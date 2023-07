At a Glance Puntuación Pros Excelente duración de la batería

Nuestro veredicto La Philips OneBlade es lo más parecido a la recortadora de barba y máquina de afeitar perfecta. La versión OneBlade 360 no añade mucho nuevo, pero no veo ninguna razón para no recomendar estas maquinillas de afeitar que están pensadas para todo el mundo.

Philips OneBlade: From $27.99

Normalmente suelo ser un poco escéptico con la eficiencia de las afeitadoras eléctricas. De hecho, soy peor que eso: Soy el tipo de bicho raro que utiliza una maquinilla de afeitar antigua de doble filo y una brocha de pelo de tejón; incluso una Gillette Mach3 es demasiado tecnológica para mi barba incipiente.

Todo este preámbulo sirve para contextualizar lo que voy a decir a continuación: Me encanta la OneBlade de Philips y, sinceramente, no sé si podría reprocharle algo.

Esto sigue siendo cierto ahora, cuatro años después, cuando Philips me ha enviado la OneBlade 360, mejorada, para que la pruebe. Pero como sigue siendo muy parecida a la original, actualizo este artículo para añadir simplemente mis opiniones sobre el nuevo modelo.

Precio y disponibilidad

Lo primero que me gusta de la OneBlade es su precio.

Con apenas 50 € de precio, puedes conseguir la OneBlade 360 mejorada directamente de Philips, junto con un cabezal de afeitado de repuesto, un cable de carga y unos cuantos cabezales de protección de la piel y de peinado.

Si te parece un poco cara, visita Amazon y encontrarás varios paquetes diferentes tanto para el modelo original, como para la 360 (que son compatibles con los mismos cabezales de afeitado).

Puedes comprar el cuerpo de la maquinilla antigua por un poco menos y luego cambiar a un cabezal 360 si lo necesitas, aunque, por si te sirve de algo, puede que no lo necesites.

Las cuchillas son un poco caras, alrededor de 31 € el paquete de 3 cuchillas de recambio en Amazon, pero como cada cuchilla está pensada para durar unos cuatro meses, podría ser suficiente para cubrir un año entero de afeitado.

No obstante, ten en cuenta que en la letra pequeña Philips indica que se basa en dos afeitados completos a la semana, no en el uso diario.

En cualquier caso, frente a otras afeitadoras que cuestan más de 100 €, la OneBlade es innegablemente competitiva en precio, incluso teniendo en cuenta el compromiso de la cuchilla a largo plazo, y todavía sale bastante favorable frente a la mayoría de cuchillas de afeitar manuales y su escasa durabilidad.

Diseño y construcción

Diseño compacto

Buen agarre y resistente al agua

Ahora viene lo mejor: el diseño.

No voy a pretender que la OneBlade sea la afeitadora más bonita que he visto nunca, pero ¿a quién le importa el aspecto de su afeitadora?

Lo que importa es que es ligera, compacta e increíblemente portátil, lo que significa que está casi garantizado que será mi afeitadora de viaje para los próximos años. Apenas es más grande o más pesada que la mayoría de las manuales, a pesar de llevar motor y batería, lo cual es todo un logro.

Al ponerlas una al lado de la otra, se puede ver que no ha cambiado mucho en la versión 360, que ha añadido un parche plateado al cuerpo, pero por lo demás ha dejado las cosas bastante inalteradas:

El acabado en negro y verde es un poco atrevido, pero el agarre texturizado de las secciones verdes ayuda a mantenerlo firme incluso si quieres usarlo en la ducha -es resistente al agua, naturalmente- y la forma curvada es bastante ergonómica.

Philips la envía con una pequeña funda con clip para la cuchilla, que resulta útil para guardarla en el armario o durante los viajes, y es muy fácil engancharla y desengancharla o acoplar y desacoplar los peines del recortador.

Características y prestaciones

Afeitado bastante apurado

El cabezal 360 no es una gran mejora

Excelente duración de la batería

Por último, esto es lo que más me gusta de la OneBlade: simplemente funciona bien.

Philips promociona (aunque parezca extraño) que la OneBlade no afeita tan al ras como la mayoría de las afeitadoras, sugiriendo que esto ayuda a reducir la irritación de la piel y las quemaduras de la cuchilla.

La verdad es que no me he irritado al usarla, pero también estoy contento con lo corto que deja el afeitado. Claro, no es el afeitado más apurado que he tenido en mi vida, y no puede igualar mi antigua maquinilla de afeitar, pero básicamente elimina toda mi barba visible, y deja mi piel lo suficientemente suave como para tener el aspecto de la cara de un bebé.

Y lo que es más importante, es constante. Mi experiencia con la mayoría de las afeitadoras eléctricas implica realizar varias pasadas sobre las mismas zonas de la piel para obtener resultados, lo que no sólo conlleva más tiempo, sino que aumenta el riesgo de irritación de la piel.

Con la OneBlade he descubierto que una o dos pasadas son suficientes casi siempre, y como el cabezal es tan compacto, hace un trabajo extraordinario debajo de la mandíbula y a lo largo del cuello, donde afeitadoras mucho más caras han tenido problemas.

Dominic Preston / Foundry

Se supone que el cabezal 360 se adapta aún mejor a esta zona, con un diseño menos rígido que permite que el cabezal se mueva con los contornos de la cara de forma más cómoda.

Seré sincero: no he notado ninguna diferencia. Afeitarme con la 360 no es peor, pero tampoco es apreciablemente mejor, así que no siento la necesidad de pagar más por los cabezales de afeitado OneBlade 360 – los originales hacen muy bien su trabajo.

Así que: la OneBlade me da un afeitado bastante apurado, sin irritación de la piel, y rápido. Este último punto también ayuda a la duración de la batería: oficialmente proporciona 45 minutos de uso con una sola carga, pero como es tan rápida de usar, probablemente sean más afeitados de los que esperas.

Creo que con un afeitado cada pocos días, puedo pasar fácilmente semanas entre la necesidad de volverla a cargar, y eso también es cierto para el modelo 360.

Lamentablemente, no dispone de un soporte de carga y no utiliza un estándar tan práctico como el conector Micro-USB, por lo que tendrás que llevar el cable contigo, y una carga completa es lenta, de aproximadamente ocho horas.

La OneBlade original viene con un cargador que se conecta a la toma de corriente del baño, pero la nueva 360 utiliza un cable en el que un extremo va dentro de la afeitadora y el otro es un conector USB estándar, por lo que tendrás que conectarlo a otro cargador USB para recargar la afeitadora.

Aún así, la carga ligeramente incómoda es básicamente la única queja que tengo sobre la OneBlade, lo cual es mucho decir.

Veredicto

La afeitadora Philips OneBlade es lo más parecido a una afeitadora perfecta. Si se le añadiera un puerto USB C y se redujera el tiempo de carga, la consideraría perfecta, pero tal y como está no veo ninguna razón para no recomendar esta afeitadora a prácticamente todo el mundo.

La OneBlade 360 no es una gran actualización, pero el precio se ha mantenido similar y ciertamente no es peor. Los actuales propietarios de OneBlade no deberían estresarse por intentar actualizar a la 360, y los nuevos compradores deberían considerar el modelo anterior si está disponible, pero ambas son excelentes compras.

Durante mucho tiempo he sostenido que ninguna afeitadora eléctrica podría tentarme a abandonar una cuchilla manual antigua, y admito con no poco resentimiento que la OneBlade finalmente lo ha conseguido.

Artículo original publicado en la edición en inglés de TechAdvisor.com.