En résumé Note de l’expert Les Plus Commutateurs optiques rapides

Disposition intelligente et couche fonctionnelle

Composants solides

Presque toutes les options sont disponibles sans logiciel Les Moins Coûteux

Insonorisation inefficace Notre verdict Pour les joueurs qui recherchent un clavier compact et câblé axé sur la vitesse, le K65 Mini Pro est le meilleur. Il est un peu cher et la structure interne n’est pas très efficace, mais des matériaux solides et une excellente disposition (avec ou sans iCue) le placent au-dessus de la concurrence.

Prix lors du test

$129.99

Les meilleurs prix : Corsair K65 Pro Mini keyboard

Avez-vous regardé le marché des mini claviers mécaniques gamer récemment ? Vous pourriez penser qu’il s’agit d’un secteur niche assez restreint, mais il fourmille de concurrents, qu’il s’agisse de grands ou de petits fabricants. Pour que son dernier petit clavier, le K65 Pro Mini, se démarque, Corsair a fait… peu, du moins à première vue.

Mais les apparences peuvent être trompeuses. Bien que le K65 Pro Mini ne soit pas tape-à-l’œil ou avec des ajouts à l’utilité douteuse comme un écran OLED vu sur le Asus Azoth, il répond à l’essentiel et inclut des fonctionnalités que les joueurs apprécieront. Les commutateurs optiques et les matériaux de haute qualité sont des atouts à eux seuls.

Nous dirions que ce n’est probablement pas suffisant pour justifier un prix élevé de 149,99 €, surtout pour un si petit clavier… sauf que la concurrence propose à peu près le même tarif. Si vous êtes prêt à dépenser et que vous voulez un design optique solide et direct, dépourvu d’éléments superflus, le K65 Mini Pro est un bon choix.

Qu’est-ce qui caractérise le Corsair K65 Pro Mini ?

Le K65 Pro Mini se différencie des autres mini claviers de jeu par quelques caractéristiques spécifiques. Il est fourni avec des keycaps en PBT (polybutylène téréphtalate), et bien que cela devienne de plus en plus courant, il s’agit d’un ensemble particulièrement bien fait avec une belle texture rugueuse mais très “agrippante” pendant les sessions de jeu. Il est équipé d’une mousse amortissant à l’intérieur, et peut-être plus important encore, il vient avec les switches optiques OPX de Corsair, rapides et semi-propriétaires.

Les switches optiques OPX du K65 sont hautement spécialisés pour le jeu, mais ne peuvent pas être retirés ou remplacés. Michael Crider/Foundry

Pour les non-initiés, les commutateurs optiques utilisent un faisceau de lumière pour actionner une touche au lieu d’attendre une connexion physique sur un contact électrique. Associés à une action linéaire fluide, ces switches sont extrêmement rapides et légers, sans éraflures ni chocs lors de l’appui. Corsair affirme que ce clavier possède deux couches d’insonorisation interne, comme le prouve la photo. Et, s’il est significativement plus silencieux que d’autres claviers linéaires, nous ne l’entendons pas.

Les commutateurs optiques linéaires sont probablement les meilleurs interrupteurs pour les jeux, du moins techniquement parlant, même sans l’actionnement analogique nécessaire et discutable de certains claviers plus onéreux. Cependant, la construction optique signifie que ce clavier est dépourvu de prises pour interrupteurs hot swap, pour une véritable personnalisation au-delà de l’éclairage et des capuchons de touches. Pour cela, il faut chercher ailleurs dans la gamme Corsair, comme la gamme K70 Pro, plus chère.

Les autres caractéristiques du Corsair K65 Pro Mini

Toutefois, le K65 a d’autres atouts. Il s’agit notamment des capuchons de touches en PBT mentionnés ci-dessus (standard), d’une fréquence impressionnante de 8000Hz (pour ceux qui ont des réflexes littéralement surhumains), d’un plateau supérieur en aluminium qui est agréablement solide tout en conservant un corps principal léger pour les déplacements, d’un câble USB-C tressé et détachable, et d’une disposition intelligente qui est utilement illustrée à la fois par les capuchons de touches et par le système d’éclairage. Entre cela et la disposition indulgente de 65 % avec les touches fléchées, il pourrait être le mini-clavier avec le moins de temps d’adaptation.

L’amélioration la plus intelligente sur le plan de la commodité est que la barre de fonction s’allume lorsque vous appuyez sur Fn

Laissez-nous vous expliquer de quoi nous parlons. Voyez-vous comment la position par défaut de la touche Suppr est juste à côté de la touche Fn, à quelques millimètres seulement, sur un clavier standard ?

Il ne reste plus qu’à déplacer physiquement les touches Page précédente et Page suivante, beaucoup moins utilisées. Les touches de média et de volume sont toutes regroupées dans le coin inférieur droit, ce qui permet de les manipuler facilement d’une seule main. La touche d’impression d’écran est associée au raccourci Fn+P, un choix évident qu’un nombre choquant de petits claviers ne proposent tout simplement pas. Ce sont de bonnes choses. Et tout cela est clairement visible sur les capuchons de touches par défaut.

Michael Crider/Foundry

Mais l’amélioration la plus intelligente sur le plan de la commodité est que la barre de fonction s’allume lorsque vous appuyez sur Fn, vous montrant instantanément quelles touches font quoi, et laissant celles inutilisées dans l’obscurité. Il s’agit d’un excellent moyen d’obtenir une mise à jour instantanée des fonctions, même dans la pénombre.

Qui a besoin d’un logiciel ?

En parlant d’éclairage, le K65 peut faire toutes les actions courantes, et même plus, grâce au logiciel iCue de Corsair. iCue est un peu maladroit, mais une fois que vous avez assigné la disposition et l’effet que vous voulez, il n’y a pas de raison de revenir en arrière. Comme il s’agit d’un clavier câblé, il n’est pas nécessaire de baisser les lumières ou réduire la fréquence de 8000Hz.

Michael Crider/Foundry

Mais là encore, Corsair fait preuve d’un travail très intelligent sur le clavier, puisque la plupart des fonctions importantes sont accessibles sans qu‘iCue ne soit installé. Des macros personnalisées peuvent être programmées et effacées à partir des seules touches.

Jusqu’à cinquante (CINQUANTE !) profils personnalisés peuvent être sauvegardés dans la mémoire locale du clavier, en passant par Fn+Z par défaut. Il est aussi possible d’enregistrer jusqu’à 20 effets de lumière embarqués, sélectionnables et réglables uniquement via le clavier, si c’est votre truc. Maintenir appuyé Fn+Win pendant 5 secondes fait passer le clavier en mode PlayStation pour la PS4 ou la PS5.

Michael Crider/Foundry

La seule chose que vous ne pouvez pas faire, avec ou sans le logiciel iCue, c’est déplacer le bouton Fn. Ce n’est pas vraiment un problème ici grâce aux touches supplémentaires, qui évite d’avoir à réapprendre le contrôle des flèches. Mais nous attendons avec impatience le jour où ce sera aussi facile sur un clavier grand public que sur modèles Premium compatibles avec VIA.

Devriez-vous acheter le Corsair K65 Pro Mini ?

Pour ce qui est des autres reproches, ils sont peu nombreux. Nous aurions aimé que les pieds du clavier soient à double étage pour un profil un peu plus haut, et peut-être qu’un repose-poignet soit inclus pour ce coût.

Ce qui nous amène à la discussion sur le rapport qualité-prix. En effet, près de 150 € c’est assez élevé, même si le K65 fait tout ce qu’il faut. Vous pouvez obtenir des interrupteurs optiques et davantage de fonctionnalités chez des marques plus petites comme Epomaker pour environ la moitié du prix.

Michael Crider/Foundry

Néanmoins, si vous envisagez d’acheter un Corsair, il y a de fortes chances que vous souhaitiez un appareil d’une marque spécialisée dans le gaming. Le K65 Pro Mini s’oppose donc au Razer Huntsman Mini (commutateurs optiques standard), au même prix mais avec une disposition beaucoup plus exiguë, et à la Roccat Vulcan Mini II, qui remplace les keycaps en PBT par des touches lumineuses grâce à leur design “flottant”.

En supposant qu’une configuration optique ultra-rapide soit ce que vous voulez, et que vous ne vous souciez pas de la coûteuse mise à niveau analogique du Hunstman, nous choisirions le K65 Pro Mini pour sa sensation de frappe supérieure et ses choix d’agencement. Le fait que vous puissiez accéder à de nombreuses fonctions sans avoir à utiliser le logiciel iCue est un gros avantage.

En supposant qu’une configuration optique ultra-rapide soit ce que vous recherchez… nous choisirions le K65 Pro Mini pour sa sensation de frappe supérieure

Nous aurions aimé qu’il soit moins cher… mais on peut dire la même chose de presque tous les claviers gamer de nos jours, et il est en phase avec la concurrence. Il s’agit d’un tout nouveau modèle qui arrive sur le marché aujourd’hui, alors si vous devez vous serrer la ceinture, alors attendez les remises. Sinon, achetez-le sans hésitation.

Adaptation du test original publié sur notre site sœur PC World

Fiche technique