En résumé Note de l’expert Les Plus Mince et léger

Solides performances

Excellente autonomie Les Moins Encoche disgracieuse

Écran sombre

Ports limités Notre verdict Le MacBook Air 15 pouces n’apporte rien de nouveau, hormis un écran plus grand, mais il est superbe et sa batterie dure une éternité, même si quelques défauts familiers subsistent.

Prix lors du test

From $1,299

La présentation du MacBook Air 15 pouces est simple : c’est le MacBook Air 13 pouces, mais en plus grand.

Apple a modifié le moins possible l’intérieur de l’ordinateur portable, se contentant d’agrandir l’écran du modèle de 13 pouces pour atteindre les 15,3 pouces et d’intégrer une batterie de plus grosse capacité.

Mais il n’y a pas lieu de s’en plaindre. La version de 13 pouces alimentée par le M2 est lui-même un appareil remarquable, et a seulement un an, il n’a pas besoin d’être réinventé, bien que ce temps ait aidé la concurrence Windows à rattraper son retard en matière de performances pures.

Néanmoins, la combinaison d’une autonomie exceptionnelle, d’un excellent design Apple et d’un prix relativement abordable en fait un ordinateur portable de plus grande taille convaincant pour ceux qui n’ont pas besoin de toute la puissance d’un MacBook Pro.

Design

Gamme de quatre couleurs sobres

Design fin et léger en aluminium

Ports limités

Le MacBook Air 15 pouces a exactement la même apparence que le 13 pouces, à l’exception de la différence de taille évidente. Il est, lui-aussi, fabriqué à partir d’aluminium 100 % recyclé et se décline dans la gamme de couleurs sobres : Argent, Lumière stellaire, Gris sidéral et Minuit (bleu très foncé en photo ci-dessous).

Dominic Preston / Foundry

Comme son nom l’indique, il est fin et léger, en fait, avec une épaisseur de 1,15 cm, il est à peine 0,02 cm plus épais que son homologue de 13 pouces, ce qui est vraiment difficile à remarquer. Le poids de 1,51 kg est plus important, mais il reste raisonnablement léger pour être transporté confortablement dans un sac à dos toute la journée.

La finition habituelle d’Apple est omniprésente ; la charnière qui ne vacille pas au dessous de l’ordinateur est impeccable et ininterrompue. Notre seul vrai reproche en matière de design est que notre modèle Minuit attire un peu les traces de doigts, d’autres finitions pourraient mieux convenir.

La finition habituelle d’Apple est omniprésente

L’un des regrets cependant est qu’Apple n’a pas profité de l’espace supplémentaire dans le châssis pour ajouter des ports. Tout comme le Air 13 pouces, celui-ci ne comporte qu’une prise casque de 3,5 mm, un port de charge MagSafe 3 et une paire de ports USB 4/Thunderbolt 3…

Dominic Preston / Foundry

Ces deux ports peuvent également être utilisés pour recharger l’ordinateur portable, mais ils se trouvent tous deux à gauche, à côté du port MagSafe. Apple aurait-elle pu en ajouter un à droite pour offrir une alternative supplémentaire ?

Notez également qu’il n’y a aucun port USB-A, vous aurez donc besoin d’un dongle ou d’un adaptateur pour les accessoires USB-A plus anciens. Vous ne trouverez pas de port HDMI ou d’emplacement pour carte SD qu’Apple réserve à ses MacBook Pro, mais cette omission est compréhensible.

Clavier, pavé tactile et webcam

Clavier confortable de grande taille

Pavé tactile haptique étendu

Webcam 1080p de base malgré l’encoche

Le clavier est grand, confortable et rétroéclairé, avec un lecteur d’empreintes digitales inséré au bouton d’alimentation en haut à droite.

Il n’est pas bord à bord, laissant beaucoup d’espace sur les côtés, et nous sommes sûrs que certains regretteront la décision d’Apple de ne pas avoir intégré de pavé numérique, ou même d’avoir simplement agrandi les touches fléchées, qui restent plutôt exiguës.

Dominic Preston / Foundry

De la même manière, le trackpad est large, touchant presque le bord inférieur du Air, et utilise la technologie haptique pour fournir un retour tactile.

Contrairement à ses concurrents Windows, dont Dell et Huawei, Apple n’a pas étendu la palette d’outils haptiques pour y ajouter des fonctionnalités supplémentaires, ce qui en fait un clavier de saisie assez simple.

Vient ensuite la webcam. La grande encoche de l’écran peut vous faire croire que le MacBook Air intègre la technologie FaceID des iPhone, ou que sa webcam sera particulièrement performante, mais ce n’est pas le cas.

Dominic Preston / Foundry

La caméra 1080p est d’une résolution légèrement supérieure à celle de la plupart des rivaux (le 720p reste, de manière frustrante, la norme), mais pour être honnête, la qualité vidéo n’est pas la meilleure. Les images sont toujours douces, les détails sont flous et la caméra peine à fonctionner dans des conditions d’éclairage qui ne sont pas idéales.

En d’autres termes, il s’agit d’une webcam d’ordinateur portable tout ce qu’il y a de plus ordinaire. Malgré cette grosse encoche.

Écran et haut-parleurs

Écran IPS de 15,3 pouces

Résolution de 2880 x 1864

Grande encoche en haut de l’écran

L’écran de 15,3 pouces est la principale raison d’opter pour ce MacBook Air, même si c’est l’un des domaines où le hardware semble le plus défectueux.

Il est bien plus grand que l’écran du petit MacBook Air et se situe entre les deux modèles MacBook Pro. Tout cet espace supplémentaire est parfait pour la productivité, et il est suffisant pour le multitâche et l’écran partagé, ce qui ne serait pas vraiment possible sur le Air de taille inférieure.

Dominic Preston / Foundry

L’écran présente tout de même quelques inconvénients. Certes, il est convenablement détaillé grâce à une résolution nette de 2880 x 1864, et la précision des couleurs est bonne, mais Apple utilise toujours la technologie IPS ici, et il n’a donc pas les noirs plus profonds et le contraste davantage marqué des panneaux OLED ou du mini-LED 120Hz que l’on trouve dans le MacBook Pro.

Plus frustrant encore, il n’est pas particulièrement lumineux, et les commandes de luminosité automatique de macOS semblent privilégier un affichage manquant d’éclat. Nous nous sommes retrouvés à devoir fréquemment passer outre l’option automatique et augmenter la luminosité, dont nous ne voudrions pas nous en servir à l’extérieur par temps clair.

Tout cet espace supplémentaire est parfait pour la productivité

Ensuite, il y a l’encoche. Nous nous sommes déjà un peu plaint de la webcam assez moyenne qui est placée en son sein, mais c’est un ajout disgracieux à l’écran qui distrait encore après deux semaines d’utilisation.

Nous admettons que macOS fait un bon travail pour la contourner, en déplaçant les éléments d’affichage de chaque côté assez proprement, mais il ne devrait pas avoir besoin de le faire.

Dominic Preston / Foundry

Enfin, comme pour tous les MacBook, il ne s’agit pas d’un écran tactile. Si vous venez d’un ordinateur portable Windows moderne, cela peut vous gêner un peu au début, mais en fin de compte, la saisie tactile n’est qu’occasionnellement la manière la plus efficace d’interagir avec un ordinateur portable.

Pour ce qui est de l’audio, outre la prise casque de 3,5 mm, il y a un ensemble de six haut-parleurs qui prennent en charge le Spatial Audio et le Dolby Atmos.

La qualité du son est impressionnante pour un ordinateur portable, et fera l’affaire pour un appel vidéo ou une séance de Netflix, même si vous devrez l’associer à une enceinte pour écouter de la musique sérieusement.

Caractéristiques techniques et performances

Excellentes performances M2

Jusqu’à 24 Go de RAM

Jusqu’à 2 To de stockage

Le Air 15 pouces est propulsé par la puce M2 d’Apple, la même que celle du modèle 13 pouces. Vous avez le choix entre deux versions dont le stockage SSD diffère, 256 Go pour l’un, 512 Go pour l’autre. Elle reste moins puissante que les puces M2 Pro et M2 Max que l’on trouve dans les derniers modèles de MacBook Pro, mais elle n’est pas en reste.

Les benchmarks la placent à un niveau similaire à celui des puces Intel Core i7 que l’on peut voir dans un Windows de prix équivalent, et en pratique elle a bien assez de puissance pour le travail de bureau, l’utilisation abusive des onglets Chrome, et légère de Photoshop sans jamais se démonter.

Cela devrait convenir à la plupart des étudiants et professionnels réalisant des tâches bureautiques quotidiennes, qui la trouveront facilement assez puissante pour leurs besoins. En revanche, toute personne impliquée dans la création d’actifs 3D ou le montage vidéo 8K rencontrera des limites assez rapidement.

La conception sans ventilateur présente l’avantage de rendre le MacBook Air silencieux même lorsqu’il tourne à plein régime, mais c’est aussi l’une des raisons pour lesquelles les performances seront toujours un peu en retrait par rapport au Pro, qui peut se surpasser grâce à ses ventilateurs de refroidissement.

Dominic Preston / Foundry

Il convient de préciser que nous avons testé un modèle doté de 16 Go de RAM, soit le double des 8 Go par défaut, ce qui peut s’avérer davantage difficile en mode multitâche. Il est également possible d’augmenter la RAM à 24 Go, mais cela sera excessif pour la plupart des utilisateurs.

L’espace de stockage va de 256 Go, ce qui est suffisant pour ceux qui ont recours à iCloud, à 2 To.

La connectivité est assurée par le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.3. Apple ne propose toujours pas d’option 5G ou 4G sur ses ordinateurs portables, pas plus qu’il ne prend en charge les normes Wi-Fi 6E ou 7, plus rapides.

Batterie et charge

Une autonomie étonnante de plusieurs jours

Chargement via MagSafe ou USB-C

L’adaptateur de 70W charge lentement

L’autonomie est, pour nous, la meilleure raison d’acheter un MacBook plutôt qu’un PC portable Windows équivalent. Intel est peut-être capable d’égaler Apple Silicon du point de vue des performances pures, mais il est à la traîne au niveau de l’efficacité.

La chose la plus rare qui soit : un ordinateur portable que nous sommes heureux d’emporter pour une journée de travail sans le chargeur, ce qui ajoute un niveau supplémentaire à sa portabilité.

Il peut fonctionner confortablement pendant toute une journée de travail, voire au-delà, et avec une utilisation davantage légère, vous pouvez passer des jours sans le brancher. Il dure facilement plus longtemps que le petit Air 13 pouces, et il bat même le dernier Pro dans ce domaine.

Dominic Preston / Foundry

Lorsque vous avez besoin de le recharger, vous pouvez soit vous appuyer sur la connexion MagSafe, avec des fonctions pratiques telles qu’une fixation magnétique et un voyant d’état de charge, soit utiliser un chargeur USB-C assez rapide à connecter à l’un ou l’autre de ses ports.

La chose la plus rare qui soit : un ordinateur portable que nous sommes heureux d’emporter pour une journée de travail sans le chargeur

Il y a en fait un autre choix à faire avant même d’acheter ce MacBook, Apple proposant à la fois un chargeur de 35W avec deux ports USB-C, ou un de 70W avec un seul port. Ce dernier est plus véloce, mais le premier offre une meilleure flexibilité si vous souhaitez pouvoir recharger votre téléphone ou vos écouteurs en simultané.

Quoi qu’il en soit, la charge est malheureusement lente, même avec le chargeur de 70W, avec lequel nous avons réussi à restaurer seulement 23 % de la batterie en une demi-heure, ce qui signifie qu’il faudra des heures pour passer de 0 % à 100 %. Apple a peut-être battu ses concurrents en matière d’autonomie, mais il doit les rattraper dans le domaine de la charge.

Logiciels et fonctionnalités

Sous macOS Ventura

Il y a peu à redire ici puisqu’il s’agit d’un Mac, et il est donc sous la dernière version de macOS, Ventura, avec tous les avantages et inconvénients habituels que cela implique.

Dominic Preston / Foundry

Après quelques années d’Apple Silicon, la plupart des applications clés sont désormais capables de fonctionner en mode natif, ce qui explique en partie pourquoi les performances sont si solides.

Si vous êtes habitué aux Mac, vous pouvez vous attendre à une expérience fluide du système d’exploitation, à une interaction aisée avec les autres appareils Apple et à une assistance logicielle à long terme.

Le seul point négatif est la prise en charge limitée des jeux PC, mais si vous n’avez pas l’intention de renoncer aux jeux alors macOS est idéal.

Prix et disponibilité

Le MacBook Air 15 pouces est disponible directement depuis Apple France, mais aussi auprès d’autres commerçants tels que Amazon, Carrefour ou encore MacWay. Il existe deux configurations par défaut, à 1 599 € et à 1 829 €, qui incluent toutes deux 8 Go de RAM et ne varient qu’au niveau du stockage : 256 Go ou 512 Go.

Si vous voulez pousser les choses, comptez 230 € ou 460 € au minimum pour respectivement 16 Go et 24 Go de RAM, et jusqu’à 920 € supplémentaires pour atteindre les 2 To.

Dominic Preston / Foundry

Il est impressionnant de constater que le Air 15″ ne coûte que 300 € de plus que le 13″ M2, et l’écart se réduit à 50 € si on le compare avec le 13 pouces muni du même GPU 10 cœurs, donc heureusement vous ne payez pas trop cher pour un format plus grand.

L’entreprise propose toujours le Air 13 pouces avec la puce M1, bien qu’il s’agisse d’un design ancien, mais comme il n’a pas d’encoche, vous pourriez le préférer.

Pour comparer le Air avec les autres modèles Windows, consultez nos comparatifs des meilleurs ordinateurs portables ou celui des meilleurs ordinateurs portables pour étudiants.

Conclusion

Nous n’avons pas grand-chose à reprocher au MacBook Air 15 pouces, qui tient exactement ses promesses.

Les solides performances de la puce M2 sont de retour, associées à un écran plus grand et à un boîtier davantage spacieux, sans compromettre la portabilité essentielle du Air, toujours aidé par son extraordinaire autonomie.

Dominic Preston / Foundry

Il n’est pas parfait. Avec tout cet espace, Apple pourrait sûrement améliorer les ports proposés, et l’encoche reste disgracieuse à notre goût, et complètement injustifiée par la qualité très moyenne de la webcam. Et malgré sa taille, l’affichage est frustrant par sa faible luminosité.

En dépit de tout cela, l’ensemble est excellent et si vous êtes un utilisateur de Mac qui veut un large écran mais n’ayant pas besoin de la puissance d’un Pro, alors le Air 15,3 pouces remplit toutes les conditions.

Adaptation du test original paru sur Tech Advisor de langue anglaise.

