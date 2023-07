En résumé Note de l’expert Les Plus Bon son

Avec les WF-C700N, Sony a lancé à la mi-2023 de nouveaux écouteurs intra-auriculaires sans fil qui font le lien entre les Sony WF-C500 moins chers et les Sony WF-1000XM4 haut de gamme.

En cherchant des alternatives aux AirPods, si Sony n’est pas à la première place, il est à la deuxième car la marque produit tout simplement de très bons dispositifs audio.

La firme a notamment connu un immense succès avec ses supra-auriculaires sans fil qui occupent souvent les premières places des classements. Mais, les modèles moins chers sont très intéressants. Outre de nombreux écouteurs de sport et la série Linkbuds, un peu étrange il est vrai, Sony propose également des modèles intra-auriculaires sans fil “normaux” comme les WF-C500 sans ANC et les nouveaux WF-C700N avec.

Vous découvrirez dans ce test comment ces derniers se comportent dans la vie réelle.

Foundry / Eugen Wegmann

Design

Jolies couleurs

Bouton physique au lieu du commandes tactiles

Légers

Visuellement, les Sony WF-C700N sont pratiquement identiques aux WF-C500, moins chers et datants de 2021. Les différences les plus évidentes sont les couleurs, car les WF-C700N sont disponibles en noir, blanc, vert sauge et lavande contre noir, blanc, vert et orange pour les WF-C500. Sans parler des grilles métalliques pour les microphones ANC qui ont été ajoutés.

En raison de leur conception en forme de bouton, les Sony WF-C700N sont assez grands et s’adaptent mal aux petites oreilles. Foundry / Eugen Wegmann

Contrairement aux AirPods, les Sony WF-C700N n’ont pas de tige, mais un design en forme de bouton. Ils s’insèrent donc complètement dans l’oreille, sans que rien ne dépasse notablement. Le principal inconvénient est donc pour les personnes ayant de petits pavillons car ils pourraient manquer de place. Les têtes d’AirPods sont nettement plus petites.

Sony ne mise pas sur une surface tactile pour les gérer, mais sur un bouton physique. Alors que les casques True Wireless bon marché ont souvent un point de pression très dur qui enfonce les écouteurs à chaque pression, ceux du Sony WF-C700N sont agréablement souples sans perdre le retour haptique du clic nettement perceptible.

Le problème majeur est que l’on appuie de temps en temps sur les boutons par inadvertance lorsque l’on insère ou que l’on touche les écouteurs.

Il y a une fonctionnalité dont ces intras de milieu de gamme sont dénués, il s’agit des capteurs permettant de mettre automatiquement la musique en pause lorsqu’on les retire des oreilles. Nous espérons que ce n’est qu’une question de temps avant que cette fonction ne fasse son entrée dans cette catégorie de prix, comme l’ANC.

Au niveau de leur base, les Sony WF-C700N ont à peu près la taille qu’une pièce de deux cents. Foundry / Eugen Wegmann

D’une manière ou d’une autre, Sony a réussi à maintenir l’autonomie de la batterie, qui peut atteindre 10 heures sans ANC et 7,5 heures avec, en réduisant le poids de chaque écouteur de 15 %, de 5,4 à 4,6 grammes.

Sur le marché des 100 % sans fil, les WF-C700N sont véritablement légers et restent donc confortablement installés pendant des heures. Une fois leur batterie vidée, sachez qu’un cycle de charge complet dure environ une heure et demie, mais 10 minutes suffisent pour une heure d’écoute.

La surface rugueuse de l’étui donne une meilleure sensation au toucher. Foundry / Eugen Wegmann

L’étui ressemble à une grande pilule, il est léger et tient très bien dans la main. Il recharge complètement les écouteurs pour une autonomie totale de 15 heures avec ANC activé et de 20 heures sans.

Au dos se trouve le port USB-C pour la recharge, ainsi qu’un bouton pour mettre les écouteurs en mode couplage ou pour les réinitialiser aux paramètres d’usine.

Foundry / Eugen Wegmann

Son

Son équilibré

Basses élevées dépendamment du style de musique

Égaliseur 5 bandes et Clear Bass

Côté son, les WF-C700N sont nettement proches de celui du WF-1000XM4. Ce qui est une mauvaise chose, même s’ils sont un peu chargés en basses, comme le veut la tradition Sony.

Alors que les médiums et les aigus sonnent de manière très claire et équilibrée, leur plus grand potentiel réside donc dans les basses. Déjà avec le Clear Boost au niveau 4, les traces de basses deviennent clairement audibles dans les genres traditionnellement moins chargés comme le rock et le métal, même si elles sont encore loin d’être envahissantes. Au contraire, elles passent de l’arrière-plan au premier plan et ne s’imposent pas non plus.

Au-delà du niveau 4, on profite de beaux rendus avec ces genres, et le plaisir ne fait que commencer avec le hip-hop moderne et la musique électronique. Les basses/batteries dans les morceaux deviennent un peu plus riches et plus chaudes.

S’ils conviennent plutôt aux genres de musiques dernièrement énumérées, le son des Sony WF-C700N peut être adapté avec un égaliseur à 5 bandes. D’une part, il y a ici les préréglages typiques pour la pop, le rock, la langue, etc., d’autre part, on peut aussi faire ses propres réglages et les sauvegarder.

Cinq bandes de fréquences sont à notre avis amplement suffisantes, car les Sony WF-C700N ne sont pas un produit Hi-Fi.

Contrairement aux Sennheiser CX Plus True Wireless, les Sony WF-C700N ne dépassent pas beaucoup de l’oreille. Foundry / Eugen Wegmann

Logiciel et fonctionnalités

Bon ANC, mais pas le meilleur de sa catégorie

Commande gestuelle étrange

Audio 3D uniquement avec un compte Sony

L’une des plus grandes différences techniques entre les WF-C500 et les WF-C700N est la réduction de bruit active. Jusqu’à présent, celle-ci n’était réservée qu’aux modèles haut de gamme, mais elle est désormais disponible pour une somme relativement plus modeste.

Sur l’application, il est possible de définir entre quels modes passer en appuyant sur un bouton. Par défaut, le mode activé/transparent est configuré, ce qui devrait être le fonctionnement le plus fréquent pour la plupart des utilisateurs. Inclure la désactivation de la réduction de bruit dans la rotation permet tout au plus de prolonger l’autonomie en cas de besoin.

Foundry / Eugen Wegmann

Alors que l’ANC fait du bon travail dans l’ensemble, il n’atteint pas les performances du Sony WF-1000XM4. Une fois qu’il est activé, les fréquences ne sont pas filtrées avec la même intensité, en mode transparence, certaines d’elles posent problème. Alors que les bruits monotones des machines (moteurs, compresseurs, etc.) sont bien audibles, les fréquences sont parfois tellement étouffées, en particulier pour les voix, qu’il faut retirer les écouteurs des oreilles pour comprendre ce qu’on nous dit.

La différence de qualité est probablement due au fait que les Sony WF-C700N sont équipés de moins de microphones que le modèle haut de gamme et captent donc moins bien les bruits environnants.

Dans tous les cas, ils sont si bien filtrés par l’ANC qu’il y a peu de raisons de désactiver la fonction. Il est possible d’accorder quelques autorisations à l’application Sony afin que les écouteurs activent et désactivent automatiquement la réduction de bruit ou le mode transparent en fonction de l’emplacement et des actions.

Cependant, cela n’a pas suffisamment bien fonctionné pendant notre phase de test pour que nous voulions l’utiliser quotidiennement. Le seul avantage que la fonction a eu pour nous dans ce contexte a été de libérer l’une des deux touches pour d’autres fonctions, une étrange décision de Sony en matière de design.

Foundry / Eugen Wegmann

Commande gestuelle

Certains fabricants, comme Sennheiser, laissent l’affectation des touches possible, comme choisir de placer Lecture/Pause sur l’autre écouteur, le doubler, voire même le placer sur les deux si c’est absolument nécessaire. Simple, longue, double, triple pression sur une touche, chaque fonction peut être établie où souhaité et adaptée par rapport à vos préférences.

Chez d’autres marques, cela est impossible, mais au moins cela ne demande pas de mémoriser les nouveaux schémas de saisie.

Et puis il y a Sony qui a opté pour une voie médiane étrange, avec l’attribution de groupes d’entrée individuels à l’écouteur gauche et à l’écouteur droit. Si vous placez par exemple les fonctions de lecture (lecture/pause, piste précédente/suivante) à gauche et l’ANC à droite, vous ne pourrez plus modifier le volume que sur votre smartphone. En effet, ANC n’affecte pas seulement ce geste unique avec sa seule entrée, mais bloque aussi en quelque sorte la pression longue et multiple.

Autres fonctions de l’application

Outre les fonctions de base, ANC, égaliseur et affectation des commandes, il en existe quelques autres intéressantes, bien que non essentielles. Ainsi, il est possible de définir si le DSEE (Digital Sound Enhancement Engine) doit être utilisé ou non dans l’application. Cette technologie est capable de redimensionner intelligemment l’audio de faible résolution et de restituer ainsi un son presque en haute. En principe, il est recommandé d’activer ce paramètre.

En outre, l’application comporte un bouton pour donner la priorité à la qualité sonore ou à la stabilité de la connexion. Pendant nos tests, ce réglage était sur “Qualité” et nous n’avons connu aucune interruption de la connexion.

Si cela se produit, il est recommandé de donner la priorité à la stabilité. En arrière-plan, ce réglage force le codec AAC en mode qualité, tandis qu’une connexion plus stable est obtenue par le codec SBC moins exigeant.

Comme de nombreux autres fabricants, Sony a sa propre solution pour le son spatial virtuel. Dans le jargon d’Apple, cela s’appelle “3D-Audio”, chez Sony c’est la “360 Reality Audio” qui s’adapte à vos besoins. Et, pour cela, comme pour les AirPods, vous devrez prendre une photo de vos oreilles…

Cette fonction est très, très limitée chez Sony car elle n’est compatible qu’avec quatre services de streaming : Amazon Music Unlimited, nugs.net, Peer Tracks et Tidal. De plus, un compte Sony est obligatoire pour en profiter.

Enfin, la fonctionnalité la plus superflue de l’application est sans doute la série de défis à gagner au fur et à mesure que vous utilisez vos écouteurs et accomplissez certaines tâches avec, pour finalement gagner de simples récompenses sous forme de badges.

Foundry / Eugen Wegmann

Prix et disponibilité

ANC pour 100 €

Emballage respectueux du climat

À moins de 100 €, les Sony WF-C700N sont plus que satisfaisants. Vous pouvez vous les procurer directement sur le site de la marque et chez Amazon où ils sont à 91,39 €.

C’est la première fois que l’on trouve dans ce segment de prix la bonne réduction de bruit active, après que Sennheiser, une marque bien établie, ait déjà fait une percée sur ce marché en 2021 avec les CX Plus True Wireless.

À ce prix, en plus des écouteurs eux-mêmes et de l’étui de chargement, vous disposez d’un câble USB-A vers USB-C pour le chargement et deux embouts en silicone supplémentaires. Quant à l’emballage il est exemplaire, avec tout en papier ou en carton.

Conclusion

Vous cherchez des écouteurs intra-auriculaires sans fil avec réduction de bruit abordables ? Vous ne vous tromperez pas avec les Sony WF-C700N. Le son est excellent, surtout si vous appréciez la musique électronique et le hip-hop et êtes désireux d’un peu plus de puissance dans les basses.

Leur principal avantage, tant par rapport aux AirPods Standard qu’aux Pro, est qu’ils offrent une multitude de fonctions pour un prix inférieur à 100 € et qu’ils sont disponibles dans 4 couleurs.

En revanche, la ANC ne fonctionne pas aussi bien que certains concurrents et il manque d’autres fonctions intelligentes, comme la pause et la lecture automatiques lors du retrait et de l’insertion des écouteurs dans les oreilles.

L’un dans l’autre, les Sony WF-C700N sont toutefois au moins une alternative intéressante, avec un joli rapport qualité/prix.

