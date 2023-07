En pocas palabras Puntuación Pros Contrastrucción premium

Excelente skin de Android

Batería de larga duración

Luces programables en la parte trasera Contras Cámaras por debajo de los mejores

Tamaño voluminoso

Pantalla difícil de ver en exteriores

Certificación sólo IP54 Nuestro veredicto El Nothing Phone (2) es una pequeña mejora de hardware con respecto al Phone (1), con una pantalla y un chipset de mayor rendimiento. El software también ha mejorado al admitir implementaciones de terceros, pero las cámaras siguen estando por detrás de las de la competencia.

Es difícil crear una empresa de tecnología a partir de la nada; quizá esa sea una de las razones por las que Carl Pei, ex ejecutivo de OnePlus, bautizó a su nueva compañía como Nothing en 2020.

Hasta ahora, la marca ha lanzado un teléfono y tres modelos de auriculares. El bombo y platillo que crea en torno a sus productos funciona bien en los círculos de entusiastas de la tecnología, pero aún no ha llegado al público en general, todo un hándicap entre tantas marcas.

El nuevo teléfono inteligente de Nothing, el Nothing Phone (2), es una versión mejorada del Nothing Phone (1) de 2022 y no estoy seguro de que vaya a ayudar a la empresa a abrirse más camino, a pesar de que va a salir también a la venta por primera vez en Estados Unidos.

Tiene un diseño y una cámara muy similares y la sensación de uso diario es casi idéntica. El software es mejor, pero el teléfono más antiguo se compromete a ofrecer una actualización del sistema operativo a sus usuarios, por lo que el nuevo no llega a ser una razón para que los propietarios existentes se animen a actualizar.

Esto significa que el Nothing Phone (2) es un teléfono de gama media sólido con un buen precio situado en los 649 € / MXN$14,999, un mercado donde ya existen un montón de teléfonos bien dotados. Eso sí, no todos tienen en su trasera luces intermitentes programables con las que poder mostrar las notificaciones.

Diseño y fabricación

Diseño inspirado en el iPhone

Luces LED programables

Escasa clasificación IP54

Haré todo lo que esté en mi mano para no pasarme todo el análisis comparando el Phone (2) con el Phone (1), pero aquí no ha cambiado mucho:

Nothing Phone (1) (arriba), Nothing Phone (2) (abajo) Henry Burrell / Foundry

Dicho esto, elogio a Nothing por hacer al menos algo interesante con el diseño. Todos los que me vieron usando el Phone (2) querían saber qué era (o pensaban que era un iPhone).

El Phone (2) está bien construido, con un marco 100 % de aluminio y un cristal transparente en la parte trasera que muestra un ordenado conjunto de componentes internos y tiras de luz LED en forma de “Gliph” que parpadean para indicar llamadas, notificaciones y otras cosas programables.

Estas luces son un poco diferentes a las del Phone (1); por ejemplo, la luz central está ahora dividida en seis tiras en lugar de una, y las luces de la cámara están divididas en dos. Las luces más cercanas a la parte inferior pueden indicar el nivel de carga mientras cargas el móvil o éste se encuentra boca abajo.

Henry Burrell / Foundry

Una de las tiras de luz centrales tiene ahora 16 secciones diferentes y puede utilizarse para mostrar el progreso de un temporizador de cuenta atrás, el nivel de volumen, o incluso el tiempo que falta para que llegue tu Uber o tu pedido.

Nothing espera contar con una mayor participación de aplicaciones de terceros, pero hay mucha menos utilidad en una sola tira de luz frente a lo que los desarrolladores pueden hacer con Dynamic Island de Apple en el iPhone 14 Pro.

Las luces de Glyph sí hacen que el Phone (2) destaque frente al iPhone 12, del que probablemente se tomó este diseño, desde los lados planos con esquinas curvadas, hasta la pantalla redondeada y los botones alargados.

Henry Burrell / Foundry

Mi modelo de prueba es el que tiene acabados en gris, más claro que el negro del Phone (1). También hay un modelo blanco que no he podido ver hasta ahora.

El cristal trasero está ligeramente curvado en los bordes para otorgar una sensación suave, pero la parte delantera Gorilla Glass sobre la pantalla es plana. En conjunto, el teléfono mide 162,1 x 76,4 x 8,6 mm y pesa 201 gramos. El teléfono me parece un poco incómodo y, desde luego, no puedo usarlo cómodamente con una sola mano.

Me decepcionó un poco la respuesta háptica: el motor de vibración que zumba al usar el teclado es bastante ruidoso y se oye en habitaciones muy silenciosas. Lo ajusté y mejoró, pero está por debajo de la calidad con la que cuentan los teléfonos más caros.

En la parte frontal hay un bisel muy uniforme alrededor del borde de la pantalla que está salpicado por un recorte central de la cámara en la parte superior.

Henry Burrell / Foundry

No hay toma de auriculares, con un solo puerto USB-C situado en la parte inferior. Tampoco hay un cargador en la caja, pero sí se incluye el bonito cable USB-C a C con punta transparente de Nothing.

El teléfono me parece un poco incómodo y no puedo usarlo cómodamente con una sola mano”

También es algo decepcionante que el teléfono sólo tenga una clasificación IP54 de resistencia al polvo y al agua, lo que implica que puede soportar la lluvia y las salpicaduras, pero no sobrevivirá a un chapuzón en la bañera, la piscina o el mar. El Samsung Galaxy A54 y el Google Pixel 7a, ambos de precio similar, tienen calificación superior IP67.

Pantalla y altavoces

6.oLED de 7 pulgadas

120Hz LTPO

Altavoces estéreo decentes

El Nothing Phone (2) tiene una pantalla OLED de 6,7 pulgadas, un poco más grande que las 6,55 pulgadas del Phone (1).

Me pareció una pantalla de buena calidad. La frecuencia de refresco es de 120Hz y utiliza la tecnología LTPO para reducir la frecuencia a 1Hz cuando no es necesario con el fin de poder ahorrar batería. No hay muchos teléfonos de este precio que utilicen LTPO, con lo que es un gran punto a su favor.

Henry Burrell / Foundry

El problema es que el panel no brilla lo suficiente. Incluso en interiores con un poco de sol fui a subir el control deslizante sólo para ver que estaba en el ajuste máximo.

En exteriores es muy difícil ver la pantalla con claridad. Nothing dice que llega hasta los 1.000 nits al aire libre – no es suficiente, y una de las cosas más molestas sobre el Phone (2). Puede llegar a 1.600 nits en interiores.

Debido a esta atenuación frecuente en la luz del sol, a menudo ajusté el teléfono al modo de luz de lectura para leer más fácilmente la pantalla – rara vez hago esto y uso la mayoría de los teléfonos que analizo en el modo oscuro, ya que es mi preferencia.

El teléfono viene equipado con un protector de pantalla fuera de la caja, pero es barato y de plástico. Para tratarse de un teléfono que te anima a ponerlo boca abajo todo el tiempo para ver las luces en la parte posterior, tengo algunos arañazos horribles tras los tres primeros días de uso.

Necesitarás una funda con bordes para proteger la pantalla, además de transparente, o no podrás ver las luces.

Debido a esta frecuente penumbra bajo la luz del sol, ajusté el teléfono al modo de luz para facilitar la lectura de la pantalla – rara vez hago esto”

Los altavoces estéreo duales son una apuesta segura en los teléfonos de gama media y el Phone (2) cumple. El volumen es suficiente para podcasts, YouTube y juegos, pero la música suena un poco débil y penetrante a niveles altos.

Especificaciones y rendimiento

Chipset Snapdragon 8+ Gen 1

8/12 GB DE RAM

128/256/512 GB de almacenamiento

La principal mejora interna con respecto al Phone (1) es que el Phone (2) tiene el chipset Snapdragon 8+ Gen 1, silicio que también se encuentra en el OnePlus 10T y el Samsung Galaxy Z Flip 4. Esto le da soporte 5G, pero si vives en Estados Unidos deberás comprobar con qué bandas funciona y si es compatible con tu operador.

Henry Burrell / Foundry

No es el último 8 Gen 2 de Qualcomm, pero el teléfono es lo suficientemente rápido para todo, desde el uso cotidiano saltando entre aplicaciones, hasta jugar a Call of Duty Mobile durante media hora sin problemas.

No es perfecto, sin embargo, y hubo momentos en los que pude notar que el sistema operativo se detenía ligeramente. Este es un teléfono potente, pero no lo he encontrado tan suave en tándem con el software como los recientes teléfonos OnePlus o Samsung en el mismo rango de precios.

Henry Burrell / Foundry

Mi Phone (2) de muestra de revisión tenía 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, el primero probablemente ayudando con el rendimiento. También puedes optar por la versión básica de 8 GB/128 GB, o por la más completa de 12 GB/512 GB. Ningún modelo tiene ranura microSD, pero todos tienen doble ranura física para tarjetas SIM.

Este es el rendimiento del teléfono en las pruebas de rendimiento de la CPU y la GPU en comparación con el Phone (1) y otros teléfonos rivales de especificaciones y precio similares:

El escáner de huellas dactilares en pantalla está situado bastante abajo de la pantalla y funciona bien, y también se puede utilizar para el inicio de sesión biométrico en aplicaciones de terceros, a diferencia del desbloqueo facial, que es rápido y eficaz para desbloquear el teléfono.

Cámara y vídeo

El objetivo principal de 50 Mp decepciona

50Mp ultra gran angular

frontal de 32 Mp

El Phone (2) utiliza el sensor Sony IMX890 f/1.88 para su cámara principal, pero en realidad se trata de un sensor increíblemente similar al IMX766 utilizado en el Phone (1). Esto significa que apenas hay mejoras aquí, y me he sentido decepcionado por las fotos que he tomado.

Henry Burrell / Foundry

El IMX890 es en realidad el mismo sensor utilizado en el reciente OnePlus 11 de la antigua compañía de Pei, que revisé, y encontré su cámara principal consistente y de excelente calidad.

La cámara principal del Nothing Phone (2) no es esas cosas. Es bueno para disparar de forma rápida en un apuro, pero lejos de ser perfecto. No es tan buena como la del Pixel 7a para fotos fijas, un teléfono que actualmente puedes encontrar en el mercado por casi 100 € menos.

Para ser un teléfono que se vende con el mensaje de mejoras fotográficas, las cámaras del Phone (2) son simplemente OK”

A plena luz del día -como la mayoría de los smartphones de 2023-, la cámara principal es sólida. Captura imágenes fijas de 12 MP por defecto, pero también se puede disparar a 50 MP. Ofrece colores relativamente reales, con un rango focal decente que reacciona bien cuando toco la pantalla para cambiar el enfoque.

Sin embargo, el procesado de imagen de Nothing es demasiado agresivo, ya que agudiza demasiado las fotos o añade un tono anaranjado a los tonos de piel y las superficies en las mejores condiciones de iluminación.

También tiene problemas con el sol brillante, lo que significa que las fotos a menudo pueden soplar el cielo o hacer que el sujeto sea demasiado oscuro dependiendo del punto de enfoque:

El retardo del obturador es malo, sobre todo con el zoom, y a veces el botón del obturador no reacciona.

El vídeo es estándar y tan bueno como cabe esperar de un teléfono de este precio. Puedes grabar a 4K hasta 60 fps. Dispone de una buena estabilización (óptica y electrónica) y de un modo de acción que reduce los movimientos, pero no es tan bueno como el del iPhone 14 (que es más caro).

El objetivo ultra gran angular, con su sensor Samsung JN1 de 50 Mp f/2,2, es aceptable para captar más escenas. Incluso se desenvuelve bien con poca luz, pero la calidad de la imagen se resiente al hacer zoom y se pierde detalle.

Henry Burrell / Foundry

No hay teleobjetivo, pero se puede disparar a 2 aumentos con un botón en la aplicación para utilizar el zoom digital, y luego ampliar hasta 8 aumentos.

La cámara frontal de 32 MP es la más agradable de todas, ya que produce imágenes nítidas, brillantes y bien detalladas:

Henry Burrell / Foundry

Para un teléfono que se comercializa en parte por sus mejoras fotográficas, las cámaras del Phone (2) son simplemente aceptables. Si la cámara es tu prioridad, valora la posibilidad de adquirir un Pixel 7a de Google.

Batería y carga

Batería decente para todo el día

Carga por cable de 45 W

Carga inalámbrica de 15 W

La duración de la batería es excelente. Desenchufándolo a las 7 de la mañana, me quedaba un 80 % a mediodía y un 30 % a las 10 de la noche. La célula de 4700 mAh hace un trabajo admirable, y creo que la tecnología de ahorro de energía de la pantalla LTPO también ayuda.

En la prueba de batería de PCMark pude obtener 14 horas y 17 minutos, una puntuación muy decente que supera los 12 minutos y 43 minutos del Galaxy S23 Ultra de 5000 mAh, lo que una vez más dice mucho de lo bien que gestiona el consumo de energía.

Henry Burrell / Foundry

No hay adaptador de corriente en la caja, pero Nothing te da su bonito cable USB-C-a-C más o menos transparente. Nothing dice que puedes cargar el teléfono por completo en 55 minutos a 45 W con el cargador adecuado: con uno compatible de mi propiedad lo cargué al 32 % en 15 minutos y al 65 % en 30 minutos, y efectivamente llegó al 100 % en exactamente 55 minutos.

También dispone de carga inalámbrica de 15 W y el propio teléfono puede actuar como cargador de 5 W para accesorios como los auriculares con carga Qi integrada de la propia marca.

Una capa de software cuidada y elegante

Tres años de actualizaciones de Android

Cuatro años de parches de seguridad

El Phone (2) ejecuta Android 13 en su lanzamiento con Nothing OS 2.0, una skin actualizada. Es lo mejor del dispositivo, ya que ofrece un aspecto único y genuino a la pantalla de inicio. Me encanta.

Android 13 te permite “tematizar” las aplicaciones con una paleta de colores elegida, pero exige a los desarrolladores de aplicaciones que ofrezcan un icono de aplicación tematizado.

Incluso en los teléfonos Pixel de Google, si tematizas las aplicaciones de tu pantalla de inicio, es probable que algunas no sigan el juego y se queden en color.

Nothing OS 2.0 es lo mejor del dispositivo, ya que ofrece un aspecto genuinamente único a la pantalla de inicio”

Nothing tiene un nuevo paquete de iconos que personaliza todas las aplicaciones por ti. Es muy bueno, y significa que los iconos aparecen en blanco con un icono negro en modo claro o en negro con un icono blanco en modo oscuro.

También es fácil hacer que tus pantallas de inicio se vean muy diferentes con algunos ajustes en los diseños, widgets y fondos de pantalla de Nothing.

Henry Burrell / Foundry

Aparte de la personalización de la pantalla de inicio, el sistema operativo es bastante sencillo. Los encabezados de los menús y la nueva pantalla siempre activa utilizan una fuente de matriz de puntos al estilo de un reloj digital, pero por lo demás el aspecto es similar al de un teléfono Nokia o Motorola que no cambia demasiado respecto a Android básico.

También hay un compositor de tonos de llamada (¿qué es esto, 2002?) con sonidos suministrados por Swedish House Mafia, y puedes programar las luces de los Glyph para que parpadeen en sincronía con tus creaciones. Hay diez tonos predefinidos para llamadas y otros para notificaciones, los cuales puedes asignar a aplicaciones o contactos.

Me ha gustado la posibilidad de programar “notificaciones esenciales”: ahora, si tengo el teléfono boca abajo, una de las luces permanecerá encendida si mi mujer me ha enviado un mensaje. Es muy útil.

Henry Burrell / Foundry

También puedes darle la vuelta al teléfono para silenciarlo y configurar cosas como tocar dos veces la pantalla para bloquearla.

Nothing promete tres años de actualizaciones de Android (hasta 2026) y cuatro años de parches de seguridad cada dos meses (hasta 2027). Eso es sólido, y sólo un año por detrás de Samsung en cada frente.

Es impresionante que una empresa nueva esté superando el soporte de software de otras marcas como Nokia, Sony y otras. Por otra parte, hasta ahora sólo tiene dos teléfonos que mantener actualizados.

Precio y disponibilidad

El Nothing Phone (2) tiene un precio que parte de los 649 € en el caso del modelo de 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento.

También puedes conseguir el de 12GB/256GB por 699 € y el de 12GB/512GB por 799 €. Este último suena caro, pero es un buen precio por esa cantidad de almacenamiento.

Henry Burrell / Foundry

Nothing sólo está vendiendo el Nothing (2) a través de su tienda oficial y unos pocos socios minoristas selectos inicialmente. No tiene socios operadores de telefonía móvil para el dispositivo.

El precio de entrada es competitivo, pero recomendaría el OnePlus 10T sobre él por un precio similar. Tiene mejor cámara, carga más rápida, mejor pantalla y el mismo chipset, pero sin aceptar la carga inalámbrica.

También podrías optar por el excelente Google Pixel 7a, sacrificando una pantalla LTPO por una cámara mucho mejor a menor precio.

Veredicto

El Nothing Phone (2) tiene especificaciones de buque insignia a un precio de gama media, pero todavía se siente de gama media. La pantalla y la cámara en particular han mejorado, pero siguen por debajo de la media, y la construcción voluminosa hace que sea un teléfono grande e incómodo de manejar.

Sin embargo, Nothing OS 2.0 es excelente y hace que Android parezca diferente de los teléfonos Android de otros fabricantes. El teléfono también tiene una gran duración de batería y carga inalámbrica, y las luces de Glyph son inteligentes – pero te encantarán o las odiarás.

Destacan algunos defectos de la gama media, como la clasificación IP54, una pantalla poco brillante y una sensación táctil a veces barata. Pero si te gusta la estética y no crees que las luces sean un truco, merece la pena considerar el Nothing Phone (2), sobre todo porque tiene garantizados cuatro años de soporte de software.

Especificaciones

Pantalla OLED LTPO de 6,7 pulgadas y 120 Hz

Cámaras: Principal de 50 MP, f/1,8 OIS Gran angular de 50 MP, f/2,2 Frontal selfie de 32 MPp, f/2,45

Batería de 4700 mAh

Carga por cable de 45 W

Carga inalámbrica de 15 W

Carga inalámbrica inversa de 5 W

Conectividad 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 y NFC

Altavoces estéreo

Interfaz Glyph Luces LED

Certificación IP54

Protección Gorilla Glass

Android 13 con Nothing OS 2.0

Dimensiones de 159.2 x 75.8 x 8.3mm

Peso de 201 gramos

Artículo original publicado en la edición en inglés de TechAdvisor.com.