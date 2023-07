En résumé Note de l’expert Les Plus Excellente sonorité

Forte et puissante lorsque vous le souhaitez

Protection IPX7 et design métallique robuste

Prend en charge le codec LDAC haute résolution (sur Android) Les Moins Ne prend pas en charge le codec AAC

Un peu encombrante pour sa taille Notre verdict Compte tenu de son rendu haute-fidélité, la Soundcore Motion X600, bruyante, puissante, robuste et parfaitement étanche (IPX7), est proposée à un prix plus que raisonnable. Certains concurrents proposent des tarifs bien plus élevés pour ce type de performances.

Prix lors du test

$199.99

Les meilleurs prix : Soundcore Motion X600

La Soundcore Motion X600 est l’enceinte Bluetooth la plus sonore que nous ayons testées d’Anker Innovations, et elle se place au même niveau que la Marshall Middleton.

Cette enceinte a un son excellent. Et, plus important encore, elle est moins chère de 100 € que sa concurrente directe !

Le son de la Soundcore Motion X600 est excellent. C’est facilement l’une des meilleures enceintes Bluetooth que nous ayons testées

Design et caractéristiques techniques de la Soundcore Motion X600

Anker n’est pas Apple, mais nous sommes fan du design adopté. Dans le cas de la Motion X600, nous sommes particulièrement séduits par l’importante présence de métal véritable dans la fabrication de son boîtier.

Commandes tactiles sur la Motion X600 Jon L. Jacobi

Il y a beaucoup de métal entourant l’appareil, ainsi que dans la poignée très solide fixée en permanence. Ce matériau rend l’appareil un peu plus difficile à manier que d’autres, mais vous ne manquerez jamais d’un moyen facile pour le transporter. C’est un bon point selon nous.

La Motion X600 est disponible en trois couleurs métallisées attrayantes : Polar Gray (modèle testé), Lunar Blue et Aurora Green.

Le dessus et le dessous de la Motion X600 sont faits de plastique dur et de caoutchouc, mais ces éléments n’affectent en rien l’extrême robustesse de l’ensemble. L’enceinte mesure 31,1 x 17,1 x 8,1 cm. Si vous cherchez de la délicatesse, ce n’est pas ce qu’il vous faut, toutefois sa poignée robuste permet de transporter la Motion, d’environ 2 kg, sans problème.

En ce qui concerne le fonctionnement interne, il y a cinq haut-parleurs alimentés par un amplificateur à cinq canaux de 50 watts. Le tout contribue à la spatialisation du son.

Les commandes de l’enceinte sont placées également sur la partie supérieure : Marche, couplage/état Bluetooth, son spatial, activation/désactivation des basses et les commandes basiques (volume haut/bas, piste suivante/précédente, pause, lecture). Un micro est intégré pour faciliter les appels téléphoniques, qui sont gérés par les commandes de transport multifonctions.

Si vous pensez que la Soundcore Motion X600 pourrait faire un plongeon dans la piscine, assurez-vous de couvrir ses ports USB-C et auxiliaires 3,5 mm avec le capuchon

La Motion X600 porte un indice de protection IPX7, ce qui signifie qu’elle est suffisamment protégée pour résister à une immersion jusqu’à 1 mètre de mètre pendant 30 minutes, mais seulement si le capuchon caoutchouté couvrant l’entrée auxiliaire de 3,5 mm et le port de charge USB-C à l’arrière, est en place.

Comme pour la plupart des enceintes de nos jours, une application permet un contrôle plus approfondi (voir ci-dessous). Anker aimerait vraiment que vous vous inscriviez, mais ce n’est pas nécessaire.

La meilleure raison d’utiliser l’application est de régler l’égaliseur. Et contrairement à certains modèles moins chers, la réponse en fréquence est suffisamment large pour que toutes les bandes aient un effet significatif.

Application Soundcore Motion X600 Jon L. Jacobi

Audio de la Soundcore Motion X600 et son autonomie

Le son de la Soundcore Motion X600 est excellent. C’est facilement l’une des meilleures enceintes Bluetooth que nous ayons testées. Elle est certainement à la hauteur de la Marshall Middleton mentionnée plus haut. Cette caractéristique est d’autant plus impressionnante qu’elle est classée IPX7. Il n’est pas facile de faire sonner correctement un haut-parleur enveloppé dans des matériaux imperméables.

Si vous recherchez des basses, la Motion X600 vous plaira car elle produit un son puissant pour sa taille. Elle a également rendu les graves de ma minuscule collection de hip-hop et d’autres genres modernes de manière plus qu’adéquate. Elle n’est pas assez grande pour fonctionner comme une enceinte pour les fêtes à part entière, telle que la Tribit Stormbox Blast (100 € plus chère), si vous recherchez également un spectacle lumineux divertissant. Néanmoins, pour les petites fêtes de cinq personnes environ, vous serez satisfait de la Motion X600.

Nous généralement plus intéressés par la clarté et la précision (avec quelques basses, bien sûr), et c’est ce que propose la Motion X600. La chanson Africa de Toto a été restituée sur une scène sonore bien spacieuse (avec l’audio spatial activé), et l’excellente définition des médiums de l’enceinte a permis de discerner très facilement les instruments de percussion en arrière-plan.

Il y a beaucoup d’éclat à l’extrémité supérieure de la gamme de fréquences et, comme vous pouvez le deviner, la puissance de 50 watts de l’amplificateur signifie qu’il peut être très bruyant.

Notez que si vous jouez avec le Motion X600 à n’importe quel volume, vous n’obtiendrez pas les 12 heures d’autonomie maximale indiquées. Dans notre cas, nous avons atteint 8 heures à un volume raisonnable, avec environ une heure de test à plus fort volume. Cela est convenable.

Faut-il acheter la Soundcore Motion X600 ?

La division Soundcore d’Anker a l’habitude de fournir un son de qualité supérieure à moindre coût, et la marque nous a convaincu. La Soundcore Motion X600 offre un son clair et bien défini, avec suffisamment de basses pour satisfaire les plus exigeants. Nous l’aimons beaucoup et nous sommes sûrs que vous l’aimerez aussi.

Adaptation du test original paru sur notre site sœur TechHive

Fiche technique