En résumé Note de l’expert Les Plus Écran sur l’étui

Un son personnalisable impressionnant

Excellent ANC

Belle autonomie Les Moins Pas de prise en charge audio haute résolution

Mauvais ajustement

Les titres ne s’affichent pas sur l’écran de l’étui Notre verdict Avec les Tour Pro 2, JBL a réussi à créer un étui vraiment utile tout en conservant les principes fondamentaux d’excellents écouteurs sans fil. Si vous pouvez vous passer de l’audio haute résolution, alors ils constituent un excellent choix.

Prix lors du test

$249.95

Vendeur Prix B&H $249.95 Voir offre JBL $249.95 Voir offre

Depuis l’apparition des écouteurs sans fil en 2015, la plupart ont conservé la même conception de base. Deux petits écouteurs, qui arborent souvent une courte tige, et se placent directement dans vos oreilles pendant l’écoute, puis se fixent dans un étui en forme de pilule pour être rechargés.

Quelques fabricants se sont légèrement écartées de ce schéma, mais aucune ne l’a fait autant que JBL avec les Tour 2 Pro. Si les bourgeons semblent très familiers, le boîtier est le premier à disposer de son propre écran intégré.

Il offre une gamme impressionnante de fonctionnalités, allant du contrôle de l’audio à l’ajustement des paramètres clés, en passant par le démarrage de la minuterie et l’allumage de la torche. Le tout sans compromettre les autres fonctions clés.

Design

Très bel écran tactile de 1,45 pouce sur le boîtier

Étui légèrement plus grand qu’à l’accoutumé

Ajustement décevant

En matière de design, il n’y a un point de départ : l’étui. Il arbore un écran tactile LCD de 1,45 pouce, juste assez grand pour parcourir confortablement l’interface utilisateur.

JBL n’a pas indiqué de résolution spécifique, mais cela a peu d’importance. Il y a plus de détails qu’il n’en faut pour qu’il soit visible dans presque toutes les conditions d’éclairage. Il est possible de choisir entre trois niveaux de luminosité (faible, moyenne et élevée), et le réglage le plus faible suffit.

Un simple glissement vers la droite permet de le déverrouiller, ce qui évite d’avoir à saisir un code PIN ou un mot de passe. Son fond peut être personnalisé, en utilisant l’un des motifs prédéfinis et de votre choix.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Il s’appuie sur l’application JBL Headphones, disponible sur Android et iOS. C’est là que vous sélectionnerez quelle page optionnelle afficher sur l’écran du boîtier entre Ambient Sound Control (pour les modes ANC et transparence), Spatial Sound, Equalizer, VoiceAware (sensibilité à la détection vocale), Auto Play & Pause et SilentNow (ANC activé sans musique pendant une durée déterminée).

Outre les commandes de lecture et de volume, la minuterie, la fonction de recherche des écouteurs et la lampe de poche, le boîtier intègre un large éventail de fonctions. Il est possible de l’utiliser pour répondre aux appels et afficher les notifications, même si ces dernières coupent souvent les informations essentielles. Nous avons été surpris de constater à quel point il pouvait remplacer le téléphone.

Nous avons été surpris de constater à quel point il pouvait remplacer le téléphone

La seule exception est qu’aucune indication de la chanson ou du podcast n’apparaît. S’il est facile de mettre en lecture/pause ou revenir à la piste précédente/suivante, nous avons fini par consulter notre téléphone. Le contrôle de la musique sur l’étui donne encore un peu trop l’impression d’utiliser un vieil iPod Shuffle.

La question est donc de savoir si JBL avait vraiment besoin d’inclure un écran LCD ? La majeure partie de l’interface utilisateur est en noir et blanc, un panneau à encre électronique aurait été bien plus agréable pour les yeux.

Les versions modernes peuvent encore être réactives, et présentent des avantages pour l’autonomie. Il est préférable d’utiliser l’étui plutôt que de se laisser distraire par son téléphone, mais il n’est toujours pas idéal de plisser les yeux devant le petit écran couleur.

Pour accueillir cet écran, l’étui des Tour Pro 2 est plus grand et volumineux que les autres. Avec ses 10 x 16 x 4,6 cm et ses 73 g, il n’est d’ailleurs pas aussi facile à glisser dans une poche de pantalon. Il s’agit toutefois d’un problème mineur, et ces écouteurs restent extrêmement portables.

Dominik Tomaszewski / Foundry

À l’exception du verre sur et autour de l’écran, le boîtier est entièrement en plastique. Sa finition brillante lui confère un aspect haut de gamme, en particulier sur le modèle noir que nous avons testé. Il est aussi disponible dans une couleur beige Champagne si vous préférez.

Le port de charge USB-C est discrètement caché en bas, tandis qu’une simple pichenette vers le haut, juste au-dessus de l’écran, révèle les écouteurs.

Le design à tige courte est quelque chose que nous avons déjà vu à maintes reprises, et le reste des écouteurs est fait d’un plastique plutôt bon marché, avec une touche de métal, nous espérions mieux d’un produit aussi haut de gamme.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Trois tailles d’embouts en silicone sont incluses dans la boîte, et l’application des écouteurs JBL propose un test simple pour vérifier si l’étanchéité est bonne.

Pour autant, même après avoir trouvé la bonne taille d’embouts pour nos oreilles, les écouteurs ne sont jamais restés stables. Nous craignions souvent qu’ils ne tombent ne serait-ce qu’en marchant.

Même après avoir trouvé la bonne taille d’embouts pour nos oreilles, les écouteurs ne sont jamais restés stables

Bien sûr, il ne s’agit que de notre expérience personnelle. Il se peut que les Tour Pro 2 vous conviennent beaucoup mieux, mais il faut en tenir compte.

Qualité audio

Très bon son grâce aux haut-parleurs de 10 mm

Nombreuses options de personnalisation

Pas de prise en charge de l’audio haute résolution

Le son des JBL Tour Pro 2 est très bon, mais il n’est pas tout à fait au niveau de certains concurrents. Les deux haut-parleurs de 10 mm confèrent une chaleur et profondeur parfois absentes des écouteurs sans fil. L’audio est suffisamment détaillé pour que vous puissiez entendre chaque instrument en arrière-plan, tout en conservant des basses satisfaisantes.

Il est possible de personnaliser les écouteurs en fonction de vos goûts grâce à l’application JBL Headphones, où vous accèderez à un test auditif approfondi. Nous n’avons pas remarqué une grande différence avant et après, mais cela reste une fonctionnalité intéressante.

Pour un meilleur contrôle, un égaliseur est intégré au boîtier, vous permettant ainsi de régler les basses, les médiums et les aigus à votre convenance. Il existe cinq profils prédéfinis : jazz, vocal, basse, club et studio.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Là où les Tour Pro 2 perdent du terrain par rapport à leurs rivaux, c’est qu’ils ne prennent pas en charge les codecs haute résolution mais seulement les standard AAC ou SBC. Cela signifie que la liste de lecture Ultra HD sur Amazon Music, par exemple, ne rendra pas la qualité CD annoncée.

C’est notamment le cas de titres pop tels que “Industry Baby” de Lil Nas X, où la piste d’accompagnement hautement produite et les voix éclatantes ne sont pas pour autant écrasantes. “As It Was” est très différent dans les tonalités et le style, mais les écouteurs sont toujours capables de capturer les subtilités dans la voix d’Harry Styles. La chanson “Happier Than Ever” de Billie Eilish est impressionnante, avec un son profondément immersif au fur et à mesure qu’elle avance.

Les Tour Pro 2 n’offrent pas un son fantastique dans tous les genres. Les morceaux rock comme “Dancing In the Dark” de Bruce Springsteen et “Dream On” d’Aerosmith sont parfois un peu confus et effacés, tandis que la musique classique est un peu plus contrastée.

De façon générale, vous pouvez vous attendre à un son riche et vibrant plus que suffisant pour une écoute occasionnelle. Cependant, si vous voulez vraiment obtenir le meilleur audio possible, des codecs haute résolution seront bienvenus, comme ceux des Sony WF-1000XM4 ou les Samsung Galaxy Buds 2 Pro.

De façon générale, vous pouvez vous attendre à un son riche et vibrant plus que suffisant pour une écoute occasionnelle

Les émissions de radio et podcasts sont diffusés de manière claire et nette. Cette clarté est quelque peu perdue lors des appels, malgré les six microphones intégrés.

Pour vous en assurer, l’application JBL Headphones comporte un curseur appelé “VoiceAware” pour ajuster le volume de votre propre voix. Si vous craignez de parler trop fort ou trop doucement lorsque vous utilisez un dispositif audio, cette fonction peut s’avérer utile.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Réduction de bruit et fonctions connectées

ANC efficace et personnalisé

Son spatial impressionnant

Les commandes pourraient être améliorées

La réduction de bruit active (ANC) est une fonction essentielle des écouteurs sans fil de nos jours, et JBL l’a bien mise en œuvre ici.

L’ANC fait un bon travail en bloquant les bruits extérieurs, mais uniquement lorsque l’étanchéité est bonne. Sans cela, une bonne partie du son arrive jusqu’à vos oreilles, en particulier dans les environnements bruyants.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Pour le vérifier, rendez-vous sur l’application JBL et effectuez un test censé scanner votre canal auditif et ajuster l’ANC pour qu’il soit le mieux adapté possible.

L’ANC fait un bon travail en bloquant les bruits extérieurs, mais uniquement lorsque l’étanchéité est bonne

Vous profiterez aussi du mode de transparence Ambient Aware, que vous pourrez aussi gérer dans l’application, mais également un mode “TalkThru”, qui amplifie efficacement le son des voix, vous permettant ainsi d’avoir une discussion sans avoir à retirer les écouteurs. Toutefois, ce dernier ne peut pas être utilisé simultanément avec les autres modes.

Une autre fonction audio clé est le “Spatial Sound”, qui donne l’impression que le son vous parvient de toutes les directions. Toutes les chansons ne sont pas conçues pour cela mais, quand c’est le cas, le résultat est impressionnant. Il en existe trois niveaux : Film, Musique et Jeu.

Si vous appréciez l’ANC, JBL propose aussi SilentNow qui déconnecte automatiquement le Bluetooth pour réduire la consommation d’énergie.

Vous pouvez choisir le moment où il démarre, sa durée et si vous souhaitez qu’une alarme retentisse à la fin. SilentNow est un peu plus efficace que l’ANC seul et est parfait pour les siestes dans le train ou l’avion.

Anyron Copeman / Foundry

Les assistants vocaux Google Assistant, Siri et Alexa sont notamment pris en charge. Il suffit d’appuyer sur l’écouteur droit et de le maintenir enfoncé pour les déclencher, ce qui marche sans problème à condition que votre téléphone soit connecté à Internet.

Malheureusement, toutes les commandes sur l’oreillette ne sont pas aussi faciles d’utilisation. Diverses touches servent à contrôler l’audio, changer les modes sonores et passer/gérer les appels, mais il est très facile de les déclencher accidentellement en essayant d’ajuster les oreillettes.

Autonomie et charge

Jusqu’à 8h avec ANC activé

Environ trois charges complètes avec l’étui

Prise en charge de l’USB-C ou de la recharge sans fil

L’autonomie a été la plus grande surprise des Tour Pro 2, dans le bon sens du terme. Nous craignions que le fait d’avoir un écran sur l’étui n’affecte sérieusement leur autonomie, mais cela n’a pas été le cas.

Dominik Tomaszewski / Foundry

JBL affirme que vous pouvez lire de la musique pendant 10h avec une seule charge, plus 30h supplémentaires grâce à l’étui. Les chiffres les plus réalistes sont 8h et 24h avec ANC activé, mais le mode ANC adaptatif ramène ces durées à 6h et 18h respectivement.

L’autonomie a été la plus grande surprise des Tour Pro 2, dans le bon sens du terme

Bien que nous n’ayons testé les Tour Pro 2 que pendant deux semaines, cela correspond à peu près à notre expérience. Cela signifie que les utilisateurs peuvent en profiter pendant une semaine entière sans avoir besoin de la brancher sur secteur. Cela correspond à la plupart des concurrents, mais aucun n’est doté d’un affichage de boîtier.

Le câble USB-C vers USB-A dans la boîte sera votre principale méthode de chargement, bien qu’aucun chargeur secteur n’ait été inclus. Il faut compter environ deux heures avant que les écouteurs et l’étui atteignent 100 %, ce qui est raisonnable.

Le chargement sans fil Qi est également disponible, mais avec seulement 5 W, il est beaucoup plus lent.

Prix et disponibilité

Les Tour Pro 2 sont des écouteurs sans fil haut de gamme, et ne sont donc pas bon marché. En France, ils coûtent 249,99 € chez JBL et Amazon ou à 204,99 € chez Boulanger.

Il s’agit des premiers écouteurs sans fil équipés d’un écran intégré à l’étui. Mais les Sony WF-1000XM5 et Bose QuietComfort Earbuds 2 sont meilleurs dans les autres domaines, et il existe de nombreuses alternatives moins chères dans notre comparatif des meilleurs écouteurs sans fil.

Conclusion

Aussi bons que soient les JBL Tour Pro 2, il n’y a qu’une seule raison de les acheter par rapport à la concurrence : son étui.

Il ne révolutionne pas la manière d’utiliser les écouteurs sans fil, mais de nombreuses personnes le préfèreront à l’utilisation d’un téléphone ou de commandes sur l’oreillette. Il n’a a qu’un seul vrai défaut, mais qui a sa petite importance : il n’affiche pas le titre en cours de lecture.

Mais, chose impressionnante, l’autonomie n’a pas été compromise avec l’obtention d’une semaine complète d’utilisation pour les écouteurs et l’étui combinés, même si l’ANC est activé. Ce dernier est d’ailleurs personnalisable et très efficace, mais l’absence d’audio haute résolution nuit légèrement à la qualité du son.

Seuls les audiophiles s’en plaindront, car la majorité des musiques n’en restent pas moins excellentes. Et, bien que l’ajustement et le design des écouteurs ne soient pas parfaits, cela ne devrait pas être un obstacle.

En revanche, le prix peut être un point de réflexion, les Tour Pro 2 étant confronté à certains des meilleurs écouteurs sans fil du marché. À moins que vous n’aimiez l’idée d’un écran sur l’étui, vous trouverez un rapport qualité-prix plus intéressant ailleurs.

Adaptation du test original paru sur Tech Advisor de langue anglaise

