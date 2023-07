En résumé Note de l’expert Les Plus Large éventail de fonctions de suivi

Pas de logiciel pris en charge par Google Notre verdict La Huawei Watch 4 Pro offre une belle gamme de fonctions de suivi, dont certaines ne sont pas disponibles chez les concurrents. Cependant, elle est très imposante et l’application qui l’accompagne lui fait défaut…

En début d’année, Huawei a lancé sa première smartwatch hybride, la Watch Buds, et a, depuis, étendu son offre de technologie portable avec la nouvelle version de sa montre connectée phare.

Sa dernière génération se compose de deux modèles : la Watch 4 et la Watch 4 Pro, basées sur la même dénomination que leurs prédécesseurs. Nous avons mis la main sur le modèle haut de gamme, dotée d’une structure en titane et d’une batterie plus puissante.

Design

Bracelet en cuir ou en titane

65 g

Résistance à l’eau de 5ATM

Huawei a respecté la tradition pour cette itération de la Watch, avec un large cadran circulaire, vestige d’une pièce d’horlogerie classique. Elle possède les mêmes couronne rotative en 3D et bouton sur le côté droit pour les commandes et la navigation.

Ce modèle 4 Pro est disponible avec trois types de bracelets : en titane argenté, en composite bleu ou en cuir marron foncé. Si vous optez pour la Watch 4 moins chère, vous n’aurez d’autre choix que le caoutchouc noir.

Nous avons testé le cuir, associée à un boîtier en titane. Les bracelets sont à ouverture rapide et peuvent être remplacés par n’importe quel autre bracelet compatible de 22 mm.

Hannah Cowton / Foundry

Cette montre connectée a un aspect et un toucher dignes du haut de gamme. Elle se porte très bien au bureau, en sortie, ou pendant la course… à condition d’avoir un large poignet.

En effet, son poids de 65 g et son épaisseur rendent son port inconfortable après de longues périodes. Si cette taille plus importante permet de loger une grosse batterie et davantage de capteurs, un design plus fin ne nous aurait pas obligé à l’enlever à plusieurs reprises.

L’esthétique mise à part, la Huawei Watch 4 Pro a une résistance à l’eau de 5ATM (jusqu’à 50m) et un indice de protection IP68. Lors de nos tests, elle a parfaitement fonctionné sous l’eau, avec des commandes toujours réactives malgré l’immersion. Elle a fait face à quelques chocs sans problème, ce qui témoigne de sa durabilité et robustesse.

Au dos, on trouve un assortiment de capteurs, notamment un optique de fréquence cardiaque, un de lumière ambiante, un de température, un ECG et un de profondeur.

Toutes les montres connectées n’offrent pas une telle richesse de fonctions de suivi de la santé, c’est donc un gros avantage pour la Huawei Watch 4 Pro.

Cette montre connectée a un aspect et un toucher dignes du haut de gamme

Écran et son

Écran AMOLED de 1,5 pouces

Technologie “Always on”

Haut-parleur et microphone

Si la taille de la montre est gênante, nous ne pouvons nous plaindre de l’écran qui est grand, lumineux et impressionnant.

Il s’agit d’un AMOLED de 1,5 pouce avec une résolution de 466 × 466 pixels et 310 ppi, recouvert de verre saphir. Nous avons pu nous en servir en plein soleil sans problème, bien qu’il soit sujet à quelques traces de doigts.

La navigation est fluide, sans décalage lorsque l’on passe d’un écran ou application à l’autre. Il est également possible d’activer la fonction Always on qui affiche l’heure et la date, mais le risque est que l’autonomie en pâtisse…

Hannah Cowton / Foundry

La montre présente une fonctionnalité qui fait que l’écran s’allume lorsque vous levez votre poignet à hauteur des yeux. La luminosité est préréglée et s’adapte bien à l’environnement.

La Watch 4 Pro embarque aussi un haut-parleur intégré. Par défaut, la montre lit vos statistiques après une séance d’entraînement. Mais si cela vous gêne, il est possible de la désactiver dans les paramètres. La voix est d’ailleurs étonnamment forte.

Vous pouvez précharger de la musique de votre téléphone sur la montre, mais notez que haut-parleur est loin d’être assez performant pour reproduire le même audio qu’une enceinte, ou une paire d’écouteurs.

En revanche, grâce à son microphone, lors des appels vous profiterez d’une bonne reproduction de la voix que vous receviez ou passiez l’appel.

Pour cette itération, l’interface dispose d’une série de nouveaux widgets

Logiciel et caractéristiques

Harmony OS 3.0

Prise en charge de l’e-SIM

La Huawei Watch 4 Pro fonctionne avec le système d’exploitation de Huawei, Harmony OS 3.0, compatible avec les smartphones iOS et Android. Pour cette itération, l’interface dispose d’une série de nouveaux widgets .

Il y un fond d’écran par défaut, mais nous avons décidé d’en télécharger de nouveaux à partir de l’application compagnon pour profiter d’un meilleur affichage de notre rythme cardiaque, nos records d’exercice, l’heure et le temps qu’il fait.

La montre affiche automatiquement les applications sous forme de grille, à l’instar de l’Apple Watch, mais nous avons choisi le format liste pour voir plus clairement la description de chaque fonctionnalité. Gardez à l’esprit qu’il s’agit d’un appareil Huawei, vous ne trouverez donc pas d’applications Wear OS comme Google Maps ou Spotify.

Hannah Cowton / Foundry

Elle prend en charge une carte e-SIM autonome, ce qui est pratique pour naviguer sans téléphone avec Petal Maps lorsque vous courrez ou faites du vélo. En outre, elle fonctionne avec le Bluetooth, le Wi-Fi et le NFC.

Pour communiquer, la marque propose l’accès à vos contacts et une application de messagerie, avec la réception de notifications à l’écran et la possibilité d’envoyer des réponses automatiques et des emojis sur WhatsApp par exemple.

Il existe notamment des apps pour votre organisation quotidienne, telles qu’un bloc-notes, des alarmes et la météo.

Fitness et suivi

Plus de 100 activités

Capteurs ECG et de température

Application Huawei Health

Pour cette dernière smartwatch, Huawei a mis l’accent sur les fonctions de suivi de la santé et les a rendues plus simples et rapides d’accès.

La fonction Health Glance est importante ici. Pour commencer, la montre effectue sept tests en succession rapide (cela prend environ une minute) et pendant ce temps, elle mesure votre fréquence cardiaque moyenne, vos niveaux de SpO2, votre température cutanée, votre ECG, votre rigidité artérielle, votre respirations et vous donne même un score de stress.

Le calcul respiratoire est une nouvelle mesure pour les montres Huawei sur le marché occidental, et qui devrait prétendument détecter si vous avez des problèmes à ce niveau là. Pour essayer cette mesure, vous devez tousser plusieurs fois sur la montre, un procédé à faire la maison plutôt qu’en public.

Hannah Cowton / Foundry

Outre la santé, la Huawei Watch 4 Pro peut suivre plus de 100 activités différentes. Il s’agit de sports typiques tels que la course, la marche, le vélo et la natation, mais aussi plus spécifiques comme pilates et le golf.

Pendant l’exercice, elle surveille votre rythme cardiaque, votre itinéraire via le GPS (le cas échéant) et quelques autres éléments en fonction du sport pratiqué. Par exemple, lors d’une séance à la piscine, la montre a analysé les différentes nages effectuées, et le résultat était assez juste par rapport à l’Amazfit GTS 4 par exemple.

Vous avez le choix entre différents parcours prédéfinis pour la course à pied, avec des chronomètres pour déterminer le moment où faire une pause.

L’appareil peut aussi détecter automatiquement certaines activités. Nous l’avons portée lors d’une promenade et, bien qu’elle se soit activée, elle ne comptait souvent pas les premières minutes.

Portez la Huawei Watch 4 Pro toute la nuit si vous souhaitez garder un oeil sur l’état de votre sommeil. Le résultat indique alors les phases profondes, légères et paradoxales, ainsi que les périodes de réveil. Là encore, toutes les données enregistrées nous ont semblé exactes.

Hannah Cowton / Foundry

Elles sont enregistrées dans l’application Huawei Health et peuvent être transférer vers Strava ou Adidas Running.

Son installation est fastidieuse car elle n’est pas disponible directement dans le Google Play Store. Vous devez donc la télécharger à partir de votre navigateur. Nous avons notamment constaté que la montre avait du mal à se connecter lors de la configuration, mais un redémarrage a permis de résoudre le problème.

L’app est truffée de publicités et son utilisation n’est pas très intuitive, certains paramètres et fonctionnalités étant cachés dans différents dossiers. Il aurait été appréciable que l’interface soit plus facile à parcourir.

L’application est truffée de publicités et son utilisation n’est pas très intuitive

Autonomie et charge

4,5 jours en mode standard

Jusqu’à 21 jours en mode ultra longue durée

90 minutes de charge

Huawei affirme que la Watch 4 peut durer environ 4,5 jours avec une utilisation typique en mode standard, ce qui correspond à nos tests. Cette autonomie se prolonge jusqu’à 12 jours en mode ultra longue durée ou, de manière très conservatrice, cet appareil peut atteindre une durée de 21 jours.

Notez que si vous activez une eSIM, elle ne tiendra que deux jours en standard.

Comme on peut s’y attendre, le mode ultra long désactive une bonne partie des fonctions pour économiser de l’énergie. Cependant, lorsqu’il est en marche, vous bénéficiez toujours de la surveillance de la fréquence cardiaque, de l’ECG, du SpO2, du sommeil, ainsi que du suivi sportif. Les principales fonctions désactivées sont les données mobiles, le Wi-Fi et l’analyse du spectre respiratoire.

Hannah Cowton / Foundry

Huawei affirme qu’il faut environ 90 minutes pour recharger la Watch 4 Pro de la position la plus basse à la plus haute. La boîte contient un chargeur magnétique.

Prix et disponibilité

La Huawei Watch 4 Pro est proposée à partir de 449,99 € pour le modèle en caoutchouc noir, au prix de 549,99 € pour le bracelet en cuir marron et la version bleu, et de 649,99 € pour celle en titane argenté. Vous pouvez l’acheter directement auprès de Huawei ou sur Amazon. Comme pour les autres produits Huawei, la série Watch 4 n’est pas disponible en Amérique.

Pour 100 € de moins, optez pour la Watch 4 classique, mais il n’y a pas beaucoup de différences majeures entre les deux itérations, si ce n’est les matériaux de construction et l’autonomie.

La Watch 4 est légère (48 g) et sera donc plus confortable à porter. Pour une gamme similaire de fonctions de suivi de la santé, regardez du côté des un Google Pixel Watch ou l’Apple Watch Series 8, sinon consulter notre comparatif des meilleures montres connectées du marché.

Hannah Cowton / Foundry

Conclusion

La Huawei Watch 4 Pro est une montre polyvalente. Elle intègre des fonctions santé que certaines marques n’offrent pas, un suivi fiable des exercices et une autonomie très impressionnante, surtout en mode ultra longue durée.

De qualité supérieure, elle ne conviendra que si vous avez de larges poignets ou que vous avez un attrait pour les finitions épaisses. Dans le cas contraire, elle sera probablement trop grande et lourde.

Son app compagnon est maladroite et vous devrez vous habituer de l’absence d’applications Google et d’éléments tels que la prise en charge de Spotify.

Si vous n’êtes pas attaché au boîtier en titane et que cela ne vous dérange pas d’avoir une batterie légèrement plus petite, cela vaut la peine de considérer la Watch 4 plutôt que sa version Pro. Elle est plus abordable et légère, sans pour autant sacrifier ses belles fonctionnalités.

