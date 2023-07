L’iPhone 15 pourrait ne pas arriver avant octobre

Alors que nous sommes occupés à recueillir des rumeurs passionnantes sur l’iPhone 15 avant son lancement prévu en septembre, nous avons lu aujourd’hui une nouvelle qui risque de vous déplaire. Selon un analyste de Bank of America, l’iPhone 15 arrivera avec un peu de retard cette année.

Wamsi Mohan, analyste en valeurs mobilières chez Bank of America, affirme dans une note aux investisseurs que l’iPhone 15 ne sera pas lancé avant le quatrième trimestre, qui commence le 1er octobre.

Selon M. Mohan, les contrôles habituels de la chaîne d’approvisionnement d’Apple indiquent que la production accuse un retard de “quelques semaines” et que le lancement pourrait être reporté au quatrième trimestre.

Il a été l’un des premiers à prédire, début 2020, que l’iPhone 12 serait retardé en raison de la crise sanitaire, et il avait vu juste à l’époque. Les iPhone 12 et 12 Pro avaient été expédiés le 23 octobre, tandis que les mini et Pro Max n’étaient arrivés qu’en novembre.

La raison de ce retard n’est pas claire, même si la meilleure hypothèse est qu’il est dû au processeur A17. Apple serait en train de passer à un nouveau processus de 3 nm pour la puce Pro, et le fabricant TSMC a été lent à augmenter la production en raison d’obstacles techniques. Le délai pourrait également être lié à un certain nombre d’autres problèmes, notamment les écrans, les batteries et le design. Mohan ne précise pas si tous les modèles d’iPhone 15 seront retardés ou seulement les versions Pro ou Plus.

On ne sait pas non plus si Apple décalera l’événement iPhone, qui devrait avoir lieu début septembre, ou seulement la date d’expédition. Celle-ci est traditionnellement une semaine et demie après l’annonce, mais il n’est pas rare qu’il y ait des retards. Par exemple, l’iPhone 14 Plus n’a été expédié qu’en octobre.

Nous nous attendons à un certain nombre d’améliorations sur l’iPhone 15, notamment l’extension de l’îlot dynamique aux modèles non Pro, un meilleur appareil photo à zoom sur le Pro Max et une plus grande autonomie.