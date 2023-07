En résumé Note de l’expert Les Plus Les écouteurs les plus performants que nous ayons testés

Un système de réduction de bruit incroyable

Fonctions intelligentes

Prise en charge Hi-Res Les Moins Commandes tactiles du volume peu pratiques

Ne tiennent pas toujours en place

Quelques problèmes de connexion Notre verdict Les Sony WF-1000XM5 sont les écouteurs sans fil les plus performants jamais fabriqués, dépassant Bose et Apple dans une gamme de prix similaire. Leurs petits problèmes de contrôle et de connexion n’empêchent pas de les recommander.

Prix lors du test

$299.99

Avec sa série phare de produits audio 1000XM, Sony s’est imposé comme l’une des marques de référence pour les écouteurs sans fil et supra-auriculaires.

Et elle se poursuit avec la sortie des écouteurs WF-1000XM5, qui sont certainement les plus performants que nous ayons jamais testés, surpassant les derniers efforts de concurrents tels que Bose, Apple et Beats.

Il était pourtant difficile de croire que Sony puisse améliorer ses WF-1000XM4 qui ont vu le jour 2021, mais c’est bien le cas. Les XM5, comme on préfère les appeler, présentent un beau design, une bonne tenue, une meilleure autonomie et un son incomparable.

Ils constituent un dispositif complet, en particulier si vous possédez un téléphone Android.

Design

Petit et compact

Quatre tailles d’embouts

Instables lorsque la mâchoire est en mouvement

Nous avons adoré le son des WF-1000XM3 et XM4 de Sony, mais leurs conceptions encombrantes n’étaient pas adaptées aux petites oreilles, les deux tombant constamment.

S’il est assez difficile de proposer un son de grande qualité dans un petit design, Sony y est finalement parvenu avec ses XM5. Ils sont plus petits que jamais, 25 % par rapport aux XM4 et très légers avec 20 % de moins, sans compter qu’ils utilisent la méthode d’insertion et de fixation par rotation des XM4.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Chaque embout, et il en existe 4 tailles, est en mousse de polyuréthane plutôt qu’en silicone, ce qui crée un joint étanche dans l’oreille. Bien qu’ils soient agréables à porter, nous avons trouvé qu’ils étaient instables, notamment lorsque la mâchoire est en mouvement, ce qui n’arrive pas avec les AirPods Pro 2, par exemple.

Sony qualifie les écouteurs de couleur argent, mais ils sont bel et bien beige. Sinon, vous pouvez opter pour le modèle standard noir.

Ils sont fabriqués à partir de plastique brillant, avec une partie extérieure tactile mate, tout comme son étui de chargement compact. Sa zone tactile permet d’effectuer des opérations telles que la mise en pause ou la lecture de la musique, l’activation du système de réduction de bruit active ou le changement du volume. Malheureusement, les commandes ne passent pas par un glissement du doigt mais par le tapotement, ce qui n’est pas très intuitif.

Les intras, et non l’étui, sont résistants aux éclaboussures grâce à leur indice IPX4, de sorte que la pluie fine et la sueur ne devraient pas poser de problème. La marque affirme utiliser des matériaux recyclés pour certaines parties du produit, mais précise que cela est sujet à changement. L’emballage est, lui, recyclable et fabriqué à partir de bambou, de canne à sucre et de papier usé.



Qualité audio

Un son exceptionnel

Prise en charge haute résolution avec LDAC

DSEE Extreme

Ce sont les écouteurs les plus performants que nous ayons jamais testés, Sony sait comment satisfaire les oreilles de ses consommateurs et les WF-1000XM5 produisent un son incroyablement plein, clair, détaillé et équilibré.

Elle a rebaptisé les haut-parleurs de ses écouteurs Dynamic Driver X, avec un taille passée de 6 mm à 8,4 mm, et cela se ressent.

Le titre “Speed of Plight” de Loyle Carner est bien équilibré, avec des basses ronflantes et le crépitement du disque vinyle au début, clair comme de l’eau de roche. La voix est transparente et les écouteurs s’accommodent bien d’un mixage qui peut sembler boueux sur des produits audio de moindre qualité.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Sur d’autres titres, les instruments en acoustique résonnent, bien balancés pour une reproduction lumineuse. De même que certaines voix qui ont un écho jamais remarqué auparavant.

En standard, la lecture audio des XM5 se fait avec des codecs SDC ou AAC, mais vous obtiendrez un superbe son en utilisant un smartphone Android, les iPhone ne prenant pas en charge le codec LDAC Hi-Res de Sony. Avec un Sony Xperia 1 IV, nous avons écouté des pistes en qualité Haute Fidélité sur Deezer, et en passant par l’application Sony Headphones pour s’assurer que le codec LDAC était bien activé.

Il y a une amélioration subtile de la qualité audio lorsque l’on prend la peine d’activer LDAC et d’utiliser un service de streaming Hi-Res Audio Wireless, mais les XM5 sont tellement bons que nous avons apprécié l’expérience avec un iPhone et des flux Spotify à faible débit standard.

Sinon, notez que le logiciel DSEE Extreme de Sony permet d’augmenter le rendu d’un audio compressé, avec de bons résultats.

La chanson “More Pressure” de Kae Tempest dégage une énergie que nous n’avons pas pu obtenir avec les Beats Studio Buds+ ou les Bose QuietComfort Earbuds 2. Les WF-1000XM5 donnent à la grosse caisse programmée un son profond qui apporte plus de caractère au morceau.

Les AirPods Pro 2 d’Apple semblent aussi minces en comparaison. Vous l’aurez compris, la firme japonaise devance Apple et Bose à ce niveau de prix, ce qui n’est pas rien.

Réduction de bruit active et autres fonctions connectées

Excellente réduction de bruit active

Deux connexions simultanées

Bonne personnalisation de l’égaliseur

Sony affirme que les XM5 sont 20 % plus performants que les XM4 en matière d’ANC. Ils sont en effet très efficaces et, avec le bon embout, presque au niveau des écouteurs QuietComfort Earbuds 2 de Bose. Pour ce qui est de l’élimination du bruit, les Bose l’emportent légèrement, mais cela peut venir de leur design.

Les XM5 sont dotés de trois micros sur chaque écouteur, contre deux auparavant, afin de mieux capturer les bruits ambiants que dont le logiciel peut ensuite se débarrasser. Le nouveau processeur intégré V2 de Sony est spécialement conçu à cet effet, de même que la puce HD Noise Cancelling Processor QN2e.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Les micros améliorent la qualité des appels, offrant un son clair et une réduction du bruit du vent satisfaisante.

L’application Sony Headphones donne accès à un contrôle granulaire de l’ANC, 20 niveaux de son ambiant et une option pour laisser passer les voix mais pas les bruits. La fonction “Speak to Chat” désactive automatiquement l’ANC lorsque vous parlez, vous évitant ainsi de devoir retirer les intras de vos oreilles. Ils mettent aussi automatiquement le son en pause lorsque vous en retirez un.

L’égaliseur a également été corrigé grâce à une fonction proposée pour lire n’importe quel morceau et de choisir parmi plusieurs réglages à différentes fréquences, créant alors un réglage d’égaliseur personnalisé.

Vous pouvez connecter deux appareils (iOS, Android, Windows ou Mac) grâce à la technologie multipoint, mais vous devez toujours connecter manuellement chaque appareil pour passer de l’un à l’autre. Si votre téléphone et votre ordinateur portable sont jumelés, les écouteurs liront le son du dispositif de votre choix, mais ils ne sont pas assez avancés pour passer automatiquement à votre tablette si vous commencez à l’utiliser, par exemple.

Les quatre onglets de l’application Sony Headphones Henry Burrell / Foundry

Nous avons rencontré quelques problèmes de connectivité lorsque nous avons retiré les écouteurs pendant une courte période. Et, une fois remis en place, il arrivait qu’ils se déconnectent de l’appareil jumelé, ou qu’un seul fonctionne.

En revanche, lorsqu’ils sont connectés, les XM5 sont très stables et nous n’avons pas rencontré de problèmes de connexion Bluetooth, même dans les zones les plus fréquentées. Le mieux est si votre smartphone intègre le Bluetooth 5.3, la norme la plus récente, et qu’il prenne en charge le suivi audio spatial dans des applications telles que Netflix ou YouTube.

Vous devriez remarqué l’impressionnant 360 Reality Audio de Sony, néanmoins il n’est exploitable que dans des applications telles que Tidal.

Vous pouvez également régler l’Adaptive Sound Control pour que les intras modifient automatiquement les réglages comme les niveaux d’ANC en fonction de votre activité (marche, course, position assise) ou de l’endroit où vous êtes (que vous pouvez définir), par exemple à la maison ou au bureau.

Il y a notamment une fonction Spotify Tap à utiliser en appuyant deux fois sur l’oreillette gauche pour que le service de streaming musical joue une chanson choisie en fonction vos dernières écoutes. Nous n’avons malheureusement pas réussi à la faire fonctionner.

Autonomie et charge

8h d’autonomie

24h au total avec l’étui

USB-C et charge sans fil

Les XM5 ont une excellente autonomie et, lors de notre utilisation, ils ont tenu les huit heures annoncés par Sony avec une charge complète. Ils se rechargent dans l’étui qui promet 24 heures d’écoute au total.

Ces chiffres impressionnants s’entendent également avec l’ANC activé, vous obtiendrez donc une durée de vie encore plus longue, jusqu’à 36 heures, si vous le désactivez.

S’ils s’éteignent, vous pouvez également profiter d’une heure de lecture à partir d’une courte charge de trois minutes. Un câble USB-C est inclus dans la boîte, sans adaptateur. Pour recharger l’étui, il vous suffit sinon de le placer sur un socle de charge Qi.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Prix et disponibilité

Les écouteurs sans fil Sony WF-1000XM5 coûtent 319 € en France, vous les trouverez directement auprès de Sony avec une expédition dès le 26 juillet.

C’est cher, un peu plus que les XM4 au lancement,, mais c’est le prix à payer pour obtenir ce qu’il y a de mieux sur le marché. En comparaison, les AirPods Pro 2 sont à 299 €, tandis que les écouteurs QuietComfort 2 de Bose à 294,95 €.

Les Sony offrent une qualité audio sans pareille, mais il est difficile de résister aux AirPods si vous possédez un écosystème Apple. Pour ce qui est des Bose, bien qu’ils soient plus encombrants que les Sony, ils ont moins de fonctions avancées.

Conclusion

Depuis leur sortie en juillet 2023, les Sony WF-1000XM5 sont les meilleurs écouteurs sans fil que vous puissiez acheter. Ils proposent une combinaison gagnante entre qualité sonore incroyable, excellente réduction de bruit active, grande autonomie et fonctionnalités astucieuses.

L’ajustement répond enfin aux besoins des petites oreilles et la qualité de l’ANC rivalise avec le leader habituel du marché, Bose, avec davantage de technologies.

Le rendu sonore des XM5 est inégalé. Ils gèrent facilement les basses profondes avec des médiums clairs et des aigus nets, quel que soit le genre. Avec trois micros sur chaque écouteur, ils sont également parfaits pour la vidéo et les appels téléphoniques.

Chaque année, nous nous demandons comment Sony peut améliorer ses écouteurs, et elle y parvient encore.

Adaptation du test original de Henry Burrell paru sur TechAdvisor de langue anglaise

