Vous savez que le marché NVMe PCIe 5.0 est en plein essor lorsque le vénérable fournisseur de solutions de stockage Seagate entre en scène. Le nouveau FireCuda 540 de la société exploite le bus de cinquième génération pour offrir des performances exceptionnelles dans le monde réel.

Il n’était pas tout à fait à la hauteur du Crucial T700 dans d’autres tests, mais il s’en rapprochait et il est également un peu plus abordable.

Le 540 est de type M.2 2280 (22 mm de large, 80 mm de long) et utilise quatre voies PCIe 5.0 pour les transferts. La NAND est une TLC B58R à 232 couches de MicronN et le contrôleur est le PS5026-E26 de PhisonN. Il est double face, mais reste suffisamment fin pour mettre à niveau la plupart des ordinateurs portables.

Le 540 est actuellement disponible en versions 1 To à 244,71 € et 2 To à 394,67 €, ce qui le place dans le haut de gamme du marché, bien qu’il soit un peu moins cher que le T700 de Crucial, le mieux noté, dans une capacité de 2 To. Vous pouvez l’acheter sur Amazon.

Attention : Avant que les prix officiels ne soient annoncés, certains vendeurs en ligne peu scrupuleux facturent bien plus que le prix de vente au détail pour profiter des personnes trop impatientes. Ne perdez pas votre temps et attendez que les prix réels soient annoncés par le vendeur avant d’acheter un composant informatique.

L’arrière du FireCuda 540 de Seagate . Jon L. Jacobi

Seagate garantit le disque pendant cinq ans à raison de 1 TBW (téraoctet écrit sur le disque) pour chaque téraoctet de capacité. Il s’agit d’une garantie TBW très généreuse, et la société assure également le sauvetage des données pendant trois ans en cas d’incident monstrueux sur le disque. Il est à noter que les disques SSD sont désormais si fiables que nous avons presque oublié ce qu’est une panne.

Performances

Les performances du 540 sont parmi les meilleures que nous ayons vues, mais elles sont mitigées, avec des points forts et quelques points faibles. La bonne nouvelle est que le disque a établi un record lors de nos transferts de 48 Go, dépassant le précédent détenteur du record, le WD SN580 PCIe 4.0, bus de mémoire hôte. Lors de ce même test, il a également battu les deux autres disques SSD PCIe 5.0 que nous avons testés : le Gigabyte Aorus Gen5 10 000 et le Crucial T700 mentionné plus haut.

Le WD SN580 est inclus dans ces tableaux en raison de ses excellentes performances de transfert sur 48 Go et du fait qu’il est environ trois fois moins cher que les autres.

Bien que le Seagate FireCuda 540 soit loin derrière le T700 dans CrystalDisMark 8, il était compétitif avec le Gigabyte. Jon L. Jacobi

Le FireCuda 540 a perdu un peu de terrain par rapport à ses deux concurrents PCIe 5.0 dans les benchmarks synthétiques (CrystalDiskMark 8 et AS SSD 2.0) et a pris un retard considérable par rapport à eux dans l’écriture sur 450 Go. Bien entendu, ces concurrents de la cinquième génération étaient tous deux des disques de 2 To, alors que Seagate nous a envoyé la version de 1 To du 540. Cela signifie qu’il y a moins de cache secondaire et que les temps sont plus lents dans ce test.

Seagate propose un TBW très généreux et assure également le sauvetage des données pendant trois ans si quelque chose de monstrueusement maléfique devait arriver au disque.

Le Seagate FireCuda 540 a surpassé la concurrence lors de nos transferts de 48 Go. Jon L. Jacobi

Le FireCuda s’est également comporté de manière un peu étrange lors de l’écriture de 450 Go. Normalement, la vitesse maximale est maintenue jusqu’à ce que le cache secondaire s’épuise, puis elle chute à la vitesse d’écriture native de la NAND (généralement entre 250 et 450 Mbit/s). La 540, quant à elle, a démarré à la vitesse maximale (plus de 3 Go/s), puis, à environ un quart du parcours, a chuté à environ 1,7 Go/s et est restée à cette vitesse jusqu’à ce que l’écriture soit terminée.

Le temps total était acceptable dans l’ensemble, mais pas à la hauteur de la cinquième génération, avec la mise en garde susmentionnée concernant la capacité.

Le Seagate FireCuda 540 ne s’est pas particulièrement bien comporté lors de l’écriture de 450 Go. Cela s’explique en partie par le fait qu’il s’agit d’un disque de 1 To, alors que les deux autres disques PCIe 5.0 sont de 2 To et disposent d’un cache secondaire plus important. Jon L. Jacobi

Le seul autre aspect des performances du FireCuda 540 qui mérite d’être mentionné est son formatage un peu lent. Comme vous ne le ferez probablement qu’une seule fois (nous avons reformaté continuellement pendant les tests), ce n’est pas quelque chose dont vous devriez vous préoccuper.

Devriez-vous acheter le Seagate FireCuda 540 ?

Les performances réelles du FireCuda 540 avec les transferts de 48 Go sont de bon augure pour l’utilisateur moyen, et il est un peu moins cher dans sa version 2 To que le Crucial T700. L’excellent classement TBW et la récupération des données en font un bon choix pour l’utilisateur moyen disposant d’un emplacement PCIe 5.0 M.2.

Cependant, il est possible d’obtenir presque les mêmes performances réelles pour beaucoup, beaucoup moins cher. Certains des derniers modèles HMB PCIe 4.0, tels que le WD Blue SN580 ou le Sabrent Rocket Q4, sont également très rapides pour nos transferts de 48 Go. Encore une fois, le premier est moins d’un tiers du prix du FireCuda 540.

Pour les tests de disques internes, on passe par Windows 11 (22H2) 64 bits sur une carte mère X790 (PCIe 5.0), un processeur i5-12400 et deux modules DDR5 Kingston Fury de 32 Go (64 Go de mémoire au total). Les graphiques intégrés d’Intel sont utilisés et les tests de transfert de 48 Go sont réalisés via un disque RAM ImDisk qui occupe 58 Go de la mémoire totale de 64 Go. Le fichier de 450 Go est transféré à partir d’un Samsung 990 Pro 2 To, qui contient le même système d’exploitation.

Chaque examen est effectué sur un disque nouvellement formaté et TRIMé afin d’obtenir des résultats optimaux. Notez qu’au fur et à mesure qu’il se remplit, les performances varient en raison de la réduction de la capacité de la carte NAND pour la mise en cache secondaire et d’autres facteurs.

Celles indiquées s’appliquent uniquement au disque qui nous a été fourni ainsi qu’à la capacité testée. Les fournisseurs échangent aussi occasionnellement des composants. Si vous constatez un écart important entre les résultats que vous obtenez et celles que nous indiquons (avec des systèmes à peu près égaux), n’hésitez pas à nous le faire savoir.