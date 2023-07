En résumé Note de l’expert Les Plus Conception fine et légère

Excellent clavier et pavé tactile haptique

Performances élevées

Charge rapide Les Moins Pas de GPU discret

Autonomie médiocre

Uniquement des ports USB-C Notre verdict Le MateBook X Pro 2023 est presque identique à sa dernière itération, avec une mise à jour vers un processeur Intel Core i7 de 13e génération débloque des performances supérieures, il est seulement dommage que l’autonomie ne suive pas…

Les ordinateurs portables MateBook X Pro de Huawei figurent depuis longtemps parmi les meilleurs Windows haut de gamme du marché, et l’édition 2023, bien qu’il s’agisse d’une refonte mineure de son prédécesseur, ne déroge pas à cela.

Le même design fin, léger avec son magnifique écran 90 Hz sont de retour, cette fois-ci soutenus par une puce Intel de 13e génération plus puissante.

Sans option de GPU discret et avec seulement des ports USB-C, il ne conviendra pas aux utilisateurs créatifs, et son autonomie reste un point délicat. En revanche, si vous avez besoin d’une machine élégante pour la productivité et que vous pouvez vous permettre d’en payer le prix, c’est l’une des rares sur le marché à pouvoir rivaliser avec Apple.

Design

Alliage fait à partir de magnésium

Élégant et léger

Uniquement des ports USB-C

Pour cette nouvelle itération, Huawei n’a pas changé le design de son MateBook X Pro qui reste foncièrement le même que son homologue Pro sorti l’année dernière.

Proposé en trois couleurs, notez que le choix varie selon les marchés. Nous avons testé le blanc, disponible au Royaume-Uni et que nous espérons voir en France aussi. Et, comme les versions bleue et grise, il a une finition douce, lisse et presque soyeuse. Ces deux modèles sont construits en alliage de magnésium, permettant ainsi de maintenir le poids de l’ordinateur portable à 1,26 kg.

Dans certaines régions, il existe une édition “Core” moins chère, un peu plus lourde car fabriquée à partir d’aluminium.

Le blanc (disponible au Royaume-Uni), tout comme la version bleu en France, a une finition douce, lisse et presque soyeuse

Quoi qu’il en soit, l’ordinateur portable est mince et élégant, avec un châssis étroit et angulaire, des bords arrondis et un cadre fin autour de l’écran. Son ouverture à une seule main est facile grâce à un léger rebord à l’avant.

Les ports sont également identiques, ce qui est un peu frustrant. On retrouve donc une prise casque et quatre ports USB-C, les deux de gauche prennent en charge Thunderbolt 4. Par conséquent, si vous utilisez encore des accessoires USB-A ou des cartes SD, vous devrez y connecter un dongle.

Clavier, pavé tactile et webcam

Excellent clavier et spacieux

Grand pavé tactile haptique

Webcam 720p

Aussi inchangés, le clavier et le trackpad du MateBook X Pro sont excellents.

On prend plaisir à taper sur son clavier qui est réactif, avec un design spacieux, bord à bord et un rétroéclairage réglable. Le pavé tactile est, lui, impeccable et très imposant, il s’étend jusqu’au bord inférieur du châssis.

Il prend en charge le multi-touch et fait partie de la vague moderne des trackpads haptiques que Huawei utilise pour implémenter une série de raccourcis supplémentaires.

Le pavé tactile est, lui, impeccable et très imposant

Vous pouvez prendre des captures d’écran, régler la luminosité et le volume, avancer ou reculer rapidement une vidéo, le tout grâce à une série d’interactions rapides. Rien de tout cela ne change la donne, mais le confort supplémentaire est certainement le bienvenu.

En ce qui concerne la webcam, la caméra 720p positionnée sur le cadre supérieur est bien, mais n’a rien d’exceptionnel. D’autres fabricants s’efforcent d’améliorer leur qualité et résolution, celle-ci semble un peu en deçà de la norme en 2023.

Elle intègre la technologie de reconnaissance faciale, sinon il est équipé d’un lecteur d’empreintes digitales sur le bouton d’alimentation. Il n’y a rien à redire sur leur efficacité.

Écran et haut-parleurs

Écran de 14,2 pouces

Résolution 3K

Taux de rafraîchissement de 90 Hz

Le fait qu’Huawei n’ait pas modifié son écran par rapport à celui du modèle d’avant n’est pas un problème ici, il reste l’un des points forts de l’ordinateur portable. Il ne s’agit pas d’un OLED, mais avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une résolution de 3K, la technologie est de premier ordre à tous les autres égards. Il s’agit même d’une dalle tactile, pour un niveau de confort

Les couleurs profondes et les noirs d’encre offrent un affichage idéal pour tout ce qui concerne la productivité et le streaming. Sa précision des couleurs est aussi impressionnante avec une couverture de 98 % de la gamme DCI-P3, sans compter qu’il est suffisamment lumineux pour être visible sous n’importe quelle condition d’éclairage.

Le clavier est flanqué des six haut-parleurs de l’ordinateur portable, suffisamment puissants pour votre visionnage Netflix mais décevant pour la musique.

Performances

Puce Intel Core i7 de 13e génération

Pas d’option de GPU dédié

16 Go de RAM et 1 To de stockage

Huawei a gardé les choses simples avec le MateBook X Pro cette année, qui se décline en une seule version principale. Toutefois, son nouveau processeur est la principale raison d’acheter le modèle 2023 plutôt qu’un ancien.

Ce modèle est équipé d’un Intel Core i7-1360P 13e génération, ce qui représente un saut générationnel respectable concernant les performances, surtout que le X Pro 2022 a obtenu un score étrangement bas dans Geekbench. Il est comparable à la puce M2 standard d’Apple, et même niveau que des appareils Windows compacts similaires comme le Dell XPS 13 Plus, bien qu’il soit équipé d’une puce Intel de 12ème génération.

Avec 16 Go de mémoire vive, il a assez de puissance pour naviguer sur Internet et utiliser Excel, même créer sur Photoshop ou faire des montages vidéo qui ne soient pas trop poussés.

Si vous êtes un utilisateur exigeant, qu’il s’agisse de monter des séquences 4K, de créer des contenus 3D ou simplement de jouer à des titres gourmands, vous serez probablement limité par la puce de série P économe en énergie et l’absence d’un GPU discret. Pour les autres, il y a plus qu’assez de puissance ici.

Son nouveau processeur est la principale raison d’acheter le modèle 2023 plutôt qu’un ancien

Le stockage est généreux (1 To en standard), et les options de réseau sans fil sont Bluetooth 5.2 et Wi-Fi 6E.

Batterie et charge

Autonomie inférieure à la moyenne

Chargement rapide en USB-C

Après avoir passé en revue un certain nombre d’ordinateurs portables MateBook de Huawei au cours des dernières années, nous avons remarqué un point commun : une autonomie décevante.

Malgré les gains d’efficacité apportés par le processeur Intel 13e, c’est toujours le cas ici. L’autonomie n’est pas mauvaise en soi, l’ordinateur a tenu un peu plus de dix heures lors de notre test de lecture vidéo HD. En revanche, elle est définitivement en dessous de la moyenne, et c’est un domaine où les rivaux sont sans équivoque meilleurs.

Il y a assez de puissance pour tenir une journée de travail complète tant que vous ne faites rien de trop exigeant, mais nous avouons avoir hésité à quitter la maison sans un chargeur.

Au moins, la charge se fait par USB-C, et via l’un des 4 ports de l’ordinateur fonctionnera. Il est aussi rapide, avec son chargeur compact de 90 W fourni et qui a permis de recharger 53 % de la capacité de batterie en seulement une demi-heure lors de notre test, ce qui est l’un des plus rapides du marché.

Logiciels et fonctionnalités

Fonctionne sous Windows 11

Huawei PC Manager avec quelques fonctionnalités supplémentaires

Le MateBook X Pro tourne sous Windows 11 standard, et l’expérience de base est pratiquement intacte.

Huawei a le mérite d’ajouter très peu de logiciels supplémentaires à son ordinateur portable. Vous n’aurez donc pas à lutter contre un antivirus indésirable ou des jeux préinstallés.

Le seul logiciel supplémentaire est le Huawei PC Manager, un programme relativement discret qui gère les mises à jour des pilotes ainsi que les fonctions de connectivité si vous possédez également d’autres équipements Huawei.

Vous pouvez partager votre écran ou vos fichiers avec des téléphones ou tablettes Huawei, ou vous connecter sans fil à un moniteur compatible. Tout cela est étonnamment astucieux, mais bien sûr vous ne pourrez en profiter qu’avec d’autres équipements de la marque.

Prix et disponibilité

Le MateBook X Pro 2023 n’est toujours pas disponible en France mais l’est au Royaume-Uni sur la boutique officielle de Huawei de la marque, ou sur Amazon.

Il devrait être proposé à partir de 2 199,99 €, difficile de nier qu’il sera coûteux, mais c’est en partie grâce au choix de Huawei de partir sur une généreuse dotation de 16 Go de RAM et de 1 To de stockage.

Le Dell XPS 15 et le MacBook Air 15 pouces ont tous deux des prix de départ moins haut, malgré des écrans un peu plus grands, mais avec des caractéristiques similaires, le Huawei est en fait abordable.

Notez que chez les autres fabricants, vous aurez la possibilité de configurer une machine à votre goût, alors assurez-vous que vous avez besoin de toute cette mémoire vive et cet espace de stockage avant de vous engager.

Conclusion

Le MateBook X Pro est un superbe produit haut de gamme de Huawei, bien qu’il soit essentiellement inchangé par rapport au modèle de fin 2022, à l’exception de son passage à la dernière puce Intel.

Cela se traduit par une amélioration modeste des performances, mais pas d’amélioration réelle de l’autonomie, qui reste son principal point faible.

Si cela ne vous dérange pas de garder votre chargeur à portée de main et de payer un supplément pour un espace de stockage important, alors cet ordinateur portable léger est une valeur sûre, un appareil élégant qui n’a rien à envier à ce qui se fait ailleurs.

Adaptation du test original publié sur Tech Advisor de langue anglaise

