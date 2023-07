En résumé Les Plus Très silencieux

Prix abordable

Frappe et clic fluides Les Moins Souris trop petite pour les grandes mains

Ne peut pas être connecté à plusieurs appareils en simultané Notre verdict Il y a peu à redire sur ce pack qui remplit les promesses de Trust. On retrouve un clavier et une souris qui fonctionnent très bien, quel que soit le système d’exploitation utilisé, et en toute discrétion, le tout à bas prix.

A-t-on vraiment besoin de présenter Trust ? Pour ceux d’entre vous qui ne connaissent pas cette marque, tout ce qu’il y a à savoir est qu’elle est bien connue des utilisateurs pour ses périphériques d’entrée et de milieu de gamme, abordables et performants.

Avec un large catalogue de souris, claviers, tapis, webcams ou casques audio, il y en a pour tous les goûts et pour répondre à de nombreux besoins (professionnel, gaming, maison connectée…).

La rédaction de TechAdvisor a eu le plaisir de tester l’ensemble clavier et souris Trezo confort décrit par la marque comme confortable et silencieux. Est-ce vraiment le cas ? Découvrez la réponse ici.

Design

Design à la fois simple et moderne

Touches silencieuses

Pavé numérique

Si l’emballage n’est habituellement pas l’élément qui intéresse le plus, il nous semble important d’en parler pour ce pack Trezo confort. Pour cause, à l’instar des produits eux-mêmes, il est écoresponsable avec des emballages en papier carton bien plus respectueux de l’environnement. Après avoir été habituées au surplus inutile de plastique, ce changement est une très une bonne chose.

Et, il n’y a pas que la boîte dans cette lignée, en effet les deux périphériques qu’elle contient sont également fabriqués à partir de matériaux recyclés.

Le clavier arbore un design plutôt sobre noir et mat, ce qui permet d’éviter les traces de doigts, mais il est surtout très fin et compact. Il mesure 45 cm en longueur, 18 cm de largeur, 4 cm de hauteur et ne pèse que 752 g. En dessous, nous avons sorti ses courts pieds pour le surélever et profiter de plus de confort.

Mathilde Vicente / Foundry

Avec un format AZERTY ou QWERTY, le choix est vôtre, il embarque des touches douces et classiques, d’un pavé numérique mais aussi de commandes multimédia et raccourcis. Le tout est protégé contre les liquides par des membranes.

Il est simple et ergonomique avec en haut à gauche six boutons correspondant au volume, mode silencieux et marche/pause et avancé pour la lecture de vidéos. Puis, en haut à droite, il dispose notamment de trois petits ronds lumineux pour indiquer quand il est en fonction et que la majuscule et/ou le pavé numérique sont activés.



Pour les utilisateurs Windows, il est doté d’une touche raccourcie pour ouvrir le menu démarrer.

En ce qui concerne la souris, il y a peu de choses à dire si ce n’est qu’elle est assortie au clavier avec des tons noirs pour la partie inférieure, la molette et le bouton DPI. Pour le reste, la marque a plutôt choisi une sorte de gris anthracite.

En dessous, vous trouverez le bouton pour l’allumer, le compartiment pour la pile et où est stocké son micro-récepteur USB.

Pour des petites mains, elle s’adopte aisément. Nous craignons toutefois qu’elle ne soit pas adaptée à de grosses poignes. Vous remarquerez qu’elle est ambidextre et sa conception favorise une position neutre qui réduit les tensions.

Mathilde Vicente / Foundry

Connexion et utilisation

Compatible macOS, Windows et Chrome OS

Portée du dongle à 10m

Ne peut pas se connecter à plusieurs appareils en simultané

Pour commencer l’expérience avec cet ensemble Trust, il faut insérer les piles fournies, deux pour le clavier et une pour la souris. C’est d’ailleurs un bon point pour la marque, car cela nous dispense de chercher des piles dans toute la maison ou de courir en acheter.

Les deux accessoires marchent simultanément sur le même micro-récepteur USB placé dans la souris. Lorsqu’ils sont branchés, après avoir été allumés, la connexion se fait rapidement, elle a une portée de 10 mètres en visibilité directe avec une latence de seulement 8 ms.

En revanche, malheureusement, le récepteur ne peut pas être utilisé individuellement avec des ordinateurs différents, et si vous le perdez ou l’égarez, les périphériques deviendront alors inutiles… Contrairement au modèle Lyra de la même marque, il ne peut pas se connecter à plusieurs appareils en simultané.



Il convient aussi de préciser que nous avons dû brancher un adapteur à notre MacBook Pro qui n’a qu’un port USB-C. Pensez donc à ce détail qui a son importance puisqu’il engage une dépense supplémentaire si vous n’avez pas assez de ports.

Le tout se comporte très bien sur macOS (macOS 10.15, 11 ou 12), Windows (10 ou 11) ou Chrome OS, ordinateur fixe ou portable, en revanche notez que le clavier n’est pas compatible avec les consoles de jeux.

Après un emploi prolongé de ce clavier Trust Trezo, nous l’avons trouvé à la fois confortable, fiable et surtout très silencieux. Nous avons aussi apprécié ses commandes raccourcis, qui en plus de nous faire gagner du temps, ont facilité son utilisation quotidienne. Nous pensons notamment aux touches multimédia qui permettent de lancer une musique ou un film, de passer d’un titre à l’autre ou de mettre sur pause.

Mathilde Vicente / Foundry

Sa simplicité le rend idéal pour la productivité avec l’exécution de tâches de bureautiques, en clair il fait très bien le travail qui lui est demandé, mais pas plus. Alors si vous recherchez un clavier avec des fonctionnalités avancées, disposant par exemple de technologies anti-ghosting ou encore easy-switch, alors oui il vous faudra vous plutôt tourner vers des claviers tels que le Cherry KW X ULP, ou le LOGITECH Ergo K860, mais ils sont forcément plus chers.

Pour ce qui est de la souris, son curseur est réglable sur 1000, 1400 et 1800 DPI, permettant alors de choisir une bonne vitesse de déplacement. Sa prise en main est plaisante, elle glisse sans accroc et elle est aussi discrète que l’est le clavier. Si nous avons aussi apprécié sa légèreté, elle pourrait être synonyme de délicatesse ou fragilité pour d’autres personnes.

Ce sont des produits agréables à utiliser, qu’on soit à la maison, dans un lieu public ou dans un bureau, vous ne devriez ni craindre un tintamarre ni de rencontrer des problèmes de connectivité. Nous le préférons à un modèle mécanique qui aurait été beaucoup plus bruyant.

Autonomie

Piles fournies

Autonomie d’un an pour la souris et deux ans pour le clavier

Le clavier et la souris fonctionnent avec des piles. Dans la boîte, il y en a trois de la marque Duracell fournies. Une fois insérées dans les périphériques, elles vous font profiter d’une belle autonomie de 2 ans pour le clavier et d’un an pour la souris.

Vous l’aurez donc compris, il ne s’agit pas d’un appareil rechargeable via USB-C comme chez la plupart des concurrents. D’après nous, ce n’est pas forcément une mauvaise chose car cela promet une certaine tranquillité pendant de longs mois, sans avoir à penser à les brancher pour qu’ils puissent fonctionner. Pour les préserver plus longtemps, pensez peut-être à les éteindre à la fin de votre utilisation par exemple.

Prix et disponibilité

Tenez-vous bien, cet ensemble Trezo confort, avec piles incluses, est proposé par Trust chez Amazon à 39,99 € et parfois soumis à réduction comme en ce moment où il est à 29,99 €.

Un prix qui défit toute concurrence dans sa gamme, surtout quand on connaît la qualité de ses produits. Il mérite même sa place dans notre comparatif des meilleurs claviers ergonomiques aux côtés de modèles plus chers.

Conclusion

Le clavier Trezo est attrayant, bien construit et offre une excellente sensation au niveau des touches silencieuse. Son autonomie est d’un an grâce à l’intégration de deux piles et il est compatible avec macOS, Windows et Chrome OS. Il est idéal pour la productivité, mais ne servira qu’à ça.

Concernant la souris, elle est à la fois ergonomique et discrète, mais elle risque de ne pas convenir aux plus grandes mains.

L’ensemble forme un bon duo d’accessoires d’entrée de gamme, au rapport qualité/prix plus qu’intéressant.

