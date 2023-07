En résumé Note de l’expert Les Plus Panneau incurvé AMOLED 120Hz

Grand appareil photo principal avec Superzoom

Autonomie et efficacité énergétique

Chargement rapide SuperVooc S de 100W Les Moins Pas de certification IP

Pas de recharge sans fil

Performances améliorées du processeur Notre verdict Si vous êtes un amoureux de la photo mais qui n’a pas le budget pour acheter un smartphone premium coûtant 1 000 € ou plus, alors le Realme 11+ est tout trouvé. Il s’agit du meilleur appareil photo jamais proposé par Realme, et sa qualité est sincèrement étonnante.

Realme est de retour avec le lancement de smartphones de l’une de ses familles de mobiles les plus emblématiques, la série qui évolue chaque année avec la numérotation qui ajoute un chiffre supplémentaire.

Pour l’instant, deux modèles sont sur les marchés européens et internationaux, dont le plus cher à 519 €, celui que nous analysons ci-dessous.

Découvrez toutes les nouveautés qu’il apporte.

Design

Conception haut de gamme pour un milieu de gamme

Léger et maniable

Lecteur d’empreintes digitales ultra-rapide

En guise d’avant-goût de ce que nous verrons du Realme 11 Pro+, il convient de noter que l’un de ses principaux atouts est le design soigné que la marque a privilégié dans cette nouvelle édition aux touches très premium.

Nous disons cela parce que le dos du téléphone a une finition en cuir vegan (le modèle testé ici est la version Beige Sunrise), offrant un toucher agréable, une belle résistance et éliminant la présence de traces de doigts.

C’est un smartphone prêt à être utilisé sans étui. Realme joue avec le pli des coutures blanches et des tons dorés qui partent du bas et traversent l’ensemble des appareils photo comme s’il s’agissait d’un rayon de lumière.

Alfonso Casas / Foundry

L’effet final est très surprenant et remarquable, outre le fait que la disposition des capteurs est très linéaire et conserve la perspective puisqu’ils sont situés en haut au centre, ce qui confère au 11 Pro+ une plus grande stabilité lorsque posé sur n’importe quelle surface.

L’avant et le dos sont légèrement incurvés et profitent d’un cadre doré qui fait ressortir le téléphone. Les boutons de volume et d’alimentation se trouvent d’un côté, laissant l’autre côté complètement libre.

Le lecteur d’empreintes digitales est intégré à l’écran, tandis que l’emplacement double-SIM et le connecteur USB C sont situés en bas. Des haut-parleurs sont sur les bords supérieur et inférieur du Realme, garantissant un son stéréo Dolby Atmos. Nous en reparlerons plus tard.

Alfonso Casas / Foundry

Par rapport au déverrouillage par empreinte digitale, Realme affirme avoir combiné un système amélioré avec une meilleure adaptabilité à l’environnement. Il fonctionne que vous l’utilisiez à basse ou haute température ou même avec un doigt humide. Sincèrement, la vitesse de réponse et la fiabilité nous ont agréablement surpris.

Enfin, il convient de mentionner que le Realme 11 Pro+ n’affiche aucune sorte de certification IP pour garantir la résistance à l’eau ou à la poussière, ce qui est normal compte tenu de la gamme de prix dans laquelle il se situe.

Alfonso Casas / Foundry

Si vous recherchez un appareil offrant des garanties, vous devrez vous tourner vers le Google Pixel 6a, dont le prix est similaire et qui a l’indice de résistance à l’eau et à la poussière IP67. Pour davantage de choix, découvrez aussi notre comparatif de la crème de la crème des smartphones milieu de gamme que vous pouvez acheter.

Écran et son

Panneau AMOLED incurvé de 6,7 pouces

Résolution FHD+ de 2412 x 1080 pixels

Taux de rafraîchissement de 120Hz

Deux haut-parleurs stéréo Atmos

Le nouveau téléphone présente un rapport écran/corps de 93,65 %, ce qui confirme que vous êtes en présence d’un appareil tout écran avec pratiquement aucune bordure, pas même celles qui émergent le plus souvent du bas de l’écran.

Le capteur selfie frontal est sous forme de poinçon, centré en haut. Ce qui permet d’afficher les notifications et les informations vitales du système d’exploitation de part et d’autre, sans interrompre la zone de visualisation principale.

Alfonso Casas / Foundry

Concernant le niveau de luminosité du Realme 11 Pro+, il convient de noter l’effort fait par la marque pour atténuer l’affichage et maintenir les tons de couleur les plus précis dans toutes les situations, que ce soit en cas de faible ou forte luminosité.

Ainsi, lorsque la luminosité de l’écran descend en dessous de 90 nits, ce Realme+ passe du mode DC traditionnel à la gradation PWM afin de maintenir un affichage amélioré tout en évitant un impact négatif sur les yeux de l’utilisateur.

Le taux de rafraîchissement de 120Hz est tout simplement comme prévu, juste le bon chiffre pour ne pas pénaliser son score d’affichage.

Alfonso Casas / Foundry

Les haut-parleurs sont décalés par rapport au cadre de l’écran du smartphone et parviennent à développer une puissance sonore élevée, même s’ils présentent des limites évidentes. Ils sonnent fort et clair et gèrent bien les basses, résultat de leur égalisation réalisée en conjonction avec le Dolby Atmos, mais ne vous attendez pas à des sons percutants.

Performances et caractéristiques techniques

Processeur Dimensity 7050 5G

12 Go de RAM + 12 Go de mémoire dynamique

NFC à 360 degrés

Antennes Matrix System 2.0

Le 11 Pro+ est équipé du nouveau processeur Dimensity 7050 qui bénéficie d’un processus de fabrication de 6nm et comprend deux clusters, de sorte que les deux principaux cœurs Cortex A78 fonctionnent à 2,6 GHz, tandis que les six autres cœurs A55 moins puissants cadencent à 2,0 GHz.

Cela fait de ce Realme un smartphone très efficace (comme nous le verrons dans la section sur l’autonomie), garantissant des performances à la hauteur de la tâche à accomplir, qu’il s’agisse de gérer les réseaux sociaux, les applications de productivité, ou les jeux.

Il s’agit d’un milieu de gamme, ne l’oublions pas, mais cela ne l’empêche pas d’offrir une généreuse mémoire vive de 12 Go, extensible à 12 Go supplémentaires via la RAM dynamique, un chiffre qu’il tire de son stockage et qui lui permet d’offrir des valeurs multi-cœurs Cinebench supérieures à celles de la plupart de ses concurrents.

Une fois la batterie de tests de référence lancée , permettant de comparer ses résultats avec ceux d’autres smartphones de catégorie similaire, nous constatons que sur le plan graphique, il est également capable de s’attaquer à des jeux avec un taux de fps assez acceptable avec 23 fps en Vulkan ou Car Chase, et atteignant 56 fps en Manhattan 3.1.

loading=lazy>

Les résultats sont très comparables à ceux du Galaxy A54, et du Nothing Phone (1 ) qui coûte moins cher mais dispose d’un excellent processeur Snapdragon 778G+.

Il est donc clair que le processeur est un point sur lequel Realme a choisi d’être un peu plus conservateur, en intégrant un modèle a priori moins cher que ce que coûtent les Snapdragon comparables, mais en investissant cet argent dans d’autres domaines comme la photographie ou la batterie.

Le taux de fps offert par le Realme 11 Pro+ nous indique qu’il lui manquera de puissance pour des jeux triple A.

Appareils photo

Capteur à plus grande ouverture dans sa gamme de prix

Focale f/1,69

Fonction Autozoom

En parlant d’appareils photo, nous arrivons à l’un des points les plus intéressants du nouveau Realme 11 Pro+. Contrairement au 11 Pro, l’étiquette “plus” implique qu’il présente des différences notables dans plusieurs domaines, dont la photographie.

Alfonso Casas / Foundry

Ce Realme+ est doté d’un capteur ISOCELL HP3 de 200 Mpx avec Superzoom capable de détecter les informations autofocus dans les plans vertical et horizontal. En conséquence, le fabricant affirme qu’il s’agit de son téléphone aux meilleures capacités photo à ce jour. Nous verrons dans quelle mesure cela est vrai.

Rappelons que la société a précédemment sorti des modèles comme le GT 2 Pro (plus cher au lancement), et bien qu’il ait des performances globales remarquables, les caméras sont surclassées sur un certain nombre de fronts.

Realme semble avoir travaillé sa suite d’appareils photo, de sorte que le capteur principal offre en mode standard et automatique jusqu’à 4 niveaux de zoom différents (0,6, 1x, 2x et 4x).

Alfonso Casas / Foundry

Si vous choisissez de forcer le zoom numérique, le smartphone peut atteindre le niveau 20x (pas très utile dans tous les cas en raison du niveau de bruit qui est capté). Quoi qu’il en soit, comme on peut le voir sur les images capturées, les détails sont très appréciables (la statue de Velázquez posant devant les grilles du Prado).

Nous sommes très satisfaits de la balance des blancs et de la colorimétrie offertes par le Realme 11 Pro+

Par temps clair et lumineux, les clichés apparaissent très vifs, mais sans s’écarter de la réalité ni forcer certaines tonalités, ce qui est immédiatement perceptible sur les objets rougeâtres ou les couchers de soleil.

Pour notre part, nous avons profité d’une des journées nuageuses et pluvieuses pour mettre ses lentilles à l’épreuve et nous avons trouvé que le niveau de détail était surprenant.

Le fait est qu’elles conservent toutes une homogénéité dans les tonalités, que vous utilisiez le grand angle, l’appareil photo principal ou le téléobjectif (ce dernier n’est pas représenté ici).

Les images que nous avons pu prendre du bâtiment du ministère de l’Agriculture, situé à côté de la gare d’Atocha à Madrid, reflètent bien les performances du Realme 11 Pro+, même si nous avons remarqué que le temps de capture et d’exposition en mode automatique est plus long qu’avec d’autres appareils comme le Realme GT 3.

La mise au point est rapide et précise, sans qu’il soit nécessaire d’appuyer plusieurs fois sur l’écran pour obtenir un résultat de plus haut niveau, et elle tire pleinement parti des capteurs plus grands pour rendre les photos nettes et détaillées lorsque vous zoomez sur l’image.

Toutefois, l’appareil photo grand angle étant de moindre qualité, vous constaterez inévitablement que l’apparition de bruit est plus visible avec l’appareil photo principal. Il est également possible de l’utiliser pour des prises de vue rapprochées avec un mode macro perfectible, mais qui trouve aussi l’équilibre dans la mise au point.

Dans le menu principal, Realme a intégré un mode “Haute résolution” avec lequel il est possible de varier entre les 200 Mp supportés par le capteur ou baisser la qualité à 50 MP. Ce qui est déjà assez bon pour obtenir de grands clichés sans perdre en qualité.

Alfonso Casas / Foundry

Le rendu des selfie est également à la hauteur des meilleurs de sa gamme, offrant avec un capteur de 32 Mp, à la qualité très proche des téléphones premium au prix plus élevé.

Autonomie et charge

Batterie de 5000 mAh

Chargeur 100 W inclus

Gestion exceptionnelle de l’énergie

Pas de charge sans fil

Avec une batterie haute capacité de 5000 mAh à l’intérieur, le Realme 11 Pro+ diffère également du 11 Pro dans ce domaine, car la vitesse de charge est plus rapide ici.

Alfonso Casas / Foundry

Inclus, son câble et l’adaptateur correspondant garantissent jusqu’à 100W de vitesse de charge, ce qui nous a permis de charger le 11 Pro+ en moins de 30 minutes (28 min pour être exact), et atteindre 56 % en seulement 15 minutes.

En plus de ces bonnes nouvelles, nous avons découvert son plus gros atout, après avoir passé le test de la batterie du Realme 11 Pro+, qui en le soumettant au chmark PCMark nous avons atteint 15 heures et 38 minutes, dépassant de loin le Galaxy A54 avec ses 10 heures et 57 minutes, ou les 10 heures et 49 minutes du Pixel 7a au prix très similaire.

La longue autonomie de la batterie est le meilleur complément à vos longues séances photos

En conditions réelles, profitant du fait qu’à cette occasion nous avons eu le téléphone en prêt pendant une vingtaine de jours, nous avons pu l’utiliser quotidiennement, ce qui nous a permis d’être agréablement surpris par l’efficacité de sa batterie et de son processeur Dimensity.

En faisant un usage ordinaire des applications de communication, des réseaux sociaux et d’autres tâches telles que répondre à des emails tout en naviguant simultanément sur le web, le 11 Pro+ est arrivé à la fin de la journée avec une charge qui, dans la plupart des cas, dépassait 60 % de sa capacité.

Alfonso Casas / Foundry

S’il vous arrive de consommer énormément de batterie avec les jeux et les applications à usage intensif, n’oubliez pas que vous avez comme allié le système de charge rapide SuperVooc S. En revanche, le Realme 11 Pro+ n’inclut pas la possibilité de charge sans fil.

La longue autonomie de la batterie est le meilleur complément à vos longues séances photos.

Logiciel et mises à jour

Realme UI 4.0

Basé sur Android 13

2 ans de mises à jour (3 mises à jour de sécurité)

Pour le lancement du GT 3, Realme a déployé la dernière version de Realme UI 4.0 sur Android 13, la dernière version de Google est donc présente.

Il y a un mode GT intéressant que vous pouvez activer dans des situations spécifiques, il est automatiquement activé afin d’obtenir des performances supplémentaires.

Alfonso Casas / Foundry

En regardant le modèle GT 3 lancé plus tôt cette année par Realme, nous regrettons le système de notification LED que ce téléphone a à l’arrière, ce qui est très utile dans votre vie quotidienne pour ne pas manquer des messages importants ou des notifications d’applications.

Dans tous les cas, nous savons déjà que la société est un expert dans ce type de mises en œuvre, testant dans chaque gamme de produits avec des fonctions qui peuvent être innovantes et qui peuvent captiver le consommateur final.

Prix et disponibilité

Le prix de vente recommandé du Realme 11 Pro+ avec une configuration de 12 Go de RAM et 512 Go de stockage est de 519 €.

Vous pouvez les trouver avec trois finitions différentes : Beige Sunrise avec des matériaux en cuir vegan, Vert Oasis le plus traditionnel et Astral Black le plus classique d’entre eux.

Il est toujours possible d’opter pour le modèle standard, moins cher.

Conclusion

L’atout de la société pour sa nouvelle série Realme 11 réside dans la dynamisation de la section photographique. Nous avons devant nous le téléphone du fabricant avec le plus bel ensemble de capteurs photo que l’on puisse trouver à ce jour, et il semble qu’à cette occasion, gonfler les chiffres pour intégrer un capteur Samsung ISOCELL HP3 de 200 MP avec SuperZoom soit un véritable succès pour la marque.

En outre, vous profiterez d’un superbe design mobile, ainsi qu’une excellente autonomie pour que vous puissiez profiter de ses capteurs photo en extérieur sans avoir à vous soucier d’être à court d’énergie, pour laquelle vous pouvez utiliser son système de recharge 100W.

Si nous devions améliorer quelque chose sur le Realme 11 Pro+, ce ne serait pas l’écran, car le type AMOLED et le taux de rafraîchissement de 120Hz sont plus que suffisants. Il s’agirait plutôt du processeur. Même si, comme nous l’avons vu, le Dimensity 7050 5G est à la hauteur, les joueurs risquent de regretter un taux de rafraîchissement un peu plus élevé dans les jeux.

Adaptation de l’article original paru sur Tech Advisor de langue espagnole

Fiche technique