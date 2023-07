Review de los auriculares EarFun Air Pro 3

En pocas palabras Puntuación Pros Reproducción de audio muy sólida

He podido probar los nuevos auriculares con cancelación de ruido de EarFun, los Air Pro 3. Estos potentes auriculares ofrecen un sonido dinámico, detallado y vibrante. Aunque son un poco tímidos en cuanto a la articulación de los graves, ofrecen una calidad muy similar que la de unos auriculares mucho más caros.

El nivel de comodidad es bueno -puedo llevarlos durante horas- y la cancelación activa del ruido (ANC) ha mejorado en comparación con los primeros modelos de la compañía, eliminando una buena cantidad de ruido de aviones, trenes y autobuses, así como el ruido del viento al caminar.

Me alegra informar de que la cancelación de ruido del Air Pro 3 se ha mejorado.

Lo que realmente diferencia a los Air Pro 3 de sus competidores de precio medio es un conjunto de características futuristas que podrían aumentar su utilidad y servicio en los años venideros. Aprovechando el nuevo chip de audio Qualcomm QCC3071, EarFun ha superado a las grandes marcas para ofrecer los primeros auriculares compatibles con la arquitectura Bluetooth LE Audio de nueva generación, que trabaja mano a mano con el códec LC3 (Comunicaciones de Baja Complejidad).

En conjunto, estas actualizaciones podrían suponer un aluvión de mejoras para el/la usuario/a, siempre que los fabricantes de hardware del lado de la reproducción también adopten estos estándares y aprovechen sus puntos fuertes.

La suerte quiso que un par de los EarFun Air Pro 3 llegaran a mi casa pocos días después de publicar mi anterior reivew de los EarFun Air S (de momento está solo disponible en inglés en nuestra web hermana TechHive). Estos auriculares con punta de boquilla de estilo similar son una alternativa mucho más asequible a las ofertas “verdaderamente inalámbricas” de Apple, Bose, Jabra y similares.

Aunque me gustaron las características de la batería, el precio y el perfil de sonido general de los Air S, tuve algunas quejas: los auriculares se resbalan cuando los llevas puestos y necesitan reajustes periódicos para mantenerse en la posición correcta. También tienen una cancelación de ruido mediocre y unos controles táctiles que fallan.

Los Air Pro 3 abordan y solucionan en gran medida estos problemas, haciéndome sentir un poco clarividente.

1. Comparado con el EarFun Air S (izquierda), el Air Pro 3 (derecha) muestra una carcasa mejor esculpida y un útil punto táctil con hoyuelos. Jonathan Takiff/Foundry

La curvatura de la carcasa de los nuevos auriculares se ha refinido y reorientado para que se mantengan más firmes en el canal auditivo, lo que es crucial para la cancelación de ruido activa y pasiva, y para que ofrezcan un rendimiento de graves más completo.

Los nuevos hoyuelos en la parte superior de los tubos de los auriculares no son solo un bonito elemento de diseño decorativo, sino que ayudan al usuario a colocar el dedo en el lugar adecuado para algunas operaciones de control térmico táctil. Sin embargo, la guía de usuario de EarFun sigue sin explicar adecuadamente cómo subir el volumen (mediante el control de hoyuelos de la yema derecha) y cómo bajarlo (en la yema izquierda). La instrucción de “tocar una vez” debería sugerir “mover rápidamente la punta del dedo hacia arriba (o hacia abajo)” en la zona térmica táctil. Si dejas que el dedo se quede, el sensor del capullo interpretará el gesto como un doble toque y la música se detendrá. Es muy extraño. Y muy molesto.

En el lado positivo, me complace informar de que la cancelación de ruido del Air Pro 3 se ha mejorado con una matriz de seis micrófonos -el modelo anterior utilizaba cuatro micrófonos- y me pareció que funciona razonablemente bien en la supresión de una variedad de ruidos de motor, así como los ruidos del viento. Sin embargo, no es muy útil para acallar el sonido de otras personas que hablan en tu presencia (en directo o por televisión), ni para suprimir ruidos ambientales extraños al responder a una llamada telefónica. Las personas que llaman me han dicho que sueno amortiguado y me han preguntado “¿Estás fuera?” incluso cuando no lo estaba.

No me he encontrado con estos problemas con los auriculares ANC más sofisticados de hoy en día -los Bose QuietComfort Earbuds II, los Apple AirPods Pro (2ª generación) y, como ha informado mi colega, los Sony WF-1000XM4-, pero pagarás tres o cuatro veces más por un juego de cualquiera de ellos.

¿Cómo suenan los EarFun Air Pro 3?

EarFun cuenta con una aplicación muy completa que incluye seguimiento de la batería y ajustes personalizables del ecualizador. Jonathan Takiff/Foundry

Los EarFun Air Pro 3 suenan bien, con unos medios muy claros y presentes y una respuesta de gama alta bien articulada. La respuesta de graves es un poco más potente que en los Air S, aunque los graves cálidos y lanosos no tienen tantos matices como los de los auriculares de gama alta.

También me complace informar de que se ha ajustado la ecualización de fábrica de los tres modos de cancelación de ruido, por lo que el contorno del sonido de la configuración ‘Normal’ de mayor eficiencia energética es ahora más equilibrado y menos agudo.

El nivel de volumen máximo de los Air Pro 3 sigue siendo un problema de EarFun. Para mí, suenan lo suficientemente alto en interiores, pero en un ruidoso paseo por la ciudad, me quedé con ganas de escuchar una nueva colección de conciertos de rock que encontré en Amazon Music: Glory Days, Glory Shows, que recopila canciones de Springsteen (por supuesto), Bowie, The Doors, Genesis, Talking Heads, Chuck Berry y Roger Waters. Como descubrí con el Air S, es posible compensar, subir el volumen del Air Pro 3 al menos un par de decibelios abriendo la pantalla de ecualización de la aplicación EarFun y subiendo al máximo los controles deslizantes virtuales de las seis bandas de frecuencia. Si lo haces, verás que hay volumen más que suficiente para jugar, aunque con cierta compresión de la señal.

Esta compresión sónica es apenas perceptible o molesta cuando se escucha al aire libre, pero en zonas tranquilas, con menos distracciones, mi burdo truco empañó los encantos íntimos de las voces de Melody Gardot y el conjunto arty-acústico en el bien llamado The Absence, hasta que me acordé de pulsar el botón de reajuste del ecualizador. Esto devolvió todos los deslizadores de frecuencia a la posición “plana”, restaurando las dulces sonoridades del paisaje sónico de Gardot.

Los EarFun Air Pro 3 se ajustan bien y son cómodos para largas sesiones de escucha. Jonathan Takiff/Foundry

¿Qué más novedades presentan los EarFun Air Pro 3?

Los auriculares de gama alta de EarFun son compatibles con Bluetooth 5.3, para funcionar con Bluetooth LE. Su respuesta de graves más profunda se debe a sus transductores compuestos de lana de 11 mm. Ofrecen una autonomía de unas 7 horas con ANC activado y 9 horas con él desactivado. Y su estuche de carga puede ofrecer cuatro recargas completas. El propio estuche se puede recargar con su cable USB-C o en una almohadilla Qi (proporciona la tuya). Puedes controlar el nivel de batería de los auriculares y de la funda en la aplicación.

Activar el Modo Juego reduce el tiempo de retardo del audio a 55 ms (desde los 100 ms del Air S) para mejorar los tics de los jugadores y la sincronización labial de los vídeos; pero en el departamento de “no hay almuerzo gratis”, el Modo Juego reduce el tiempo de funcionamiento de la batería.

Me sorprendió descubrir la ausencia de una característica común de los auriculares modernos, que pausan automáticamente la música cuando te los quitas de las orejas. Los AirFun Pro 3 siguen reproduciendo y sólo se apagan si los desconectas del dispositivo emparejado o los devuelves a su estuche. Pondrán en pausa la música y cambiarán temporalmente a una llamada telefónica, incluso si has estado transmitiendo música desde una fuente Bluetooth diferente. Así funciona la conexión multipunto: Puedes emparejar los auriculares con dos dispositivos al mismo tiempo, uno activo y otro en espera.

Puedes cargar el estuche de carga de los EarFun Air Pro 3 con un cargador Qi o un cable USB-C. El estuche recargará los auriculares en un instante. El estuche recargará los auriculares cuatro veces. Jonathan Takiff/Foundry

Unas palabras sobre la próxima generación de Bluetooth

En desarrollo desde 2015, los avances de Bluetooth LE son varios y significativos. Empieza por un menor consumo de energía para una mayor autonomía de la batería. Y el Bluetooth SIG afirma que el nuevo códec LC3 puede comprimir un flujo de audio de 1,5 Mbps a solo 160 Kbps, frente a los 345 Kbps del códec SBC que llegó con la especificación Bluetooth original.

Algunas otras funciones prometidas de Bluetooth LE aún no han llegado, pero el mayor problema es el clásico dilema de “¿qué es primero, el huevo o la gallina? También puede haber algunos problemas de “no está listo para el primer momento”. Incluso con la compatibilidad de Bluetooth 5.2 y 5.3 incorporada en varios modelos nuevos de teléfonos inteligentes, y las anotaciones de “LE Audio” que aparecen en algunas hojas de especificaciones (por ejemplo, el Samsung Galaxy Z Fold 4), los fabricantes de teléfonos inteligentes aún tienen que adoptar plenamente el nuevo estándar.

¿Son los EarFun Air Pro 3 una buena opción?

Incluso si tu dispositivo de reproducción no puede aprovechar al máximo las funciones Bluetooth avanzadas de los EarFun Air Pro 3, estos auriculares inalámbricos ofrecen un gran rendimiento gracias a las tecnologías -incluidos los códecs AAC y aptX Adaptive- más extendidas hoy en día. Y lo hacen a un precio muy razonable. Si a esto le añadimos la larga duración de la batería y -lo más importante- un rendimiento de audio muy bueno, tenemos un valor seguro en audio personal.

Artículo original publicado en TechHive.com.