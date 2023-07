En résumé Note de l’expert Les Plus Communications par satellite

Depuis l’excellent S62 Pro, les téléphones CAT ont connu une période creuse, mais qui s’achève finalement avec l’arrivée du S75.

En effet, pour ceux qui s’intéressent à cette marque et à la façon dont elle combine l’équipement de construction industrielle lourde avec les exigences en matière de téléphonie, il faut savoir que le S75, fabriqué par Motorola et vendu sous le nom de Motorola Defy 2 dans certaines régions, fait désormais partie de la gamme de produits CAT.

Comme on peut s’y attendre avec CAT, le S75 est d’une robustesse sans pareille, mais il existe de nombreux modèles de smartphones de même acabit et bon marché qui répondent également à ces critères.

En revanche, là où il sort du lot, c’est qu’il est capable d’envoyer et recevoir des messages même sans service.

Cela vaut-il la peine de payer le prix fort pour un appareil moyennement performant à d’autres égards ? Découvrez la réponse dans ce test.

Design

Conçu pour résister aux mauvais traitements

Léger pour un téléphone antichoc

Pas de bouchon en caoutchouc en caoutchouc pour le port USB

Typiquement, pour un design d’origine Motorola, le S75 arbore une forme propre et élégante qui évite les excès nuisant à l’esthétique d’autres smartphones antichocs.

L’écran est légèrement en retrait, laissant un rebord tout autour de la face avant qui pourrait bien le sauver de graves dommages en cas de chute face contre terre.

Il est recouvert de verre Corning Gorilla Glass Victus de 0,8 mm d’épaisseur, ce qui le rend remarquablement résistant

Il est recouvert de verre Corning Gorilla Victus d’une épaisseur de 0,8 mm, ce qui le rend remarquablement résistant.

Les côtés et le dessous sont recouverts d’un revêtement caoutchouté résistant qui donne une impression d’invulnérabilité, même s’il y a des limites à ce que ce design peut supporter.

L’impression générale est qu’avec ses 268 g, il n’est pas excessivement lourd, et grâce à sa finition caoutchoutée, il ne glissera pas de vos mains.

La plupart des appareils de ce genre emploient désormais une disposition des boutons où l’alimentation se trouve sous la touche de volume tout en servant de lecteur d’empreintes digitales. Le S75 ressemble davantage à un modèle standard, où le bouton marche est placé au-dessus de la molette et où le lecteur d’empreintes digitales est au milieu de son dos, comme pour les Motorola d’antan.

Si cette disposition est pratique pour les gauchers, le capteur n’en reste pas moins trop petit et sa présence a entraîné le déplacement de l’appareil photo vers la gauche.

Nous apprécions que le port USB-C ne soit pas caché derrière un capuchon en caoutchouc, ce qui n’empêche pas de pouvoir immerger le S75 dans 15 m d’eau pendant une période limitée.

Aussi, il n’y a pas de prise audio, et CAT ne fournit pas d’adaptateur pour obtenir cette fonctionnalité.

Écran et haut-parleurs

Écran net et lumineux

Pas idéal en extérieur

Haut-parleurs médiocres

Lors de notre premier test du S75, nous remarqué que les haut-parleurs se trouvent à l’extrémité inférieure, ce qui ne semble pas idéal. Une fois le smartphone utilisé, il est devenu évident que l’écran était aussi un haut-parleur, le son a paru plus fort en sortant de l’écran plutôt que des orifices inférieurs.

L’écran offre une expérience mitigée, en fonction de ce que vous essayez de faire

La gamme de fréquences n’est pas très étendue, probablement parce que le revêtement de protection en verre amortit la sortie, mais pour une utilisation basique, l’audio est clair et ne présente pas de diminution apparente. L’écran offre une expérience mitigée, en fonction de ce que vous essayez de faire.

Avec une résolution de 1080 x 2408 pixels, cette dalle IPS a un ratio 20:9 et une densité d’environ 400 ppi, ce qui la rend légèrement surabondante pour la lecture de vidéos 1080p. Le capteur selfie prend un peu de cette résolution, mais pas de manière significative.

La luminosité est réglable, faible ou forte, mais cela n’est pas très utile lorsque vous êtes à l’extérieur. La surface naturellement lisse et réfléchissante du verre Gorilla Glass ne facilite pas l’utilisation du S75 difficile et de la messagerie par satellite par la même occasion.

Le taux de rafraîchissement de 120 Hz de l’affichage résulte en une expérience fluide, avec une reproduction des couleurs décente.

Performances

Puce puissante

Fonctionnalités GPU absentes

6 Go de RAM et 128 Go de ROM

Une fois Apple exclu de la liste, le choix du SoC utilisé par les marques de smartphones se résume à une petite liste de fabricants de puces, dont les plus répandus sont Samsung, Qualcomm, Broadcom, Marvell, STM et MediaTek.

Le S75 intègre le processeur MediaTek Dimensity 930, une variante de la plateforme Dimensity 900.

Si l’on compare le 930 à son prédécesseur le 900, l’agencement des cœurs et les fréquences d’horloge sont remarquablement similaires. Les changements significatifs sont un meilleur ensemble d’instructions ARM et le passage du GPU au PowerVR B-Series IMG BXM-8-256, bien que ce dernier soit peu convaincant.

Nous avons déjà testé des téléphones Dimensity 900 et constaté qu’ils pouvaient exécuter le test 3DMark Wild Life, mais le CAT S75 et son Dimensity 930 n’ont pas les caractéristiques nécessaires pour effecteur le test Geekbench 5 Compute Vulkan. Pour donner un contexte, nous l’avons comparé à des modèles conçus par AGM, avec le Snapdragon 782G, et Doogee, avec un Dimensity 700 et MediaTek Helio G99.

Sur l’ensemble des tests, le Dimensity 930 ne peut pas rivaliser avec le Snapdragon 782G, mais il peut battre le Dimensity 700 et même le Helio G99.

Tous les autres smartphones mis en balance dans ces tests disposent de 12 Go de RAM et de 256 Go de SSD, la mémoire et l’espace de stockage ne sont donc pas un facteur déterminant pour analyser les performances. Avoir plus de mémoire est toujours mieux pour le chargement de plusieurs applications, mais pour des apps uniques, les 128 Go du CAT S75 sont suffisants.

C’est au niveau du GPU que les performances sont les moins homogènes. Toutefois, elles sont légèrement meilleures que les cartes Mali-G68 MC4 dans les tests GFX Aztec et GFX Car Chase, mais nettement supérieures dans le GFX Manhattan 3.1.

Ce qui n’est pas montré par ces benchmarks, c’est le point fort du S75, à savoir sa capacité à communiquer avec des satellites géostationnaires pour envoyer et recevoir des messages

Ces résultats laissent penser qu’une meilleure intégration des pilotes pourrait permettre au GPU d’être considérablement consolidé.

Connectivité satellite

Ce qui n’est pas montré par ces benchmarks, c’est le point fort du S75, à savoir sa capacité à communiquer avec des satellites géostationnaires pour envoyer et recevoir des messages

La société britannique Bullitt a annoncé fin 2022 qu’elle s’associait à MediaTek pour utiliser sa puce 3GPP NTN (Non-Terrestrial Network).

Bullitt Messaging est donc le résultat de cet accord, soit un service permettant de communiquer en dehors de la portée des données cellulaires, en haut d’une montagne ou dans une région isolée, par exemple.

Il n’est pas encore disponible à l’échelle mondiale, mais il est en cours de déploiement au niveau régional.

En commençant par l’ensemble de l’Europe, y compris la Scandinavie, les États-Unis ont été ajoutés et le Canada figure sur la liste des pays à couvrir. Une dernière phase d’expansion est prévue pour la fin de l’année en Amérique du Sud, en Afrique, en Océanie, en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Japon. Le Moyen-Orient, la Russie, l’Inde et la Chine ne seront pas concernés.

En plus d’avoir un CAT S75, la seule technologie nécessaire pour bénéficier de ce service est la carte SIM Bullitt fournie et un forfait traditionnel. Notez que vous aurez besoin d’une connexion internet pour configurer le service, mais après cette procédure d’enregistrement, il pourra être utilisé chaque fois que le propriétaire en a besoin, connexion ou pas.

Appareils photo

Capteur photo principal efficace

Autres capteurs moins impressionnants

Vidéo 1080p

Dans la compétition des mégapixels, le capteur Samsung ISOCELL JN1 50 Mp de ce téléphone semble être à la traîne. Cependant, il est doté d’une excellente fonction de regroupement des pixels pour obtenir des images de haute qualité à 12,5 Mp.

Le capteur prend en charge les images 50 Mp, pixel par pixel, mais le résultat n’est pas clair et la suppression du bruit des clichés est décevante.

malgré la présence d’un capteur principal de 50 Mp, l’appareil ne propose que des vidéos en 1080p, pas même en 1440p

À l’arrière, on trouve également un GalaxyCore GC08A3 de 8 Mp, ajouté pour les prises de vue très larges, et un capteur de profondeur de 2 Mp à très faible résolution pour les effets. Aucun de ces objectifs n’est particulièrement exceptionnel, mais ils peuvent aider le capteur principal à étendre ses fonctionnalités.

Mais le pire reste l’ISOCELL 4H7 de 8 Mp en façade, dont la qualité est inférieure à celle de ses concurrents.

En ce qui concerne les fonctions de l’appareil photo, le bilan est mitigé. La sélection de modes spéciaux comprend le super-macro, sous-marin, bokeh et panoramique, tous au format JPG et sans sortie RAW.

La vidéo peut être capturée au ralenti, en timelapse, en mode grand angle ou normal. Mais la plus grande déception concerne la vidéo est que malgré la présence d’un capteur principal de 50 Mp, seule la vidéo 1080p est proposée, pas même la 1440p. Ce qui est très limité lorsque la plupart des smartphones sont capables de filmer en 4K et certains en 8K…

Le CAT S75 prend en charge le cryptage Widevine L1 pour la diffusion de contenus en streaming sur Netflix et Amazon, et dans la meilleure qualité possible, non pas en 480p.





















Autonomie et charge

Batterie de 5000mAh

Chargement 15W

Le S75 a tenu un peu moins de 15 heures d’activité en continue sur PCMark, c’est un bon résultat pour une batterie de seulement 5000mAh. C’est la même capacité que celle du ThinkPhone de Motorola, un autre appareil léger et robuste.

La logique de ce choix de taille est que si vous n’avez plus de réseau, il n’est pas utile de laisser le CAT S75 allumé en permanence. Vous vous en servirez que pour envoyer et recevoir des messages par satellite, ce qui ne se fait généralement pas toute la journée.

Et si vous n’êtes pas en pleine nature, vous pourrez recharger votre téléphone à partir d’un véhicule ou d’une prise.

L’autre avantage d’une petite batterie est qu’elle se recharge rapidement, même avec la limite de 15W imposée par Motorola pour la “charge rapide”. Curieusement, elle s’applique à la fois à la charge filaire et sans fil. Le fait de pouvoir recharger 30 % de la batterie en seulement 30 minutes est pratique, même si cela ne correspond pas vraiment aux normes modernes.

Nous avons vu des produits de même gamme avec une charge filaire de 66W et sans fil de 33W. Nous soupçonnons que la chaleur générée par l’entrée d’une telle quantité d’énergie dans une batterie de 5 000 mAh pourrait bien faire surchauffer le téléphone et/ou l’endommager.

Les smartphones robustes qui sont compatibles avec la recharge à 66W ont souvent des batteries de 22 000 mAh.

Logiciels et applications

Android 12

Google Apps et réseaux sociaux

Bullitt Messenger

Le CAT S75 est un Google Android 12 ordinaire, qui évite toute modification radicale de l’ensemble des outils ou de l’interface standard.

Il n’est pas préchargé avec des jeux ou des applications d’autres pays. CAT a en revanche préinstallé Facebook, Instagram, Whatsapp et Twitter, ainsi que quelques apps de la boîte à outils CAT.

Mais ce qu’il y a d’unique est l’application Bullitt Messenger, qui permet d’envoyer et de recevoir des messages, et non passer des appels, par l’intermédiaire d’un satellite suspendu à 35 000 km au-dessus de la Terre à condition d’avoir une vue dégagée.

Lorsque vous exécutez l’application, un écran vous indique si le satellite peut être connecté et comment vous réorienter pour mieux faire la liaison. Il serait intéressant que la technologie Bullitt soit compatible avec Google Messenger, mais le fait qu’elle fonctionne est déjà remarquable compte tenu des distances.

En plus de la messagerie, l’application permet aussi de faire une demande de service SOS, d’envoyer votre position pour qu’elle soit relayée à un centre de service. Quant à la fonction “check in”, elle consiste à publier une carte avec des punaises pour montrer où vous vous trouvez à un moment donné de votre voyage.

Prix et disponibilité

Le S75 est proposé directement par CAT à 599 €, ce qui en fait un appareil Android de milieu de gamme coûteux et sans caractéristiques poussées d’un Google Pixel ou d’un Samsung Galaxy. Cependant, il est équipé de Bullitt Messenger, ce qui est unique et fait donc grimper son prix en conséquence.

En supplément, il faut souscrire à un forfait si vous souhaitez profiter de Bullitt Messenger, car la construction, le lancement et l’entretien des satellites coûtent cher.

Les prix vont de 4,99 € par mois pour 30 messages à 29,99 € pour 300 messages. Par ailleurs, un paiement unique de 59,99 € vous donne droit à 250 messages répartis sur une année, si vous n’avez besoin de ce niveau de communication que pour un travail ou un voyage spécifique.

Ces prix sont comparables à ceux des téléphones par satellite, où les modèles Iridium sont deux fois plus cher que le CAT S75.

En comparaison, le CAT S75 est non seulement moins cher à l’achat, mais les forfaits sont plus abordables et le coût par message est nettement inférieur.

Conclusion

L’essentiel à retenir du S75 est qu’il est très robuste, qu’il est suffisamment performant pour offrir une expérience utilisateur décente et, surtout, que la messagerie par satellite de Bullitt fonctionne comme annoncé.

Si l’on considère qu’il faut être à l’extérieur pour les communications par satellite, un écran fonctionnant mieux en plein soleil aurait le bienvenu, mais des solutions de contournement peuvent être trouvées pour pallier ce défaut.

La fiche technique de ce CAT n’est pas extraordinaire, mais elle suffit pour la plupart, sauf pour ceux qui font usage d’applications gourmandes en ressources graphiques ou qui jouent. Son plus gros inconvénient est qu’il n’est pas possible de profiter d’une carte microSD en plus d’une carte SIM conventionnelle, et celle nécessaire pour faire fonctionner Bullitt.

Si un smartphone avait besoin d’une fonction e-SIM, c’était bien celui-ci.

Le prix semble élevé par rapport aux caractéristiques techniques, mais c’est à peu près le prix auquel Motorola vendra le Defy 2, qui est identique, et lorsque vous avez une fonction unique comme Bullitt, il n’y a pas de concurrence à mentionner.

Un véritable téléphone satellite permettant de passer des appels serait beaucoup onéreux, et le coût par communication serait également plus élevé. Pour son prix, le CAT S75 offre de véritables communications à distance, ce qui plaira à beaucoup.

