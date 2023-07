Review de los Dyson Zone: impresionantes, pero poco prácticos

En pocas palabras Puntuación Pros Auriculares bien hechos

Excelente calidad de audio

Rendimiento ANC de primera

Batería de larga duración para audio Contras Voluminosos y pesados

Algunos defectos de diseño

Muy caros

Socialmente incómodos

No disponibles en España o América Latina Nuestro veredicto Aunque los Dyson Zone son notables en muchos aspectos, no todo es positivo y, para la gran mayoría de la gente, serán sencillamente demasiado grandes, costosos, embarazosos e innecesarios.

Precio en el momento de escribir esta review

From $949.99 | Model reviewed $999.99

Mejores precios hoy: Dyson Zone

Dyson ha necesitado seis años de investigación y desarrollo, además de nada menos que 500 prototipos, para crear sus primeros auriculares.

Pero los Zone no son unos auriculares normales con cancelación de ruido; también pueden purificar el aire que te rodea.

Aunque poseen esta capacidad única, Dyson los presenta primero como auriculares. Por eso, la visera que dirige el aire a la cara es desmontable, para que puedas usarla cuando quieras, o nunca, si te resulta incómodo llevarla.

Además del aspecto social, hay otros obstáculos, como el gran peso de los auriculares (incluso sin la visera) y su elevado precio. Sin duda, los Dyson Zone tienen un atractivo limitado, sobre todo en los mercados occidentales, donde llevar máscara no es la norma. Pero si, de alguna manera, has estado buscando unos auriculares purificadores de aire de alto rendimiento, estás de suerte.

Diseño y calidad de fabricación

Elegantes pero voluminosos

Ingeniería impresionante

Visera de plástico

Como era de esperar, los auriculares Dyson Zone están bien fabricados, en su mayor parte.

Los auriculares tienen un aspecto y un tacto increíblemente lujosos. El modelo Absolute+ que he probado viene en una combinación de colores azul prusia/cobre brillante, mientras que la opción más barata es una combinación más brillante de azul prusia/azul oscuro con reflejos plateados.

Las partes cónicas de los auriculares son extraíbles para que puedas insertar o cambiar los filtros de aire (duran hasta un año) y los auriculares se pliegan para que los Zone sean más portátiles. En el centro de cada auricular, hay una ventana transparente que permite ver el ventilador girando. También es una zona sensible al tacto para cambiar entre el modo de cancelación activa del ruido (ANC) y el modo consciente, pero no es lo bastante sensible, por lo que requiere toques enérgicos.

El modelo Absolute+ viene con una gran funda rígida que parece contener un par de prismáticos.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Fabricados en su mayor parte con una combinación de metal y material de felpa, me parecen bastante chulos. Eso si no te importa llevar unos auriculares grandes, porque estos son enormes, incluso tratándose de unos over-ear. Con toda la tecnología que llevan dentro, no es de extrañar que los Zone pesen 595 g sin la visera.

La visera solo pesa 75 gramos, pero eso significa que tiene que ser de plástico endeble y parece sacada de un disfraz de superhéroe infantil. Se fija magnéticamente. Hablaré más sobre la visera en la sección de purificación de aire de más adelante.

El peso hace que sean más adecuados para sentarse en una silla cómoda en casa que para caminar por las calles, aunque es cuando es más probable que necesite la purificación del aire. Incluso usándolos sentado en mi escritorio, los encontré incómodos después de un par de horas como máximo.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Eso se debe al peso, porque son cómodos en otros aspectos, como las almohadillas de microgamuza lujosamente suaves. Curiosamente, solo la almohadilla superior de la diadema es blanda, mientras que las laterales son firmes, pero la forma de mi cabeza hizo que no hicieran ningún contacto.

El botón del ventilador en el auricular izquierdo no solo ajusta la velocidad del ventilador, sino que también se utiliza para encender y emparejar el Bluetooth, lo que resulta muy confuso. Dyson debería haber puesto otro botón para estas funciones.

La visera solo pesa 75 gramos, pero eso significa que tiene que ser de plástico endeble y parece sacada de un disfraz de superhéroe infantil”

Otro defecto de diseño, al menos en mi experiencia, es que al alcanzar este botón, o el joystick en el auricular opuesto, casi siempre rozaba con el dedo la sección de malla con un micrófono oculto detrás, lo que producía un sonido áspero en mis oídos.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Purificación del aire

Sorprendentemente agradable

Monitorización en directo pero sin notificaciones

La visera puede resultar incómoda

Los Dyson Zone son auriculares con una función adicional y, de hecho, purificación del aire es su característica más destacada. En una maravilla de la ingeniería, la firma ha conseguido empaquetar una tecnología similar a la de sus ventiladores purificadores de aire como el Pure Hot + Cool en unos auriculares over-ear.

Los minúsculos ventiladores aspiran el aire a través de los auriculares y luego lo introducen por el visor sin contacto, soplando aire limpio hacia la boca y la nariz. Dyson afirma que el sistema de filtrado en dos etapas puede eliminar “los humos de la ciudad, los virus y el 99 % de los contaminantes ultrafinos”, incluidas partículas como los alérgenos de un tamaño de solo 0,1 micras.

Ahora bien, no puedo comprobar si eso es cierto, así que tendré que fiarme de Dyson. Lo que sí puedo decirte es cómo es usarla.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Normalmente, es más fácil dejar el ventilador en modo automático para que la zona pueda elegir entre tres velocidades diferentes. Necesitas velocidades más rápidas para una actividad más enérgica que cuando el aire está más sucio.

Es una sensación extraña al principio, pero me acostumbré rápidamente y noté la diferencia al instante cuando me quité la visera. De hecho, me pareció bastante agradable una vez que el olor a “coche nuevo” del aire se disipó al cabo de un par de días.

En una maravilla de la ingeniería, la firma ha conseguido empaquetar una tecnología similar a la de sus ventiladores purificadores de aire como el Pure Hot + Cool en unos auriculares over-ear“

Aunque me pareció bastante agradable de usar, hay varias desventajas y complicaciones en el uso de los auriculares en modo de purificación de aire.

En primer lugar, ¿necesitas siquiera que se limpie el aire que te rodea? Según la aplicación My Dyson, la respuesta es casi siempre no. Es casi seguro que así sea si, como yo, pasas mucho tiempo sentado en la oficina de tu casa, pero cuando probé los Zone yendo a la oficina, en Londres, la calidad del aire estaba dentro de la zona verde “buena”, incluso al aire libre en el centro de Londres.

Dominik Tomaszewski / Foundry

En el tren de camino a Londres, me encontré con una lectura amarilla, pero no se mantuvo así durante mucho tiempo. Curiosamente, los auriculares controlan el ambiente que te rodea en tiempo real, pero no te envían una notificación si la calidad del aire baja y te dicen que es mejor que lleves la visera puesta. Tienes que comprobarlo manualmente abriendo la aplicación.

Además, está el tema de si te sientes cómodo llevando los Zone con la visera puesta en público. Casi todas las personas a las que he preguntado me han respondido con un “no” en mayúsculas, y no les culpo.

En plena pandemia, estas gafas no habrían estado totalmente fuera de lugar, pero ahora sí que vas a destacar allá donde vayas. Soy una persona introvertida a la que no le gusta estar rodeada de extraños, y sentí náuseas ante la idea de llevar la visera en público.

En aras de esta review, me sobrepuse a mi miedo y obtuve diversas reacciones, desde miradas de reojo hasta pura perplejidad. Quizá en mercados como China, donde llevar máscaras es muy común, llevar los Zone resulte más natural.

Dominik Tomaszewski / Foundry

El último problema es el ajuste, ya que, aunque la visera es extensible, hay varios elementos incómodos en su funcionamiento. La visera no se puede ajustar en altura, por lo que para alinearla correctamente con la boca y la nariz hay que mover todo el par de auriculares.

En mi caso, esto supuso mover la diadema mucho más hacia atrás en la cabeza que cuando no utilizo la visera y resulta más incómodo.

La visera también se abate sobre bisagras hacia el cuello para que puedas mantener rápidamente una conversación o dar un sorbo a tu café. Esto también pondrá en pausa, por defecto, tu música y cambiará la ANC a su modo de ambiente.

Eso está bien (y puedes desactivarlo en los ajustes si lo deseas), pero si tienes una barba larga como yo, el problema es cuando intentas volver a ponerte el visor en la cara. La barba se me fue de las manos y he tenido que volver a ponerla en su sitio.

En plena pandemia, estas gafas no habrían estado totalmente fuera de lugar, pero ahora sí que vas a destacar allá donde vayas”

Calidad de sonido y ANC

Transductores de 40 mm personalizados

ANC con dos modos

Tres ajustes de ecualizador

Una vez cubierto el elemento de ciencia ficción, veamos cómo funcionan los Zone como auriculares. Son Bluetooth 5.0, pero también puedes usar un conector de auriculares si adquieres el kit de a bordo (incluido con el modelo más caro), ya que incluye un cable que se conecta al puerto USB-C de los Zone.

Dentro de esos enormes auriculares, hay transductores de neodimio de 40 mm hechos a medida para ofrecer “una amplia gama de frecuencias para una claridad absoluta en graves, medios y agudos”, según Dyson.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Una cosa es segura: los Dyson Zone suenan increíblemente bien y son uno de los mejores auriculares que he probado en mucho tiempo. Hay tres ajustes de ecualización para elegir en la aplicación: Enhanced, Bass Boost y Neutral.

Cambié entre los dos primeros dependiendo de lo que estaba escuchando, pero el ajuste predeterminado Enhanced (“Mejorado”) suele sonar muy bien para la mayoría de los contenidos.

Los Dyson Zone ofrecen tonos graves cálidos y ricos, pero lo más importante es que presentan un sonido increíblemente detallado y claro en los tonos medios y agudos. Hay una verdadera presencia dinámica y viva en el audio que es muy envolvente y cautivadora.

Los Dyson Zone suenan increíblemente bien y son uno de los mejores auriculares que he probado”

Hay muy poca distorsión si subes mucho el volumen, aunque si te preocupa dañar tu oído puedes establecer un límite de 85 dB en la aplicación.

La cancelación activa del ruido también está a la altura de Sony y Bose. Esto se debe en parte al buen aislamiento del ruido de los propios auriculares y a los ocho micrófonos dedicados a la cancelación activa del ruido.

Los Zone pueden eliminar fácilmente lo que sucede a tu alrededor, como el tráfico y el habla. Es una pena que no puedas ajustar el nivel, pero puedes cambiar al modo ambiente para oír lo que ocurre a tu alrededor.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Resulta frustrante que no puedas desactivar la ANC con los controles táctiles, así que tendrás que hacerlo a través de la aplicación My Dyson.

Cabe señalar que a veces se oye el ruido de los ventiladores cuando se utiliza el visor. El zumbido es bastante ligero y fácilmente enmascarado por la música y la ANC en la velocidad más lenta, pero se hace más audible cuando se utilizan las velocidades más rápidas, lo que puede empañar un poco las secciones delicadas de las canciones.

Duración de la batería

Hasta 50 horas

Carga USB-C

Sensores de apagado automático

Dyson ofrece 50 horas de autonomía para los Zone con ANC activada. Sin embargo, no se acercará a esa cifra cuando utilices la purificación del aire. Con el ventilador a la velocidad más baja y la ANC activada, la firma dice que solo obtendrás cuatro horas.

Ten en cuenta que, cuando la batería alcanza el nivel “crítico”, la función de purificación del aire no está disponible, por lo que solo te queda el audio y la ANC.

Una carga completa dura unas tres horas y, para evitar que la batería se agote, unos sensores detectan cuándo te has quitado los auriculares para pausar automáticamente la música y apagar los ventiladores.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Precio y disponibilidad

Los auriculares Dyson Zone, como se puede predecir, no son baratos. Son únicos y contienen una cantidad impresionante de ingeniería para encajar la tecnología de purificación de aire en ellos. Además, ni siquiera están disponibles en España o América Latina.

En cualquier caso, no creo que nadie hubiera esperado costaran a partir de 899 € / US$949.99, y eso por el modelo normal. Si quieres el modelo Absolute+ (exclusivo de la tienda oficial) que hemos probado, que incluye la funda Explorer, un estuche blando y un kit de vuelo, tendrás que pagar 959 € / US$999.99.

Al no estar disponibles en España o América Latina, deberás importarlos de otro país. En Estados Unidos, puedes comprar los auriculares Zone en la web de Dyson o en BestBuy. En Europa, puedes comprarlos en Dyson Alemania, por ejemplo.

El precio hace que incluso los AirPods Max de Apple, que cuestan 629 € / MXN$13,699 / US$549, parezcan baratos. Si nos fijamos en los modelos estrella de Sony y Bose, podríamos comprar varios pares de WH-1000XM5 o QC45 por el mismo precio que unos Dyson Zone.

Consulta más opciones en nuestro ranking de los mejores auriculares con cancelación de ruido.

Veredicto

Al ser tan inusuales, los Dyson Zone, en este caso particular, son difíciles analizar.

Por un lado, son una maravilla de la ingeniería y la tecnología, pero por otro, son una propuesta incómoda y engorrosa.

Como auriculares, son muy buenos. Están a la altura de los mejores en términos de construcción, calidad de audio y rendimiento ANC, con la ventaja añadida de ofrecer una increíble duración de la batería cuando se utilizan solo para audio.

Si a esto le añadimos la purificación del aire, el visor, aunque único, parece barato y la incomodidad social de llevarlo en público desanimará al instante a la mayoría de la gente. Incluso si no te importa llamar la atención, la monitorización ambiental de la aplicación sugiere que rara vez es necesaria.

Los auriculares Dyson Zone son difíciles de recomendar por dos motivos: son demasiado pesados y demasiado caros. Incluso si puedes soportar esto último, realmente tienes que usar la purificación del aire para justificar el coste.

Lista de especificaciones

200 x 210 x 240 mm (con visera)

595 g (sin visera) / 670 g (con visera)

11 micrófonos en total para ANC y telefonía

ANC de hasta 38 dB

Modo de transparencia

Modo automático (con detección de actividad)

Sensores de calidad del aire

Respuesta en frecuencia de 6 Hz a 21 kHz

0,08 % de distorsión de 1 kHz a 94 dB

Bluetooth 5.0

Compatibilidad con códecs SBC, AAC y LHDC

Transductores de neodimio de 40 mm

La eficiencia del filtro es del 99 % en PM0,1

Puede capturar gases NO2, SO2 y O3

Los filtros duran hasta 12 meses

Batería de 2.600 mAh

50 horas de audio

Flujo bajo hasta 4 horas

Flujo medio hasta 2,5 horas

Flujo alto hasta 1,5 horas

Carga USB-C

3 horas de carga

Cable USB-C

Compatible con la aplicación MyDyson

Artículo original publicado en la edición en inglés de TechAdvisor.com.