utile comme caméra de sécurité

Netflix pas pris en charge et YouTube accessible que via un navigateur Notre verdict La troisième génération de l’Echo Show 5 d’Amazon change peu par rapport aux précédentes, avec une qualité de son légèrement améliorée et un écran qui peut s’obscurcir la nuit. Il n’est pas nécessaire de passer à un modèle plus ancien, et si vous ne pouvez pas trouver la deuxième génération à prix réduit (qui serait d’un meilleur rapport qualité-prix), le nouveau modèle est un choix décent.

Prix lors du test

$89.99

Amazon a initialement lancé son plus petit écran connecté Echo Show en 2019 et a sorti un nouveau modèle tous les deux ans depuis. Destiné à être une sorte de réveil connecté pour votre table de chevet, il peut afficher beaucoup plus d’informations que, disons, un Echo Dot avec horloge.

Il ne s’agit toutefois pas d’une simple version réduite des grands Echo d’Amazon et il présente quelques limites qui pourraient s’avérer rédhibitoires.

Design

Écran de 5,5 pouces

Coins arrondis

Couleurs : Anthracite, Blanc et Bleu gris

Au premier coup d’œil, il n’y a pas de grande différence entre les générations d’Echo Show 5. Ce dernier modèle arrondit les angles de l’appareil et de l’écran, ce qui lui donne un aspect plus délicat.

Seul le modèle Anthracite présente un cadre noir autour de l’écran. Choisissez le blanc ou le bleu gris (une teinte beaucoup plus claire que le bleu de la deuxième génération) et le cadre sera blanc.

L’arrière, comme toujours, est recouvert de tissu et cache le haut-parleur qui, selon Amazon, offre une meilleure clarté vocale et des basses plus profondes que l’Echo Show 5 de 2e gen. C’est une bonne chose, car la qualité audio était l’une des principales critiques formulées à l’encontre de cet appareil.

Jim Martin / Foundry

Nous apprécions qu’Amazon ait mis à jour les boutons de volume pour qu’ils correspondent aux symboles + et – que l’on trouve sur les derniers Echo, car il est désormais possible de sentir du bout des doigts lequel est lequel. C’est un problème avec l’ancien Echo Show 5 parce qu’il n’y a pas de distinction entre leurs boutons circulaires.

Le seul connecteur est pour l’alimentation, il n’y a plus de port micro-USB. Ce qui n’est pas problématique car le port sur les anciens Echo Show 5 était destiné à un adaptateur USB-to-Ethernet que personne n’utilisait, très probablement.

Jim Martin / Foundry

L’écran de 5,5 pouces est de la même taille qu’auparavant, mais la différence est qu’il est capable de s’assombrir beaucoup plus et de ne pas perturber votre sommeil, comme certains propriétaires l’ont constaté sur les versions des première et deuxième génération.

Les couleurs, le contraste et les angles de vision sont excellents.

L’écran de 5,5 pouces a la même taille qu’auparavant, mais la différence est qu’il est capable de s’assombrir beaucoup plus et de ne pas perturber votre sommeil

Jim Martin / Foundry

La configuration de l’Echo Show 5 est facile, car son écran permet de se passer de l’application Alexa sur le téléphone. Un clavier à l’écran tactile vous laisse saisir votre mot de passe Wi-Fi, puis les détails de votre compte Amazon.

Michael Brown / Foundry

Caractéristiques techniques

Appareil photo de 2 Mp

Tapez sur l’appareil pour le mettre en veille

Volet de confidentialité

Une caméra est intégrée à l’avant de l’Echo Show 5. Elle sert pour les appels Alexa (appels vidéo vers d’autres Echo Show), mais aussi peut s’employer comme caméra de sécurité, bien qu’elle ne vous permette que de visionner des vidéos en direct.

Cela s’avère pratique pour vérifier ce qui se passe lorsque vous n’êtes pas à la maison (ou simplement dans une autre pièce), mais le fait que l’écran soit incliné vers l’arrière veut dire que vous obtenez une excellente vue du plafond, mais rien du sol ou des premiers mètres. Vous pouvez au moins entendre ce qui se passe grâce aux micros intégrés.

Jim Martin / Foundry

Lorsque nous nous sommes servis de l’Echo Show 5 pour des appels vidéo, nous avons regretté la fonction “rester dans le cadre” de l’Echo Show 8 afin de rester dans le champ de vision même si vous vous déplacez. En fait, nous avons dû nous éloigner plus que prévu de la caméra pour éviter que le haut de la tête ne soit coupé par l’angle fixe.

Puisqu’il est conçu pour être utilisé dans la chambre à coucher, c’est une bonne chose qu’il y ait un obturateur que vous pouvez faire glisser devant la caméra pour lui bloquer complètement la vue

Puisqu’il est conçu pour être utilisé dans la chambre à coucher, c’est une bonne chose qu’il y ait un volet que vous pouvez faire glisser devant la caméra pour en bloquer complètement la vue. Amazon indique qu’il permet également de désactiver électroniquement la caméra.

Jim Martin / Foundry

Il y a trois microphones (un de plus que sur l’Echo Show 5 2e gen) qui sont censés aider Alexa à mieux vous entendre, mais nous n’avons pas pu faire la différence. Alexa a en tout cas répondu de manière fiable lorsque nous avons prononcé le mot “réveil”.

Le mode nuit n’est pas une exclusivité de la 3e génération de l’Echo Show 5, puisqu’il est également disponible sur les générations précédentes. Il supprime toutes les distractions de l’écran et affiche uniquement l’horloge dans une police rouge afin que vous puissiez la consulter si vous vous réveillez au milieu de la nuit.

Jim Martin / Foundry

Lorsque votre alarme matinale retentit, il suffit d’appuyer sur le haut de l’écran pour l’arrêter, mais il n’y a pas de réglage pour arrêter l’alarme automatiquement.

Pendant la journée, vous utiliserez probablement l’écran pour obtenir des informations plus qu’autre chose, mais il est tout juste assez grand pour apprécier les photos d’Amazon Photos. Ce n’est peut-être pas le genre d’appareil sur lequel vous regarderez des émissions, films Amazon Prime Video. L’écran est plus petit que celui de la plupart des smartphones.

Jim Martin / Foundry

Pour cette raison, la disparition de Netflix n’est pas si grave. La plateforme est disponible sur les anciens Echo Show 5, mais pour une raison inconnue, il ne l’est pas sur ce dernier.

Contrairement à l’Amazon Fire TV Stick, vous ne pouvez pas installer d’applications sur l’Echo Show, vous devez donc vous contenter de ce qu’il propose ou de ce qui est possible d’obtenir dans un navigateur web. Demandez à Alexa d’ouvrir YouTube, par exemple, et le navigateur web s’ouvrira et chargera le site web de YouTube.

Qualité du son

L’unique haut-parleur de 1,75 pouce offre un meilleur son que celui de même taille de l’Echo Show 5 précédent. Personne ne dira que le son est impressionnant, mais il y a plus de basses et les voix sont, comme promis, plus claires.

Il peut donc entendre les réponses d’Alexa et écouter la radio ou des podcasts. Il est même acceptable pour regarder une vidéo de temps en temps.

Comme pour tous les appareils Echo, il est possible de coupler des écouteurs Bluetooth pour une meilleure qualité et sans déranger l’entourage.

Il est également envisageable de coupler un haut-parleur Bluetooth pour une meilleure qualité sonore

Prix et disponibilité

Vous pouvez acheter un Echo Show 5 (3e génération) dès maintenant sur Amazon au prix de 109,99€.

Conclusion

L’Echo Show 5 (3e génération) est un excellent réveil connecté à placer sur votre table de chevet pour ceux souhaitant un écran pour afficher des photos, quelques vidéos et, surtout, des informations visuelles. Peut-être même pour contrôler vos appareils domestiques compatibles.

Jim Martin / Foundry

Il est un peu frustrant que Netflix ne soit pas pris en charge alors qu’il l’a été par le passé sur le plus petit Echo avec écran. Cependant, la vidéo n’a pas vraiment de sens sur un affichage aussi petit.

Ceux qui n’aiment pas les appareils dotés d’un écran et d’une caméra feraient mieux d’opter pour l’Echo Dot 5 avec horloge. Il est moins cher, dispose de LED pour indiquer l’heure et est assez discret.

Une alternative serait d’utiliser l’Echo Show 5 dans une cuisine, mais les Echo Show 8, 10 et surtout 15 sont sans doute plus adaptés avec leurs écrans plus grands.

Adaptation du test original paru sur Tech Advisor de langue anglaise

