Review del MacBook Air de 15″ (2023) de Apple: grande y espacioso

En pocas palabras Puntuación Pros Delgado y ligero

Rendimiento sólido

Excelente duración de la batería Contras Muesca fea

Pantalla oscura

Puertos limitados Nuestro veredicto El MacBook Air de 15 pulgadas no aporta nada nuevo aparte de una pantalla más grande, pero tiene un aspecto estupendo y la batería dura una eternidad, aunque sigue teniendo algunos defectos con los que ya estamos familiarizados.

Precio en el momento de escribir esta review

From $1,299

Presentar el MacBook Air de 15″ no podría ser más fácil: es el MacBook Air, pero más grande.

Apple ha cambiado lo menos posible las entrañas del portátil, limitándose a ampliar el modelo de 13″ para incluir una pantalla más grande y algo más de capacidad de batería.

Pero eso no es motivo de queja. El modelo de 13″ con chip M2 es muy bueno y, con solo un año de vida, apenas necesita reinventarse, aunque ese tiempo ha ayudado a la competencia (Windows) a ponerse al día en lo que se refiere a rendimiento puro.

Aun así, la combinación de una duración de batería sobresaliente, el excelente diseño de Apple y un precio relativamente asequible lo convierten en un gran portátil para aquellos que no necesitan toda la potencia de un MacBook Pro.

Diseño y calidad de fabricación

Disponible en cuatro colores apagados

Diseño de aluminio fino y ligero

Puertos limitados

El MacBook Air de 15″ tiene exactamente el mismo aspecto que el de 13 pulgadas, salvo por la evidente diferencia de tamaño. Está fabricado con el mismo aluminio 100 % reciclado y se ofrece en la misma gama de colores sobrios: Plata, Blanco estrella (dorado), Gris espacial y Medianoche (azul muy oscuro, como puedes ver en las fotos).

Dominic Preston / Foundry

Como era de esperar, es delgado y ligero. De hecho, con 1,15 cm de grosor, es apenas 0,02 cm más grueso que su equivalente de 13″, lo que no se nota. El peso de 1,51 kg supone un salto mayor, pero sigue siendo lo bastante ligero como para llevarlo cómodamente en una mochila todo el día.

El pulido habitual de Apple se ve por todas partes, desde la bisagra que no se tambalea hasta la parte inferior del portátil, impecable y sin interrupciones. Mi única queja real sobre el diseño es que el modelo en color Medianoche es un imán para las huellas dactilares, aunque puede que otros acabados sean mejores.

El pulido habitual de Apple se ve por todas partes”

Una gran decepción es que Apple no haya aprovechado el espacio extra del chasis para incluir más puertos. Al igual que el modelo de 13 pulgadas, este solo cuenta con un puerto de 3,5 mm para auriculares, un puerto de carga MagSafe 3 y un par de puertos USB 4/Thunderbolt 3.

Dominic Preston / Foundry

Los dos puertos USB-C también se pueden utilizar para cargar el portátil, pero, por desgracia, ambos se encuentran a la izquierda, junto a la toma MagSafe. ¿Le habría costado mucho a Apple poner uno a la derecha para ofrecer una alternativa en lugares de carga incómodos?

Ten en cuenta también que no hay puertos USB-A, por lo que necesitarás un dongle o adaptador para accesorios USB-A más antiguos. Tampoco encontrarás el puerto HDMI ni la ranura para tarjetas SD que Apple reserva para sus portátiles Pro, aunque su ausencia es más comprensible.

Teclado, trackpad y webcam

Cómodo teclado de tamaño completo

Trackpad háptico expansivo

Cámara web básica de 1080p (a pesar de la muesca)

El teclado es grande, cómodo y retroiluminado, con un sensor de huellas dactilares integrado en el botón de encendido en la parte superior derecha.

No va de borde a borde, dejando mucho espacio a los lados, por lo que estoy seguro de que algunos lamentarán la decisión de Apple de no incluir un teclado numérico, o incluso simplemente ampliar las teclas de flecha. Aun así, si eso no te molesta, no hay mucho que reprochar.

Dominic Preston / Foundry

De forma similar, el trackpad es amplio, casi hasta el borde inferior del portátil, y utiliza tecnología háptica para proporcionar una respuesta táctil sin mover el propio pad al hacer clic.

A diferencia de sus rivales de Windows, como Dell y Huawei, Apple no ha ampliado el conjunto de herramientas hápticas para añadir funciones o características adicionales, por lo que sigue siendo una opción de entrada bastante sencilla.

Luego está la webcam. La gran muesca en la pantalla puede haberte hecho creer que el MacBook Air incluye la tecnología Face ID de los iPhones, o que su webcam es especialmente potente, pero me temo que ninguna de las dos cosas es cierta.

Dominic Preston / Foundry

La cámara de 1080p tiene una resolución ligeramente superior a la de la mayoría de sus rivales (720p sigue siendo, frustrantemente, la norma), pero, para ser sinceros, la calidad de vídeo no es apreciablemente mejor. Las imágenes siguen siendo suaves, los detalles se ven borrosos y la cámara tiene problemas con cualquier iluminación que no sea la ideal.

Es, en otras palabras, una webcam de portátil estándar. A pesar de su gran notch.

Pantalla y altavoces

Pantalla IPS de 15,3″

Resolución de 2880 x 1864 píxeles

Gran muesca en la parte superior

La pantalla más grande es la principal razón para optar por el MacBook Air de 15″, aunque, a pesar de eso, es una de las áreas donde el hardware se siente más defectuoso.

Con un tamaño de 15,3″, es mucho más grande que el panel del MacBook Air más pequeño y se sitúa perfectamente entre los dos modelos MacBook Pro. Todo ese espacio extra es perfecto para la productividad, con espacio suficiente para la multitarea y la pantalla dividida, que no sería realmente posible en el Air más pequeño.

Dominic Preston / Foundry

Aun así, la pantalla tiene sus desventajas. Es lo suficientemente detallada gracias a una resolución nítida de 2880 x 1864, y la precisión del color es buena, pero Apple sigue utilizando la tecnología IPS, por lo que carece de los negros más profundos y el contraste más marcado de los paneles OLED de otros portátiles o el miniLED de 120Hz que se encuentra en el MacBook Pro.

Más frustrante es que no sea especialmente brillante, y los controles de brillo automático de macOS parecen favorecer agresivamente una pantalla tenue. A menudo, he tenido que desactivar la opción automática y subir el brillo, y no me gustaría depender de esto en exteriores en un día luminoso.

Todo ese espacio extra es perfecto para la productividad”

Luego está el notch. Ya me he quejado un poco de la webcam bastante sencilla que hay en su interior, pero es un añadido antiestético a la pantalla que sigue distrayendo después de dos semanas de uso del portátil. macOS hace un buen trabajo para evitarlo (desplazando los elementos de la pantalla a ambos lados de forma suficientemente limpia), pero no debería necesitarlo.

Dominic Preston / Foundry

Por último, como en todos los MacBooks, la pantalla no es táctil. Si vienes de un portátil Windows moderno, esto puede molestarte un poco al principio, aunque en realidad usarlo de forma táctil es solo a veces la forma más eficiente de interactuar con un portátil.

En cuanto al audio, además del puerto jack de 3,5 mm para auriculares, cuenta con un conjunto de seis altavoces compatibles con audio espacial y Dolby Atmos.

La calidad de sonido impresiona teniendo en cuenta los estándares de un portátil, y será suficiente para una videollamada o para ver Netflix en la cama, aunque tendrás que emparejarlo con un altavoz para escuchar música más seriamente.

Especificaciones y rendimiento

Excelente rendimiento del chip M2

Hasta 24 GB de RAM

Hasta 2 TB de almacenamiento

El MacBook Air de 15″ funciona con el M2 de Apple, el mismo chip que el modelo de 13″. En este último caso, puedes elegir entre dos versiones, una con un par de núcleos de GPU adicionales, pero en el portátil más grande solo está disponible la opción más potente.

Sigue siendo menos potente que los chips M2 Pro y M2 Max de los últimos modelos de MacBook Pro, pero no se queda atrás.

Las pruebas de rendimiento lo sitúan a un nivel similar al de los chips Intel Core i7 que puedes encontrar en un equipo Windows de precio equivalente, y en la práctica tiene potencia más que suficiente para el trabajo de oficina, tener muchas pestañas de Chrome abiertas y el uso ligero de Photoshop.

Esto debería satisfacer a la mayoría de estudiantes y oficinistas, que lo encontrarán lo bastante potente para sus necesidades, pero cualquiera que se dedique a la creación de activos 3D o a la edición de vídeo 8K se topará con los límites del portátil con bastante rapidez.

El diseño sin ventilador tiene la ventaja de que el MacBook Air es silencioso incluso cuando está funcionando a pleno rendimiento, pero también es parte de la razón por la que el rendimiento siempre estará un poco por detrás del modelo Pro, que puede esforzarse más gracias a sus ventiladores de refrigeración integrados.

Dominic Preston / Foundry

Vale la pena advertir que he analizado un modelo con 16 GB de RAM, el doble de los 8 GB que vienen por defecto, que puede tener más problemas con la multitarea. También se puede aumentar a 24 GB, aunque esto será excesivo para la mayoría.

El almacenamiento va desde los 256 GB (suficiente para cualquiera que haga un buen uso de iCloud) hasta los 2 TB.

La conectividad viene en forma de Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.3. Apple todavía no ofrece ninguna opción 5G o 4G en ninguno de sus portátiles, y el Air de 15″ tampoco soporta los estándares más rápidos Wi-Fi 6E o 7.

Batería y carga

Asombrosa autonomía de varios días

Carga mediante MagSafe o USB-C

Incluso el adaptador de 70 W carga lentamente

La duración de la batería sigue siendo ahora mismo el principal motivo para comprar un MacBook frente a un dispositivo Windows equivalente. Intel puede ser capaz de igualar el Apple Silicon desde un punto de vista de rendimiento puro, pero ni siquiera se acerca en eficiencia.

Es una rareza: un portátil que puedo llevarme a trabajar sin necesidad de llevar el cargador, lo que hace que todavía sea más portable.

Funcionará cómodamente durante toda una jornada de trabajo y algo más, y con un uso más ligero puedes pasar días sin enchufarlo a la corriente. Dura más que el Air de 13″ (una buena razón para optar por este modelo más grande) e incluso supera al último Pro en autonomía.

Dominic Preston / Foundry

Cuando necesites cargarlo, tienes dos opciones: puedes cargarlo con la conexión MagSafe propiedad de Apple, con características prácticas como un accesorio magnético y un LED de estado de carga, o simplemente puedes usar cualquier cargador USB-C suficientemente rápido en cualquiera de esos puertos.

Es una rareza: un portátil que puedo llevarme a trabajar sin necesidad de llevar el cargador”

Apple ofrece un cargador de 35 W con dos puertos USB-C o un cargador de 70 W con un solo puerto (debes elegir el que quieras cuando compres directamente en la tienda de Apple). Este último cargará el portátil más rápido, pero el primero ofrece un poco más de flexibilidad si quieres recargar el teléfono o los auriculares al mismo tiempo.

En cualquier caso, la carga es, por desgracia, lenta. Incluso con el cargador de 70 W conseguí cargar solo el 23 % de la batería durante media hora, lo que significa que tardarás horas en recargar el portátil por completo.

Puede que Apple gane a sus rivales en batería, pero tiene que ponerse al día en carga.

Software y características

Incluye macOS Ventura

No hay mucho que decir aquí: se trata de un Mac, así que, como era de esperar, viene con la última versión de macOS, Ventura, incluyendo todos los pros y los contras habituales que eso conlleva.

Dominic Preston / Foundry

Ya han pasado unos años desde la llegada del primer Apple Silicon, por lo que la mayoría de las aplicaciones clave pueden ejecutarse ahora de forma nativa en el hardware, lo que explica en parte que el rendimiento sea ahora tan sólido.

Si estás acostumbrado a los Macs, puedes esperar la habitual experiencia fluida del sistema operativo, fácil interacción con otro hardware de Apple y soporte de software a largo plazo.

Lo único realmente negativo es la limitada compatibilidad con juegos de PC, pero mientras no te importe renunciar a los juegos, macOS es ideal, incluso si no usas un iPhone o un iPad.

Precio y disponibilidad

El MacBook Air de 15″ ya está disponible en todo el mundo. Hay dos configuraciones por defecto, por 1.598,85 € / MXN$29,999 / US$1,299 o 1.828,85 € / MXN$34,999 / US$1,499, que incluyen 8 GB de RAM y solo varían en el almacenamiento: 256 GB o 512 GB.

Si quieres las especificaciones más potentes, puedes configurar un modelo con 24 GB de RAM y 2 TB de almacenamiento que te costará 2.978,85 € / MXN$59,999 / US$2,499.

Dominic Preston / Foundry

Sorprendentemente, el MacBook Air de 15″ solo cuesta 300 € / MXN$5,000 / US$200 más que el Air de 13″ con M2, y de hecho el modelo de 13″ con la misma GPU de 10 núcleos es 50 € / MXN$2,000 / US$100 más caro, así que, por suerte, no estás pagando demasiado por el formato más grande.

La compañía también ofrece un MacBook Air de 13″ con el chip M1, pero con un diseño más antiguo, aunque al no tener muesca, quizás lo prefieras.

Para ver cómo se compara con las opciones de Windows, echa un vistazo a nuestro ranking completo de los mejores portátiles o el mejor portátil para estudiantes.

Veredicto

No hay mucho que reprochar al MacBook Air de 15″, que cumple exactamente lo que promete.

Vuelve el sólido rendimiento del chip M2, ahora combinado con una pantalla más grande y un cuerpo más espacioso, sin comprometer la portabilidad esencial del Air, ayudada como siempre por la extraordinaria duración de su batería.

Dominic Preston / Foundry

No es perfecto. Con todo este espacio, Apple seguramente podría mejorar los puertos que ofrece, y la muesca sigue siendo antiestética, completamente injustificada por la calidad muy media de la webcam. Y a pesar de todo el tamaño, la pantalla en sí es frustrantemente tenue.

Aun así, el conjunto es excelente y si eres un usuario de Mac que quiere una pantalla grande pero no necesita pagar por la potencia de un Pro, este portátil cumple todos los requisitos.

Lista de especificaciones

Chipset Apple M2

Hasta 24 GB de RAM

Hasta 2 TB de almacenamiento

Pantalla IPS de 15,3″

Cámara web de 1080p

2 x USB-C 4/Thunderbolt 3

1 x toma de auriculares de 3,5 mm

1 x MagSafe 3

Cargador de 35W / 70 W

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.3

macOS

Artículo original publicado en la versión en inglés de TechAdvisor.com.