Malgré tous les discours sur le sans-fil, l’équipement tech’ reste un ensemble de chargeurs et de câbles différents, un adaptateur et, pour le voyageur, une souris et une batterie portable.

Tout ce matériel, s’il est mal rangé, se retrouvera au fond d’un sac ou, pire, sera oublié et laissé à la maison lorsque vous vous rendrez au bureau ou partirez en vacances. Ce qu’il vous faut, c’est une sacoche dédié qui vous permettra de ranger tous ces appareils dans un seul et unique endroit.

Les sacoches de rangement pour accessoires électroniques promettent de garder tout votre matériel dans un même endroit et facile d’accès. Il en existe de toutes les formes et de toutes les tailles, et nous avons rassemblé et testé les meilleurs pour vous aider à trouver celle qui vous convient le mieux.

Si vous vous déplacez souvent pour des réunions ou voyages professionnels, alors nous vous conseillons de vous créer un pochette de voyage dédiée au matériel tech’ “de secours”. De cette manière, lorsque vous vous préparez, il ne vous reste donc plus qu’à le mettre dans un sac à dos et avoir l’assurance que rien ne vous manque !

Certaines comportent des sections pour des dizaines de câbles, des poches pour les chargeurs et des compartiments pour les écouteurs, les souris et les batteries. D’autres sont plus simples et ne comportent qu’un ou deux divisions pour transporter votre matériel.

Réfléchissez d’abord à l’équipement essentiel dont vous avez besoin.

Liste élémentaire de gadgets tech’ à emporter en déplacement

Voici certains appareils et accessoires que vous ne souhaiteriez pas oublier et peut-être emporter avec vous, ainsi que nos recommandations dans chaque catégorie :

– Chargeur de téléphone : au moins un chargeur USB-C de 20W, de préférence GaN pour les plus petits modèles. Consultez nos comparatifs des meilleurs chargeurs secteur usb, et des chargeurs pour iPhone.

– Câble de recharge : Lightning pour iPhone, USB-C pour les autres. Si vous voyagez en groupe, il peut être opportun d’en prendre plusieurs, car tout le monde veut recharger ses appareils mobiles en même temps ! Nous avons d’ailleurs un comparatif dédié aux câbles USB-C vers Lightning.

– Chargeur d’ordinateur portable : Il aura probablement été fourni avec votre ordinateur portable, mais vous pouvez acheter des chargeurs plus petits et plus puissants. Nous vous conseillons par exemple ce chargeur secteur de Ugreen pour votre PC portable et celui-ci de Anker si vous avez un MacBook, pour que vous ne voyagiez qu’avec le meilleur.

– Batterie externe : Essentielle pour les longs trajets ou même pour une journée bien remplie, une batterie nomade peut recharger votre smartphone pour vous permettre de tenir jusqu’à la prochaine prise de courant. Oui, nous avons sélectionné les meilleures batteries externes et les meilleures MagSafe pour les utilisateurs d’iPhone.

– Souris : Les pavés tactiles des ordinateurs portables conviennent à certaines personnes, mais beaucoup préfèrent avoir une souris digne de ce nom. Nous avons une sélection pour les gamers et non gamers (Windows ou macOS).

– Adaptateur USB : Il est probable que votre ordinateur portable ne dispose pas de suffisamment de ports pour tout ce que vous souhaitez connecter, même si vous utilisez un clavier et une souris sans fil. Un hub USB se connecte à votre ordinateur portable à l’aide d’un seul câble et peut ajouter des ports USB-A et USB-C supplémentaires, ainsi qu’Ethernet pour un accès câblé à Internet, des lecteurs de cartes pour le stockage portable et des ports d’affichage tels que HDMI afin que vous puissiez connecter votre ordinateur à un (ou deux) moniteur(s) externe(s) ou même à une télévision d’hôtel pour la diffusion en continu pendant les vacances. Pour vous équiper du meilleur, consultez nos guides d’achat des meilleurs adaptateurs USB-C et des meilleurs hubs USB-C pour Mac, et pour iPad par la même occasion.

– Disque dur : Les disques durs portables et les SSD existent aujourd’hui dans des formats assez petits et sont très pratiques pour sauvegarder vos fichiers les plus précieux, et de grande taille, et les avoir avec vous à tout moment. Découvrez les meilleurs disques SSD et disques durs du moment.

– Cartes mémoire : Beaucoup plus petites que les disques durs, les cartes SD et MicroSD sont des moyens peu coûteux d’ajouter une grande capacité de stockage à votre ordinateur portable dans un format minuscule. D’abord exploités pour le stockage des appareils photo ultralégers, ces cartes ressemblent à un petit disque dur que vous pouvez glisser dans votre portefeuille, mais nous vous recommandons de les ranger dans votre future pochette tech’. Voir les meilleures cartes MicroSD du moment.

– Clés USB : Les clés USB sont très pratiques en déplacement et constituent la solution de secours idéale, nous vous recommandons celle-ci de SanDisk.

Voici les meilleures sacoches pour accessoires tech’ que nous avons testées pour organiser vos câbles, chargeurs et tout autre équipement.